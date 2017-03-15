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Гениальность модели госбезопасности Сталина-Берии и острейшая необходимость такой модели для нас

22:13. 15 марта 2017 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:

Сразу хочу разочаровать господ либералов: в статье не будут освещаться любимые ими, господами либералами, вопросы о расстрелах и ГУЛАГах. Категорически не будут.

Гениальность модели госбезопасности Сталина-Берии и острейшая необходимость такой модели для нас

Либеральная душа ждет и жаждет фальсификации и провокаций на тему сталинизма, но повторюсь еще раз: в данной статье такого удовольствия либералам доставлено не будет. Речь пойдет строго об управленческой модели в системе госбезопасности, выстроенной Сталиным и Берией, о специфике данной модели, а также о причинах ее исключительной эффективности в деле борьбы с вражескими элементами и в деле обеспечения общественной защищенности.

Управленческий гений Сталина и Берии заключался в том, что государстсвенно-властную систему они видели как единый целостный организм. Вроде бы банальная истина, вроде все о ней много раз слышали, и большая часть ее даже разделяет, но вот на практике ее реализовывали единицы государственных мужей. А в сфере госбезопасности данная концепция была реализована, пожалуй, только Сталиным и Берией. Остальные государственные мужи и близко не подходили к такому уровню слаженности и эффективности функционирования механизма госбезопасности в их странах.

В чем же причина? Почему именно Сталину и Берии удалось выстроить модель госбезопасности, которая до сих пор является образцом для государственников, и от которой до сих пор воют дурниной либералы? А все, оказывается, очень просто. Именно Сталин и Берия поняли, что понятие «госбезопасность» не исчерпывается борьбой с преступностью, разведкой и контрразведкой. Это комплекс всех без исключения мер, направленных на обеспечение защищенности страны от внешних и внутренних угроз. Госбезопасность, наряду с вылавливанием враждебных элементов в мутном и зловонном потоке диверсионной активности, направленной против нас и против нашего государства, должна включать в себя и обеспечение защищенности от внешних угроз, причем от угроз любого масштаба, любой опасности и любой интенсивности. Короче говоря, госбезопасность должна работать практически, а не подменять собственную работу некими имитационными ритуальными действиями.

Система НКВД при Берии включала в себя и борьбу с преступностью, в том числе организованной, и борьбу с маргинальными деструктивными течениями (вроде сионистов, нацистов, фашистов, оккультистов, троцкистов и прочих им подобных) внутри страны и за ее пределами, и формирование ракетной и ядерной отраслей, и даже разведку урановых руд.

Каковы итоги работы системы НКВД? По всем направлениям итоги были поистине ошеломляющими – разумеется, со знаком «плюс». Организованная преступность была полностью раздавлена, диверсанты были истреблены (не все, конечно, — часть из них временно притаилась, а потом залихватски развернулась уже при Хрущеве). Даже нацистский сепаратизм в наиболее уязвимых регионах (в Прибалтике и Западной Украине) был сведен к минимуму. Был создан уникальный оборонный щит, который вызвал крайнюю озабоченность, в первую очередь, у США, ставших, кстати говоря, первой ядерной державой. Под началом талантливейших советских физиков было создано атомное оружие, была придан конструктивный вектор развития ракетной отрасли. Что уж говорить про продвижение советской идейно-политической модели в Юго-Восточной Азии, осуществляемое также не без деятельной роли НКВД.

В общем, это та самая модель развития, которая, как известно, вывела нашу страну от сохи до атомной бомбы, и еще дальше – до освоения космоса и планетарного признания. Модель Сталина-Берии сильна и даже непобедима своим безусловным организационным единством и структурной непротиворечивостью.

А какова сейчас система госбезопасности практически во всех без исключения странах мира? Сейчас она практически повсеместно хаотизирована. Страны располагают огромным количеством министерств, комитетов, ведомств, агентств и прочих аналогичных объединений, каждое из которых, казалось бы, отвечает за что-то свое, и, казалось бы, такого рода специализация должна оказаться полезной, однако на деле происходит прямо противоположное. Многовластие на практике превращается в безвластие. Уйма начальников, уйма бумажной волокиты, споров и согласований на деле парализуют работу. И уйма терактов и организованных преступных групп по всему Земному шару есть наиболее иллюстративное доказательство данного факта. Сегодня практически в любой стране мира совершить теракт или взять в плен заложника можно без особого труда, что преступные объединения не устают систематически, шумно и флэшмобно доказывать. Это при том, что почти во всех странах совершенно неимоверное количество подразделений, якобы борющихся с преступностью и якобы обеспечивающих безопасность населения.

Надо сказать, что и Россия не избежала многовластного безвластия в сфере госбезопасности. И поэтому угроза террористической атаки, аналогичной, например, актобинской, разумеется, присутствует (в парадигме системы Сталина-Берии на пике ее развития такая угроза была в принципе неактуальной).

Вместе с тем, начиная с прошлого года, Президент Путин активно занимается вопросами кадровой политики во всем государстве – и в особенности в структурах, обеспечивающих правопорядок и госбезопасность. Нельзя не отметить, безусловно, положительную центробежную тенденцию путинской активности за последнее время: ФМС и ФСКН упразднены, а их функции переданы МВД. Видимо, наше руководство прониклось очевидной истиной Сталина-Берии о том, что бесконечно множить ведомства по их функционалу контрпродуктивно. Пока, конечно, до эталонной госбезопасности нам – как до Луны, но сам факт централизации, и продуктивной централизации, свидетельствует о том, что все еще, может быть, впереди. И что и на нашей улице может быть праздник.

Чтобы раздавить гадину организованной преступности, в том числе (наверное, теперь уже даже главным образом) глобалистски ориентированной, необходима колоссальная и разветвленная структура госбезопасности, включающая в себя под единой эгидой самые разноплановые и разнопорядковые организации, преследующие единственную стратегически значимую цель – достижение состояния защищенности граждан нашей страны. Пока, к сожалению, нам до этого далеко – даже несмотря на то, что реформа милиции/полиции в общем и целом увенчалась успехом, да и обороноспособность нашей страны год от года все усиливается, и это очевидно.

Но о надежном монолите госбезопасности можно будет говорить лишь тогда, когда единой структуре будут подчинены и следствие с дознанием, и разведка с контрразведкой, и научно-технические и технологические разработки и исследования стратегической направленности (включая освоение Арктики), и все это – при наличии талантливого руководителя уровня как минимум Сергея Шойгу. Пока до эффективной системы госбезопасности нам, как и всем остальным странам, далеко, хотя шаги в конструктивном направлении определенно предпринимаются, в том числе и в вопросах государственно-властной консолидации.

Ну вот, собственно, и все. Лапидарно – о наболевшем. Не смею даже и надеяться на то, что либерально ориентированные читатели не отметят, что при Сталине половину расстреляли, а половину посадили. Если и не прокомментируют, что было бы крайне странно, то хотя бы подумают об этом. Еще, разумеется, отметят (вслух или про себя) про «жуликов и воров». Либеральная реакция на темы такого плана до невозможности непредсказуема и многообразна.

Пожидаев Илья

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

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    Русофил 15 марта 2017 в 22:26 Ссылка Пометить
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    Да прям.
    НКВД не уберегла САМИХ Сталина и Берию.
    О какой выдающейся эФфективности может идти речь.
    Смех.

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