«Белая лилия» Сталинграда

Эта невысокая белокурая девушка – самая результативная летчица–истребитель в истории. На ее счету 16 сбитых самолетов (из них четыре в группе). Лидия Литвяк была грозой люфтваффе над Сталинградом и Ростовом. На капоте ее истребителя была нарисована белая лилия, отчего ее называли «Белой лилией Сталинграда».

В одном из боев ее Як–1 был сбит над вражеской территорией. Лидия выбралась из него и бросилась бежать, отстреливаясь от преследующих ее немцев. Когда враги были уже совсем рядом, а в стволе остался последний патрон, на помощь пришел один из наших штурмовиков. Своим огнем он заставил их залечь и приземлился рядом. Лидия втиснулась в кабину, на колени летчику, и ауфидерзейн!

1 августа 1943 года она сбила три вражеских самолета, но из последнего вылета в тот день не вернулась. Звание Героя Советского Союза долго не давали, так как Лидия числилась пропавшей без вести. Справедливость восторжествовала лишь в 1990 г., незадолго до кончины самого Союза. Она попала и в Книгу рекордов Гиннеса, и в аниме. Когда она погибла, ей ведь не было и 22 лет…