По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”
“В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою…”
(А.С. Пушкин – ”Метель”)
В Июне 2013-го года, 6-го числа, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина произошло матричное событие, которое во многом предзнаменовало изменение политики Русской цивилизации на ближайшие 10-12 лет.
Ключи к данной статье в видео:
Владимир Владимирович Путин и его супруга Людмила Александровна во время антракта балета “
28 июля традиционно празднуется
В США 1983-й год
Сами по себе события весьма символичные, и напрашивается сам собой вопрос: кто и с кем разводится?
Примечательно, как отреагировали на это событие в интернете, например:
Текст песни (“Мне нравится, что вы больны не мной…”) удивительно вписывается в духовное состояние между этими двумя политическими группами. Судя по другим роликам этого автора в “coub”, он явно не поклонник Путина.
Занимательная история Америки
“В 18 веке, пожалуй, сильнее всего изменились Россия и Северная Америка. Московское царство, ещё недавно платившее дань крымским татарам, превратилось в европеизированную (по крайней мере внешне) Российскую империю, а североамериканские колонии Британии – в независимую республику Соединённых Штатов” (источник – “
Если мы посмотрим на историю Соединённых Штатов Америки, даже поверхностно, через всем доступные энциклопедические источники в интернете, то мы увидим интересный процесс.
Первые попытки колонизации в 1585, 1587 годах были неудачными.[1]
В начале XVII века в дело вступил частный капитал. В 1605 году сразу две акционерные компании получили от короля Якова I лицензии на основание колоний в Виргинии. Следует учитывать, что в то время термином «Виргиния» обозначалась вся территория североамериканского континента. Первая из компаний — «Лондонская Виргинская компания» — получила права на южную, вторая — «Плимутская компания» — на северную часть континента. Несмотря на то, что официально обе компании провозглашали основной целью распространение христианства, полученная лицензия даровала им право «искать и добывать всеми способами золото, серебро и медь». 9 декабря 1606 года экспедиция Ньюпорта, состоящая из трех кораблей («Сьюзан Констант», «Годспит» и «Дискавери»), вышла из устья Темзы на юг. Пассажирами были
К разочарованию акционеров «Лондонской Вирджинской Компании», ни золота, ни серебра колонистами найдено не было, и основным товаром, производившимся на экспорт, была корабельная древесина. Ситуация изменилась в 1612 году, когда открылась возможность получать доход с табака. Через пять лет экспорт табака составил 20 000 фунтов, ещё через год он был удвоен, а к 1629 году достиг 500 000 фунтов.[3]
“В 1619 году произошли два события, оказавшие существенное влияние на всю дальнейшую историю США. В этом году губернатор Джордж Ярдли принял решение передать часть власти Совету Бюргеров, основав тем самым первое в Новом Свете выборное законодательное собрание. В том же году колонистами была приобретена небольшая группа африканцев ангольского происхождения. Хотя формально они не были рабами, а имели длительные контракты без права расторжения, с этого события принято отсчитывать историю рабовладения в Америке” -
Вторая, не менее интересная, ветвь колонизации – религиозная
Отцы-пилигримы[4]— название первых поселенцев, прибывших для создания новой колонии в Северной Америке. Плимутская колония (в настоящее время
***
Женщин заменяют нам дороги,
И питаясь ветром и туманом,
Бродим мы, печальные, как Боги,
По убогим и богатым странам.
Припев:
Секут нас, как плети, ветра и дожди.
Мы вечные дети на Млечном Пути.
Звезда наших странствий, гори, не сгорай.
Мы ищем, мы ищем потерянный рай.
Звезда наших странствий, гори, не сгорай.
Мы ищем, мы ищем потерянный рай.
Звездочеты, плясуны, поэты,
Внуки синеокой ностальгии,
Не для нас фонтаны и кареты,
Мы не продаемся, как другие.
В таком понимании миссии пилигрима, как указано в этой песне, Папа Карло тоже был пилигримом, однако и Карабас-Барабас прятался под маской пилигрима. Поэтому как в отношении Запада, так и в отношении других цивилизаций, требуется понимать одну непреложную истину: в обществе кроме истинных пилигримов всегда есть и их тень (сказка Е.Шварца “Тень” – о том же), живущая по принципам “хоть горшком назови, только в печку не суй”. По делам их узнаете их.
Для полноты картины см.:
«Короткая история о пилигримах»
«История Америки. Пилигримы. Путешествие сквозь время»
***
Конгрегационалисты отрицали необходимость не только вселенской, но и общенациональной церкви, поскольку подобные организации подразумевают затратную бюрократию. Индепендентство, вышедшее из
Пуританство, пуританизм —
Заметим: не на словах, а на деле пуритане являли собой благородство и стремление к праведности и, по сути, отрицали психотроцкизм
На Хилл Коул
Таким образом, мы можем увидеть, что первые поселенцы – это:
· во-первых, “джентльмены удачи” (1607 г.), зацикленные на выгоде как на главном приоритете: найти-заработать и двинуться дальше (“а после нас хоть потоп”) – по принципу “
· а во-вторых, отцы-пилигримы (1620 г.) – религиозная община, мечтающая построить новую жизнь без диктатуры церквей.[6]
Один из пуританских лидеров, Джон Уинтроп, выразил эту идею в виде образа «Города на холме» — это сообщество пуританской Новой Англии, которое должно служить моделью сообщества для остального мира. Эта метафора часто используется сторонниками исключительности. Пуританские глубоко моралистические ценности были частью национальной идентичности Соединённых Штатов на протяжении веков, оставаясь влиятельными и на сегодняшний день. Часть американской исключительности можно проследить от американских пуританских корней. Арминианство — направление в протестантском богословии, утверждающее решающую роль свободы воли в деле спасения. Название связано с именем голландского богослова
Проще говоря, эти пуритане очень близки к русскому
Поподробнее с темой беспоповства в России можно ознакомиться в материалах А.В. Пыжикова
***
Наши представления об истории Америки редко выходят за рамки истории с позиции “джентльменов удачи”, и в этом есть намеренное отведение внимания от глубинных течений в политике США, упрощение до “пиндосников” и т.д., дабы оправдать троцкизм в глобальной политике между США и Российской империей-СССР-РФ.
Троцкизм в глобальной политике преследует цели использования государственности территорий для реализации паразитизма узкой группки вредителей. В этом цели троцкистов и “джентельменов удачи” схожи.
Большевизм же при участии государственности территорий преследует в глобальной политике цели достижения всеобщего блага большинства населения Земли. Русская цивилизация в глобальной политике несёт в мир идеи большевизма.
Взрослеющие США пока только занимали во внешней политике позицию “и нашим, и вашим”. Причём в 19-м и до середины 20-го века дружили с нами всегда против Британской империи, и если мы становились союзниками бритов, то они дружили с теми, кто был против Британии. Особенно ярко эта политика была заметна в период
В Америке
С одной стороны, Российская империя в войне с наполеоновской Европой отстаивала интересы Британии, с другой стороны – Америка была союзницей Франции, однако терять отношения с Российской империей никак не намеревалась.[7]
США продолжали противостоять посягательствам Англии на свою независимость и спровоцировали бритов воевать на два фронта. До войны со Штатами цели вернуть себе колонии в северной Америке всё ещё казались реальными для британской короны. Ну а после: очередная заморская война, на которую мало обращали внимания в метрополии, более занятой преследованием Наполеона, вынудила англичан окончательно смириться с потерей североамериканских колоний и сосредоточиться на колониях в Индии.
В свете известий о провале десанта под Новым Орлеаном, мирный договор воспринимался в США как победа над одной из самых могущественных империй, что привело к росту патриотических настроений и решению по мере сил блокировать вмешательство европейцев в дела Нового света (см.
В целом этот период мировой истории был проявлением многоуровневой разводки и потому требует более детального изучения. Англо-американская война – мало изученная тема лишь потому, что всё российское образование в целом – европейского характера, а свои поражения не принято вспоминать, да и после Второй мировой войны это стало “неполиткорректно”.
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В текущей глобальной политике Штатам пришло время:
· либо повзрослеть и перестать помогать глобальному троцкизму, т.е. встать на путь преодоления двойных стандартов,
· либо погибнуть вместе с ним на очередном витке эволюционного развития.
Для государств этот виток развития выглядит примерно так: Государства обретают свою независимость от глобальной политики на уровне четвёртого-экономического и третьего-идеологического приоритетов, иерархия библейцев отступает по мере развития цифровых технологий и технологий управления.[8] И судя по всему, выбор сделан в сторону жизни американского государства; мало того, Штаты возглавили это движение за суверенитет от финансового интернационала, в пользу финансового “национала”. Получиться это могло только потому, что в Москве сидит адекватная власть, а стоящие за ней силы позиционируют себя вне ватикано-РПЦшного вектора развития Евразии и интернационалов всех видов.
Все эти процессы идут в рамках разворачивающегося шестого техноуклада, сулящего цифровой коммунизм, при котором тайные и явные структуры прошлого отмирают (подробнее о техноукладах:
Многое становится понятно, если взглянуть на США с позиции религиозных идеалов. В политике нас приучили видеть Американский путь как путь мирового паразита, с ролью которого сами Штаты хорошо справлялись, и по случаю выхода из надобности в мировой политике сего паразита решено было списать.
Однако, на наш взгляд, США сильно недооценены, ибо отцы-пилигримы (читайте статью: По новостям и событиям: О чём вещает “Пилигрим”?) и
«Желают знать, что будет…» (из к./ф.”Ах, водевиль, водевиль…”)
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Историография приучала нас к мысли, что война за независимость в Америке имеет перед собой только экономическую целесообразность, однако экономика всегда встроена в концепцию – некую мировоззренческую картину мира. Сама по себе экономическая сфера безыдейна, она движется по прописанным свыше алгоритмам. В обществе под властью финансового интернационала все алгоритмы исходят из прибыли. Посему, какую идею буржую не предложи, главное – чтобы она была прибыльная, и он горы свернёт за неё. Та же история и с Америкой: показали буржуинам возможность больших прибылей в независимости Штатов, они поддержали независимость от британской короны.
Тех, кто стоит за буржуями, стоит искать в конфессиональной среде, причём можно увидеть даже некие закономерности. Например, бандиты, банкиры и другие любители жить на нетрудовые доходы в своём большинстве – это выходцы из католицизма и иудаизма (религиозная родина психотроцкизма). Поэтому, если мы видим фильмы про мафию, то это в основном итальянцы, пуэрториканцы и т.д.[10] – мигранты из южной и центральной Америки, где католицизм всегда преобладает над другими религиями.[11] Честные труженики, которые верят в “Американскую мечту” – это как правило выходцы из протестантского движения (Север).
