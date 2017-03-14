“Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст” – эти сатирические строки в одном из отчетов Госдепа признали высокой оценкой своей деятельности.

Игры разведок. Немузыкальная история.

Март 1955 года. В разгар холодной войны между СССР и США в Вашингтоне произошла встреча двух старых друзей - одного из первых темнокожих конгрессменов Адама Клейтона Пауэлла и знаменитого джазмена Диззи Гиллеспи.



Во время этого дружеского вечера родился проект, который позже газета "Нью-Йорк Таймс" назвала "секретным акустическим оружием", и термин приклеился к одному из самых знаменитых культурных проектов госдепартамента США.



Проект назвали корректно - "Послы джаза".



Под флагом Госдепа удалось собрать "звезд" первой величины - самого "Диззи", Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Бенни Гудмена, которые прорвались за железный занавес и идеологические табу.



Госдеп чутко уловил приближение оттепели. Посланцы джаза должны были откупорить наглухо закрытые для западной массовой культуры окна в годы Сталина.



Сегодня те, для кого джаз был просто хорошей музыкой, признают, что он же мог быть и оружием холодной войны.



"Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст" - эти сатирические строки, над которыми только ленивый не смеялся, в одном из отчетов Госдепа признали высокой оценкой своей деятельности.

Значит, не зря была придумана программа "Послы джаза".

Этот проект закрылся в 1979 году без видимых причин - то ли кто-то из сенаторов призвал не транжирить государственные деньги, то ли просто Америка после Уотергейта сосредоточилась на внутренних проблемах.



Музы и пушки вместе не сработались(?).



Но эта агитвойна сегодня кажется забавной на фоне информационных войн XXI века.



И это уже точно не музыкальная история.



Автор сценария: Лев Якунин



Режиссер: Алексей Панков

Вот так еврейско-негритянская музыка была использована в развале Советского Союза.



Ну негры понятно, а причём тут евреи? - можете спросить вы..



А вот почему..





"КАШЕРНЫЙ" ДЖАЗ

Трудно перечислить все, что дала миру Америка. Одной из самых замечательных вещей, несомненно, является джаз, отметивший недавно свое столетие.

Его колыбелью был, как известно, Новый Орлеан (подобно тому, как Петербург – Петроград был колыбелью революции. Вот какие разные младенцы созревают в колыбелях!)

Джаз, безусловно, создан потомками завезенных из Африки чернокожих рабов, которые смогли взять с собой в Америку только врожденное чувство ритма и музыкальной гармонии.

Сотни томов – исследований, биографий, энциклопедий – посвящены этому самобытному виду творчества, а по сути – американской классике.

Но мне ни разу не попадались материалы о непосредственном вкладе в джаз евреев, хотя, казалось бы, обязательное в джазе высокое исполнительское мастерство имело к ним самое прямое отношение.

Являясь искусством исполнения, джаз не мог быть записан нотами. И только благодаря счастливому совпадению – изобретению грамзаписи – он стал распространяться по Америке, а затем – по всему миру.

Белые музыканты, оценив новую музыку, вовсю старались играть, как черные.

Иногда для выступлений они даже красили свои лица сажей, чтобы было "более похоже". Тем не менее негритянские ансамбли существовали сами по себе, а белые – сами по себе.

Никому из белых и в голову не приходило хотя бы в целях экономии сажи пригласить играть черного музыканта (как, впрочем, и наоборот).

Первый (во всех отношениях) герой нашего повествования по имени Бенни Гудмен родился в 1909 году в Чикаго, в бедной семье эмигранта из России. Уже в десять лет Бенни был ведущим музыкантом в ансамбле при синагоге, играя на кларнете, а с пятнадцати – работал профессионально.

Главная заслуга всемирно известного "короля свинга" Бенни Гудмена – не только создание первого замечательного оркестра, положившего начало эре свинга.

Он был фактически первым белым "бэндлидером", пригласившим к себе черных музыкантов, чем внес неповторимый вклад в развитие джаза и в разрушение расовой сегрегации. Говорят, у Бенни был несладкий характер, музыкантам работалось с ним нелегко. Ну что ж, у евреев это бывает.

В 1962 году, когда в Америку пришло ошеломляющее известие из России о том, что ее правительство разрешает приезд в страну американских музыкантов, решено было послать Бенни Гудмена, который быстро собрал "оркестр" и отправился в Москву, пока там не передумали. Это стало неповторимым событием для советских любителей джаза, и автор этих строк тому свидетель.

В ходе гастролей Бенни посетил тбилисскую синагогу, а в Киеве его просьба дать бесплатный концерт на родине отца – в Белой Церкви – получила отказ властей. Бенни Гудмен прекрасно играл и классику, записав два альбома с музыкой Моцарта.

Рэю Чарлзу, чьи слова вынесены в эпиграф, можно верить: среди белых музыкантов, внесших значительный вклад в становление и развитие джаза, действительно немало евреев.

Невозможно назвать всех в газетной статье, но можно сказать пару слов хотя бы о нескольких известных.

