«Самый могущественный человек в мире»: CNN показал фильм про Путина (ВИДЕО)

Телеканал CNN в ночь на 14 марта показал фильм о президенте России Владимире Путине под названием «Самый могущественный человек в мире», автором которого выступил журналист Фарид Закария.

В фильме, который длится примерно час, авторы рассказали о «страхе Путина перед народным восстанием» и о том, что «президент контролирует в России всё». При этом отметили тот факт, что народ положительно встретил Путина, когда он стал главой государства после Бориса Ельцина.

Кроме того, в ленте утверждается, что Путин считает развал СССР величайшей трагедией. Сам президент в 2015 году заявил, что распад СССР стал трагедией по той причине, что 25 млн русских людей в одночасье оказались за границами России.

Читайте также: Полная версия фильма «Крым. Путь на Родину» (ВИДЕО)

В очередной раз поднимается тема «вмешательства» России в выборы в США и упоминается присоединение Крыма к России.

Помимо этого, в фильм включены отрывки из интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В качестве экспертов в ленте выступили экс-министр обороны США Роберт Гейтс, редактор The New Yorker Дэвид Ремник, журналистки Маша Гессен и Юлия Иоффе.

10 марта CNN анонсировал репортаж, в котором назвал Путина «самым могущественным в мире».

Позднее Песков прокомментировал анонс фильма и заявил, что «этот фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и, скажем так, в русле дальнейшей демонизации» России и, вероятно, российского лидера.