В России – схожая закономерность (за последние 400 лет): там, где традиционно РПЦ (=католицизм, неудивительно их недавнее сближение)[12] психологически продвигалась успешно, там большая часть население мыслит в рамках халявы и нетрудовых доходов. В основном это запад России от Петербурга до Чёрного моря, в том числе всё “Междуморье”.[13]
Там, где влияние РПЦ было невелико (от Волги до Камчатки), там в традициях – честный труд до седьмого пота. По труду и судили о человеке.
По данным «
В странах, представителей которых, не особо разбираясь, называют в США «мексиканцами», главное влияние имеет католическая церковь. Стоит вспомнить, на границе с кем в Штатах сейчас планируют возводить забор.
Для полноты картины см.:
«Влияние протестантских церквей в США»
Зарождающееся ядро американского протестантизма в исторической Европе
В Европе существовал ряд религиозных течений, которые сегодня относят к протестантизму. Это, к примеру, вальденсы, гуситы, катары. Однако, из любой энциклопедии, в том числе
Вероятно, тенденции, несомые предреформаторскими течениями, шли в разлад с целями библейского проекта. Поэтому в соответствии со старой формулой «не можешь вписать – возглавь» понадобилась “Реформация”, в результате которой несогласных с римской (латинской) церковью усмирили тем, что в протестантизме многое из ритуальщины просто убрали, но суть доктрины осталась прежней.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) – “Лютеранизм” (письмо от 1 марта 1844 г.):
«…в Церковь Римскую вкрались многие заблуждения. Хорошо бы сделал Лютер, если б он, отвергнув заблуждения латинян, заменил эти заблуждения истинным учением Святой Христовой Церкви; но он заменил их своими заблуждениями; некоторым заблуждениям Рима, весьма важным, вполне последовал, а некоторые усилил…»
Потом уже отголоски предрефоматорских течений проявлялись в некоторых чертах ответвлений протестантизма (коих, надо признать, существует множество), например, в движении квакеров. Хронологически становление квакеров совпадает с событиями в России, получившими название «церковный раскол», и непосредственно приведшими к становлению внецерковного беспоповства. Россия пала под давлением Рима, к власти пришли Романовы, было введено крепостное право и была переформатирована религия. Если наши староверы ринулись на восток во время реформ Никона, то в Европе была одна дорога – на американский континет, что позволяло избавится от алгоритмов внедрения в Европе нового культурного кода, суть которого – размытие традиционных христианских ценностей того времени и становление новых – либерально-буржуазных, при агрессивном навязывании Ветхого завета в качестве священного писания.
Из истории квакеров и Пенсильвании
Квакеры (англ. Quakers, буквально «трепещущие»), официальное самоназвание Религиозного общества Друзей (англ. Religious Society of Friends) — изначально протестантское христианское движение. Датой возникновения обычно считают 1652 год. Наибольшие по численности группы квакеров сосредоточены в Северной Америке (
Квакеры подвергали острой критике устои наиболее влиятельных религиозных систем, сложившихся к тому времени в
Первыми европейскими поселенцами на территории современной Пенсильвании были
Тогда же Уильям Пенн, исповедовавший идею братской любви между единоверцами, основал город, которому придумал название
Полвека эксперимент протекал успешно, однако затем в результате стычек с индейцами погибло много колонистов ирландского и немецкого происхождения. Квакеры (в отличие от
В
Пенсильвания активно участвовала в
В
В США и сейчас Филадельфию неофициально называют “Квакертаун” – ‘город квакеров’. Но все же большая часть американцев именуют город кратко и с любовью – Phila (
По традиции инаугурации президентов США, после инаугурационной речи президентский кортеж торжественно движется от Капитолия к Белому дому по
Символизм данной традиции очевиден – после принятия присяги президент обязан идти дорогой основателей (квакеров).
Вероучение квакеров
Не смотря на то, что у каждого из протестантских движений – своя библия со своей цензурой (т.е. библия не едина содержанием для всех), практически все протестантские движения, католики и РПЦ признают библию в составе 66 книг
Но вероучение квакеров являет попытку выйти из-под давления библейского писания. “Если мы в своем духовном руководстве полагаемся полностью на Библию, мы, как назвала это
Исторически в основе теологии квакеров лежит доктрина о внутреннем непосредственном откровении Святого Духа, авторитет которого выше «
Несмотря на существенные внешние различия и отсутствие определённого
По представлениям квакеров, взаимоотношения человека со Светом невозможно точно передать словами, поэтому квакеры основное значение придают личному религиозному опыту и тому образу жизни, которого требует Свет.
Совокупность представлений о такой жизни формулируется квакерами в виде четырёх основных принципов или «свидетельств»:
· Равенство всех людей перед Богом: все люди независимо от каких-либо внешних различий,
Нашими словами: Искоренение “эксплуатации человека человеком”. Почему нас убеждают, что впервые Октябрьская революция заявила об этом? Кому и зачем это нужно? Понятно, что отмена в СССР эксплуатации человека человеком произошла революционным способом, но был в США и эволюционный способ продвижения этого принципа.
·
Следовательно, на библии не клянутся. Изначально церемония принесения присяги президентами Америки была несколько иной: они не произносили присягу, положив руку на библию: “После принесения предусмотренного Конституцией текста присяги Джордж Вашингтон положил руку на
«Ещё слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землёю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» –
· Простота: стремление довольствоваться только необходимыми для жизни благами, избегать роскоши и излишеств.
Аскеза. «Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ведь Он не любит расточительных» (
· Мир: неприятие насилия, в частности
Реальную историю проявления американского пацифизма в годы Второй мировой войны, можно посмотреть в фильме “
Схожие движения в Российской империи:
Дабы не перегружать текст исторической фактологией, об истории взаимоотношений квакеров и России каждый почитать сам, например, здесь:
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На наш взгляд, если вероучение квакеров прижилось среди общинников, то рано или поздно из их общин должна была выйти качественно иная, новая культура. Даже если эта культура в жизни большинства её сторонников не закрепилась в качестве нормы (т.е. прогресс не случился), а закрепилась на уровне “оглашение – это одно, практика жизни – это другое”, ядро должно было сформироваться. Это ядро является ядром всего протестантизма, в своих многочисленных ответвлениях во многом позабывших заветы отцов.
Судить по лютеранству и англиканству о протестантизме, это тоже самое как судить об этике Русской цивилизации по процессам, происходящим в Киеве, Минске и Прибалтике. Англичанка гадит – все англосаксы отмываются, Украина нагадит – отмывается весь Русский мир. Эти “элиты” и территории, как и территория Европы, где традиционно прижилось англиканство и лютеранство, а с ним ростовщичество, представляет собой лишь место, где произошёл религиозный раскол, где произошло подавление первоначальных христианских традиций и культуры иудо-ватиканской иерархией.
Для полноты картины см.: «Самая коррумпированная страна в мире – Британия» –
Именно те, кому “иудо-христианство” – библейский проект – были нравственно неприемлемы, оказали сопротивление в средних веках и приняликультурные формы протестантизма, которые не стали абсолютным выходом из сложившейся в то время ситуации, однако не позволили потерять веру и традиции.[18]
Естественно управление на основе принципов, лежащих в оглашении вероучения квакеров – это не управление через герметизм знаний или ссудный процент или другие виды подавления сознания ради власти. Это управление на основе предвидения, которое рождается на основе получаемого Свыше Различения, осмысления полученного и использования знаний в управлении на благо всего человечества. Проще говоря – управление, реализованное праведником. Все остальные управленцы, претендующие на глобальное управление, но не имеющие искренних намерений жить в ладу с остальным миром, лишаются такого доступа к планам Творца, какой предоставляется праведнику. При нынешней корпоративной этике (как бы её не ругали, она, как и всё остальное в обществе – лишь справедливое отражение хотелок толпы) выигрывает тот, кто быстрее реагирует на внешнее изменение среды.
Разве это не справедливо, что всё “добро”, которое накопило человечество, таким непринуждённым способом передаётся в управление праведникам?
Википедия называет число сторонников “квакеров” около 360 000. Но, как известно, главное не количество, а те идеи, которые, если всплывут на поверхность в обществе, готовы будут поднять большинство на перемены и позволят большинству обрести надежду.
...Но чувство есть у нас святое,
НАДЕЖДА, бог грядущих дней,-
Она в душе, где все земное,
Живет наперекор страстей…
(“
То же самое можно сказать и о большевиках в России: ядро большевизма может быть и невелико, но если идеи большевизма пробьются в сознание россиян, то это может вызвать небывалую поддержку. Главное – в нужное время и в нужном месте.
В целом такое понимание протестантизма несколько перечеркивает его общее понимание в российской истории, в которой принято всех собак либеральной-буржуазной экономики вешать на протестантизм. Как раз-таки всё наоборот: либерально-буржуазная система – плод иудо-ватиканского центра, финансового и “пролетарского” интернационала, сидящего на поводке у банкстеров.
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Малоизвестный факт из истории:
Данный Банк был основан 27 февраля 1472 года Генеральным советом Сиенской республики для выдачи микро-кредитов по небольшим процентным ставкам, тем жителям, кто не имел достаточного уровня дохода.
Самый первый в мире банк – банк св. Георгия (итал. Banco di San Giorgio) – просуществовал до 1805 г. Как пишет сама
Для полноты картины см.:
«Мировая история коррупции берёт своё начало из Древнего Рима» –
“Мистика” квакеров
Если набрать в российском сегменте интернета “квакер”, то об этом движении обнаружится информация двух видов. На втором плане будет то, что описано выше. А вот первое, что попадётся на глаза, это информация, никак на первый взгляд не касающаяся вышеописанного движения, и всё-таки довольно занимательная, если рассмотреть её через призму “
В документальном фильме канала РЕН-тв рассказывается история о том, как морской флот США, России и Британии пытается изучить неопознанные объекты, сопровождающие морские суда в океане. Эти объекты советские моряки прозвали “квакерами” из-за характерного излучающего звука под водой.
Представление о том, как непостижимо управление процессами на первом приоритете для людей, замкнутых на шестой приоритет ОСУ, даёт ассоциативный образ, намекая, о ком и о чём идёт речь.
В период Холодной войны между США и СССР “квакеры” контактировали со всеми сторонами, причём субъекты были недоступны для захвата их военными силами. Речь идёт о концептуальной власти(?).
Мы не раз упоминали фильм “
«11 июня 2013 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности России рассмотреть обращение Сноудена о предоставлении политического убежища, в случае если таковое поступит. Позднее данную позицию российских властей подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров» –
Судя по всему, Сноуден – это связной для структур с анти-иудо-ватикано-РПЦшными планами, который, видимо, имел информацию о невидимой глобальной власти, в том числе и стоящей за вывеской иудо-ватикано-РПЦшного консенсуса.
