Глава российского Правительства утвердил документ, игнорирующий Конституцию и традиционные семейные ценности



Общественность экстренно собралась на совещание в связи с подписанием премьер-министром «Национальной стратегии действий в интересах женщин» В Москве, в рамках Координационного совета по вопросам защиты семьи, детства и духовно-нравственных ценностей, по инициативе общественных движений «Народный собор» и «Семья, любовь, Отечество», 10 марта состоялось экстренное совещание представителей семейно-родительской, православной и патриотической общественности. Источник: http://www.narodsobor.ru/ Общественность экстренно собралась на совещание в связи с подписанием премьер-министром «Национальной стратегии действий в интересах женщин»В Москве, в рамках Координационного совета по вопросам защиты семьи, детства и духовно-нравственных ценностей, по инициативе общественных движений «Народный собор» и «Семья, любовь, Отечество», 10 марта состоялось экстренное совещание представителей семейно-родительской, православной и патриотической общественности.

В его работе приняли участие эксперты, аналитики, общественные лидеры, представители СМИ и духовенства.

Поводом для срочного проведения заседания стало состоявшееся 8 марта подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы», в которой содержится ряд моментов, вызвавших серьёзную обеспокоенность экспертов и выраженные протесты общественности.

Принятие документа стало возможным благодаря консолидированным усилиям ряда представителей российского феминистического сообщества и лоббистов из Министерства труда РФ.

Вариант «Стратегии», который был размещён на сайте Евразийского женского сообщества сразу после его обсуждения 14 октября в Общественной палате, содержал красноречивые маркеры намеченного лоббистами «гендерного» переустройства российского общества: «гендерные» права, «гендерное» равенство, борьба с «гендерной» дискриминацией, «гендерное» просвещение и т.п.

«Гендер» — изобретение феминисток, так называемый «социальный пол», представление человека о себе, которое должно заменить его биологический пол, и таких «гендеров», которые сейчас «политкорректно» именуются «ЛГБТ», по мнению лоббистов, в обществе может быть любое количество.

В 1995 г. феминистическая «гендерная стратегия» «Gender Mainstreaming» на основании «Пекинской платформы действий» стала «глобальной стратегией содействия гендерному равенству», обязательной для всех государств-членов ООН и непременным требованием Совета Европы.

В рамках «Gender Mainstreaming» национальные государства в ответ на свои «международные обязательства» должны принимать самые различные «национальные стратегии», в том числе, «действий в интересах женщин», и разрабатывать затем для их реализации «национальные планы».

Подписанная Дмитрием Медведевым российская «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» является именно таким документом: она стала свидетельством беспрецедентного исторического события, когда несколькими представителями российского феминистического сообщества, с использованием серьёзных административных ресурсов, в том числе, Министерства труда, кулуарно, без широкого общественного обсуждения, был успешно совершён переворот в сфере нравственной парадигмы нации с целью переориентирования её на так называемые «универсальные ценности».

Протесты общественности против российского проекта «Национальной стратегии действий в интересах женщин» заставили лоббистов данного документа к 8 марта в экстренном порядке переработать его текст, убрать оттуда наиболее скандальные выражения и разделы, но суть от этого не поменялась. Даже в столь усечённом виде «Стратегия» не перестаёт быть модельным документом, который решает основную задачу: введение в политическое поле России нового вектора – направленность государства на поддержку приоритета прав женщин, стимулирование противостояния полов, дискриминацию социальной группы под названием «мужчины».

Для этого «разворота» в «Стратегии» намечено ввести приоритет женских прав в целый ряд сфер.

Так, для решения задачи «снижения диспропорции по признаку пола в руководящем составе федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций, а также создания благоприятных условий для продвижения женщин по службе» в «Стратегии» предусмотрено первоочередное финансирование женских (феминистических) организаций путем выделения грантов, перераспределения бюджетных средств из социальных программ на их работу и на их «международное сотрудничество по линии ООН, ОБСЕ, СЕ и АТЭС».

Такая направленность вступает в коренное противоречие с обозначенным в высшем законе страны – Конституции РФ – принципом «всеобщего равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения» и проч. (п.2 ст.19) и откровенно дискриминирует по половому признаку многие десятки миллионов мужчин.

Кроме того, утвержденная «Стратегия» содержит и откровенно юридически безграмотные моменты. Так, содержащаяся в данном документе фраза о том, что «признание общей ответственности женщин и мужчин за выполнение семейных обязанностей способствовало бы укреплению семьи и ценностей семейной жизни…» откровенно игнорирует п.2 ст.38 Конституции РФ, согласно которой, забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.

Для укрепления здоровья женщин в «Стратегии» намечено развивать «программы профилактических осмотров и диспансеризации женщин и девочек, профилактику неинфекционных заболеваний у женщин и снижение факторов риска их развития; расширение гарантий доступности для женщин и девочек генетической диагностики, включая биохимическую диагностику, ДНК-диагностику и преимплантационную диагностику».

Родительская общественность всегда выступала против безнравственных и психотравмирующих всеобщих гинекологических осмотров девочек и девушек. Также в настоящее время во всём мире эксперты выступают против сомнительной вакцинации девочек и девушек от «вируса папилломы человека», которая навязывается с целью «профилактики неинфекционных заболеваний», но нередко сама становится причиной бесплодия, инвалидизации и даже гибели девочек, и, таким образом, является угрозой демографической безопасности.

