Англия – классический социальный паразит

Англия до сих пор паразитирует на множестве своих колоний. Это – классический социальный паразитизм. Англия, как государство, весьма примитивно. Но за счёт грабежа колоний оно выживает много веков. Колонии при этом истощаются…

Правит миром Англия, а США — её марионетка

«Во все времена, а сейчас тем более чем когда-либо, миром правят в первую очередь тайные общества». «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано». Президент Рузвельт

Маленькая улыбчивая «бабушка», Королева Елизавета, недавно отметила 62-летие восшествия на трон. Всему миру говорят, что в Англии конституционная монархия, то есть всевластие Елизаветы ограничено парламентом. Сама же королева является неким символом, данью традиции, талисманом, политические полномочия которого невелики… Мы привыкли верить официальным источникам. Это только официально считается, что в Великобритании «конституционная монархия». Как бы ограниченная.

Но…

Английская Королева имеет право объявлять войну (без законодательных ограничений и без объяснения причин);

Английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично); Английская королева имеет право распускать парламент;

Раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее время (то есть фактически формирует политику государства и, что немаловажно, колоний, являясь королевой всех территорий-государств, подвластных Англии)

«В «домашних делах» полномочия Короны более чем широки. Назначение министров, тайных советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС и разведка). Прерогатива Королевы (Суверена) – объявлять войну, заключать мир, направлять военные действия. Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и ратифицировать договора, союзы, международные соглашения; Парламентские решения не нужны. Королева также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает иностранных дипломатов. Также Королева почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам дел. Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»;

Монарх не может быть судим в суде за уголовные преступления. Фактически королева контролирует все ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может назначать епископов и архиепископов (то есть глава не только светской, но и духовной власти, чего нет нигде в мире, даже в Иране).»

Большей концентрации властных полномочий нет ни у одного человека в мире. Даже корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» выставляют примером диктатора, нервно курит в коридоре.

Еще скажите, что Англия демократическая страна, каковой себя позиционирует.

Какая демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная.

Вот так… бабушка Лиза J

А нам показывают ….

Теперь о … более банальном, но не менее интересном.

Любой скажет, какая валюта в мире самая устойчивая, самая…, ну, вообщем, самая-самая.

Ну, конечно, это бабушкин «фунтик» – Фунт стерлингов. С чьей только государственной валютой, что только не происходило, а с фунтика, взирая на все эти «игрища» посмеивается бабушка Лиза. А, что, имеет право – она же женщина, прежде всего, да еще и Королева Мира. Да-да, я не оговорилась – именно так – Королева Мира. Задумывались когда-нибудь, сколько землицы принадлежит бабушке? Ребята, много, очень много.

Судите сами.

Данные на 2012 год.

«C 1876 по 1947 год монарх Великобритании также имел титул Императора (Императрицы) Индии. В настоящее время королева Елизавета II является монархом 16 государств (см. Королевства Содружества).

Британская империя (англ. British Empire) — крупнейшее из когда-либо существовавших государств за всю историю человечества с колониями на всех обитаемых континентах.

В Европе

· Британская империя 1897.

· Ирландия, включая Ольстер

· Гельголанд (1807—1890) (сейчас часть Германии)

· Мальта (сейчас независимое государство)

· Гибралтар

· Минорка (она же Менорка, сейчас часть Испании)

· Ионические острова (сейчас часть Греции)

· Кипр (включая базы Акротири и Декелия)

Коронные земли

· бейливик Джерси

· бейливик Гернси

· Остров Мэн

В Азии

· Месопотамия (мандатная территория),

· будущее Королевство Ирак,

· современный Ирак

· Палестина, включая Трансиорданию (сейчас Иордания) и Палестину

· Кувейт

· Катар

· Бахрейн

· Бирма

· Оман

· Договорный Оман (сейчас ОАЭ)

· Аден (сейчас часть Йемена)

· Афганистан

· Британская Индия

· Цейлон

· Мальдивские острова

· Малайзия, включая Сингапур

· Британская Малайя

· Саравак

· Британское Северное Борнео

· Сабах

· Лабуан

· Бруней

· Гонконг (сейчас Сянган, автономный район КНР)

В Африке

· Египет

· Англо-Египетский Судан

· Британская Восточная Африка

· Кения

· Уганда

· Танганьика (сейчас часть Танзании)

· Занзибар (сейчас часть Танзании)

· Британское Сомали (сейчас формально часть Сомали, де-факто Сомалиленд)

