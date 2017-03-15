БРАЗИЛИЯ.
13:20. 15 марта 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в БРАЗИЛИЯ.
Давным давно, когда на просторах Святой Руси, скакали туда сюда Велико-Тартарские татаромонголы, два маленьких, но гордых народа поделили МИР между собой. Взяли всю землю и поделили, не спросясь.
Тордеси́льясский договóр (исп. Tratado de Tordesillas, порт. Tratado de Tordesilhas) — соглашение между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в мире. Заключён 7 июня 1494 года в городе Тордесильяс (Кастилия). Ратифицирован католическими королями 2 июля, Португалией — 5 сентября. Одобрен буллой папы Юлия II в 1506 году.
На самом деле тут немножко приврали… ибо в те давние времена Испании еще не было и договор заключили король Кастилии и Арагона с королем Порта-Галии. Давно это было….
Вот интересная карта по которой провели линию разграничения полномочий.
Карта эта настолько интересна что требует отдельного внимания, она есть в хорошем разрешении и судя по тому насколько она масштабна, на шкуре барана она явно не уместится, ну только если это не гигантский баран. Достоверность этой карты можно оспаривать… однако вот вам "портолан" – здесь нет еще долгот и широт, только румбическая система координат, пуп земли находится в Африке, про земли нами нынче населяемые картографы видать и слыхом не слыхивали. Африка четко разделена на север и юг и разделена так же как это деление происходит и сегодня.
Но сейчас я хочу поговорить не о карте и не о Бразилии.
Меня всегда смущает подход "альтернативных" да и официальных историков к истории мира либо с позиции – Европа центр мира, либо Русь Великая ( Тартария Великая) и прочие Великие Римы.
А земля то круглая и чертовски большая.
Я уже писал о другой стороне мира, Мексике- http://vaduhan-08.livejournal.com/19173
4.html
Пришло время поговорить о другой половинке – Бразилии.
Вот в этом домике по приданиям историков подписан акт разделения мира, это домик в Тордесилья.
А вот что они разделили…
Вы скажите, ну мало ли кто там что делил. Но вот если посмотреть на последствия этого раздела, то он не вольно вызывает глубокое уважение!
Испаноговорящие страны…
Португалоговорящие страны…
Как говорится… сказано – сделано!!!
А вот та мелочь что называется сейчас Испанией и Португалией.
Лаже сейчас Испания крайне не устойчивое и полное национальных противоречий образование. Мне довелось как то побывать в двух столицах Испании – Толедо и Мадриде, я не был впечатлен, все очень скромно! А ведь это якобы столицы куда стекалось золото Америк!!!
Ну а уж в 15 – 16 веках там еще и арабы вовсю хозяйничали на половине территории как минимум. Ну да ладно…
Если копнуть еще глубже, во времена Римской империи то там так же было разделение – Лузитания стала основой Лузофонов – Лузофо́ны (от лат. Lusitania — древнеримская провинция Лузитания + др.-греч. φωνή — «звук») — в широком смысле португалоязычное население планеты: Бразилии, Португалии, Анголы, Мозамбика, Восточного Тимора и др. Лузофония сложилась в рамках пятисотлетней Португальской империи.
Но давайте вернемся в современность и посмотрим какие же следы этого разделения остались сегодня.
Как и положено, если есть ГАЛИЯ то должны быть и лилии. Испания – это крест. Якобы идет от корабля Колумба, который на парусах имел такой же.
К этому кресту я еще вернусь, он очень важен!!!
Если рассматривать историю с привычной точки зрения то где то там в Европе есть маленькая странишка которая могла освоить огромные территории. Практически не заметно для всего мирового процесса, ну по крайней мере мы так привыкли.
Ну что мы знаем о Бразилии? Ну футбол там у них, кофе конечно, карнавалы и доны Педру и дикие обезьяны.
Вот то ли дело Санкт Петербург – ого го, древний город, крепость есть звездчатая, форты из гранита, Нева, каналы и так далее… ах да загадочный и не постижимый Исакиевский собор. Некоторые даже подозревают что его инопланетяне построили. Ну ни как не могли же сиволапые мужики выпилить гранитные колонны!!!
А Москва? Это же древний кремль, засыпанные первые этажи следами потопов, может быть даже столица мировой империи – Великой Тартарии!!! Гербы там с драконами и прочее… ага!
Однакось Остап Бендер не зря мечтал жить в РИо Де Жанейро!!!
Я вам покажу немного РИО, не ФАВЕЛЛЫ И НЕ КАРНАВАЛЫ…
Есть в РИо и акведуки, все есть!
Есть и каналы на сотни километров есть и звездчатые крепости и форты!
