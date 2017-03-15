Глава российского Правительства утвердил документ, игнорирующий Конституцию и традиционные семейные ценности
Общественность экстренно собралась на совещание в связи с подписанием премьер-министром «Национальной стратегии действий в интересах женщин»В Москве, в рамках Координационного совета по вопросам защиты семьи, детства и духовно-нравственных ценностей, по инициативе общественных движений «Народный собор» и «Семья, любовь, Отечество», 10 марта состоялось экстренное совещание представителей семейно-родительской, православной и патриотической общественности.
В его работе приняли участие эксперты, аналитики, общественные лидеры, представители СМИ и духовенства.
Поводом для срочного проведения заседания стало состоявшееся 8 марта подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы», в которой содержится ряд моментов, вызвавших серьёзную обеспокоенность экспертов и выраженные протесты общественности.
Принятие документа стало возможным благодаря консолидированным усилиям ряда представителей российского феминистического сообщества и лоббистов из Министерства труда РФ.
Вариант «Стратегии», который был размещён на сайте Евразийского женского сообщества сразу после его обсуждения 14 октября в Общественной палате, содержал красноречивые маркеры намеченного лоббистами «гендерного» переустройства российского общества: «гендерные» права, «гендерное» равенство, борьба с «гендерной» дискриминацией, «гендерное» просвещение и т.п.
«Гендер» — изобретение феминисток, так называемый «социальный пол», представление человека о себе, которое должно заменить его биологический пол, и таких «гендеров», которые сейчас «политкорректно» именуются «ЛГБТ», по мнению лоббистов, в обществе может быть любое количество.
В 1995 г. феминистическая «гендерная стратегия» «Gender Mainstreaming» на основании «Пекинской платформы действий» стала «глобальной стратегией содействия гендерному равенству», обязательной для всех государств-членов ООН и непременным требованием Совета Европы.
В рамках «Gender Mainstreaming» национальные государства в ответ на свои «международные обязательства» должны принимать самые различные «национальные стратегии», в том числе, «действий в интересах женщин», и разрабатывать затем для их реализации «национальные планы».
Подписанная Дмитрием Медведевым российская «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» является именно таким документом: она стала свидетельством беспрецедентного исторического события, когда несколькими представителями российского феминистического сообщества, с использованием серьёзных административных ресурсов, в том числе, Министерства труда, кулуарно, без широкого общественного обсуждения, был успешно совершён переворот в сфере нравственной парадигмы нации с целью переориентирования её на так называемые «универсальные ценности».
Протесты общественности против российского проекта «Национальной стратегии действий в интересах женщин» заставили лоббистов данного документа к 8 марта в экстренном порядке переработать его текст, убрать оттуда наиболее скандальные выражения и разделы, но суть от этого не поменялась. Даже в столь усечённом виде «Стратегия» не перестаёт быть модельным документом, который решает основную задачу: введение в политическое поле России нового вектора – направленность государства на поддержку приоритета прав женщин, стимулирование противостояния полов, дискриминацию социальной группы под названием «мужчины».
Для этого «разворота» в «Стратегии» намечено ввести приоритет женских прав в целый ряд сфер.
Так, для решения задачи «снижения диспропорции по признаку пола в руководящем составе федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций, а также создания благоприятных условий для продвижения женщин по службе» в «Стратегии» предусмотрено первоочередное финансирование женских (феминистических) организаций путем выделения грантов, перераспределения бюджетных средств из социальных программ на их работу и на их «международное сотрудничество по линии ООН, ОБСЕ, СЕ и АТЭС».
Такая направленность вступает в коренное противоречие с обозначенным в высшем законе страны – Конституции РФ – принципом «всеобщего равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения» и проч. (п.2 ст.19) и откровенно дискриминирует по половому признаку многие десятки миллионов мужчин.
Кроме того, утвержденная «Стратегия» содержит и откровенно юридически безграмотные моменты. Так, содержащаяся в данном документе фраза о том, что «признание общей ответственности женщин и мужчин за выполнение семейных обязанностей способствовало бы укреплению семьи и ценностей семейной жизни…» откровенно игнорирует п.2 ст.38 Конституции РФ, согласно которой, забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.
Для укрепления здоровья женщин в «Стратегии» намечено развивать «программы профилактических осмотров и диспансеризации женщин и девочек, профилактику неинфекционных заболеваний у женщин и снижение факторов риска их развития; расширение гарантий доступности для женщин и девочек генетической диагностики, включая биохимическую диагностику, ДНК-диагностику и преимплантационную диагностику».
Родительская общественность всегда выступала против безнравственных и психотравмирующих всеобщих гинекологических осмотров девочек и девушек. Также в настоящее время во всём мире эксперты выступают против сомнительной вакцинации девочек и девушек от «вируса папилломы человека», которая навязывается с целью «профилактики неинфекционных заболеваний», но нередко сама становится причиной бесплодия, инвалидизации и даже гибели девочек, и, таким образом, является угрозой демографической безопасности.