Если же взять наиболее гласные источники “запретной” (прежде всего с точки зрения Запада) информации, то выясняется, что: корни
Три известных квакера из 20-го века
До проявления “Закона Времени” (до середины 20-го века) информация о том, в какой семье человек воспитывался, имела большое значение, ибо давление информационной среды было не настолько велико, и человек редко менял свои нравственные ориентиры. На текущий момент рассуждать о потенциале человека можно, только опираясь на принцип “Практика – критерий истины”, а где и в какой семье он родился – это только часть информации, на которую стоит обращать внимание.
Из истории можно выделить несколько персонажей политики США, которых часто обходят стороной.
На время его президентства выпали самые тяжёлые годы Великой депрессии. Традиционно Гувера принято обвинять как президента, не сумевшего предложить эффективной стратегии по преодолению сложившихся проблем – наподобие
В 1919 году он был назначен начальником отдела общей разведки
***
«
Но по своей сути “красная угроза” – это в своём проявлении в США – троцкизм и анархизм чистой воды под вывеской марксизма, поэтому когда Америка столкнулась с интернационалом, дующим из Европы, она стала его всячески подавлять. Тем же занимался и Сталин вместе с большевиками. Спросим себя: А кто всегда главный, одержимо седлающий любое новое движение и претворяющий его в жизнь по принципу ”цель оправдывает средства”? – Психотроцкисты, причём на переднем плане всегда – евреи-космополиты. Поэтому не удивительно видеть в американцах одержимых янки, ведь, по сути, на переднем плане мы видим одержимых евреев, называющих себя американцами. Очень удобная технология стравливания: евреев не видно, видно только то, что они показывают. Посему наиболее громко кричащие и наиболее жестокие националисты всех государств – это евреи-психотроцкисты, а уже после – прихвостни, в основном в шаге от синдрома дауна, для удобства управления. В их генокоде лежит алгоритмика: “любой кипишь надо возглавить, ибо это вынесет при удачном стечении обстоятельств на “вершину” пирамиды”: “Чем ниже человек душою, тем выше задирает нос, он носом тянется туда, куда душою не дорос.”
Источник зарождения марксизма, как известно – это континентальная Европа:
***
Д.Э. Гувер был посвящён в масоны 9 ноября 1920 года в «Федеральной ложе» № 1 (
Он ревностно относился к политическим лидерам, имея на руках множество тайн, сформировал своё негативное отношение к таким фигурам как: Джон Кеннеди, Мартин Лютер Кинг (
На веку Д.Э Гувера сменилось 8 президентов США. Он никогда не был женат.[23]
Ричард Милхауз Ни?ксон – 37-й Президент США (20 января 1969 года — 9 августа 1974 года).
Родился в семье квакеров, его воспитание было сформировано консервативными влияниями того времени.
Запомнился:
· проигрышем на президентских выборах Джону Кеннеди,
· во время его правления имела место операция, известная
· был осуществлён
· зажглась звезда глобальной политики: внешней политикой США в этот период руководил
· При Никсоне США наладили отношения с
· в мае
· были выведены войска из Вьетнама.
История борьбы прессы против Никсона во время президентской гонки, напоминает борьбу с Дональдом Трампом: полное неприятие Никсона прессой, которая носила на руках Кеннеди (был из богатой семьи, Никсон – из бедной).[24]
То, что удалось Трампу, не удалось Никсону, не было тогда альтернативной информации в свободном доступе в интернете. Опять же Никсон – республиканец, а Кеннеди – это демократическая партия. Складывается ощущение, что вся пресса – стабильно под демократами.
В целом мы можем увидеть управление в трёх случаях (даже в четырёх – Александр Палмер) на уровне “кризисного менеджмента” высокого уровня. Также впечатляющий уровень патриотизма не вызывает сомнения. Судя по тому, что доступно в интернете, Дональд Трамп насобирал состав правительства из нравственно-этически схожих лидеров.
Президент фонда «Новая Америка» Стив Колл, несколько раз бравший интервью у Тиллерсона (назначенного госсекретаря США), выделил пять его главных черт как человека корпоративной культуры: предельная ответственность за порученный участок работы; жёсткость в сочетании с умением в интересах дела поладить с любым человеком; потрясающая способность к самообучению, впитыванию новых знаний и навыков; отсутствие догматизма; преданность командной работе (источник).
В информационной среде появилось новое утверждение: В Белый дом пришли Евангелисты. Пуритане были евангелистами – ветхозаветного “приложения” не было,[25] в 1646 году Генеральный суд Массачусетса принял “Закон о распространении Евангелия среди индейцев”.
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Многие теперь сравнивают перестроечный СССР с текущей Америкой, но отличие процессов в том, что там “за Окияном” в критический момент к власти пришли “американские государственники”, а у нас они тогда власть потеряли. Процесс этот зависит только от самосознания и любви к своей Родине, у нас её было тогда меньше.
Патриотизм в Америке – это следование не на словах, а на деле, за идеей построения передового общества в понимании отцов-основателей, за которым пойдёт весь остальной мир. После Второй мировой войны передовые (либеральные) идеалы сумели подменить на идеи деградации (как и в СССР), и поэтому то, что скрывается сегодня под “либерализмом”, справедливо воспринимается не как всё передовое на пути к благоденствию, а как передовая идея на пути в пропасть. Судя по последним событиям, вектор движения в бездну распознан элитой США, и решено откатить состояние общества в момент своего наилучшего духовного состояния.
На наш взгляд, как для Русской цивилизации, так и для США – метрополии Запада, и для всего мира – наилучшим дружественным временем является победа над европейским фашизмом. Встреча на Эльбе.
Эпизод из фильма: “
“Мы любим Америку, мы любим эту страну смелых и честных людей”:
Фильм периода Сталинизма говорит о таких отношениях между СССР и США, о любви к Америке. Такие отношения не снились нам даже в 90-х, да и кто бы нам дал? Такие отношения требуется выгрызать в общей борьбе с мировым троцкизмом, на пути к Царствию Божьему на Земле.
“Помните Джеймс, дружба народов России и Америки – это самый важный вопрос, который стоит сейчас перед человечеством!”
Не правда ли, сегодня актуально как никогда?
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В целом складывается впечатление, что после убийств Рузвельта и Сталина, США и Россию ведут по сценарию уничтожения, причём хронологически одинаково. Сначала стравили, после повели политику выхолащивания из народов двух держав моральных ценностей, а за ними и материальных ресурсов. В этом контексте выглядит странным демарш Де Голля против золотого обеспечения валюты, который привёл только к отвязке от золотого обеспечения доллара и посадил весь мир на ничем не обеспеченную бумагу. В чём был смысл поведения Де Голля для глобальной экономики? В начале 70-х годов окончательно произошло перераспределение золотых запасов в пользу Европы, а в международном обороте участвовало всё больше наличных и безналичных долларов США. Появились значительные проблемы с международной ликвидностью, так как добыча золота была невелика по сравнению с ростом объёмов международной торговли. Доверие к доллару, как
МВФ и ВБ (первоначально МБРР – Международный банк реконструкции и развития) были учреждены в июле 1944 г. проходившей под эгидой ООН в городе Бреттон-Вудс международной финансовой конференцией 44 стран-союзников по антифашистской коалиции во Второй мировой войне.
СССР был не только представлен на этой конференции официальной делегацией во главе с заместителем наркома по внешней торговле М.С. Степановым, но и подписал все учредительные финансово-экономическое документы (включая уставы МВФ и МБРР), войдя, таким образом, теоретически с 1944 г. в Бреттон-Вудскую финансовую систему, основанную на американском долларе как международной валютной платежной единице.
Уже в 1943 г. в Тегеране, а в 1944 г. в Бреттон-Вудсе президент США Ф. Д. Рузвельт сначала посулил, а затем и пообещал Сталину огромный по тем временам беспроцентный займ в 6 млрд «золотых» долларов (!) в качестве своеобразного продолжения военно-экономической помощи по ленд-лизу на восстановление хозяйства СССР, разрушенного войной.
А когда в Москве в апреле 1944 г. от одного из советских разведчиков «кембриджской пятерки» Дональда Маклина (он работал под «крышей» первого секретаря посольства Великобритании в Вашингтоне) получили секретное сообщение, что США готовы довести эту помощь до 10 млрд долл., Молотов по указанию Сталина отправил в советское посольство в США шифрограмму: готовы участвовать в Бреттон-Вудской конференции! Для современников поясним порядок цифр: на Крымской (Ялтинской) конференции, прошедшей почти год спустя после донесения Маклина, в феврале 1945 г., все репарации с Германии определялись в 20 млрд долл., из них половина (10 млрд) – СССР, 8 млрд – Англии и США вместе и 2 млрд – всем остальным. Но Бреттон-Вудский «дар Рузвельта» в эту советскую «квоту Ялты» не входил, т.е. в 1944-1945 гг. Сталин мог рассчитывать на огромную сумму в 20 млрд долл.
И тем не менее это столь успешно начатое в 1944 г. финансовое партнерство Рузвельта – Сталина так и не состоялось: в декабре (от Рузвельта избавились в апреле – наше пояснение) 1945 г. СССР окончательно отказался ратифицировать ранее подписанные им Бреттон-Вудские соглашения по МВФ и МБРР, а с 1947 г. активно выступил против «плана Маршалла» – восстановления экономики и финансов Европы (
Процесс пошёл не по плану Сталина-Рузвельта, а по плану иудо-ватиканского центра.
***
С тех пор глобальный посредник всячески нас стравливал, предварительно запустив идеологическую обработку сознания на поиск врагов, что само по себе анти-созидательно. И даже сегодня во многих головах штампы Холодной войны работают на разъединение и дискредитацию партнёров, желающих созидать в русле общего вектора глобального исторического процесса. Проблем между двумя державами – множество, выход только один: выработка единого видения дальнейшего развития мира, иначе снова всё увязнет в компромиссах и междоусобице. Первое озвучивание концепции “элитам” всего мира было сделано на чемпионате мира (2015) по водным видам спорта в Казани, который впервые проводился в России (По новостям и событиям: О чём вещает “Пилигрим”?).Конечно, изложенная в “Пилигриме” концепция – знахарская, но для начала, чтобы ввести суперсистему в менее напряженное состояние, её достаточно.
В текущем моменте появилась надежда привести суперсистему Земля к уменьшению напряжённости, сняв противоречия между США и Россией. Ибо неадекватная политика (с началом Холодной войны) представителей мейнстрима неотроцкизма с обеих сторон стала объективно отторгаться – “не в коня корм”. Первой в перестройку, как и всегда, двинулась Россия, сегодня время пришло и для США. Причём дальнейшая политика пойдёт не в стиле Брежневских и постБрежневских лобзаний, а неподражаемо (как и вся политика Путина и большевиков).