Кофе говорите, фавеллы и карнавалы??? Ну ну…
Можно конечно сказать мол все это отстроено в 19 веке, но то же самое можно сказать в таком случае и про любой другой столичный город древней Европы.
Могла ли пройти стороной глобальная катастрофа и не смыть все эти звезды форты стоящие у самого синего моря? Я думаю вряд ли. Есть правда один вариантик….
Но самое удивительное и загадочное во всей этой истории это флаг и герб Бразилии!
Флагов несколько вариантов с разной позицией звезд. Считается что такое положение звезд было в день принятия этого флага. Созвездия показаны на флаге так, как если бы их видел в небе над городом Рио-де-Жанейро наблюдатель, находящийся за пределами небесной сферы, в 8 часов 30 минут утра (12 часов звёздного времени) 15 ноября 1889 года — в день провозглашения Бразилии республикой. Каждому из 26 штатов и федеральному округу соответствует своя звезда.
Национальный флаг был принят 19 ноября 1889 года декретом № 4, частично изменён 28 мая 1968 года законом № 5443 и 11 мая 1992 года законом № 8421
Вот современный герб Бразилии…
А вот старый флаг…
Род из которого идут бразильско – португальские короли, те самые доны Педру, есть род – Браганса и имеет герб всем известного дракона. Может в Бразилии была Великая Тартария, а? :::-)))
Про звезды на флаге, золотую полосу и крест в следующей серии. Для понимания дальнейшего повествования нужно обязательно познакомиться с понятием "небесная сфера"http://vaduhan-08.livejournal.com/3
05005.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Небесная_
сфера
Обязательно прочитайте, что такое "Южный крест" – https://ru.wikipedia.org/wiki/Южный_Кре
ст
На мой взгляд понимание мировой и нашей истории не возможно без глобального, всеобъямлещего взгляда на историю мира вообще. Именно сравнение и сопоставление фактов из казалось бы совершенно разных миров поможет понять общие закономерности!
PS: В нашем, северном полушарии на север указывает полярная звезда именно во круг неё вращаются все остальные звезды так как на эту звезду смотрит ось вращения земли. В южном же полушарии такой звезда нет и на юг указывает, именно указывает своим основанием созвездие "Южный крест".
У нас это выглядит вот так…
Чем выше над горизонтом полярная звезда тем более севернее находится наблюдатель. Небесная сфера вращается как бы вокруг этой точки – звезды.
В южном же полушарии южный крест лишь указывает место, маленькую звезду на которую смотрит ось вращение и где есть южный полюс.
По этому созвездия на флаге Бразилии очень важны, герб же так же имеет этот самый крест.
Тордеси́льясский договóр (исп. Tratado de Tordesillas, порт. Tratado de Tordesilhas) — соглашение между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в мире. Заключён 7 июня 1494 года в городе Тордесильяс (Кастилия). Ратифицирован католическими королями 2 июля, Португалией — 5 сентября. Одобрен буллой папы Юлия II в 1506 году.
На самом деле тут немножко приврали… ибо в те давние времена Испании еще не было и договор заключили король Кастилии и Арагона с королем Порта-Галии. Давно это было….
Вот интересная карта по которой провели линию разграничения полномочий.
Карта эта настолько интересна что требует отдельного внимания, она есть в хорошем разрешении и судя по тому насколько она масштабна, на шкуре барана она явно не уместится, ну только если это не гигантский баран. Достоверность этой карты можно оспаривать… однако вот вам "портолан" – здесь нет еще долгот и широт, только румбическая система координат, пуп земли находится в Африке, про земли нами нынче населяемые картографы видать и слыхом не слыхивали. Африка четко разделена на север и юг и разделена так же как это деление происходит и сегодня.
Но сейчас я хочу поговорить не о карте и не о Бразилии.
Меня всегда смущает подход "альтернативных" да и официальных историков к истории мира либо с позиции – Европа центр мира, либо Русь Великая ( Тартария Великая) и прочие Великие Римы.
А земля то круглая и чертовски большая.
Я уже писал о другой стороне мира, Мексике- http://vaduhan-08.livejournal.com/19173
Пришло время поговорить о другой половинке – Бразилии.
Вот в этом домике по приданиям историков подписан акт разделения мира, это домик в Тордесилья.
А вот что они разделили…
Вы скажите, ну мало ли кто там что делил. Но вот если посмотреть на последствия этого раздела, то он не вольно вызывает глубокое уважение!
Испаноговорящие страны…
Португалоговорящие страны…
Как говорится… сказано – сделано!!!
А вот та мелочь что называется сейчас Испанией и Португалией.
Лаже сейчас Испания крайне не устойчивое и полное национальных противоречий образование. Мне довелось как то побывать в двух столицах Испании – Толедо и Мадриде, я не был впечатлен, все очень скромно! А ведь это якобы столицы куда стекалось золото Америк!!!
