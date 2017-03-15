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БРАЗИЛИЯ.

13:20. 15 марта 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у vaduhan_08 в БРАЗИЛИЯ.
Давным давно, когда на просторах Святой Руси, скакали туда сюда Велико-Тартарские татаромонголы, два маленьких, но гордых народа поделили МИР между собой. Взяли всю землю и поделили, не спросясь.
Тордеси́льясский договóр (исп. Tratado de Tordesillas, порт. Tratado de Tordesilhas) — соглашение между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в мире. Заключён 7 июня 1494 года в городе Тордесильяс (Кастилия). Ратифицирован католическими королями 2 июля, Португалией — 5 сентября. Одобрен буллой папы Юлия II в 1506 году.
На самом деле тут немножко приврали… ибо в те давние времена Испании еще не было и договор заключили король Кастилии и Арагона с королем Порта-Галии. Давно это было….
Вот интересная карта по которой провели линию разграничения полномочий.

1280px-CantinoPlanisphere.png

Карта эта настолько интересна что требует отдельного внимания, она есть в хорошем разрешении и судя по тому насколько она масштабна, на шкуре барана она явно не уместится, ну только если это не гигантский баран. Достоверность этой карты можно оспаривать… однако вот вам "портолан" – здесь нет еще долгот и широт, только румбическая система координат, пуп земли находится в Африке, про земли нами нынче населяемые картографы видать и слыхом не слыхивали. Африка четко разделена на север и юг и разделена так же как это деление происходит и сегодня.

Но сейчас я хочу поговорить не о карте и не о Бразилии.
Меня всегда смущает подход "альтернативных" да и официальных историков к истории мира либо с позиции – Европа центр мира, либо Русь Великая ( Тартария Великая) и прочие Великие Римы.
А земля то круглая и чертовски большая.
Я уже писал о другой стороне мира, Мексике- http://vaduhan-08.livejournal.com/191734.html
Пришло время поговорить о другой половинке – Бразилии.

Вот в этом домике по приданиям историков подписан акт разделения мира, это домик в Тордесилья.

800px-Tordesillas_Casa_del_Tratado.JPG

А вот что они разделили…

1280px-Spain_and_Portugal_rus.png

Вы скажите, ну мало ли кто там что делил. Но вот если посмотреть на последствия этого раздела, то он не вольно вызывает глубокое уважение!

Испаноговорящие страны…

po-ispanski-govoryat-bolee-350-mil-chel.jpg

Португалоговорящие страны…

800px-CPLPmap.png

Как говорится… сказано – сделано!!!

А вот та мелочь что называется сейчас Испанией и Португалией.

uvs_tgl_esp_karta_29082011_file_1364290113.jpg

Лаже сейчас Испания крайне не устойчивое и полное национальных противоречий образование. Мне довелось как то побывать в двух столицах Испании – Толедо и Мадриде, я не был впечатлен, все очень скромно! А ведь это якобы столицы куда стекалось золото Америк!!!
Ну а уж в 15 – 16 веках там еще и арабы вовсю хозяйничали на половине территории как минимум. Ну да ладно…
Если копнуть еще глубже, во времена Римской империи то там так же было разделение – Лузитания стала основой Лузофонов – Лузофо́ны (от лат. Lusitania — древнеримская провинция Лузитания + др.-греч. φωνή — «звук») — в широком смысле португалоязычное население планеты: Бразилии, Португалии, Анголы, Мозамбика, Восточного Тимора и др. Лузофония сложилась в рамках пятисотлетней Португальской империи.
Но давайте вернемся в современность и посмотрим какие же следы этого разделения остались сегодня.
Как и положено, если есть ГАЛИЯ то должны быть и лилии. Испания – это крест. Якобы идет от корабля Колумба, который на парусах имел такой же.
К этому кресту я еще вернусь, он очень важен!!!

3170+.jpg

Если рассматривать историю с привычной точки зрения то где то там в Европе есть маленькая странишка которая могла освоить огромные территории. Практически не заметно для всего мирового процесса, ну по крайней мере мы так привыкли.
Ну что мы знаем о Бразилии? Ну футбол там у них, кофе конечно, карнавалы и доны Педру и дикие обезьяны.