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О том, как народ России двинулся вперёд в эпоху Водолея, повествует фильм
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То, что не может огласить Путин, будет оглашать Трамп и наоборот. Уникальность момента ещё и в том, что ранее Путина считали “антиофициозником”, теперь Трамп показывает запредельную “антиофициозность”, т.е. оглашения становятся более правдоподобными. Оглашение – это ещё и заявка на ноосферное управление, зачем по сути и был придуман официоз – дабы исключить конкурентов в эгрегориально-матричном управлении. Цифровая “революция” подвела глобальное знахарство к тому, что эгрегориально-матричное управление перестало быть достоянием только знахарства, иначе говоря, второй хронологический приоритет управления доступен для всех людей. Бытует мнение, что цифровые технологии ведут человечество в деградацию. Это так и не так. Вопрос: почему человечество двинулось по этому пути? На наш взгляд, это попытка выйти из-под диктата глобального знахарства, противопоставив природным технологиям подавления личности – техносферные. Пока эти две корпорации борются за первенство рабовладельца, простому человеку открываются уникальные возможности для освоения некогда закрытой информации. Чтобы войти в управление на втором приоритете, следует осваивать методологию познания на основе Различения. А вот здесь пока хвастаться большинству людей нечем. Однако Путин (точно) и Трамп (надеемся) владеют методологией познания, весь вопрос: смогут ли они её применить наилучшим образом, и не испортят ли потомки начатое, как уже было после Сталина и Рузвельта.
Таким тандемом они двинут глобализацию в сторону выстраивания нового миропорядка на основе уже доступных, а также будущих технологий контроля и учёта (“Социализм – это учёт и контроль,” – Ленин), что потянет за собой процесс избавления от психотроцкистов всех мастей.
Примечательно, что иудо-ватиканский проект (библейский проект) в целом порождает психотроцкизм в традициях народов, и, по сути, избавиться от мафий и паразитов всех мастей – значит избавиться от периферии библейского проекта порабощения человечества от имени Бога. Далее останется только узкой группе последователей пройти мировоззренческое преображение, иначе – конец. К этому преображению (или к концу) их ведёт русское знахарство, ибо оно предлагает в “Пилигриме” гармоничное будущее, в отличии иудо-ватиканского центра, который предлагает: “не мне, так и никому”. В нынешней логике социального поведения иудо-ватиканскому центру мало что светит, поэтому они опустились до уровня терроризма, с одной стороны – действие, с другой стороны – информационная поддержка, т.к. привычное управление не работает. В России русское знахарство вырастило государственность под руководством Путина, в Америке долгое время с начала 80-х держало в рукаве Трампа. Трамп пробудит в американцах протестантское самосознание и неприятие европейского вектора.
Осознают ли Путин и Трамп, что им матрично-алгоритмически прописано движение против глобального паразита, или же не понимают – вопрос открытый, однако по факту они всячески заряжают на позитивный настрой: Путин: прекрасное будущее неизбежно. И то, что матрично они идут именно по одному сценарию – очевидная вещь (по теме также: По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости).
(На коллаже сообщение: Трамп из той же “Лиги Справедливости”, что и Путин.)
Конечно, матрица матрицей, а волевой человек имеет возможность свободного выбора, как противостоять матрице, так и улучшить сценарий. Поживём – увидим, практика – критерий истины.
***
Открытие корней сегодняшних тенденций в США важно из-за их роли на мировой арене. Однако такие же процессы проявляются и в других странах. Например, уже упомянутые гуситы – это чешское движение, и по прошествии более 600 лет Чехия по-прежнему опирается на эти старые алгоритмы: многие центральные объекты названы в честь деятелей эпохи гуситов, День памяти Яна Гуса является государственным праздником, чехи считаются самой атеистической страной в Европе (в ЕС главную скрипку играет католическая церковь), что является отголоском неприятия латинского религиозного вектора или в нашей терминологии – преодолением идеалистического атеизма. Исторически тема гуситов всплывала у чехов, когда, к примеру:
· нужно было пробудить энтузиазм, дабы дать отпор войскам Наполеона (чехи находились в составе Австро-Венгрии);
· приближался распада Австро-Венгерской империи, и понадобился корень, который отличал чехов от немцев и при этом внёс иные точки зрения в официоз, который был преимущественно католическим;
· во время становления Чехословакии нужна была альтернатива католичеству, дабы ослабить его влияние, что нашло отголоски в лозунгах “подальше от Рима/нет папизму” (в разных переводах на русский “Pryc od Rima”),
· после Второй мировой войны к власти в Чехии пришли коммунисты, которые во многом старались опираться на тематику гуситов, называя их предшественниками коммунизма (стоит отметить, что лидер чешских коммунистов
То есть в целом в подобных движениях можно найти зёрна того, на что опирается взаимодействие с сегодняшними представителями народов, в духовном наследии которых осталась информация из этих течений.
Хронология по Путину
· 06.06.2013. Развод с иудо-ватикано-РПЦшным идеологическим обкомом библейского проекта.[26] Переключение алгоритмики толпы с апокалипсиса библейцев на более объемлющие матричные сценарии Пушкина.
· 11 июня 2013 года, вторник –
Путин, говоря о разводе, упомянул, что венчания не было. Такой намёк для РПЦ на отсутствие договора, закрепленного “богом”. В той беседе Путин
Знаете, у нас большие различия между нами. Но это ведь нормально, когда люди с такими большими различиями полны решимости искать пути, которые помогают понимать друг друга. И мне представляется, что у нас нет другого выбора. И более того, ведь не случайно, что в критические периоды современной новейшей истории Россия и США объединялись: и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну.
Как бы ни противостояли друг другу, а когда гром грянул, произошло объединение. Что?то всё?таки объединяет. Какие?то фундаментальные интересы объединяют. Нам нужно на это обращать внимание прежде всего. Знать наши различия, но при этом всё?таки обращать внимание на тот позитив, который поможет нам сотрудничать.
Любое государство стремится к соблюдению своих национальных интересов, и в этом смысле Соединённые Штаты не исключение. Уникальность ситуации заключается в том, и это всем понятно, что после развала Советского Союза США остались на какое?то время единоличным лидером.
Но это для них определённая засада, которая заключается в том, что Штаты начали чувствовать себя империей. А империя порождает не только определённые элементы во внешней, но и во внутренней политике. Империя не может себе позволить проявление слабости, а любое стремление договориться на паритетных началах часто внутри страны воспринимается как слабость.
(..)
Чтобы иметь возможность поступать иначе, нужно либо иметь какой?то неограниченный кредит доверия от избирателей, населения, либо должно нечто такое произойти внутри страны, должно измениться сознание того, что договариваться и искать компромиссы – это гораздо выгоднее, чем навязывать свою точку зрения всем и всюду.
Это время какое?то должно пройти, чтобы такое понимание возобладало внутри собственной страны, в данном случае в Штатах. Причём, конечно же, прежде всего в правящей элите в широком смысле этого слова. Я не считаю, что это невозможно. Я считаю, что в целом мы к этому должны подойти, и очень на это рассчитываю.
(Текст приводим по публикации:
Стоит обратить внимание на такие слова Путина: “В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея. В основе российского – коллективистская.” Ни та, ни другая идея самосознания не принесла в мир всеобщего благоденствия. Причины просты: носители в большинстве своём бесчеловечны. Человечная психика творчески индивидуальна и проявляется в коллективном многообразии всех Человеков. Нечеловечная психика заставляет работать творческую индивидуальность для накопления материальных благ, а значит игнорирует ноосферное управление и обкрадывает остальное общество и последующие поколения. “Живи-поживай – добра наживай” воспринимается как наживание материального “добра”. А коллективистское бесчеловечное самосознание стирает личность и даёт в конце концов толпу безыдейных лодырей. В человечной психике, в богоначальном мировоззрении триединства ответ на вопрос “Как двигаться в будущее?”, будет следующим: Сообща. “Знаете, у нас большие различия между нами. Но это ведь нормально, когда люди с такими большими различиями полны решимости искать пути, которые помогают понимать друг друга. И мне представляется, что у нас нет другого выбора.”
24 июня (в этот день в
В то время, помнится, все ожидали назначения на этот пост Глазьева (родился в
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В целом июнь 2013-го выглядит как глобальная спецоперация матричного уровня: Путин, Сноуден, Голливуд. Отклик на эти события из Китая пришёл в виде мультфильма «
Похожую спецоперацию мы наблюдали в марте 2016 года с Пальмирой, описанную в статье “По новостям и событиям: На Заре Справедливости”. Также в июне[30] вышел на экраны фильм
В истории СССР-России существует свой “человек из стали” – Сталин.
Возможно, таким способом нас уведомляют об общем векторе будущего и прошлого, который говорит не только о связях одной ветви глобальной концептуальной власти с теми, кто среди людей несёт эти идеалы, но и о связи между идеями справедливости, плавающими в головах благонамеренных людей Америки и России.
(некоторые примеры того, как воспринимается образ Сталина)
То, что Сталина могут поддерживать в США, звучит, конечно, непривычно и неправдоподобно, однако вполне возможно “кто-то” там хорошо понимает внутри-социальную динамику и видит в ней процессы “без имени”, весьма схожие с русской тоской по такой фигуре как Сталин (по профессиональному справедливому управлению).[31] Ведь все лояльные к нынешней России космополиты-евреи, типа Соловьёва, Сатановского, Познера, на дух не переносят Иосифа Виссарионовича. Из этого можно сделать вывод, что такие же еврейские фигуры в масс-медиа Штатов транслируют то же отношение из-за страха перед тем, чтобы “не дай Бог, американцы стали интересоваться этой фигурой”. Но на наш взгляд, дело – в более объемлющем понимании. Если “Русская цивилизация” – это “третий Рим”, то американцы нам – конкуренты, а если Русская цивилизация – это Большевизм, то (некоторым это страшно даже предположить) Америка-США – часть Русской цивилизации. Это единственный разумный ответ на вопрос:
Возможно поэтому залпы салюта, на торжественном мероприятии перед инаугурацией Дональда Трампа, которые должны были сложиться в слово USA, сложились в напоминающая USR. Пользователи предположили, что это может означать United States of Russia (Соединенные Штаты России)
Ноосфера – ЗА!
Вернёмся к фильму “Человек из стали”. Сюжет: Кларк Кент/Кал-Эл — молодой человек, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк знает: обладать сверхспособностями — значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению.