· Федерация Родезии и Ньясаленда

· Южная Родезия (сейчас Зимбабве)

· Северная Родезия (сейчас Замбия)

· Ньясаленд (сейчас Малави)

· Британская Южная Африка

· Южно-Африканский Союз

· Капская провинция (сейчас часть ЮАР)

· Наталь (сейчас часть ЮАР)

· Оранжевое Свободное Государство (сейчас часть ЮАР)

· Трансвааль (сейчас часть ЮАР)

· Бечуаналенд (сейчас Ботсвана)

· Юго-Западная Африка (сейчас Намибия)

· Басутоленд (сейчас Лесото)

· Свазиленд

· Сейшельские острова

· архипелаг Чагос (Британская территория в Индийском океане)

· Маврикий

· Гамбия

· Нигерия

· Британский Камерун – небольшая часть современных Камеруна и Нигерии

· Золотой берег и Британское Того – (сейчас Гана)

· Сьерра-Леоне

· острова Св. Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья

В Северной Америке

· Канада (включая Квебек)

· Ньюфаундленд (сейчас часть Канады)

· Бермудские острова

· Тринадцать колоний, образовавших в 1776 году США

· Новая Англия

· Нью-Гемпшир

· Колония Массачусетского залива и Плимутская колония (позже Массачусетс и Мэн)

· Род-Айленд

· Коннектикут

Средние колонии

· Нью-Йорк (позже Нью-Йорк и Вермонт)

· Нью-Джерси

· Пеннсильвания

· Делавэр

Южные колонии

· Мэриленд

· Виргиния

· Северная Каролина

· Южная Каролина

· Джорджия

В Латинской Америке

· Британские Виргинские острова

· Доминика

· Барбадос

· Тринидад и Тобаго

· Ангилья

· Сент-Люсия

· Антигуа и Барбуда

· Сент-Винсент и Гренадины

· Гренада

· Сент-Китс и Невис

· Британская Гвиана (сейчас Гайана)

· Москитов берег (1655—1859)

· Британский Гондурас (сейчас Белиз)

· Каймановы острова

· Ямайка

· Багамские острова

· Острова Тёркс и Кайкос

· Фолклендские острова,

· Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова

· Монтсеррат

В Австралии, Океании и Антарктиде

· Австралия

· Материковые территории

· Новый Южный Уэльс

· Квинсленд

· Виктория

Южная Австралия

· Земля Ван-Димена (Тасмания)

· Западная Австралия

· Северная территория

· Внешние территории

· Папуа (сейчас часть Папуа — Новой Гвинеи)

· Территория Новой Гвинеи (сейчас часть Папуа — Новой Гвинеи)

· Британские Соломоновы острова

· Науру

· остров Рождества (сейчас часть Австралии)

· Норфолк (сейчас часть Австралии)

· Кокосовые (Килинг) острова (сейчас часть Австралии)

· Австралийская Антарктическая территория (не признана международным сообществом)

· Новая Зеландия

· Токелау (сейчас часть Новой Зеландии)

· Ниуэ (сейчас часть Новой Зеландии)

· Британское Самоа

· Земля Росса в Антарктиде (не признана международным сообществом)

· острова Кука (протекторат Великобритании в 1888—1901 годах, в 1901—1965 — в составе Новой Зеландии сейчас свободно ассоциированное государство с Новой Зеландией)

· Фиджи

· острова Гилберта и Эллис (сейчас Тувалу и часть Кирибати)

· Новые Гебриды (совладение с Францией, сейчас Вануату)

· Питкэрн

· Тонга — протекторат Великобритании при сохранении собственной монархии в 1900—1970 годах.

· Британская Антарктическая территория (включая Южные Шетландские острова и Южные Оркнейские острова)»

Во какое маленькое островное государство к северу от Европы, где тихо и мирно поживает маленькая безобидная бабушка Лиза.

А действительно ли безобидно?

Все привыкли считать, что миром «правят США» – фраза, надоевшая до оскомины. Привыкли не просто так считать, а искренне верить в эту … сказку. Во всем привыкли винить США. Вполне возможно обвинители правы – мы можем наблюдать действия США, а вот кто действует кукловодом …. Так чья же марионетка под названием США?

Не будем напрасно тратить время на какие-то разбирательства, поиски доказательств, сбором фактов – это всё в обсуждении, а вот не упомянуть … английские банки – не могу.