Заявленные в документе «с целью профилактики редких (орфанных) и жизнеугрожающих» заболеваний «гарантии доступности для девочек и женщин генетической, биохимической, преимплантационной и ДНК-диагностики» свидетельствуют о нацеленности «Стратегии» на евгенистическое редактирование генома, «улучшение породы» человека.
Также для охраны здоровья женщин предлагается «развитие системы охраны репродуктивного здоровья, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (включая экстракорпоральное оплодотворение); оказание помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора».
Развитие системы производства искусственных детей (технология ЭКО) также не может считаться решением вопроса здоровья женщин, поскольку помимо имеющихся противоречий в сфере биоэтики и нравственности, создаёт новые проблемы – как для здоровья материи, так и для произведённого столь неестественным способом ребёнка. За понятием «репродуктивный выбор» скрывается принятие женщиной решения не о рождении ребёнка, а выбор между абортом и контрацепцией; недаром существующее в мире феминистическое движение «За репродуктивный выбор», или прочо́йс (анг. Pro-choice — «за выбор») отстаивает право женщины именно на аборт.
Для предупреждения социального неблагополучия женщин в «Стратегии» предусмотрено «совершенствование законодательства в сфере профилактики семейно-бытового насилия», которое, по мнению авторов, выражается, в виде «психологического насилия», а также «длительных конфликтных ситуаций в семье». Общественность неизменно выступает против необоснованного расширения трактования этого понятия и основывающихся на нём законопроектов, когда семья объявляется местом насилия, а разрастающийся перечень видов «насилия» (физическое, психологическое, эмоциональное, экономическое) делает каждого родителя или супруга потенциальным насильником.
Для реализации «Стратегии» также предполагается «совершенствование законодательства с учетом общепризнанных норм международного права и международных обязательств РФ, направленных на достижение фактического равноправия мужчин и женщин».
Экспертный анализ общественных процессов в западных странах, где уже приняты «международные нормы» в качестве своих новых законов, в том числе, в виде закона о так называемом «равенстве прав мужчин и женщин», свидетельствует о нарастании процессов стремительной деградации западного общества, унификации ценностных оснований, потере нравственного, культурного, духовного суверенитета. Это ярко прослеживается в беспрецедентном уничтожении родительства, установлении ювенального контроля над семьёй, нарастании содомизации общества, превращении человека в товар, навязывании идей трансгуманизма, стремительном расчеловечивании.
Подобные перспективы представляют самую серьёзную угрозу существованию любой нации и не могут быть проигнорированы Россией.
Одновременно с этим не прекращаются попытки определённых сил принудительно изменить российское законодательство: так, в Госдуме с 2005 года находится принятый в первом чтении законопроект «О равенстве прав мужчин и женщин», который вводит в правовое поле понятие «гендер» — «социальный пол», то есть представление человека о своём поле вместо биологического пола. За последнее время неоднократно предпринимались попытки «продавить» законопроекты, являющиеся частью «гендерного» закона: о сексуальных домогательствах и ухаживаниях против воли женщин («харрасмент») и о «гендерном квотировании в руководстве акционерных обществ».
В течение трёх ближайших месяцев группа в Министерства труда будет должна разработать «Национальный план действий в интересах женщин», после чего станет возможным принятие разрушительных для нации указов, распоряжений, концепций и подзаконных актов просто в рабочем режиме. Это позволит подготовить почву для принятия вышеуказанного закона о «гендере», который затем беспрепятственно введёт в стране приоритет прав извращенцев («гендеров»).
Контролировать исполнение «Стратегии» в регионах, в соответствии со специально разработанными для них в течение 2017 года методичками, будет специальный «Координационный совет при Правительстве РФ по реализации Стратегии».
В качестве магистрального направления новой внутренней российской политики в «Стратегии» заявлена «борьба со стереотипами относительно социальной роли женщины», а в качестве самого «стереотипа», не позволяющего женщине самореализовываться, названы «роли домохозяйки и матери».
Это – неприкрытое разрушение традиционных семейных ценностей, базовых моделей поведения и общественного устройства, о приоритете которых говорится в утвержденной Президентом РФ В.В.Путиным «Стратегии национальной безопасности РФ» и «Основах государственной культурной политики РФ», ярко выраженная угроза искусственного переформатирования нравственного кода нации.
Столь масштабные изменения мировоззренческих основ не могут приниматься на основании мнения лишь одного человека, пусть даже и чиновника высокого ранга, а ст.46 Конституции оставляет за гражданами право обжаловать действия органов государственной власти.
Положения подписанной премьером «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» вступают в противоречия с целым рядом статей Конституции: 17, 18, 19, 21, 29, 30, 32, 38,45, 55, 56.
Никакие «международные обязательства» не смогут заставить нацию поменять свой нравственный код и насильственно внедрить модели саморазрушающего поведения.
Право граждан защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, гарантировано ст. 45 Конституции.
Таким образом, многие положения утвержденной Председателем Правительства РФ Д.А.Медведевым «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» идут вразрез со «Стратегией национальной безопасности РФ», утвержденной Президентом России В.В.Путиным, и грубо нарушают конституционные права десятков миллионов граждан России.