Фильм начинается с истории падения Криптона (вполне адекватная история падения Атлантиды). По сути, после падения предыдущей цивилизации остаются две концептуальные ветви атлантов. Первая – это Кларк Кен, родители которого вложили ему в руки мечту-надежду на построение нового мира с людьми, который не повторит ошибки предыдущего и подарит людям свободу выбора. Другими словами в прошлом мире (как и в Европе для отцов-основателей Америки) всё было как в
Тень отца “Человека из Стали” говорит Кларку: “Люди отличаются от нас, это правда. В конечном итоге они не совершат те же ошибки, что и мы. Если ты поведешь их за собой. Если ты дашь им надежду. В основе этой надежды, лежит вера в потенциал каждого человека, то что его задача творить добро. Донеси это до них”.
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Приветствия товарищу Сталину к 60-летию со дня рождения
“В день Вашего шестидесятилетия весь советский народ желает Вам бодрости и здоровья, ведь все лучшее в жизни советского народа, его радости и победы, его осуществленные мечты и надежды — все это связано с Вашим именем.
Ваше имя, товарищ Сталин, — знамя борьбы трудящихся всего мира. С именем Сталина творят и совершают подвиги стахановцы промышленности и социалистических полей. Ваше имя — живое олицетворение побед советского народа в науке, культуре, искусстве. Сталин — олицетворение братского содружества народов нашей необозримой родины. С именем Сталина идут в бой и сокрушают врагов беззаветные патриоты социалистического отечества — доблестные воины Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Имя Сталина — символ грядущей победы коммунизма.
Да здравствует великая партия большевиков!”
“С вашим именем связаны надежды и упования угнетенных и эксплуатируемых всего земного шара. Ибо нет в мире человека, который был бы так любим и близок всем трудящимся, как наш Сталин.” (
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В мире криптонцев все были лишены своей свободы выбора: каждому родившемуся предопределяли судьбу и миссию. “Каждому сверчку – свой шесток.” Это вполне отражает концепцию тибетских лам, которые являются, по некоторым источникам, хранителями знаний Атлантиды. Это вторая выжившая линия Атлантиды (представлена генералом Зодом), которая желала тупо перезагрузить процесс и создать Атлантиду 2.0.
Также в фильме показывается, почему выжили две ветви атлантов, в последующем ставшие возможно двумя крыльями глобального предиктора. Отец Эл и генерал Зод были противниками путей развития Атлантиды (Криптона). Посему Свыше было предоставлена возможность выжить обоим. Однако пути расходятся, т.к. и Супермен, и его отец всегда обращали внимание на средства достижения своих целей, в отличии от Зода, у которого рабочим был принцип “цель оправдывает средства”. И так как цель у Кларка Кента (Супермена) – налаживание жизни с людьми вне рамок толпо-”элитаризма”, а не уничтожение людей, то он и выходит победителем из противостояния с иерархией Зода.
Вот такая ноосферная история противостояния двух крыльев глобального управления на Земле после катастрофы 12000 лет назад.
Заметим и такой факт. В фильме отец Супермена летал на драконе. Невероятно, но также 14 июня (в США — День американского флага) 2013 года в сети появляется фильм об Иване Антоновиче Ефремове “
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· 4 июля 2013 года, 22:00 (
Владимир Путин поздравил президента Соединённых Штатов Америки Барака Обаму и всех американцев с национальным праздником – Днём независимости. В поздравительной телеграмме В.Путин отметил, что на России и США лежит особая ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, урегулирование региональных кризисов, противодействие угрозе терроризма и другим вызовам современного мира. Глава Российского государства выразил уверенность в том, что России и США, несмотря на то что позиции сторон не во всём совпадают, удастся найти развязки по многим принципиальным вопросам, если российско-американский диалог будет основываться на взаимном уважении и реальном учёте интересов друг друга.
· 27 июля 2013 года: Празднование 1025-летия крещения Руси (
Владимир Путин присутствовал на праздничном молебне на Владимирской горке в Киеве, посвящённом 1025-летию крещения Руси. На праздничном молебне присутствовали Президент Украины
Позже Владимир Путин принял участие в конференции «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины».
Ключевая на текущий момент цитата, произнесённая на конференции: «…Уроженцы Киева и Львова начиная с XVIII века сделались хозяевами положения на научном, литературном, церковном поприще России. До специального указа российской императрицы действовал указ, а точнее – я сегодня в Киево-Печерской лавре об этом вспоминал – «Духовный регламент» Петра I от 1721 года. При каждом архиерейском доме стали создаваться духовные школы, вносившие свою огромную лепту в воспитание русского народа. Так вот руководителями всех этих школ в соответствии с этим уложением Петра I были исключительно выходцы с Украины. Таким образом отдавалась дань уважения тому общему духовному истоку, которому было положено начало именно здесь. Множество малороссиян пребывало на дипломатической, высшей государственной службе в России, за рубежом и в центральных органах. [Кому принадлежала власть на территории Русского мира? - наше добавление] (..)
Повторяю ещё раз: мы будем уважать любой выбор наших украинских партнёров, друзей и братьев. Вопрос только в том, как мы договоримся о совместной работе на абсолютно равноправных, честных, понятных и прозрачных условиях».
Если кого-то доводы не удовлетворяют, то они могут посмотреть на “нестареющий” список участников “голубого огонька”, предоставленный ниже, и проверить, откуда родом и где живут сии исполнители, а также ответить на вопрос: “Кто их воспитал и чью культуру они несут в массы?”.
(источник –
Не удивительно, что многие нынешние “певцы” //cont.ws/@bivuk/537426″>ездят давать концерты на Украину на фоне всего происходящего; они – враги народа, никаких ценностей кроме бабла у них нет. А ведь они несут идеологию, воспитывают подрастающее поколение.
·
22 ноября 2013 года –
75 лет назад в ноябре 1938 года Л.П. Берия был назначен наркомом внутренних дел СССР (
21 марта 2014 года Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым.
САМБО в первую очередь — это философия открытости ко всему лучшему и передовому во всех национальных видах единоборств. САМБО — постоянно увеличивается, обновляется, подпитывается. Это не архив, не компилятивный сборник бросков и захватов, это живая материя. Как это похоже на всё русское: характер, русский язык.[32]
Дальнейшую хронологию предлагаем каждому отследить(-живать) самостоятельно. Мы лишь опишем коротко, в русле какой алгоритмики хронология складывается.
2013 год примечателен и тем, что 7 ноября вышел фильм – отражение ноосферного сценария избавления от троцкизма в его либерастном обличии в Русской цивилизации – “
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Если присмотреться к Путину, то он всегда искренне ведёт себя с иерархией РПЦ, мало того, во многих вопросах наглухо опирается на неё. При этом он совершенно искренне не понимал, зачем подорвали Украину. На наш взгляд, он не воспринимает противостояние на идеологическом фронте (матрицы), ему достаточно быть подключенному к более объемлющим человечество ноосферным сценариям. Для него мировоззренчески все братья и сёстры, а склоки и междоусобица – дело не государственное, посему “если кто заваривает кашу, то им же её и расхлёбывать”. Главное в этом деле “Не мешать и не ржать”! На текущем моменте вся эта алгоритмиканевмешательства между субъектами управления и их обратными связями даёт положительный политический эффект. В этом и великолепие сюжета, что Путин искренне не понимает противостояния библейскому знахарству со стороны ведического знахарства и староверия. Идеологическая власть в Русском мире, как отмечено ранее в выступлении Путина на конференции «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины», принадлежала иудо-ватиканскому клану, подмявшему под себя РПЦ. Кто-то берёт и подрывает рассадник идеологических диверсантов для Русского мира, вследствие чего Русский мир просыпается и зрит, что вместо братьев – сброд майданутых и их свидомые рабы. Ранее, во сне, эта публика казалась некой “элитой”, и власть её была закреплена историко-хронологически и геополитически на “днепрожыдовские” корни. Совершенно логичным видится и слив РПЦ Ватикану – идёт перегруппировка противника.
См. материал “
Иудо-ватикано-РПЦшной стратегии матрично противостоят передовые (в смысле человечности) элиты в Штатах и России. Одно из проявлений такого матричного противостояния можно увидеть в фильме “
По сценарию фильма лодку принимает агент ЦРУ Джек Раян, которого играет Алек Болдуин[33] - тот самый, что так ненавидит Трампа и всячески
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Один из таких беларуских[34] скоморохов сам (то ли по дурости, то ли от одержимости)
Ведущий: Добрый день Георгий! Скажи, пожалуйста, как ты дошёл до такой жизни, что одел скоморошьи одежды и путешествуешь по всем краям?
Скоморох Георгий: Ну всё очень просто. Однажды прискакал серый волк и сказал: Ты не Георгий – ты Иван Царевич, садись на коня, садись на серого волка и скачи. Ну вот я сел и поскакал. Наступила на Земле эпоха волка, эпоха волшебства…. Ну и т.д. Не удивительно встретить из Беларуси скомороха-клоуна, когда
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За последние 400 лет самым агрессивным мировым регионом была Европа с Англией и Францией во главе, втягивая при случае в свои авантюры США или Россию (например, война во Вьетнаме). Однако на протяжении 400 лет видна тенденция на уничтожение европейского вектора глобальной политики, и в этом очень постарались Штаты и Россия.
По сути, учитывая мировоззренческие устои отцов-основателей (см. сравнение с беспоповством), глубинная связь между США и Россией – это единая вера предков. По некоторым источникам, её называют “
(Карта Таро из британского журнала «Экономист» (
Если к этому ещё добавить, что США и Россию долгое время втягивают в Сирийскую войну, где одни кланы создали ДАИШ, чтобы досадить другим кланам и спровоцировать конфликт на сирийской земле между США и Россией (как на Украине), и в которой виден накат на алавитов,[35] ведь не только народ подвергся удару, но и на правящие круги (Башар Асад – алавит), однако Ватикан долгое
А также если посмотреть на глобальные события под призмой Виндзоры против Рюриковичей (Иоанн Грозный носил арианский крест), при том, что более 20 президентов США – потомки Рюриковичей (в
Матрица Пушкина
Вырисовывается алгоритмика многолетних взаимоотношений между США и Россией в таком известном произведении Александра Сергеевича Пушкина как “
Царь Салтан – хозяин Евразии.
Три сестрицы – Европа, три среза европейского общества: ткачиха, повариха и жена царя. Ткачиху с поварихой заботят дела бытового характера, всё остальное их устраивает. Третья – зрит в корень и мечтает о новом качестве наследия, видимо для неё очевидны нравственные проблемы общества. Этот персонаж достоин стать женой царя и родить богатыря – т.е. народ, а не толпу потребителей.
Сватья баба Бабариха (бабка Гвидона, мать троих девиц) – иудо-ватиканская церковь (“У католической церкви нет сестер, ибо она является матерью” –
Для раскрытия образа Гвидона нужно вспомнить следующее: пуритане надеялись построить в Новой Англии «Град на холме» – идеальное общество. С тех пор американцы считают историю своей страны величайшим экспериментом, достойным примером для других стран (infousa.ru).
“Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.”
Само имя Гвидон в иностранных языках соответствует формам лат. Guido; фламанд. Gewijde; франц. Guidon, Guy – парень (англ.). Из известных Гвидонов существовал Гвидон-«
***
Клип Леди Гаги – G.U.Y. (по-французски звучит как “гви/гуи”) весьма интересен образным наполнением: Видео начинается с инструментальной версии песни “ARTPOP” в пустыне (Ранчо Херста), в которой показана сцена с дерущимися бизнесменами, держащими лук и стрелы в руках. Гага представлена в образе феникса, лежащего на земле со стрелой в спине.[36] Леди Гага покинута людьми, которым доверяла, они наплевали на неё. Бизнесмены были слишком заняты, для них деньги были важнее человека.
Несмотря на предательство и серьёзную травму, она выжила и смогла добраться до царства Богов. Когда Гага подошла к Замку, она упала на землю, двое охранников подняли её и отвели в замок. В следующей сцене звучит песня Venus, люди в замке опускают Гагу в бассейн Нептуна и покрывают её платком с цветами, и она возвращается в реальность. Она переродилась в Венеру, окрепла. В сцене G.U.Y. Гага воскресила Иисуса, Майкла Джексона, Ганди, которые также, как и она пострадали и умерли от рук людей. Она собрала их кровь, создала гибрид G.U.Y. и собрала войско, чтобы отомстить тем, кто чуть не убил её. Так они отправились в царство этого Зла и одержали победу, ведь теперь они – G.U.Y.
По сути мы видим дальнейшую концепцию преображения Америки (Леди Гага в данном случае – как символ Америки):
«Lady Gaga – G.U.Y. – An ARTPOP Film»
***
Образ Супермена, упоминаемый ранее в этой статье, а также описанный в статье По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости, можно смело ассоциировать с Гвидоном. Причём есть общая алгоритмика между тем, как в фильме “Человек из стали” отправили в космос маленького Супермена, и тем, как отправили в бочке по морю гулять Гвидона с матерью.
В том, что Гвидон живёт за океаном, у Пушкина упомянуто:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон»
Царевна Лебедь – Русское знахарство. “Чудо-женщина” – также весьма подходит по описанию (образ раскрывался в По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости). Персонаж присутствует в дальнейших премьерах фильмов “
Намёк на то, кто скрывается за образом Царевны, даёт сам поэт:
“Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.”
Судя по тому, как она помогает Гвидону, за связь между Россией и Америкой отвечает она. Не удивительно, если США – часть Русской цивилизации, то весь вопрос: как разобраться с идеологическими бреднями и с их психотроцкисткой периферией интернационала по обе стороны Окияна. Доступа в сознание Салтана нет, можно только через сигналы-знаки подавать информацию о деструктивной политики ткачихи, поварихи и Бабарихи, что реально отражает форму политики между Путинской Россией и США. Например, через комиксы.
Келлиэнн Конуэй – советник, правая рука Трампа – в костюме супервумэн возле него:
Некоторые сравнили очередной снимок Келлиэнн с девочкой из мультфильма «
(Вверху – советница Трампа снова привлекла внимание соцсетей, внизу – кадр из мультфильма «I, petgoatII»)
Черномор и 33 богатыря – характеристику Черномору Пушкин давал и в поэме “Руслан и Людмила” – надгосударственный центр управления (Глобальный Предиктор). 33 богатыря – масонство (числовая мера – степени посвящения). Царевна Лебедь называет их своими братьями, однако иерархически она – выше:
Дядька князю говорит:
«Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух[37] нам земли».
Они служат ей и Гвидону, охраняя Град на холме (Капитолий (United States Capitol) — местопребывание
Чёрный коршун – воплощение богини-покровительницы Верхнего Египта, а также ипостась богини Мут в Карнаке; входил в качестве обязательного компонента в гербы всех фараонов. Коршуны охранялись в Древнем Риме. Коршун был одним из атрибутов Марса. По легенде, когда Ромул и Рем решили основать новый город, к ним явились двенадцать коршунов (по другим данным — грифов) как предвестники двенадцати плодотворных веков. Египтяне первоначально представляли себе небо как распластанные крылья огромного коршуна богини Нехбет (Федосеенко, 1998). Известный художник-анималист В.А. Ватагин писал: «Если вспомнить, какое из животных наиболее характерно для символического искусства Египта, то можно указать на изображение сокола — священного символа бога Гора. Выразительные контуры головы с крючковатым клювом, с огромным обведенным глазом гармонически венчают человеческое тело Гора (
Чёрный коршун питается главным образом падалью, т.е. тем, что уже мертво. Лебедь, противостоящая коршуну – эдакое отражение состояния русского знахарства в глобальной политике.
***
Основные алгоритмы в сказке, отражающие реальную политику до сего дня:
Бабариха с ткачихой и поварихой ведут общую игру неблагородного посредника, всячески гадят. В настоящее время эти искажения, пыль в глаза и переключение вектора целей во многом делаются через работу СМИ.[38]
Это и ответ на возможный вопрос читателя: Почему информационная среда в русском интернете переполнена антиамериканизмом, либо другой подобной информацией? На наш взгляд, разрешено говорить об Америке всё что угодно, только не то, что для России в этой стране есть дружественные мировоззренчески родственные элиты. Европа (ткачиха с поварихой с сватьей бабой Бабарихой) давно владеет идеологией в России, причём двумя её ветвями, якобы противостоящими друг другу: марксизмом – материалистическим атеизмом, и идеалистическим атеизмом – все корни растут оттуда. Концепция Общественной Безопасности в этом смысле – оптимальная для понимания и в Америке, и в России концепция управления обществом, которая выражает идеалы и отцов-основателей Америки, и отца народов товарища Сталина, т.е. мирового большевизма в целом, ибо свои корни большевизм несёт из доромановской эпохи. Не удивимся, если в Штатах скоро появится “своя концепция общественной безопасности”. Конец нашим милым посредникам Пушкин изложил такой:
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всем они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой.
Но надо помнить, что Пушкин – У НАС “наше всё”. На Западе его алгоритмы могут не принять, там “раскалённые чугунные сапоги” на ноги оденут и заставят танцевать-веселиться на празднике Гвидона и Салтана, от чего быстрая смерть – желаемая мечта последних минут жизни (конец сказки братьев Гримм “Белоснежка и семь гномов”)[39].
В образе ткачихи возможно также представить Англию,[40] а под поварихой – Францию.[41]
“Марья Гавриловна была воспитана на французских романах” - (“Метель” А.С.Пушкин).
К тому же:
…Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним,
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?
Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.
- Давно ли к нам он занесен?
VIII.
Всё тот же он, иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малой,
Как вы да я, как целый свет?
По крайне мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет…
- Знаком он вам? – И да и нет.
(А. С. Пушкин. “Евгений Онегин”, глава восьмая)
Про 33 богатырей (масонство) и Черномора сказала именно ткачиха (Англия):
Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит
В американском кино принято ходить – размышлять вдоль “моря-океана”.
Белка в хрустальном доме - это финансово-экономическая система США. Вряд ли Пушкин предсказывал именно США, но реализовать самую сильную и устойчивую систему (даже Швейцария перестала быть офшором под давлением правительства США) смогли именно они:
Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету,
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты.
«Хрустальный» значит прозрачный, т.е. открытое регулирование, распределение средств.[42]
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!
«Дом хрустальный» (1967) [43] – песня Владимира Высоцкого, написанная для героя фильма “
Не случайно и сложившаяся пара: Высоцкий и француженка Марина Влади (Марина ВЛАДИмира).
Кроме желания переключить внимание Салтана, повариха (Франция) брякнула о белке в хрустальном доме во многом из зависти. После неё, из зависти проболтались и ткачиха с Бабарихой. Если мы посмотрим на те “элиты” стран (в том числе и России), которые можно охарактеризовать как «государственники», то их можно сдвинуть в сторону развития двумя путями: через зависть-ненависть к соседу, у которого получается лучше, либо через внешнюю агрессию. Именно так пытался построить “новую” (“Наполеоновскую 2.0”) Францию католик Де Голль и ничего кроме зависти в отношении США, по сути, не имел, посему дальше старой европейской алгоритмики “Хочешь быть выше всех, надо принизить окружающих” дело не пошло. Это мотивировало его демарш с долларами, естественно под указку манипуляторов. В целом же успешное государственное управление на половину зависит от его народа. Будь во главе государства “элита” хоть с семью пядями во лбу, толпа трусов вместо народа ухайдокает любое начинание “элит”, и наоборот. Если сравнить участие Штатов во Второй мировой войне, когда люди, жившие за океаном(!), идейно поддержавшие борьбу против фашизма, погибали на полях Европы, с “участием” трусливых французов, сдавших свою родину с потрохами Гитлеру, то можно ответить на вопрос: Почему одним – “белка в хрустальном доме”, а другим – только завистливый скрежет зубов от “хотела, да не шмогла”. Одним масонство служит, вторых – нагибает.
Конечно, образ града Гвидона, описываемый Пушкиным, это некая мечта, рай, царство справедливости. И, конечно, США до этого рая также далеко, как и России. Но то, что Соединённые Штаты попробовали построить нечто, что подарило народам Евразии надежду на возможную лучшую жизнь – не является оспоримым фактом. И то, что Сталинский СССР – это аналогичное движение в сторону царства-мечты, пусть и с большим опозданием, также непреложный факт. Если мы увидим и осознаем, что есть между нашими народами общего, тогда станет очевидна общая политика наших государств в прошлом, а также прояснится общая посредническая подставная роль Европы, выносившая в себе двуликого демона: интернационал финансовый и “пролетарский”.
Существует в сказке и противоречие нашему предположению о месте нахождения града Гвидона. Это остров – град стоял на острове. Реально Америка – не остров. Но здесь есть некое “мистическое” совпадение. В фильме “Человек из стали” присутствует эпизод с маленьким Кларком (Суперменом) в школе. На уроке его спросила учительница: “Когда присоединился Канзас?” (29 января 1861 года, через пять дней образовались Конфедераты, и было положено начало гражданской войне США). Кларк расстроился и убежал из класса в подсобное помещение. Когда пришла в школу мать, она успокоила его словами:
- Представь, что я остров посреди океана, видишь его?
– Вижу.
– Тогда плыви к нему.
И маленький будущий Супермен успокоился.