Те читатели из поколения советских "шестидесятников", кто с упоением слушали с трудом добытые пластинки Дэйва Брубека, Стэна Гетца или Билла Эванса, не догадывались о том, что их любимого саксофониста Пола Дезмонда из квартета Брубека звали Пол Брейтенфелд, а Стэн Гэтц родился в семье ортодоксального еврея Гецовского, что в жилах неповторимого Билла Эванса текла еврейская кровь.

Под незабываемую мелодию Begin the Beguine в исполнении знаменитого оркестра Арти Шоу танцевали наши родители, а затем и мы (как, впрочем, и полмира, о чем мы никак не могли знать), но о том, что Арти Шоу звали Ари Аршавский, я узнал через много лет после тех незабываемых вечеров.

Известные музыканты – Арт Пеппер, Чарлз Ллойд, Барни Кессель, Дэйв Ламберт, Мел Льюис, Херби Мэнн, аранжировщики и руководители оркестров Джонни Мэндел, Лало Шифрин, создатель "третьего течения" в музыке Хюнтер Шуллер – все они, кроме всего прочего, были евреями.

Основа импровизации в джазе – темы, которые музыканты называют "стандартами".

Обычно это популярные мелодии из мюзиклов и просто песни, созданные известными американскими композиторами и оказавшие огромное влияние на всю популярную музыку XX века.

Среди создателей этих неувядаемых мелодий – Джордж Гершвин и Ирвинг Берлин, Джером Керн, Кол Портер, Хоги Кармайкл.

Нелишне отметить, что Гершвин был создателем первой национальной американской оперы – "Порги и Бесс", а одна из песен Берлина – God Bless America – предлагалась в качестве национального гимна США.

Джаз действительно создан черными музыкантами, но он никогда не стал бы наукой и искусством, если бы не его белые исследователи и энтузиасты во всем мире.

Самые известные из нашей категории: Иоахим Берендт, Нат Хентофф, Айра Нитлер, Харолд Шапиро и, наконец, Леонард Фезер, чья Энциклопедия джаза и по сей день считается непревзойденной среди множества прочих.

Даже в советской России, об отношении к джазу в которой говорила популярная присказка "Кто сегодня слушал джаз – завтра родину продаст!", джаз был весьма любим, и играли его музыканты, среди которых Цфасман, Утесов, Рознер, Вайнштейн, Голощекин, Гольдштейн, Чижики и многие другие.

В качестве местных "стандартов" успешно использовались мелодии Исаака Дунаевского.

Главным "всесоюзным знатоком" и организатором российских джазовых фестивалей был всеми уважаемый Владимир Фейертаг.

Интересно заметить, что ненавидели и запрещали джаз только в двух государствах – фашистской Германии и большевистской России. (Здесь уместно снова обратиться к нашему афоризму!).

Поскольку читатель, по-видимому, устал от множества еврейских имен, я позволю себе закончить этот краткий обзор, вспомнив величайшего в истории артиста джаза, в жилах которого не было ни капли еврейской крови.

Родился он в одно время и в одном месте с джазом – в 1900 году в Новом Орлеане!

Беспризорного чернокожего подростка с улицы спасла еврейская семья, которую он никогда не забывал.

Всю свою триумфальную жизнь носил он на груди подаренную ими звезду Давида. С ней он был и похоронен.

"Я обязан им всем на свете, включая собственную жизнь музыканта и человека". – написан он своей биографии. Его звали Луи Армстронг.

Автор Л. Лицин

Источник

цитата..

...музыку творят гонимые народы — цыгане, евреи, негры.

Однако то, что создается ими, отражает мир, в который они попадают, интонационный фон, на котором рисуют они свои узоры. В Испании цыгане создали фламенко, в Венгрии — чардаш, в России — городской романс.

Сколько людей любило и умирало от любви под звуки цыганской музыки, не перечислишь.

Американскую популярную музыку, музыку Бродвэя и Голливуда не спутаешь с любимыми, слегка приблатненными советскими шлягерами, но и то и другое родил или по крайней мере зародил еврейский музыкальный гений.

Африканцы, согнанные в Южную Америку, создали самбу, завезенные в Северную, — выдумали джаз.

Однако ходячее мнение, что джаз изобрели черные американцы — лишь половина правды. Джаз — встреча и диалог культур, в экстремальном случае — музыка диаспоры.

ЕВРЕЙСКИЙ ДЖАЗ

Уже и многие серьёзные зарубежные исследователи вынуждены признать, что современная буржуазная эстрадная музыка способствует распространению патологических психозов среди молодёжи, примитивно-потребительскому отношению к жизни (у нас это называют «вещизмом»), духовной и моральной расслабленности и распущенности, настроениям и состояниям, вызываемым обычно наркотическим и алкогольным воздействием.

!!!Всё это ведёт к нравственному и физическому вырождению!!!

Так через бессознательное музыка преобразует мир человеческих отношений в том или ином направлении.

Она обладает способностью производить в обществе серьёзные изменения.

Идеологический фронт – фронт без мира и перемирий. Музыка