Ну а уж в 15 – 16 веках там еще и арабы вовсю хозяйничали на половине территории как минимум. Ну да ладно…
Если копнуть еще глубже, во времена Римской империи то там так же было разделение – Лузитания стала основой Лузофонов – Лузофо́ны (от лат. Lusitania — древнеримская провинция Лузитания + др.-греч. φωνή — «звук») — в широком смысле португалоязычное население планеты: Бразилии, Португалии, Анголы, Мозамбика, Восточного Тимора и др. Лузофония сложилась в рамках пятисотлетней Португальской империи.
Но давайте вернемся в современность и посмотрим какие же следы этого разделения остались сегодня.
Как и положено, если есть ГАЛИЯ то должны быть и лилии. Испания – это крест. Якобы идет от корабля Колумба, который на парусах имел такой же.
К этому кресту я еще вернусь, он очень важен!!!
Если рассматривать историю с привычной точки зрения то где то там в Европе есть маленькая странишка которая могла освоить огромные территории. Практически не заметно для всего мирового процесса, ну по крайней мере мы так привыкли.
Ну что мы знаем о Бразилии? Ну футбол там у них, кофе конечно, карнавалы и доны Педру и дикие обезьяны.
Вот то ли дело Санкт Петербург – ого го, древний город, крепость есть звездчатая, форты из гранита, Нева, каналы и так далее… ах да загадочный и не постижимый Исакиевский собор. Некоторые даже подозревают что его инопланетяне построили. Ну ни как не могли же сиволапые мужики выпилить гранитные колонны!!!
А Москва? Это же древний кремль, засыпанные первые этажи следами потопов, может быть даже столица мировой империи – Великой Тартарии!!! Гербы там с драконами и прочее… ага!
Однакось Остап Бендер не зря мечтал жить в РИо Де Жанейро!!!
Я вам покажу немного РИО, не ФАВЕЛЛЫ И НЕ КАРНАВАЛЫ…
Есть в РИо и акведуки, все есть!
Есть и каналы на сотни километров есть и звездчатые крепости и форты!
Кофе говорите, фавеллы и карнавалы??? Ну ну…
Можно конечно сказать мол все это отстроено в 19 веке, но то же самое можно сказать в таком случае и про любой другой столичный город древней Европы.
Могла ли пройти стороной глобальная катастрофа и не смыть все эти звезды форты стоящие у самого синего моря? Я думаю вряд ли. Есть правда один вариантик….
Но самое удивительное и загадочное во всей этой истории это флаг и герб Бразилии!
Флагов несколько вариантов с разной позицией звезд. Считается что такое положение звезд было в день принятия этого флага. Созвездия показаны на флаге так, как если бы их видел в небе над городом Рио-де-Жанейро наблюдатель, находящийся за пределами небесной сферы, в 8 часов 30 минут утра (12 часов звёздного времени) 15 ноября 1889 года — в день провозглашения Бразилии республикой. Каждому из 26 штатов и федеральному округу соответствует своя звезда.
Национальный флаг был принят 19 ноября 1889 года декретом № 4, частично изменён 28 мая 1968 года законом № 5443 и 11 мая 1992 года законом № 8421
Вот современный герб Бразилии…
А вот старый флаг…
Род из которого идут бразильско – португальские короли, те самые доны Педру, есть род – Браганса и имеет герб всем известного дракона. Может в Бразилии была Великая Тартария, а? :::-)))
Про звезды на флаге, золотую полосу и крест в следующей серии. Для понимания дальнейшего повествования нужно обязательно познакомиться с понятием "небесная сфера"http://vaduhan-08.livejournal.com/3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Небесная_
Обязательно прочитайте, что такое "Южный крест" – https://ru.wikipedia.org/wiki/Южный_Кре
На мой взгляд понимание мировой и нашей истории не возможно без глобального, всеобъямлещего взгляда на историю мира вообще. Именно сравнение и сопоставление фактов из казалось бы совершенно разных миров поможет понять общие закономерности!
PS: В нашем, северном полушарии на север указывает полярная звезда именно во круг неё вращаются все остальные звезды так как на эту звезду смотрит ось вращения земли. В южном же полушарии такой звезда нет и на юг указывает, именно указывает своим основанием созвездие "Южный крест".
У нас это выглядит вот так…
Чем выше над горизонтом полярная звезда тем более севернее находится наблюдатель. Небесная сфера вращается как бы вокруг этой точки – звезды.
В южном же полушарии южный крест лишь указывает место, маленькую звезду на которую смотрит ось вращение и где есть южный полюс.
По этому созвездия на флаге Бразилии очень важны, герб же так же имеет этот самый крест.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com