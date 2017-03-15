Голодец наступил

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, выступая на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса, назвала уникальным явление, когда россияне остаются бедными при наличии работы. «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные» …

Она напомнила, что по итогам прошлого года средняя зарплата составила 36703 руб. «Но я обращаю внимание, что на уровне МРОТ работают 4 млн 900 тыс. человек. О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги», — отметила Ольга Голодец.

Во-первых, «бедные работающие» — явление отнюдь не уникальное. Даже в европейских странах до начала XX века это было обычным делом, не говоря уже о современных «урановых рудниках», где дневной доход в несколько долларов — как бы норма. Другое дело, что отопительный сезон в этих оазисах «счастья работодателя» либо отсутствует полностью, либо неприлично короткий.

Во-вторых, давайте наступим на горло этой «рашистской» песне. Хватит ныть про низкую оплату труда! Откроем любой «неполживый» паблик, любое совестливое СМИ или вспомним речи либеральных «экспертов», предрекавших еще пару лет назад вымирание России, крах пенсионной системы и нехватку рук для «дешевого, физического и неквалифицированного труда». Ведь «…чтобы избежать депопуляции в период с 2010 до 2025 года в условиях низкой рождаемости, необходимо принять 11,1 млн. мигрантов, а для того, чтобы предупредить снижение численности лиц в возрасте от 15 до 65 лет — 16 млн. человек» (М.Б.Денисенко. Институт демографии ГУ-ВШЭ. «Международная миграция в России. Осознанная необходимость»).

Плотнее почитать можно тут и тут. Лейтмотив тогдашних речей прост: нужно много неквалифицированных и дешевых гастарбайтеров с оплатой на уровне месячной стоимости доширака. И что же с тех пор изменилось? Почему Голодец уже который раз впадает в шовинизм и выражает недовольство (вслед за Рогозиным!) низкими оплатами труда в России? Это же ведь благо, как мы знаем для бизнеса и экономики! Если бизнес и государство тратят мало на зарплаты рабочим, значит, они экономят на себестоимости товара, а значит, товар получается более конкурентоспособный! Ну, правильно же! Нет? Мы что-то упустили из виду?

Вот что верещал в 2012 году один блогер (кстати, никогда в жизни частным бизнесом и не занимавшийся, а подвизавшийся в сотрудничестве с ФСБ):

«Если работа может быть сделана дешевле — она и должна быть сделана дешевле, это хорошо для бизнеса. Если в ЖКХ возможны коррупционные схемы — это проблема ЖКХ, но никак не гастарбайтеров… Блин, да элементарные — ДЕНЬГИ он экономит! Это бизнес, его смысл — получить ПРИБЫЛЬ. Чем больше, тем лучше. Если у бизнесмена не будет прибыли, он РАЗОРИТСЯ. Что тут непонятного?»