«Банковская система Великобритании – одна из старейших. Ее характеризуют высокая степень концентрации и специализации, хорошо развитая банковская инфраструктура, тесная связь с международным рынком ссудных капиталов. В мировом финансовом центре – в Лондоне работает больше иностранных банков, чем английских. Это, прежде всего, американские и японские банки. Доля депозитов в иностранной валюте в банках Великобритании значительно выше, чем в других странах мира. Английская банковская система владеет самой широкой в мире сетью зарубежных филиалов.»

Обращали внимание на «политику фунтика»?

Нет? А зря. Он же …. мумифицированный. Он же подшучивает и управляет любой валютой любого государства. Не верите? Придется – он управляет и подчиняет себе тот самый пресловутый, скандальный, но всеми так горячо любимый доллар. Опять не понимаете суть вопроса? Доллар правит всеми добываемыми ресурсами – а где их добывают? Вернитесь к списку колоний Англии, поинтересуйтесь структурой банковской системы Англии – она всего лишь двухуровневая, не требующая лицензий иностранных банков, находящихся на территории Англии, но … полного одобрения и признания главного – Банка Англии. Далее еще проще – всякие там девальвации, дефолты, играющие злые шутки с любой валютой мира, никогда не прикасались и не прикоснуться к … «фунтику», потому все свои активы зарубежные банки держат в … Англии, а какая там валюта? А, что там с курсом «фунтика»?

Знаете, что такое зависимость?

Вот только не пытайтесь каким-либо боком «пристегнуть» её к… бытовой.

Зависимость – это полное и безоговорочное подчинение.

А вот теперь о главном – так кто же больше всех заинтересован в развязывании войн, захватах территорий? Ответ прост до противного – Владелец Мира, правящая колонна - это маленькое островное государство со своим смогом – Англия, а, значит, маленькая улыбающаяся женщина – бабушка Лиза.

Есть такое выражение «Дружба дружбой, а деньги врозь». Проговорим о дружбе, но не простой, а … зависимой. Так кто у нас там в «подружках». Ну, конечно, США! Не знали? Теперь будете знать. Как там говорят – «Миром правят деньги». Так вот не только Миром и миром, но и … войной. Попавши в зависимость, да еще и такую «дружескую», подчиняться не просто приходится как верному псу, а… вынуждены, даже подружки. Так уж сложилось, что до тех пор, пока существуют деньги, люди (в подавляющем своем большинстве, за исключением отдельных праведников и сумасшедших) будут стремиться к обладанию ими.

Ни для кого не новость, что вся политика и экономика США в полной и безоговорочной зависимости от двух кланов - это Ротшильды и Рокфеллеры. Знаете таких? Ну, кто бы сомневался – их знают ВСЕ! А вот то, что весь капитал этих «ребяток» хранится в Банке Англии – для многих может оказаться новостью. Но, увы, это так. Вот думаю, продолжать разговор об очевидном, что понятно каждому или все же … Тогда слушайте.

Живут такие вот забавники – Ротшильды и Рокфеллеры - живут, поживают, карманы набивают, но и им порой развлечься хочется. То они чье-то политикой «манипулируют», то чью-то экономику разоряют, под себя подгребают. И вдруг оказывается, что масштабы то уже не те, мало им, мало, надо бы побольше … Думали-думали и надумали: «А, что бы нам с Россией не поиграть? Не слишком ли она о себе громко заявлять стала? Надо бы её голову то взад засунуть, а то видишь ли … Деньги она зарабатывать решила! Щас ей – размечталась!» Надумали «ребятки» не просто отнять-изъять, разорить, но и в … зависимые подружки приобщить. Знаете, где, прежде, всего рвется? Точно! Там, где тонко. А где у России самое уязвимое место? Точно – нефтедоллар. А где он там так бойко протекает? Правильно, по территории Украины. Вот его отнять и надо, а Украину нафиг снести не только с карты, а с лица земли. Кого на это мероприятие подстегнуть – долго думать не надо – это, естественно, зависимая подружка – США. Вот бабушка Лиза, со всей своей улыбчивой застенчивостью и дала наказ подружке – хочешь далее жить под теплой «бабушкиной шалью» – вперед на баррикады. Захотела бабуля еще одну колонию, да поближе к злополучной, неподвластной и упрямой России. Захотела – значит так тому и быть!

А подружке, верному псу, не привыкать к таким «играм» ради здоровья и благополучия любимой бабушки – старость надо уважать. А то, не приведи господь, со старой бабулей на нервной почве … Или вдруг у бабули левая нога с утра не то надумает и решит против любимой подружки свою «грусть-печаль» направить?

