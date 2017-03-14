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Таинственные подводные объекты. Что скрывают морские глубины

20:43. 14 марта 2017 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Истории известно немало случаев, когда подводники, моряки и простые исследователи, сталкивались под водой с чем-то необъяснимым: светящиеся круги, таинственные подводные объекты, странные звуки, исходящие из океанских глубин... Все это часто не поддается логическому объяснению. Но некоторые исследователи уверены, что все эти удивительные аномалии, можно объяснить наличием в подводных глубинах пока неизвестных науке существ. Что это за существа, и почему современной науке о них почти ничего неизвестно?

Метки: морские монстры, неопознанные подводные объекты
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