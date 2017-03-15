Это важно! Никогда не допускайте застоя лимфы

Лимфатическое русло не имеет подобного «привода». Движение лимфы медленное и обеспечивается посредством мышц. Главная мышца для привода в движение лимфы — диафрагма. Это своего рода «сердце» лимфосистемы. При физических нагрузках и глубоком дыхании «животом» амплитуда движения диафрагмы увеличивается, и циркуляция лимфы усиливается, т.е. ее застой устраняется.При этом в межклеточных пространствах скапливаются продукты жизнедеятельности клеток (фрагменты распавшихся липидов, белков, шлаки и т. д.), которые даже постепенно прорастают волокнами соединительной ткани (медики называют этот процесс фиброзом). И клетки эти начинают попросту гнить — возникают вялотекущие онкологические заболевания, гипертония, аллергия и др.Слюнные железы относятся к лимфосистеме, имеют выход в полость рта и вместе со слюной выносят отходы и загрязнения из своей системы в пищеварительный тракт для дальнейшего их выведения из организма.При стрессах обычно пересыхает во рту, слюна не выделяется, происходит застой в лимфосистеме. И человеку дают выпить воды. А вот этого делать нежелательно. Лучше простимулировать выделение слюны сосательными движениями губ, чтобы дать выход слюне во рту, и делать глотательные движения.А еще для усиления выделения слюны можно использовать жевательную резинку, через полчаса после еды класть под язык соль на кончике ножа.Следует отказаться от вредной привычки — сразу после еды пить напитки на третье и есть фрукты на десерт. Не храните в холодильнике вчерашнюю пищу, так как она (особенно разогретая) богата токсинами, появившимися от размножения гнилостных бактерий, и после употребления заполняет балластом все межклеточное пространство и лимфосистему в организме человека.Лимфатическая система — это система, которую даже врачи плохо знают. Они её никогда серьезно не изучали. Лимфатическая система работает в одном направлении. Вся лимфа оттекает снизу вверх. Отёки на ногах, руках, глазах, на пояснице, суставах — это всё лимфа.В организм попадает бактерия, вирус или грибок. Что делает лимфа? Вблизи попадания расположен крупный лимфатический узел, например, половые пути. Лимфоузлы блокируют прохождение инфекции дальше. Если бы по организму прошла гонорея и попала в головной мозг, то люди умирали бы сразу.Из лимфоузлов выходят лимфоциты, и они патрулируют всю слизистую, уретру, влагалище. Если они там что-то находят, то съедают и относят снова в лимфоузлы. В лимфоузлах это все лизируется, активируется и выбрасывается.Первым путём выброса лимфы в организме является влагалище и уретра. Все, что связано с белями у женщин, выделениями у мужчин, говорит о том, что в организме кто-то живет, а лимфа этого кого-то съедает, ценой своей собственной жизни, и удаляет.Второй путь эвакуации находится в кишечнике, в котором расположены десятки тысяч мелких лимфатических узлов.Сейчас люди пользуются дезодорантами, от которых человек не потеет 24 часа. Не потеют подмышками, зато потеют ладошки. Ещё делают косметические операции, когда перерезают лимфатические протоки. Лоб не должен потеть. Если подмышки забиты, то потеет вся поверхность тела. Это говорит о второй степени поражения и загрязнения лимфы. Лицо должно быть относительно сухое, а из-под мышек должно течь, потому что там находится мощнейший потовый коллектор. На лице потовых желёз не очень много.— это лимфатические узлы. Все, кто дышат через рот, имеют аденоиды — увеличенные лимфатические узлы носа.— мощнейший дезинтоксикационный орган. Через слюну отходит до пол-литра токсической мокроты. Если у ребенка течет слюна на подушку, то это говорит, о серьёзных проблемах лимфатической системы. Если человек или ребенок во сне потеют, то это может говорит о том, что у него острицы, лямблии или ещё что-то. Дети не должны потеть даже при температуре окружающей среды 30С. У них плохо развита потовая система. Если у маленького ребенка ночью мокрая голова, значит он болен. У ребенка всё должно уходить через почки, кишечник.. Хронический ларингит или фарингит — это лимфоузлы глотки и гортани. При данном диагнозе у человека хроническая инфекция хронического грибка или хронического стрептококка. Они являются кандидатами в хроническое поражение лимфатической системы.— это самый мощный плацдарм для различных бактерий. Стрептококк идет всегда через миндалины. Это ангины, ревматизм. Стафилококк не пойдет через миндалины. Он идет через нос.— это поражение лимфатической системы, а не дыхательной. В носу ничего нет, там только норки для воздуха и мембраны толщиной 1 микрон. Всё остальное там — гной. Откуда берется гной? Из живота, из лимфы, из крови, из межклеточных пространств, а выходят через нос.такой путь. Грибок через нос никогда не пойдет. Грибок выделяется через ближайшие органы. Если это ножной, то он там и будет выделяться. Треснет кожа. Никогда лимфатическая система не потащит грибок в нос, потому что она его не дотащит. Она перебьет все лимфатические коллекторы.откроет кожу и выбросит лимфатическую жидкость прямо между пальцев. Лимфатические узлы костей никогда не пропустят грибок. Если грибком поражено все тело, то начинаются грибковые бронхиты. Подключаются глубокие лимфатические узлы бронхов, и у человека может начаться бронхиальная астма (речь идет не о психосоматике, когда болезнью человек привлекает к себе внимание).— это поражение лимфатической системы. Все считают, что отеки на ногах сердечные, почечные. Отеки могут быть только лимфатические. Сердце истощено и не может перекачать кровь. Но в ногах задерживается не кровь, а лимфа.Слоновость — это поражение лимфы, когда закупорены паховые лимфоузлы, и жидкость не поднимается. Отечность рук — это закупорка подмышечных лимфоузлов. Отечность глаз — это закупорка подчелюстных и лицевых лимфоузлов. Это косвенно говорит о закупорке почек. Если почки выделяют меньше жидкости, чем нужно, то ее больше в организме.ИТАК: Для функционирования лимфосистемы мало просто «выпить пилюлю» – для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, как минимум, нужно делать дыхательную гимнастику, «дышать животом», делать хотя бы минимальную зарядку, стараться больше гулять. Это позволяет частично ликвидировать застой лимфы. А ещё принятие ванн скипидарных и обливания, либо контрастный душ, плюс парилка вот друзья нашей лимфатической системы.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com