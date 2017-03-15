Коррозия бывает не только металлов – бывает и коррозия государственности. Это процесс, когда государство расползается по швам, когда оно трещит. Одним словом, когда творится бардак. Это было в 90-е у нас, это сегодня происходит на Украине. Девяностые с их бардаком вновь наступили в соседнем с нами государстве, населенном одним с нами народом.



В эфире радио «Спутник» мы обсудили целый ряд вопросов, наглядно свидетельствующих о коррозии государства Украина. И о бардаке, который там вполне сознательно устроили наши «американские партнеры»…

Хронометраж:

00:20 – Что можно сказать о заявлении Александра Захарченко по поводу закрепления государственной границы на линии соприкосновения войск?

01:39 – Как мировое сообщество должно относиться к самопровозглашенным республикам?

03:50 – Как мировым сообществом расцениваются решения, принимаемые главами непризнанных республик?

04:41 – На каком этапе находится выполнение минских соглашений?

06:27 – О судьбе главы фискальной службы Украины Романа Насирова.

08:20 – О роли США и Европы в политике Украины.

08:55 – Выгодна ли западу коррупция на Украине?

11:26 – О высказывании заместителя председателя национального банка Украины касательно проблем в экономике страны.

13:28 – Зачем западу нужна Украина?

23:11 – О безвизовом режиме Украины и запада.

26:50 — О годовщине смерти Александра II.

27:52 – Будет ли запад принуждать Украину к выполнению минских договоренностей?

29:40 – О признании паспортов ДНР и ЛНР.

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Источник: https://ria.ru/radio_brief/20170314/1489949774.html

«То, что происходит сегодня вокруг Донбасса, свидетельствует об утрате украинским государством одного из его основных признаков. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков.

Лидер Партии Великое Отечество (ПВО) Николай Стариков считает, что проводимая силами украинских «активистов» торговая блокада Донбасса является признаком коррозии украинской государственности.

Администрация президента и правительство Украины ранее неоднократно выступали с резкой критикой этой произвольной блокады, наносящей экономический, финансовый и политический ущерб украинскому государству. В то же время власти явно не в состоянии ни заставить, ни убедить участников блокады прекратить их действия.

О начале блокады территории самопровозглашенных республик Донбасса ветераны «добровольческих батальонов» объявили 26 декабря 2016 года. Сначала инициаторы блокады объясняли свои действия желанием ускорить освобождение находящихся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР пленных участников так называемой АТО. Позже круг их требований был расширен.

Нынешние действия «активистов» спровоцированы бездействием и пассивностью Киева, в том числе тем, что украинские власти ничего не сделали для выполнения Минских соглашений, считает Николай Стариков.

«Если мы с вами откроем Минские соглашения и посмотрим, какой же их пункт был Киевом выполнен, то мы с вами с удивлением увидим, что ни один. Даже самый простой – обмен всех на всех пленных до сих пор не может быть произведен по каким-то совершенно непонятным для меня причинам из-за торможения со стороны киевских властей. Поэтому то, что происходит сегодня на Украине, это называется бардак», – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

По мнению политика, нынешняя ситуация чревата дальнейшей коррозией украинской государственности.

«В феврале 2014 произошло самое страшное, что только может произойти с государством: оно было лишено монополии на насилие. И теперь это насилие на территории государства, называемого Украиной, осуществляют все кому не лень. Хотим – блокируем дорогу. Хотим – блокируем здание администрации президента. Хотим – блокируем территории, которые нам не подконтрольны. Кто хочет – делает что хочет. Это коррозия государственности, это разрушение государства, которое можно остановить только одним способом: восстановить монополию государства на насилие. Если эта монополия не будет восстановлена, государство разрушится. Это процесс, автоматически организуемый и неизбежный», – полагает Николай Стариков».

Источник: nstarikov.ru