***
Для прояснения мировоззренческой картины можно в завершении упомянуть три фильма, которые накрепко ужились в памяти большинства россиян. Речь прежде всего идёт об американском фильме-притче “
Краткое содержание фильма “
“Двое случайных знакомых, Сергей Пшеничный и Андрей Немчинов, волею загадочных обстоятельств переносятся почти на 40 лет назад. Этот день — 8 мая 1949 года — начинает повторяться для них с неумолимым постоянством. Каждому из героев судьба дает свой шанс: Андрей может предотвратить гибель людей в обветшавшей шахте, Сергей — по-новому взглянуть на своих родителей и понять их.”
В фильме представлены две проблемы, которые стояли перед СССР тогда и которые стоят не менее актуально сегодня. Сергей Пшеничный – представитель “элиты” гуманитариев, Андрей Немчинов – представитель “элиты” технарей. Перед ними обоими стоит задача вывести цивилизацию из застоя. Для этого гуманитариям предложено открыть глаза на Сталинскую эпоху и перестать быть врагами своего народа и предателями идеалов своих отцов. Инженерам-технарям – разобраться с управлением в государственной системе и избавить управление от психотроцкистов. Также упоминается несколько раз фильм “Встреча на Эльбе”, видимо, как намёк, что озвученные проблемы решить можно только сообща с союзниками.
Краткое содержание фильма “
Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и остановилось.
Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата — 2 февраля, из которой он никак не может выбраться. Неунывающий ведущий пытается извлечь выгоду из своего комичного положения: впереди у него уйма времени и безмятежное предсказуемое будущее.
Отныне с ним не случится ничего плохого… и ничего хорошего. У Фила осталась одна заветная мечта, простая и незамысловатая — 3 февраля…
В Американской версии проблема государственного строительства не обсуждается, т.к. по умолчанию всё в ажуре. В то время действительно во многом так и было. Предлагается взглянуть каждому со стороны на себя и преобразиться до Человека. Фил Коннорс – типичный зажравшийся брюзга, которому осточертела жизнь в его понимании, в ней не происходит ничего нового. Волей случая Фил (Phila – Philadelphia) задерживается в городе Панксатони, штат Пенсильвания (метель не позволила ему уехать) и попадает в инферно, переживая один и тот же день. В фильме он пробует множество способов уйти от ответственности за свою жизнь, но в конце концов находит в себе волю стать тем, о чём всегда мечтал. И как показала практика, автоматически к нему пришло то, чего он так не мог добиться ранее – Жизнь.
Американцы не прислушались к увещеваниям и не приняли к размышлению сюжет фильма “День Сурка”, посему дотянули до предсмертной агонии. Решать проблему Америки, где мировое лежбище троцкизма подмяло под себя всю экономику, придётся кардинально и болезненно, но, как говорится, вся надежда – на хирургическое вмешательство.
И третий фильм – “
***
В целом получаем такую картину.
Русским с американцами делить нечего, об этом всё чаще напоминают американскому зрителю.
См., например, «Самый опасный момент в российско-американских отношениях»
При этом американских сегмент ноосферы также с готовностью отвечает на эти напоминания.
См., например, «Аллен Даллес — Рутин Тутин Путин»
Некоторые популярные комментарии под этим видео на youtube:
Путин идёт в матрице разрушения иудо-ватиканского центра управления глобализацией и их лавочно-ростовщической периферии, к этому стремятся и американцы, оттого и визг стоит в США – рычаги управления уплывают из рук библейских глобализаторов, а следовательно, рушатся и планы на будущее.
В этом ключе также являются знаковыми: казнь 49 пидарасов в Орландо (массовое убийство в “гей-клубе”) 12 июня 2016 года, в день России; и последующий 14 июля 2016 годатеррористический акт в Ницце, где 31-летний Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на
Получается, сначала – самим пидарасам, после – на родине пидарасинга. То, что концепцией глобализации правили пидарасы – не секрет (см. фильм “
Путин же на марксистов-троцкистов ставить не будет. Особого толку менять одних пидарасов на других – нет, тем более что марксисты-троцкисты агрессивны в отношении и российской власти, и власти в США.
Но кто бы не стоял в президентах в США и России, прослеживается конкретное общее направление развития будущего. Предстоит перестройка глобального управления с учётом состояния глобализации. Предстоит коалиционное добивание фашизма в лице ДАИШ и его кураторов.
Все антиприродные процессы и культура человечества будет отформатирована. Поэтому рассадники античеловечности (в знахарском понимании) будут зачищены. Человечество должно вернуться к нравственным природным истокам, русское знахарство этому всячески способствует. Дать “бой” на принципах вежливой политики всем деструктивным глобальным структурам – это та “битва”, которая и предстоит Путину, Трампу, наследникам дела большевизма Сталина. На подготовке к предстоящей битве и заканчивается фильм “На заре Справедливости”. Ждём матричного ноября, 100-летия Великой октябрьской революции. Премьера “Лиги Справедливости” намечена на 16 ноября (
«Лига Справедливости – Трейлер на русском»
«Чудо-Женщина – второй трейлер»
А пока Путин матрично продолжает выдавать ключи ко многим процессам. И на поставленный в начале статьи вопрос о его разводе и о будущем после развода, Путин также сказал всё сам, на первый взгляд в шутку притянув на свой счёт фразу “Женился, развёлся, счастлив“.
«КВН – Путин отжигает на юбилее КВН»
Именно в такой последовательности…
[2] Клайв Льюис в своём трактате «Просто христианство» отмечал, что в XIX веке “«джентльменом» называли каждого мужчину, живущего на доходы с капитала и имеющего возможность не работать, безотносительно к его личным качествам” –
[3] «В последующие годы, когда вопрос физического выживания уже не стоял столь остро, двумя важнейшими проблемами были напряжённые отношения с
Ситуация изменилась в
[4] Их название — “библейского происхождения, восходит к
[5] Из идеологии пуритан:
· Отрицание любого официального церковного и государственного вмешательства в частную и в общинную религиозную жизнь.
· Вера в Спасение личной верой.
· Условие абсолютной моральной чистоты — возможность Спасения в этой жизни.
· Смысл жизни человека — в обретении личного счастья.
· Семья — центр общинной и личной жизни.
· Для персонального общения с Богом, точнее с его Словом — всеобщая грамотность, в том числе — женщин и девочек.
· Относительное равенство в семье мужчины и женщины.
· Уважение ко всем формам религиозности (
Если мы смоделируем путь к обществу Человеков, то одной из ступеней при восхождении общества к всеобщей человечности будет пуританская мораль. Принято считать, что пуританин – это некое отжившее явление. Однако отжившее лишь потому, что общественные ценности находятся в стадии деградации, и если выходить из деградации, то выходить назад через пуританство.
С этим можно сравнить описание старообрядцев (из передачи Медвежий угол с Андреем Медведевым от 11.03.2017 – «Источник староверия находится в народе»):
[6] Многие пуритане с
[7] В инструкции госсекретаря Монро посланнику в России Дж.К. Адамсу от 19 июня 1812 г. говорилось: «С большим сожалением мы замечаем, что российский император вероятно также будет поставлен перед необходимостью принять участие в европейской войне… Если этому суждено случиться, то это вовсе не означает, что война между США и Великобританией должна хоть в малейшей степени повлиять на весьма дружественные отношения, существующие между Соединенными Штатами и Россией. Наше правительство искренне желает, чтобы отношения с этой державой сохранялись в полном объеме» –
[8] «Не обходят преобразования стороной и финансово-банковскую сферу. И тут возникает весьма пикантная ситуация. Разработчики новых технологий для этой сферы (их принято называть финансовыми технологиями) обнаруживают, что они могут не хуже (а даже лучше) управлять банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами, финансовыми рынками. У компаний high-tech возникает соблазн подвинуть банки и иные финансовые институты в сторону и самим контролировать и управлять миром денег и финансов» –
[9] Так, третий президент США Томас Джефферсон предупреждал, какую угрозу представляет собой центральный банк для тех свобод, завоеванных американской революцией: «Если американский народ когда-либо позволит банкам контролировать эмиссию своей валюты, то вначале произойдет инфляция, а затем – дефляция, банки и корпорации, которые возникнут вокруг них, лишат людей всякого имущества, а их дети окажутся беспризорными на континенте, которым завладели их отцы. Право выпускать деньги должно быть отнято у банков и возвращено конгрессу и народу, которому оно принадлежит. Я искренне полагаю, что банковские институты более опасны для свободы, нежели регулярные армии» –
[10] Само собой, “рррюсская” мафия там также популярна, но в основном в роли мальчиков для битья, а не как всепоглощающий безальтернативный спрут.
[11] В частности, представление об этом может дать сериал “
[12] Смотрите по теме: Ольга Четверикова. Дмитрий Перетолчин. “Стратегия дехристианизации”.
[13] Во многом это будет территориально повторять карту рубежей, до которых смогли продвинуться немецко-фашистские войска (ведомые Шикльгрубером и подкреплённые капиталом того же происхождения) во время Великой Отечественной войны.
Это также повод задуматься, дорогу каким действиям в отношении себя мы открываем принятием определённой этики и нравственности. В русской культуре есть такая поговорка: Что посеешь, то и пожнёшь. Вопрос: Что сеяли люди тех регионов планеты, которые подверглись геноциду после?
[14] К слову, и в будущем “квакеры не сворачивали свою антивоенную работу даже в самые тяжелые годы Холодной войны, решительно осудили, к примеру, войну во Вьетнаме, призывая американцев отказаться от участия в этой “позорной войне” (
[15] Процедура инаугурации президента США: Первоначально новоизбранные президент и вице-президент со своими супругами приезжают в
На западной лестнице Капитолия в присутствии конгрессменов и сенаторов сначала (за четверть часа до полудня) приводят к присяге избранного вице-президента. В полдень председатель
Речи для своих инаугураций американские президенты редко готовили сами. Только
В продолжении церемонии президентский кортеж торжественно движется от Капитолия к Белому дому по
[16] “Маргарет Фелл, или Маргарет Фокс (1614 – 23 апреля 1702), была одним из основателей Религиозного общества Друзей. Прославившаяся в качестве «матери квакерства», она считается одной из «шестидесяти отважных» – первых квакерских проповедников и миссионеров” –
[17] “Подытоживая сравнение фундаментализма и либерального (в западном понимании этого термина, что означает “передовой” – наше пояснении при цитировании) квакерства в их воззрениях на Библию, мы можем отметить, что фундаменталисты верят, что они правы в своем буквальном прочтении Библии, в то время как либеральные квакеры склоняются думать, что наши расхождения в понимании библейского текста обусловлены интерпретацией. Фундаменталисты рассматривают Библию как Слово Божие; они отвергают современные библейские исследования. Либеральные квакеры принимают результаты библеистики, указывающие на человеческую роль в авторстве Библии и ее редактировании. Для фундаменталистов Библия – Закон Бога, “высшее и окончательное решение”. Либеральные квакеры склонны больше руководствоваться духом (и Духом) Библии, нежели словами (см. 2 Кор 3:6). Фундаменталисты делают акцент на чтении Библии, знании того, о чем говорит Библия по тому или иному случаю и часто прибегают к заучиванию библейских фраз. Напротив, некоторые Друзья знают Библию хорошо, тогда как другие – весьма мало. Некоторые либеральные Друзья не проявляют никакого интереса к Библии или даже могут быть враждебны к ней. Другие же регулярно читают ее и размышляют над ней. Наконец, для фундаменталистов Библия – это окончательное Откровение. Нет никакого продолжающегося откровения. Для либеральных Друзей, как мы увидели, Библия – это опыт проникновений людей прошлого в духовную Истину. Но откровение продолжается. Нам брошен вызов: “Что можешь сказать ты?”” –
[18] В квакерской практике встречаются следующие типы молитвенных собраний:
1. непасторское/непрограммированное:
· молчаливая молитва (silent worship);
· деловоесобрание (meeting for business);
2. пасторское/программированное:
· частично программированное (partly programmed worship);
· полностью программированное (fully programmed worship);
3.общение в духе молитвы (worship sharing) — предполагаются высказывания в основном на специально избранную тему; участники высказываются по очереди, между высказываниями делаются короткие паузы. Данный тип используется, например, на собраниях, где нужно принять решение по определённому вопросу, на «собраниях для прояснения» (играет роль своего рода исповеди), различных духовных беседах и т. д. (
Именно в этом ядре Запада стоит искать понимание в деле построения Царствия Божьего на Земле.
