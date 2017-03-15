Космический телескоп Hubble запечатлел удивительную гибридную галактику

На данном снимке, сделанном космическим телескопом Hubble Space Telescope, можно увидеть изображение удивительной галактики под названием UGC 12591. Галактика UGC 12591 не относится ни к одному из традиционных типов галактик, в ней сочетаются все отличительные особенности двояковыпуклых и спиральных галактик. UGC 12591 находится на расстоянии около 400 миллионов световых лет от Земли в самой западной области сверхскопления Персея-Рыб (Pisces-Perseus Supercluster), цепи из скоплений галактик, которое является одной из самых больших среди всех известных людям структур в космосе.

Помимо не самой обычной структуры галактика UGC 12591 выделяется еще тем, что она необычайно массивна. Сама галактика и ее ореол содержать материю, масса которой эквивалентна сотням миллиардов солнечных масс, что в четыре раза больше массы нашей галактики, галактики Млечного Пути, которую так же нельзя назвать маленькой. Кроме этого, галактика UGC 12591 вращается очень быстро, скорость ее вращения составляет порядка 1.8 миллиона километров в час.

Наблюдения телескопа Hubble за галактикой UGC 12591 позволили ученым-астрономам вычислить массу этой галактики и определить некоторые особенности процессов ее формирования. Правда, сейчас еще не до конца ясно, сформировалась ли эта галактика обычным образом, накапливая массу и вырастая со временем медленными темпами, или она стала столь массивной в результате столкновения и слияния ее с другой массивной галактикой в далеком прошлом.

Последний вариант является предметом повышенного интереса со стороны ученых-астрономов из-за того, что нашу галактику в будущем ожидает нечто подобное. Как мы уже рассказывали на страницах нашего сайта, приблизительно через 4-5 миллиардов лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды, и изучение галактики UGC 12591 может дать некоторые подсказки относительно того, что будет ожидать человечество в тот момент, если, конечно, оно все еще будет существовать через столь длительный промежуток времени.

Источник: http://www.dailytechinfo.org/space/9018-kosmicheskiy-teleskop-hubble-zapechatlel-udivitelnuyu-gibridnuyu-galaktiku.html