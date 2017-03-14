Почему мы «не потеряем» Белоруссию

Угроза есть такая, что, дескать, из-за «неадекватных действий» российского руководства мы можем потерять «последнего союзника». То есть Белоруссию. Как якобы уже потеряли Украину.

Озвучивается настойчиво и постоянно. Заинтересованными лицами озвучивается. Назойливо так. Как правило, в бизнесе и политике есть: а) реальная картинка событий; б) картинка, которую хотят создать у тебя в голове путём настойчивой пропаганды.

Скажу честно: страх «потери» страны Белоруссия у меня отсутствует полностью, и вот почему: обычно ты можешь потерять только то, что у тебя есть, наличествует, так сказать, на складе, во всех смыслах слова. Ты можешь потерять только то, что имеешь, например, вследствие протёкшей крыши может испортиться запас муки/сахара на складе. Это потеря, и это уже никак не исправить. Потеря безвозвратная. Поэтому крыши лучше чинить заранее.

Если же некто выдвигает «супервыгодное» предложение по приобретению того же сахара/муки, а вы его отклоняете, то возможно, это потеря, а возможно, и нет. Тут мы смещаемся в «виртуальную» область. Таки необходимо чётко различать, что у тебя есть, а что ты мечтал/хотел/рассчитывал приобрести/получить/выиграть. Это разные вещи вообще-то. В коммерции и политике заинтересованные люди их активно путают (сегодня данное супервыгодное предложение ещё действует, завтра уже нет!).

Так вот, почему я абсолютно не боюсь потерять Белоруссию? Всё просто, мы её уже как бы потеряли — в 1991 году, вместе с остальным Союзом. Что было, то было… И это уже стало историей. С той самой поры Белоруссия (как и Украина) уходит от нас всё дальше и дальше.

Кстати, агрессивная русофобия тут абсолютно излишня, процесс идёт автоматически. Ну это если обладать базовыми знаниями в истории и политологии, тогда понятно.

Кстати, уже в первую чеченскую Белоруссия была не с нами. Когда это было? Примерно когда к власти в Минске пришёл самый народный в мире президент и лучший друг России в одном лице. В 1994 году. Год начала первой чеченской и год прихода к власти г-на Лукашенко… Как совпало-то, а? Какая удача? В чёрный для России год, когда всё было мутно, тревожно и зыбко, к власти в братской Белоруссии пришёл пророссийский политик. Замечательно! И все мы тогда ещё были почти советские люди…

Однако никакого участия Белоруссия в первой чеченской не приняла… совсем никакого. А ведь ту войну Россия де-факто проиграла, и тогда вообще стоял вопрос — выстоим ли мы или нет… неясно всё было в середине 90-х и тревожно. А вот в Белоруссии никакой войны не было!

Вот как мне кажется, уже тогда всё и решилось с «братской Белоруссией». Именно тогда белорусы и сделали свой «исторический выбор». Была своего рода вилка: участвовать в этой войне или не участвовать. От этого решения зависело всё будущее отношений по линии Москва — Минск. Или так, или этак.

Ну вот уже тогда белорусский народ свой выбор сделал однозначно. Тогда всё и решилось… Белорусы решили, что это не их война. И вообще, зачем воевать, если можно жить в мире? В принципе, разумное решение. Но уже тогда между русскими и белорусами легла та самая — первая чеченская… Кстати, можно использовать для демонстрации плюсов независимости: белорусы ехали воевать в Афганистан, а вот в Чечню уже нет. Такой вот плюсик. Мелочь, а приятно.

То есть наличие «суверенитета» давало тот бонус, что появлялась возможность выбора: участвовать или не участвовать в вооружённом конфликте. И белорусы немедленно «поставили галочку» — не участвовать. Они люди мирные… Я всё это к чему рассказываю: заинтересованные люди активно путают разные (близкие, на первый взгляд) вещи: военно-политический союз и торговое соглашение.

И та и там «мы вместе», что логично; но это очень и очень разное «вместе». Смысл и содержание союза торгового и союза военно-политического — вещи очень и очень разные. И тут надо категорически отделить «мух от котлет». Решительно так, а может быть и жестоко. Чего собственно хотят белорусы???

Просто данный вопросец очень и очень часто обходится молчанием, вследствие чего позже вылезают нестыковки. Разногласие тут в чём: любой союз русские исторически прежде всего склонны рассматривать как военно-политический. Так уж у нас история сложилась. Дальше начинается «интеграция» и начинаются скандалы… В чём же дело? Всё дело в том, что белорусы данный союз рассматривают исключительно как торговый. Вот в этом разница.



В чём же причина конфликта?

В «мирное время» русские охотно идут на экономические уступки (союз-то прежде всего военно-политический!) из расчёта, что в случае чего «лучший союзник» нам поможет, подставит, так сказать, плечо.

Далее следует тот самый «кризис», в котором белорусы демонстративно от России дистанцируются (для них-то это прежде всего союз торговый). Не зря же они на прямой вопрос «вы за кого?» — отвечают: мы торгуем с Россией.

Прямо, чётко и однозначно. Просто надо уметь слушать собеседника. Внимательно слушать. Не надо вкладывать в его голову свои мысли о том, что он мог подумать, просто послушайте внимательно белорусских политиков/журналистов/телеведущих/комментаторов. Они всегда говорят исключительно об экономических вопросах. Никогда не замечали?

