По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”

“В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою…”

(А.С. Пушкин – ”Метель”)

В Июне 2013-го года, 6-го числа, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина произошло матричное событие, которое во многом предзнаменовало изменение политики Русской цивилизации на ближайшие 10-12 лет.

Ключи к данной статье в видео:

Владимир Владимирович Путин и его супруга Людмила Александровна во время антракта балета “ Эсмеральда ” объявили о своём разводе. Оставим за скобками размышления по этому поводу, озвученные ранее , отметим лишь один не озвученный факт. Брак Владимира Владимировича и Людмилы Александровны был заключен 28 июля 1983 года.

28 июля традиционно празднуется День Крещения Руси .

В США 1983-й год был объявлен президентом Рональдом Рейганом «Годом Библии».

Сами по себе события весьма символичные, и напрашивается сам собой вопрос: кто и с кем разводится? Судя по выражению лиц Владимира Владимировича и Людмилы Александровны на видео, причиной развода была именно бывшая жена президента , где-то подсознательно находившаяся в некоем раздвоенном состоянии психики: “И права вроде я, и нехорошо как-то получилось”. Но нас интересует символизм, где Владимир Владимирович – это Большевизм, а Людмила Александровна – это ““Русская” “православная” церковь” (РПЦ).

Примечательно, как отреагировали на это событие в интернете, например:

Текст песни (“Мне нравится, что вы больны не мной…”) удивительно вписывается в духовное состояние между этими двумя политическими группами. Судя по другим роликам этого автора в “coub”, он явно не поклонник Путина.

Занимательная история Америки

“В 18 веке, пожалуй, сильнее всего изменились Россия и Северная Америка. Московское царство, ещё недавно платившее дань крымским татарам, превратилось в европеизированную (по крайней мере внешне) Российскую империю, а североамериканские колонии Британии – в независимую республику Соединённых Штатов” (источник – “ Наука и жизнь ”).

Если мы посмотрим на историю Соединённых Штатов Америки, даже поверхностно, через всем доступные энциклопедические источники в интернете, то мы увидим интересный процесс.

Первые попытки колонизации в 1585, 1587 годах были неудачными.[1]

В начале XVII века в дело вступил частный капитал. В 1605 году сразу две акционерные компании получили от короля Якова I лицензии на основание колоний в Виргинии. Следует учитывать, что в то время термином «Виргиния» обозначалась вся территория североамериканского континента. Первая из компаний — «Лондонская Виргинская компания» — получила права на южную, вторая — «Плимутская компания» — на северную часть континента. Несмотря на то, что официально обе компании провозглашали основной целью распространение христианства, полученная лицензия даровала им право «искать и добывать всеми способами золото, серебро и медь». 9 декабря 1606 года экспедиция Ньюпорта, состоящая из трех кораблей («Сьюзан Констант», «Годспит» и «Дискавери»), вышла из устья Темзы на юг. Пассажирами были джентльмены [2] (в историческом значении этого слова) и сервенты (бедняки).

К разочарованию акционеров «Лондонской Вирджинской Компании», ни золота, ни серебра колонистами найдено не было, и основным товаром, производившимся на экспорт, была корабельная древесина. Ситуация изменилась в 1612 году, когда открылась возможность получать доход с табака. Через пять лет экспорт табака составил 20 000 фунтов, ещё через год он был удвоен, а к 1629 году достиг 500 000 фунтов.[3]

“В 1619 году произошли два события, оказавшие существенное влияние на всю дальнейшую историю США. В этом году губернатор Джордж Ярдли принял решение передать часть власти Совету Бюргеров, основав тем самым первое в Новом Свете выборное законодательное собрание. В том же году колонистами была приобретена небольшая группа африканцев ангольского происхождения. Хотя формально они не были рабами, а имели длительные контракты без права расторжения, с этого события принято отсчитывать историю рабовладения в Америке” - Вики .

Вторая, не менее интересная, ветвь колонизации – религиозная

Отцы-пилигримы[4]— название первых поселенцев, прибывших для создания новой колонии в Северной Америке. Плимутская колония (в настоящее время Плимут , штат Массачусетс ), основанная в 1620 году, стала первым английским поселением с постоянным населением и первым крупным поселением в Новой Англии , вторым успешным английским поселением (после основанного в 1607 году Джеймстауна в Вирджинии ) на территории современных США . Будучи глубоко религиозными людьми, поселенцы Плимутской колонии отличались пуританскими нравами и приверженностью традициям. Некоторые из их традиций стали неотъемлемой частью американской культуры . К числу таковых относится обычай праздновать День благодарения (впервые отмечался пилигримами в Новом Плимуте в 1621 году). Основную часть поселенцев составляли английские пуритане , религиозные диссиденты . Недовольные тем, что господствующая Англиканская церковь склоняется к идеям католицизма , они желали создать независимую церковь. Конгрегационализм (Конгрегациональная церковь) ( англ. Congregational church; индепенденты, предводитель: Оливер Кромвель ) — радикальная ветвь английского кальвинизма , утверждавшая автономию каждой поместной общины ( конгрегации ). Появилась около 1580 года в результате раскола с пресвитерианами .

***

Песня “Пилигримы”, слова – Юрий Рыбчинский :

Женщин заменяют нам дороги,

И питаясь ветром и туманом,

Бродим мы, печальные, как Боги,

По убогим и богатым странам.

Припев:

Секут нас, как плети, ветра и дожди.

Мы вечные дети на Млечном Пути.

Звезда наших странствий, гори, не сгорай.

Мы ищем, мы ищем потерянный рай.

Звезда наших странствий, гори, не сгорай.

