Главная » Наука, Образование

«Хаббл» получил снимки самой большой звезды Млечного Пути

17:36. 14 марта 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
Астрономы предполагают, что гигант превышает Солнечную систему в несколько десятков раз
Выбросы Westerlund 1-26 сформировали туманность, которая хорошо заметна для телескопов. ФОТО ESA/Hubble & NASA
Выбросы Westerlund 1-26 сформировали туманность, которая хорошо заметна для телескопов.
ФОТО ESA/Hubble & NASA

 

 

Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила фотографии самой большой звезды Галактики - Westerlund 1-26. По размеру она больше Солнца в 1,5 тысячи раз и ярче в 330 тысяч. Светило находится внутри семейства из звезд, чей возраст составляет в среднем 4-5 миллиона лет.

Ученые смогли изучить звезду из-за небольшого расстояния от нас. Мы не можем увидеть ее по причине густого скопления облаков пыли и газа. Масса гиганта еще не установлена в связи с его высокой активностью, говорится на сайте космического телескопа.

Эта крупная звезда выпускает в космическую среду огромное количество материи. Выбросы Westerlund 1-26 сформировали туманность, которая хорошо заметна для телескопов.

Изучение необычных звезд поможет ученым понять, какую роль играют космические гиганты в эволюции галактик.

 

Источник:   http://www.kp.ru/online/news/2675285/

Метки: галактика, космос, Хаббл
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Снимки космоса с телескопа Хаббл
...Снимки, сделанные на сверхдлинных расстояниях при помощи космического телескопа "Хаббл...самый крупный в Солнечной системе, даже больше...получившая название «Антенны». Пока две галактики сталкиваются, ролждаются новые звезды... горячей звезды (видна в самом центре...
ГЛАВА 12. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СЛОЁВ АТМОСФЕРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...когда космическим телескопом «Хаббл» были СДЕЛАНЫ фотографии ... Были сделаны дополнительные снимки с максимальным разрешением. ... возможность «посетить» саму «Белую Звезду» или «Обитель Богов..., скажу больше, подтверждение всему этому я получил, когда ...
УЧЕНЫЕ ПОДТВЕРДИЛИ НАЛИЧИЕ НЕБЕСНОГО ГОРОДА
... близких и далеких звезд и галактик. Сотни... большая шумиха. После расшифровки серии снимков, с телескопа «Хаббл»,... цивилизаций, стоящих на самых разнообразных ступенях развития,...снимки были быстро засекречены, а доступ к изображениям Города Бога получил...
Глава 3. Вариации в размышлениях
...получается. Когда я писал эти строки, мне прислал снимки...днём я получаю всё больше и больше писем, в...«выращены». Самый яркий пример – сама логика. Её... образовалась после взрыва звезды, первичные материи (...взрыва, существует сфера Хаббла Солнечная Система – ...
Второе открытие Деи
... источниками. Об Утренней Звезде Люцифер повествуется в древнеримских... само правило Тициуса. Оно до сих пор не получило...составлять 6880 километров – чуть больше диаметра Марса. Далее астрономы...Карл Стапелфельдт после изучения снимков «Хаббла», всего в поясе ...
Космологические загадки и новая модель Вселенной.
... снимках мы...телескопа Хаббл. ...Самая совершенная карта космического микрочастотного фонового излучения - так называемое, эхо Большого...звезды, вызывает искривление окружающего пространства, изменяя, таким образом, его числовые характеристики. Получается...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>