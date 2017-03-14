«Хаббл» получил снимки самой большой звезды Млечного Пути

Астрономы предполагают, что гигант превышает Солнечную систему в несколько десятков раз

Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила фотографии самой большой звезды Галактики - Westerlund 1-26. По размеру она больше Солнца в 1,5 тысячи раз и ярче в 330 тысяч. Светило находится внутри семейства из звезд, чей возраст составляет в среднем 4-5 миллиона лет.

Ученые смогли изучить звезду из-за небольшого расстояния от нас. Мы не можем увидеть ее по причине густого скопления облаков пыли и газа. Масса гиганта еще не установлена в связи с его высокой активностью, говорится на сайте космического телескопа.

Эта крупная звезда выпускает в космическую среду огромное количество материи. Выбросы Westerlund 1-26 сформировали туманность, которая хорошо заметна для телескопов.

Изучение необычных звезд поможет ученым понять, какую роль играют космические гиганты в эволюции галактик.