Да еще и один из крупнейших акционеров самой большой нефте-газодобывающих компаний Англии «Eclairs Group» и «JKX Oil&Gas» господин Коломойский уже давно в стойке и ждет команды «Фас!», готовый к распилу …. Украины.

Продолжать? Или всё очевидно?

Так что там у нас с Украиной?

Кто правит балом?

Вот только не стоит умилять достоинств коронованной бабушки – она женщина в преклонном возрасте, мало ли что … Вдруг обидится, а гнев её … Посмотрите на Украину. А если решит собаками затравить?

***

Англия очень любопытная страна в истории человечества. Похоже, что именно в Англии были разработаны и приведены в жизнь все те шаги, которые опрокинули впоследствии империю Золотой Орды, то есть Русь, — и миром стал править ум-эго. Заметьте, в нашем мире именно Англия является главным носителем и оплотом западных ценностей. Сейчас все взгляды привлекают к себе США, но на самом деле серым кардиналом, который правит миром, является Англия. У США грубая сила, а ум находится в Англии.

Пройдёмся по значимым событиям в истории Англии, которые соответствуют официально принятой хронологии. XIII век — Великая хартия вольностей (для феодалов) и создание парламента. В середине этого же века из английского языка исчезает двойственное число (первая ласточка среди других европейских языков). Двойственное число, как мы знаем, отвечает за целостное восприятие мира. Интересно: сначала исчезло двойственное число, а только потом был создан парламент. Получается, что парламент в наше время служит в качестве инструмента, уравновешивающего разделённые противоположности? То есть раньше язык соединял и уравновешивал противоположности, а когда двойственное число исчезло, понадобилось создать общественный институт парламента, чтобы английское общество могло жить и развиваться дальше.

Через триста лет, в XVI веке, Англия начинает войну на море против испанского владычества. Нас это вроде бы никак не касается, но, согласно исследованиям по НХ (очень аргументированным; факты, приводимые авторами НХ, историки не торопятся опровергать; см. [35]), Испания была оплотом Золотой Орды на Западе. Всем известно, что Англия победила в этой войне. С этого момента начинается расширение господства Англии в мире: Англия становится империей.

Далее. В XVII веке множество значимых событий: первая буржуазная революция; первая казнь короля — Карла I — и Билль о правах; создание Исааком Ньютоном теории, которая разделила единую вселенную на кирпичики, взаимодействие между которыми случайно (этому видению людей учат по всему миру до сих пор); создание понятийного ума, который разделил слово и образ (то есть живую ткань мира разделили, а между поместили мёртвое понятие). Параллельно бурно развивается наука, вытесняя религию с тёплого местечка, которое она занимала в умах людей.

XVIII век: первое применение паровой машины, создание фабрик, механизация труда, капитализация, восстание луддитов против машин, то есть против мёртвого труда. XIX век: учение Дарвина о борьбе и выживании видов. Достаточно, я думаю, чтобы увидеть Англию с другой стороны.

А кто у нас самый большой любитель древностей? Англичане, конечно же. Всюду, куда ни посмотришь, ведут или вели первыми раскопки англичане. Вы скажете: «Ну и что тут такого?» А то, что тот, кто ведёт раскопки, тот и толкует значение находки, устанавливает нужную ему хронологию и присваивает исторические названия местам, которые не имеют к ним никакого отношения. И у того, кто копает, всегда есть возможность подлога. Например, некоторые учёные высказывают серьёзные сомнения в подлинности гробницы Тутанхамона, а её раскопал именно англичанин.

Англичане пришли первыми в Индию, Египет (вытеснив оттуда наполеоновские войска), Японию, Китай, чтобы завоевать их. Все эти страны входили в империю Золотой Орды и несли в себе культуру, которая им досталась от неё в наследство. Для чего это было нужно англичанам? Чтобы взять необходимые знания и подреставрировать историю этих стран — я так полагаю. Кстати, в этом им активно помогал Ватикан.

Далее. Именно англичане столкнули лбами Россию и Турцию ещё в XVII веке, а ведь вплоть до середины этого столетия Турция и Русь были союзниками (см. книги по НХ). Турция и Россия растрачивали силы в борьбе друг с другом, а их враги спокойно наблюдали за происходящим, собирая плоды.

