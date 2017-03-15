Дерзкий налёт на Рериховский Центр [Sotnik TV]
19:24. 15 марта 2017 Просмотров - 82 3 коммент. Опубликовал: SvetUra
7 марта 2017 года в рамках расследования «дела «Мастер-банка» был совершен силовой налёт на общественный центр-музей Н. Рериха в Малом Знаменском переулке. Ворвавшиеся бойцы «Росгвардии» под командованием советника министра Культуры Медниского, г-на Рыбака, вынесли из здания Центра уникальные экспонаты и оригиналы документов. Руководство и сотрудники Центра Рериха, до сих пор пребывающие в шоке от произошедшего, рассказали о подлинных целях и планах министра Мединского. Смотрите сюжет Sotnik-TV.
* Дополнительная информация:
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Ворвавшиеся бойцы «Росгвардии» под командованием советника министра Культуры Медниского,
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Так может написать только ВРАГ.
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Так вы одобряете это ограбление?
Нас хотят загнать в узкие рамки, всё что говорит о Свете Духа разрушают. Почему то только рпц горит зелёный свет, довольно странно.
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“Бойцы росгвардии” отрабатывают 30 серебрянников. Рерих стоит поперек горла евреям. Мединский не выдержал …