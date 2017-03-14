«Самый могущественный человек в мире»: CNN показал фильм про Путина (ВИДЕО)
Телеканал CNN в ночь на 14 марта показал фильм о президенте России Владимире Путине под названием «Самый могущественный человек в мире», автором которого выступил журналист Фарид Закария.
В фильме, который длится примерно час, авторы рассказали о «страхе Путина перед народным восстанием» и о том, что «президент контролирует в России всё». При этом отметили тот факт, что народ положительно встретил Путина, когда он стал главой государства после Бориса Ельцина.
Кроме того, в ленте утверждается, что Путин считает развал СССР величайшей трагедией. Сам президент в 2015 году заявил, что распад СССР стал трагедией по той причине, что 25 млн русских людей в одночасье оказались за границами России.
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В очередной раз поднимается тема «вмешательства» России в выборы в США и упоминается присоединение Крыма к России.
Помимо этого, в фильм включены отрывки из интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В качестве экспертов в ленте выступили экс-министр обороны США Роберт Гейтс, редактор The New Yorker Дэвид Ремник, журналистки Маша Гессен и Юлия Иоффе.
10 марта CNN анонсировал репортаж, в котором назвал Путина «самым могущественным в мире».
Позднее Песков прокомментировал анонс фильма и заявил, что «этот фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и, скажем так, в русле дальнейшей демонизации» России и, вероятно, российского лидера.
Источник: rusvesna.su
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Самый богатый вор в мире-уже тошнит от этого упыря.
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Посмотрел это кино. Слабовато. Озвучена цифра 200 млрд долл – но доказательств не представлено. Показано, что число миллиардеров при ВВ выросло с 10 до 110 чел, а средняя зарплата упала до 450 долл – ниже чем в Китае. Авторы пытаются представить **** как самого могущественного человека в мире.
Жвачка для западного обывателя для выбивания военных бюджетов.
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ну да,такие фильмы только по ночам и показывать…символично…