Заявленные в документе «с целью профилактики редких (орфанных) и жизнеугрожающих» заболеваний «гарантии доступности для девочек и женщин генетической, биохимической, преимплантационной и ДНК-диагностики» свидетельствуют о нацеленности «Стратегии» на евгенистическое редактирование генома, «улучшение породы» человека.

Также для охраны здоровья женщин предлагается «развитие системы охраны репродуктивного здоровья, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (включая экстракорпоральное оплодотворение); оказание помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора».

Развитие системы производства искусственных детей (технология ЭКО) также не может считаться решением вопроса здоровья женщин, поскольку помимо имеющихся противоречий в сфере биоэтики и нравственности, создаёт новые проблемы – как для здоровья материи, так и для произведённого столь неестественным способом ребёнка. За понятием «репродуктивный выбор» скрывается принятие женщиной решения не о рождении ребёнка, а выбор между абортом и контрацепцией; недаром существующее в мире феминистическое движение «За репродуктивный выбор», или прочо́йс (анг. Pro-choice — «за выбор») отстаивает право женщины именно на аборт.

Для предупреждения социального неблагополучия женщин в «Стратегии» предусмотрено «совершенствование законодательства в сфере профилактики семейно-бытового насилия», которое, по мнению авторов, выражается, в виде «психологического насилия», а также «длительных конфликтных ситуаций в семье». Общественность неизменно выступает против необоснованного расширения трактования этого понятия и основывающихся на нём законопроектов, когда семья объявляется местом насилия, а разрастающийся перечень видов «насилия» (физическое, психологическое, эмоциональное, экономическое) делает каждого родителя или супруга потенциальным насильником.

Для реализации «Стратегии» также предполагается «совершенствование законодательства с учетом общепризнанных норм международного права и международных обязательств РФ, направленных на достижение фактического равноправия мужчин и женщин».

Экспертный анализ общественных процессов в западных странах, где уже приняты «международные нормы» в качестве своих новых законов, в том числе, в виде закона о так называемом «равенстве прав мужчин и женщин», свидетельствует о нарастании процессов стремительной деградации западного общества, унификации ценностных оснований, потере нравственного, культурного, духовного суверенитета. Это ярко прослеживается в беспрецедентном уничтожении родительства, установлении ювенального контроля над семьёй, нарастании содомизации общества, превращении человека в товар, навязывании идей трансгуманизма, стремительном расчеловечивании.

Подобные перспективы представляют самую серьёзную угрозу существованию любой нации и не могут быть проигнорированы Россией.

Одновременно с этим не прекращаются попытки определённых сил принудительно изменить российское законодательство: так, в Госдуме с 2005 года находится принятый в первом чтении законопроект «О равенстве прав мужчин и женщин», который вводит в правовое поле понятие «гендер» — «социальный пол», то есть представление человека о своём поле вместо биологического пола. За последнее время неоднократно предпринимались попытки «продавить» законопроекты, являющиеся частью «гендерного» закона: о сексуальных домогательствах и ухаживаниях против воли женщин («харрасмент») и о «гендерном квотировании в руководстве акционерных обществ».

В течение трёх ближайших месяцев группа в Министерства труда будет должна разработать «Национальный план действий в интересах женщин», после чего станет возможным принятие разрушительных для нации указов, распоряжений, концепций и подзаконных актов просто в рабочем режиме. Это позволит подготовить почву для принятия вышеуказанного закона о «гендере», который затем беспрепятственно введёт в стране приоритет прав извращенцев («гендеров»).

Контролировать исполнение «Стратегии» в регионах, в соответствии со специально разработанными для них в течение 2017 года методичками, будет специальный «Координационный совет при Правительстве РФ по реализации Стратегии».

В качестве магистрального направления новой внутренней российской политики в «Стратегии» заявлена «борьба со стереотипами относительно социальной роли женщины», а в качестве самого «стереотипа», не позволяющего женщине самореализовываться, названы «роли домохозяйки и матери».

Это – неприкрытое разрушение традиционных семейных ценностей, базовых моделей поведения и общественного устройства, о приоритете которых говорится в утвержденной Президентом РФ В.В.Путиным «Стратегии национальной безопасности РФ» и «Основах государственной культурной политики РФ», ярко выраженная угроза искусственного переформатирования нравственного кода нации.

Столь масштабные изменения мировоззренческих основ не могут приниматься на основании мнения лишь одного человека, пусть даже и чиновника высокого ранга, а ст.46 Конституции оставляет за гражданами право обжаловать действия органов государственной власти.

Положения подписанной премьером «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» вступают в противоречия с целым рядом статей Конституции: 17, 18, 19, 21, 29, 30, 32, 38,45, 55, 56.

Никакие «международные обязательства» не смогут заставить нацию поменять свой нравственный код и насильственно внедрить модели саморазрушающего поведения.

Право граждан защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, гарантировано ст. 45 Конституции.

Таким образом, многие положения утвержденной Председателем Правительства РФ Д.А.Медведевым «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» идут вразрез со «Стратегией национальной безопасности РФ», утвержденной Президентом России В.В.Путиным, и грубо нарушают конституционные права десятков миллионов граждан России.

Участники заседания обсудили создавшуюся ситуацию, приняли консолидированное решение в отношении сложившейся ситуации и наметили план первоочередных действий, особо отметив, что в соответствии с п.2 ст. 80 Конституции РФ, Президент РФ является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.

По окончании совещания для реализации принятых на нём решений была создана рабочая группа, которая объединила предложения участников и подготовила на их основе оперативный план действий общественности.

О принятых решениях и подготовленных документах общественность и СМИ будут проинформированы дополнительно.

Пресс-служба движения «Семья, любовь, Отечество»