[19] А в текущей обстановке – и на интересы всего мира.
[20] Гегель родился в
[21] Карл Маркс был третьим ребёнком в семье
[23] Гувер как-то высказался: “Однажды, когда я был еще молод, я влюбился. Затем я стал полностью предан ФБР”. Нет вообще свидетельств того, что Гувер когда-либо имел сексуальные отношения с женщинами.
В старших классах школы Гувер иногда ухаживал за девочками, но больше времени уделял все же занятиям спортом. Он прославился тем, что мастерски вел дебаты, особенно в тех случаях, когда речь шла о борьбе против равноправия женщин.
Гувер был преданным сыном. В 26 лет, когда умер его отец, он принял решение не жениться и жить вместе с матерью до конца ее жизни. Мать прожила еще 17 лет, но и после этого Гувер так никогда и не женился, будучи уже твердо уверенным в том, что женщина – это основное препятствие для мужчины в его карьере.
Единственным близким другом Гувера на протяжении последних 44 лет его жизни был Клайд Толсон, личный помощник трех подряд министров обороны США до того, как стал работать в ФБР в 1928 году. Время от времени по стране прокатывались слухи о том, что между Гувером и Толсоном существует гомосексуальная связь. Такие обвинения Гувер всегда воспринимал очень серьезно, утверждая, что они распространяются “врагами” и “псевдоинтеллектуалами”. Когда Гувер умер, он завещал Толсону всю свою недвижимость, оцененную в 551 000 долларов, а также флаг, в который на похоронах был завернут гроб Гувера (источник –
[24] В 1974 году Никсона отправили импичментом в отставку. В Америке произошел ползучий переворот, в результате которого Америка из системы, где доминировало государство, превратилась в систему, где доминирует кластер транс-национальных корпораций. Никсон был последним президентом США, как государства. В 1976 году Картер уже был прямой ставленник трехсторонней комиссии наднациональных структур (
[25] Первые поселенцы
[26] У Людмилы Александровны, жены Путина, отец – еврей.
[27] Для многих именно с этого момента канал Russia Today “открылся” и стал набирать популярность.
[28]В тот же день – 24 июня 2013 – Алексей Улюкаев назначен Министром экономического развития. Потом:
Хронология
[29]1937-й год – 100 лет со дня смерти Пушкина – запомнился процессами, запечатлёнными в истории СССР как чистки 1937-го. Также в 1937-м стартовал рекордный перелёт Чкалова из СССР в США через Северный полюс (налаживание мостов с Америкой без посредничества Европы – летел через Северный полюс).
А в крупнейшем городе Китая – Шанхае – в столетие со дня смерти Пушкина был воздвигнут памятник Александру Сергеевичу.
…Пушкин
Человечества чистая совесть,
С каждым днем поднимаясь все выше и выше,
Ты в тех высях, где солнце и месяц,
И как солнце и месяц светел.
На конференции в честь 200-летия со дня рождения поэта, посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорь Рогачев отметил: “Трудно назвать другое место в мире, разумеется кроме родины Александра Сергеевича, где так часто и такими огромными тиражами выпускаются его произведения. Только за последние два года в Китае издано более десяти многотомных собраний сочинений поэта”.
[30] А также такие фильмы как “
[31] Новость от 15.02.2017: «Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет» –
[32] “Самбо включает наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов спортивных единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы: азербайджанской (гюлеш), узбекской (ўзбекча кураш), грузинской (
[33] Алек Болдуин – ушлый товарищ: он окончил
[34] Правила русского языка требуют писать “Белоруссия” и “белорусских”, т.е. так, как она и называлась в составе СССР. После развала Союза сменилось официальное название, и называть так как прежде мы считаем неверным ещё и потому, что та всеми любимая Белоруссия периода СССР отличается от той, что мы имеем сегодня. В реальности существует Беларусь с целями и задачами подчас несовместимыми с целями и задачами других народов Русской цивилизации, посему в таких случаях называть её Белоруссией, ассоциируя с республикой СССР, язык не поворачивается.
[35] Официально “
Если смотреть по сути, то речь идёт о религии, своими корнями близкой к “арианству”.
В XVIII веке параллельно с поддержкой независимости США при Екатерине II происходили следующие события: ” алавитский шейх Насиф Нассар выступил союзником российского флота в экспедиции во время русско-турецкой войны 1768—1774, когда Екатерина II направила русскую эскадру под командованием А. Г. Орлова из Балтийского в Средиземное море для операций против турецкого флота и для поддержки антитурецкого движения греков и славян.”
Движение алавитов территориально связано прежде всего с вектором Латакии-Тартуса – теперь там наши самолёты, база Хмеймим.
М.А. Булгаков, “Мастер и Маргарита”, глава 2. “Понтий Пилат”:
- Кто ты по крови?
- Я точно не знаю, – живо ответил арестованный, – я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец…
[36] Актёр Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена, выбрал образ птицы Феникса для татуировки на спине (
[37] Один из эпизодов в фильме “Человек из Стали” повествует о неподходящем для криптонианцев воздухе Земли.
[38] “Нет таких расходящихся интересов, которые нельзя было бы примерить, ревностно и упорно работая в духе справедливости и умеренности. Если бы все подписались под таким подходом, то мы смогли бы быстро преодолеть период “post-truth”, отбросить навязываемые международному сообществу истеричные информационные войны и перейти к честной работе, не отвлекаясь на ложь и вымыслы. Пусть это будет эпоха пост-фейк” – из выступления С.В. Лаврова на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (
[39] “Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли, и принесли их, держа щипцами, и поставили перед нею. И должна была она ступить ногами в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала она мертвая наземь” – немецкие сказочники братья Гримм.
Теперь понятно, почему Россия поддерживает Германию и её культуру – это “Дамоклов меч” для Запада.
[40] Одним из важных изобретений, положивших начало промышленному перевороту в Англии, было усовершенствование ткацкого станка.
Джон Кей, работавший раньше ткачом, а потом механиком, изобрел в 1733 г. летучий челнок. Изобретение Кея позволило изготовлять более широкую ткань. Кроме того, производительность труда ткача возросла более чем в два раза: у станка работал теперь один человек, а не двое, и челнок двигался быстрее. Ускорение производства хлопчатобумажных тканей создало нехватку пряжи. Возникла острейшая необходимость усовершенствовать процесс прядения, а достигнуть этого можно было только путем создания прядильной машины. Ткачи, прядильщики, механики пытались решить эту задачу, улучшали самопрялку. Подлинного успеха удалось добиться в 1765 г. ткачу и плотнику Джеймсу Харгривсу. Созданная им механическая прялка «Дженни», как назвал ее Харгривс (по имени дочери), представляла собой механизм, обеспечивающий одновременное вытягивание и скручивание нити. Производительность труда прядильщика возросла в 18 – 20 раз (
[41] Первый толчок, который вывел французскую кулинарию на недосягаемый уровень, была прихоть короля Людовика XIV, более известного, как Король-Солнце, который, построив
[42] В США действительно передовая система управления. Пересматривая фильм “
Законодательную власть в Панксатони осуществляет совет, состоящий из семи членов, избираемых на четыре года. В настоящее время в совет входят:
Глава исполнительной власти — мэр, также избираемый на четыре года. Мэр одновременно является главой местной полиции.
Другими выборными (все — на срок четыре года) должностями являются:
· 1 сборщик налогов;
· 6 ассессоров;
· 6 констеблей.
Администрацию города возглавляет Глава администрации, подотчетный городскому совету.
В городе проживает около 6500 человек. Вопрос к читающему: Он знает население такого типа на постсоветском пространстве, где избирались бы сборщики налогов, судьи и полицейские? В Штатах общинное управление выстояло под натиском троцкистских глобализаторов, сгоняющие всех людей в мегаполисы и распыляющие права граждан. Посему там большое число народных предприятий, передовое кооперативное движение.
См. также: “Неизвестная история. Новый курс Рузвельта” –
[43] Текст песни “Дом хрустальный” полностью:
Если я богат, как царь морской,
Крикни только мне: “Лови блесну!”
Мир подводный и надводный свой,
Не задумываясь, выплесну!
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!
Если беден я, как пес, один,
И в дому моем шаром кати
Ведь поможешь ты мне, господи!
Не позволишь жизнь скомкати…
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!
Не сравнил бы я любую с тобой,
Хоть казни меня, расстреливай.
Посмотри, как я любуюсь тобой, -
Как Мадонной Рафаэлевой!
Дом хрустальный на горе для нее.
Сам, как пес бы, так и рос в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!
[44]Бесчеловечная жестокость, устроенная террористами на праздновании Великой французской революции, не входит ни в какое сравнение с той бесчеловечной жестокостью самОй “великой французской революции”: За четверть века (до начала Реставрации в 1814 году) Французская революция пожрала, по разным оценкам, от 3,5 до 4,5 миллиона человеческих жизней. Это может показаться не столь уж громадной цифрой, если забыть, что население Франции было тогда в 6 – 7 раз меньше населения России эпохи её Революции (и, следовательно, гибель 4 миллионов французов соответствовала гибели 25 -30 миллионов жителей России).
[45] Люди уже как-то и не обращают внимания на то, что и в Риме – папа, и в мафии – папа.
Источник: zakonvremeni.ru