Вот то ли дело Санкт Петербург – ого го, древний город, крепость есть звездчатая, форты из гранита, Нева, каналы и так далее… ах да загадочный и не постижимый Исакиевский собор. Некоторые даже подозревают что его инопланетяне построили. Ну ни как не могли же сиволапые мужики выпилить гранитные колонны!!!
А Москва? Это же древний кремль, засыпанные первые этажи следами потопов, может быть даже столица мировой империи – Великой Тартарии!!! Гербы там с драконами и прочее… ага!

Однакось Остап Бендер не зря мечтал жить в РИо Де Жанейро!!!

Я вам покажу немного РИО, не ФАВЕЛЛЫ И НЕ КАРНАВАЛЫ…

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8. Urca&apos;s district, Rio de Janeiro, 1908.jpg

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Есть в РИо и акведуки, все есть!

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Есть и каналы на сотни километров есть и звездчатые крепости и форты!

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Кофе говорите, фавеллы и карнавалы??? Ну ну…
Можно конечно сказать мол все это отстроено в 19 веке, но то же самое можно сказать в таком случае и про любой другой столичный город древней Европы.

Могла ли пройти стороной глобальная катастрофа и не смыть все эти звезды форты стоящие у самого синего моря? Я думаю вряд ли. Есть правда один вариантик….
Но самое удивительное и загадочное во всей этой истории это флаг и герб Бразилии!
Флагов несколько вариантов с разной позицией звезд. Считается что такое положение звезд было в день принятия этого флага. Созвездия показаны на флаге так, как если бы их видел в небе над городом Рио-де-Жанейро наблюдатель, находящийся за пределами небесной сферы, в 8 часов 30 минут утра (12 часов звёздного времени) 15 ноября 1889 года — в день провозглашения Бразилии республикой. Каждому из 26 штатов и федеральному округу соответствует своя звезда.
Национальный флаг был принят 19 ноября 1889 года декретом № 4, частично изменён 28 мая 1968 года законом № 5443 и 11 мая 1992 года законом № 8421

braziliya_flag_simvolika_linii_krug_1920x1080.jpg

Вот современный герб Бразилии…

395px-Coat_of_arms_of_Brazil.svg.png

А вот старый флаг…

i (1).jpg

Род из которого идут бразильско – португальские короли, те самые доны Педру, есть род – Браганса и имеет герб всем известного дракона. Может в Бразилии была Великая Тартария, а? :::-)))

Brasao-Brigantina.png

Про звезды на флаге, золотую полосу и крест в следующей серии. Для понимания дальнейшего повествования нужно обязательно познакомиться с понятием "небесная сфера"http://vaduhan-08.livejournal.com/305005.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Небесная_сфера
Обязательно прочитайте, что такое "Южный крест" – https://ru.wikipedia.org/wiki/Южный_Крест

На мой взгляд понимание мировой и нашей истории не возможно без глобального, всеобъямлещего взгляда на историю мира вообще. Именно сравнение и сопоставление фактов из казалось бы совершенно разных миров поможет понять общие закономерности!

PS: В нашем, северном полушарии на север указывает полярная звезда именно во круг неё вращаются все остальные звезды так как на эту звезду смотрит ось вращения земли. В южном же полушарии такой звезда нет и на юг указывает, именно указывает своим основанием созвездие "Южный крест".
У нас это выглядит вот так…

mooving_stars_11.jpg

mooving_stars_04.jpg

mooving_stars_03.jpg

Чем выше над горизонтом полярная звезда тем более севернее находится наблюдатель. Небесная сфера вращается как бы вокруг этой точки – звезды.

В южном же полушарии южный крест лишь указывает место, маленькую звезду на которую смотрит ось вращение и где есть южный полюс.

61593388_drvsf.jpg

По этому созвездия на флаге Бразилии очень важны, герб же так же имеет этот самый крест.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: Америка, Бразилия, искажение, ИСПАНИЯ, история, португалия
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