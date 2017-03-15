Идём в музей варваров, почти зверей! [Прошлое Руси]

Не так давно Прах Отца Предавший патриарх Кирилл высказался в том смысле, что славяне - это «варвары, люди второго сорта, почти звери», при этом оговорившись, что не варвары (не определился?)... Тем самым он продемонстрировал не только свои дикость/дремучесть/невежество, но и истинное отношение (без маски лицемерия) к Русскому народу своё лично и официальной церкви вообще...

Артефакты дохристианского прошлого Русов: как «Велесова книга», «Славяно-Арийские Веды», «Карта Создателя», вольфрамовые спиральки, которые нашли в Сибири на глубинах 6-12 метров; об Аркаиме, Бакшае, Аржане, о многочисленных древних картах, на которых на территориях современной России и близлежащих к ней обозначена громадная страна Тартария; о находке, сделанной в ТаклаМакан на севере нынешнего Китая, где было найдено захоронение людей, обладающих чертами белой расы. Возраст находки 3980 лет. «Китайские пирамиды» и пирамиды по всему миру, и многих других интересных фактах, раскрывающих истинное величие и многосоттысячелетнее прошлое Руси. Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

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