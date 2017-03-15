Дерзкий налёт на Рериховский Центр [Sotnik TV]

7 марта 2017 года в рамках расследования «дела «Мастер-банка» был совершен силовой налёт на общественный центр-музей Н. Рериха в Малом Знаменском переулке. Ворвавшиеся бойцы «Росгвардии» под командованием советника министра Культуры Медниского, г-на Рыбака, вынесли из здания Центра уникальные экспонаты и оригиналы документов. Руководство и сотрудники Центра Рериха, до сих пор пребывающие в шоке от произошедшего, рассказали о подлинных целях и планах министра Мединского. Смотрите сюжет Sotnik-TV.

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