Таинственные подводные объекты. Что скрывают морские глубины

Истории известно немало случаев, когда подводники, моряки и простые исследователи, сталкивались под водой с чем-то необъяснимым: светящиеся круги, таинственные подводные объекты, странные звуки, исходящие из океанских глубин... Все это часто не поддается логическому объяснению. Но некоторые исследователи уверены, что все эти удивительные аномалии, можно объяснить наличием в подводных глубинах пока неизвестных науке существ. Что это за существа, и почему современной науке о них почти ничего неизвестно?