Именно англичанам принадлежит знаменитый принцип «Разделяй и властвуй». Где бы в современном мире ни разгорался конфликт, там когда-то или совсем недавно побывали англичане и внесли свою разделяющую лепту — можете сами проверить. Страны и народы внутри должны быть разделены. Возникает конфликт и… кто выигрывает? Кто-то точно выигрывает. Можете почувствовать в себе эту силу, которая питается за счёт разделения и раздора? И я считаю, что именно в Англии находится тот главный мозг, который управляет миром.

«Ну а как же евреи? — спросите вы. — Ведь всем известно, что именно они правят миром. У них деньги и, следовательно, власть». Да, у них деньги, евреи тянутся к деньгам в силу своей природы, но, как мне видится, их выбрали «мальчиками для битья», чтобы отвести взгляд от тех, кто на самом деле правит миром. Одних денег мало, чтобы править миром, тут нужен особый склад ума — и у англичан он есть. Он называется властность — власть носить.

Англичане по своей природе властная и безжалостная нация. Они, ни секунды не сомневаясь, применяют силу, если затронуты даже малейшие интересы их империи, нации или страны. В прошлом они беспощадно уничтожали каждого, кто вставал на их пути, в наше время их методы изменились, но ненамного.

У евреев во все века были деньги, но евреи-ростовщики как миленькие по первой же просьбе ссужали их власть имущим и правителям. Потому что власть стоит над деньгами. Именно эту власть англичане и искали всюду, куда они приходили. Искали на земле и искали под землёй. Что искали? Материальные носители власти. Власть — это магия ума — могия ума, — и у неё есть материальные носители, потому что всё, что существует в Нави, имеет своё материальное воплощение в Яви — таково устройство нашей вселенной.

Власть стояла и всё ещё продолжает стоять над деньгами, но деньги приобретают всё большую самостоятельность. Всё чаще можно слышать выражение: «У кого деньги, у того и власть», а в правительство и парламент беззастенчиво лезут те, у кого карманы набиты деньгами. Это плохие симптомы, потому что деньги по своей природе любят только себя и живут только для себя. Им никто и ничто не нужно, кроме самих себя, потому что они лишены сознания — мёртвая сила. Они готовы уничтожить всё вокруг, лишь бы умножить себя, и им законы не управа, потому что они уже сами создают законы через прессу и лобби в парламенте. Мёртвая сила денег берёт сознание людей, и они слепо следуют за ней, превратившись в марионеток. Джинн вырвался из бутылки. Поэтому мы сейчас стоим на пороге перемен.

http://krasvremya.ru/pravit-mirom-angliya-a-ssha-eyo-marionetka/

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Две версии о любимой короне королевы Елизавкты.

Версия 1. Королева Англии носит корону, украденную и вывезенную из России

Версия 2. Корона Была куплена в 1921 году бабушкой Елизаветы II королевой Марией (Марией Текской) у великой княжны Елены Владимировны, внучки императора Александра II и супруги греческого королевича Николая.

Та в свою получила тиару в наследство от матери великой княгини Марии Павловны, супруги третьего сына Александра II великого князя Владимира, его имя и дало "прозвище" тиаре (Марию Павловну по английский именовали титулом и именем мужа — Тhe Grand Duchess Vladimir of Russia). Марии Павловне одной из немногих удалось свои драгоценности из России после революции. Семейные реликвии в ноябре 1918 года были доставлены в двух наволочках в шведскую миссию в Петрограде доверенным лицом княгини профессором живописи Ричардом Берггольцем. Великая Княгиня разделила драгоценности между своими детьми, но как оказалось позже, часть драгоценностей осталась на хранение в архивах министерства ювелирных дел Швеции, и была обнаружена лишь в 2009 году (в ноябре того же года были проданы на торгах Sotheby`s).

Владимирскую тиару легко узнать по двум видам подвесок: оригинальные жемчужные (в виде капель) изумрудные.

Изумрудные подвески были сделаны уже по распоряжению первой британской владелицы – Мария Текская считала, что жемчуг подходит не ко всем ее нарядам и поручила ювелирам из компании Garrard & Co отполировать ее 15 Кеймбриджских изумрудов в форме капли – так появился второй комплект подвесок.

К Елизавете II тиара перешла по наследству после смерти бабушки в 1953 году. Это одно из любимых украшений британской королевы, она часто появляется в нем на официальных церемониях, а также одалживала ее принцессе Диане и второй супруге принца Чарльза – Камилле Паркер-Боулз.

Великая княгиня Мария Павловна

Источник: slavyanskaya-kultura.ru