Просто вся фишка в том, что геостратегическое значение Белоруссии для РФ резко превосходит её значение экономическое. Такие дела, никто не виноват. Устраивать все эти «танцы» из-за чисто экономической интеграции никто бы и никогда не стал. Зачем? С чисто экономической точки зрения РБ не так уж и интересна.

Но именно экономическое и только экономическое сотрудничество интересует прагматичных белорусов. Из военно-политического — возможна бесплатная поставка им дорогостоящих истребителей/систем ПВО. Воевать за Россию они не полезут, не ждите. Они вообще с соседями «гавкаться» не собираются. А с «не соседями» им воевать закон запрещает. Просто надо внимательно выслушать всё, что они нам говорят, и внимательно посмотреть на всё, что они делают, и ответ сам сложится у вас в голове: их интересует экономическое сотрудничество, то есть торговый союз. Военно-политический союз их не интересует, категорически.

Тогда чего собственно мы «ловим»? Экономическое значение страны Белоруссия невелико. После развала остатков советской индустрии (которую демонстративно не продали России) вообще минимально. А военно-политический союз, который весьма интересен Москве, Минску не интересен абсолютно.

Хотя по идее и Союзное государство, и ОДКБ автоматически предполагают именно союз военно-политический, но белорусы их рассматривают исключительно в коммерческо-дотационном ключе. Осталось понять, насколько это интересно нам. Как уже было сказано, чисто экономическое значение РБ весьма невелико, крупных месторождений полезных ископаемых там нет. Тогда зачем?

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На самом деле сотрудничество с ВСУ и принципиальный отказ в предоставлении базы ВКС — это чёткое и наглядное свидетельство отсутствия желания строить согласованную внешнюю политику. Мощный такой «месседж». Надо просто уметь понять это «послание». Хотя тут ещё присутствует достаточно хитрая белорусская игра на смыслах: они упорно повторяют слово союзник. А слово союзник вообще-то имеет значение военно-политическое, но никак не коммерческое (в торговле «союзников» не бывает).

Коммерческое значение имеет термин торговый партнёр. Просто в белорусском политическом лексиконе слова значат немного не то, что в русском. Почему-то они используют одно слово вместо другого, слово «союзник» вместо слова «торговый партнёр». Неправильно это, некорректно.

Замените в белорусском политическом дискурсе слово «союзник» на слово «привилегированный торговый партнёр», и всё моментально встанет на свои места.

Именно поэтому господин Медведев чётко и откровенно заговорил с «лучшим и последним союзником» чисто в бухгалтерской терминологии: «Не нравится цена на газ в ЕАЭС — выход вон там». Ведь с чисто бухгалтерской точки зрения РБ — маленькое, отсталое, бедное государство, по уши в долгах. И ведь не поспоришь, нет?

Так вот Лукашенко, понятно, такой подход показался крайне обидным, буквально за живое задел. И Александр Григорьевич буквально взвился: «Отношения России и Белоруссии не сводятся к одной бухгалтерии!» От оно как, а мужики то и не знали, Петрович! И председатель углубился пылающим взором в глубь истории (конкретно, в середину прошлого века). Только в 1941 не было никакой Беларуси, был СССР и был советский народ.

А вот Беларусь возникла как раз в 1991 году. И независимая Беларусь не поддержала Россию ни в одном из многочисленных конфликтов. За последние четверть века у России была просто чёртова уйма разных «окопов», о совместном сидении в которых кое-кто так любит рассуждать, но ни в одном из этих окопов белорусы замечены не были. Ни разу. То есть «боевое братство» белорусам безусловно интересно, но без выезда в поле и участия в боевых действиях. Такой вот военно-политический World of Tanks…

Беда белорусов как раз в том, что Россия практически всё время после распада СССР так или иначе «гниёт в окопах», и изображать «лучшего и последнего союзника» «не желающим гавкаться с соседями» белорусам всё сложнее и сложнее…

Если же прекратить иронизировать, то реально белорусам интересен чисто торговый союз, а конкретно доступ на российский рынок и российские же кредиты… Осталось понять, насколько это интересно России вообще.

Причина резкого изменения риторики Кремля в отношении Белоруссии заключается именно в этом: стало окончательно ясно что у нас нет военно-политического партнёра, а есть только торговый. А это, как говорили в Одессе, две большие разницы. И понятно, что статус Белоруссии при этом резко снижается: с экономической точки зрения она сегодня гораздо менее интересна, чем с военно-политической (если вообще интересна).

Ежели в отношениях с Минском мы переходим на чистую экономику (а сегодня это именно так), то разговор уже будет уже не на «вы», а на «ты» и даже на «дверь вон там». Ничего удивительного, надо привыкать. Сугубые реалии, ничего личного. Просто белорусам их политики и журналисты забыли сказать, что это, так сказать, «обратная сторона» «исключительного пацифизма» и «багатовекторной» политики. С братьями по оружию один диалог, с «небогатыми» коммерческими партнёрами — несколько иной. Что логично.

То есть Белоруссию как коммерческого партнёра мы не потеряем при всём желании, а Белоруссии как военно-политического союзника у России попросту не было…

Олег Егоров