Участники заседания обсудили создавшуюся ситуацию, приняли консолидированное решение в отношении сложившейся ситуации и наметили план первоочередных действий, особо отметив, что в соответствии с п.2 ст. 80 Конституции РФ, Президент РФ является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.
По окончании совещания для реализации принятых на нём решений была создана рабочая группа, которая объединила предложения участников и подготовила на их основе оперативный план действий общественности.
О принятых решениях и подготовленных документах общественность и СМИ будут проинформированы дополнительно.
Пресс-служба движения «Семья, любовь, Отечество»
Источник: nstarikov.ru
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Вместо того, что бы обсуждать зачем мальчик в машину стрелял и зачем мужик его поругал, лучше бы обсудили дела нашего правмиельстап
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Вррбще там был одтн человек который спросил, а почему вот этот случай так быстро распространился, что он покрывает?
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В России вводят ювенальные суды.
Законопроект Правительства внесён в Думу
Это начало конца. Каркас ювенальной юстиции в России законодательно уже давно создан. Это и ФЗ №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан», и ФЗ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ряд норм Семейного кодекса (в т.ч. 77), региональные ювенальные акты.
Чего нам не хватало для окончательного выстраивания антисемейной системы, заточенной на уничтожение роли родителя и упрощение изъятия детей из семьи – так это ювенальных механизмов в судах. И вот мы наконец-то получаем этот «подарок» от Правительства.
Итак, в Госдуме рассматривается законопроект №103372-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»[1]. Распоряжение о внесении в проекта в Думу подписал Д. Медведев.
Несмотря на то, что в законопроекте не фигурирует словосочетание «ювенальный суд», он целиком нацелен на внедрение в российское судопроизводство механизмов, которые используются в западной ювенальной системе. Закон создаёт условия для полного исключения из судебных процессов с участием детей их родителей, к слову, законных представителей детей. Подробный анализ законопроекта представлен в статье к.ю.н. А.В. Швабауэр (опять вислоносый).
Укажем здесь главное, что вводит законопроект.
Первое. Ребёнку любого возраста в каждом гражданском процессе будет предлагаться (под видом разъяснения его прав) назначение своего представителя или детского адвоката – вместо родителя, и самостоятельное участие в процессе (либо в отдельных процессуальных действиях)!
Второе. В каждом процессуальном действии с участием детей обязательно будет участвовать психолог или педагог. До сей поры по ГПК лишь педагог привлекался в процесс (не психолог), и лишь в случаях проведения допроса ребёнка. В остальном права на представление ребёнка были у родителя. Теперь же «специалист» подменит родителя на всем протяжении процесса. Какие нынче у нас психологи мы уже хорошо знаем (https://www.youtube.com/watch?v=mekmNiHj9ro).
Третье. Законопроект вводит правило о полном отстранении родителя от процесса, если «он злоупотребляет предоставленными ему полномочиями» либо «его действия иным образом наносят ущерб интересам представляемого».
Такие формулировки имеют крайне неопределённый характер и приведут к массовому исключению из судебных процессов родителей.
Самое интересное, что в пояснительной записке к проекту сказано, что он направлен на исполнение НЕ ратифицированной Россией Европейской конвенции об осуществлении прав детей от 25 января 1996 г., имеющей откровенно антиродительский характер.
Законопроект отправляет родителя на свалку истории. Он больше никому не нужен.
Из документа Правительства понятна ключевая мысль её авторов: родители не-достойны представлять своих детей, он некомпетентны, их надо учить воспитательным «навыкам», «ответственному родительству» и т.п. Для этого же продвигаются т.н. Родительские университеты (подробнее http://www.youtube.com/embed/a7eWdB30MPA?rel=0)
Надо понимать, что на Западе именно психиатры, психологи и «детские адвокаты» оказывают предопределяющее влияние на судебные процессы, они работают в тесной связи на изъятие детей из семьи, на ювенальную систему, которая обеспечивает их работой и прибылью, а роль родителей сведена к нулю.
Уже сейчас в России мы имеем случаи, когда на основе субъективного мнения психолога семья рушится, родители подвергаются репрессиям, вплоть до уголовного преследования. Что же будет, когда федеральный закон поставит этот процесс на поток?! Мнение родителя против мнения «специалиста» не будет иметь никакого значения, как это видно по западному опыту. И как легко будет судьям снимать с себя ответственность ссылками на заключения карманных экспертов – так это делается на Западе.
Новый законопроект грубо подрывает право родителей на воспитание (ст. 38 Конституции) и позволяет третьим лицам (которые – ясное дело – блюдут исключительно свои интересы) полностью заменить родителя в судебных процессах.
Призываем всех встать на защиту наших детей и семей от произвола навязываемой фашистской системы и выразить протест против законопроекта!
А где же гарант Конституции, почему он, молчит – как в рот воды набрал?
Ему перед выборами проблемы не нужны…
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Когда же этого голавастика-Медведева всё таки снимут и посадят на кол?
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Блаженный(?) необязан понимать чего творит…..