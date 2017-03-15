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Дерзкий налёт на Рериховский Центр [Sotnik TV]

19:24. 15 марта 2017 Просмотров - 82 3 коммент. Опубликовал:

rts

7 марта 2017 года в рамках расследования «дела «Мастер-банка» был совершен силовой налёт на общественный центр-музей Н. Рериха в Малом Знаменском переулке. Ворвавшиеся бойцы «Росгвардии» под командованием советника министра Культуры Медниского, г-на Рыбака, вынесли из здания Центра уникальные экспонаты и оригиналы документов. Руководство и сотрудники Центра Рериха, до сих пор пребывающие в шоке от произошедшего, рассказали о подлинных целях и планах министра Мединского. Смотрите сюжет Sotnik-TV.

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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3 коммент.»

  • 10334 -84
    Русофил 15 марта 2017 в 20:36 Ссылка Пометить
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    Ворвавшиеся бойцы «Росгвардии» под командованием советника министра Культуры Медниского,
    ——
    Так может написать только ВРАГ.

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    • 1114 845
      любопытный Русофил 15 марта 2017 в 21:15 Ссылка Пометить
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      Так вы одобряете это ограбление?
      Нас хотят загнать в узкие рамки, всё что говорит о Свете Духа разрушают. Почему то только рпц горит зелёный свет, довольно странно.

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  • 1084 643
    ратник 15 марта 2017 в 21:13 Ссылка Пометить
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    “Бойцы росгвардии” отрабатывают 30 серебрянников. Рерих стоит поперек горла евреям. Мединский не выдержал …

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