Мы ищем, мы ищем потерянный рай.

Звездочеты, плясуны, поэты,

Внуки синеокой ностальгии,

Не для нас фонтаны и кареты,

Мы не продаемся, как другие.

В таком понимании миссии пилигрима, как указано в этой песне, Папа Карло тоже был пилигримом, однако и Карабас-Барабас прятался под маской пилигрима. Поэтому как в отношении Запада, так и в отношении других цивилизаций, требуется понимать одну непреложную истину: в обществе кроме истинных пилигримов всегда есть и их тень (сказка Е.Шварца “Тень” – о том же), живущая по принципам “хоть горшком назови, только в печку не суй”. По делам их узнаете их.

Для полноты картины см.:

«Короткая история о пилигримах»

«История Америки. Пилигримы. Путешествие сквозь время»

***

Конгрегационалисты отрицали необходимость не только вселенской, но и общенациональной церкви, поскольку подобные организации подразумевают затратную бюрократию. Индепендентство, вышедшее из пуританства , отринуло церковную организацию пресвитерианских синодов , которые индепенденты считали одним из видов деспотизма , стоящим в одном ряду с деспотизмом папистов и англикан – Вики .

Пуританство, пуританизм — образ жизни , для которого характерны крайняя строгость нравов и аскетическое ограничение потребностей , расчётливость и бережливость, трудолюбие и целеустремлённость – Вики .[5]

Заметим: не на словах, а на деле пуритане являли собой благородство и стремление к праведности и, по сути, отрицали психотроцкизм папистов и англикан , т.е. практику вероучения церковнослужителей.

На Хилл Коул стоит памятник индейскому вождю по имени Massasoit – защитнику пилигримов, как гласит надпись на камне.

Джон Элиот , которого называли “индейским апостолом”, пытался сохранить культуру коренных американцев. Он хотел поселить их во вновь построенных городах, где они могли бы жить по собственным правилам, соблюдая в то же время все нормы христианского общества. Его попытка частично увенчалась успехом, было построено четырнадцать таких поселков, в которых к 1675 году жили 20% коренных жителей Массачусетса. Однако во время вооруженных конфликтов между европейскими колонистами и индейцами в 1675-76 годах, известных как “ война короля Филиппа “, большинство из них было разрушено.

Таким образом, мы можем увидеть, что первые поселенцы – это:

· во-первых, “джентльмены удачи” (1607 г.), зацикленные на выгоде как на главном приоритете: найти-заработать и двинуться дальше (“а после нас хоть потоп”) – по принципу “ золотой лихорадки ”;

· а во-вторых, отцы-пилигримы (1620 г.) – религиозная община, мечтающая построить новую жизнь без диктатуры церквей.[6]

Один из пуританских лидеров, Джон Уинтроп, выразил эту идею в виде образа «Города на холме» — это сообщество пуританской Новой Англии, которое должно служить моделью сообщества для остального мира. Эта метафора часто используется сторонниками исключительности. Пуританские глубоко моралистические ценности были частью национальной идентичности Соединённых Штатов на протяжении веков, оставаясь влиятельными и на сегодняшний день. Часть американской исключительности можно проследить от американских пуританских корней. Арминианство — направление в протестантском богословии, утверждающее решающую роль свободы воли в деле спасения. Название связано с именем голландского богослова Якоба Арминия , который выступил против кальвинистской идеи предопределения . Как особая партия арминианцы оформились в 1610 году после смерти Арминия, однако они были осуждены на Дордрехтском синоде 1618 году за полу- пелагианство (мнение Р. К. Спраула) и синергизм (совместное действие (взаимодействие) Бога и человека в деле спасения человека). Однако арминианство существенно повлияло на формирование богословия общих баптистов .

Проще говоря, эти пуритане очень близки к русскому беспоповству , возможно даже его плод, ибо на протяжении всей истории Соединённых Штатов Америки прослеживается некая общая глобальная связь между ними и нашей цивилизацией, при этом об этой связи не принято упоминать. Она проявляется в политике не зависимо от того, “кто стоит у власти”: “республиканцы” или “демократы”. Вики о беспоповстве пишет так: Старообрядцы, именующие себя: древлеправославные христиане иже священства не приемлющие, оставшись совершенно без священников (или отвергнув навязываемое священство?), стали в быту называться беспоповцами. Оставшись без священников (отвергнув реформы Никона), священства не приемлющие первоначально лишились церковных таинств : причащения , миропомазания , брака, елеосвящения и т. д. Беспоповство как и протестантство имеет множество течений и согласий (союзов).

Поподробнее с темой беспоповства в России можно ознакомиться в материалах А.В. Пыжикова Религиозный раскол в истории России .

***

Наши представления об истории Америки редко выходят за рамки истории с позиции “джентльменов удачи”, и в этом есть намеренное отведение внимания от глубинных течений в политике США, упрощение до “пиндосников” и т.д., дабы оправдать троцкизм в глобальной политике между США и Российской империей-СССР-РФ.

Троцкизм в глобальной политике преследует цели использования государственности территорий для реализации паразитизма узкой группки вредителей. В этом цели троцкистов и “джентельменов удачи” схожи.

Большевизм же при участии государственности территорий преследует в глобальной политике цели достижения всеобщего блага большинства населения Земли. Русская цивилизация в глобальной политике несёт в мир идеи большевизма.

Взрослеющие США пока только занимали во внешней политике позицию “и нашим, и вашим”. Причём в 19-м и до середины 20-го века дружили с нами всегда против Британской империи, и если мы становились союзниками бритов, то они дружили с теми, кто был против Британии. Особенно ярко эта политика была заметна в период Англо-американской войны 1812—1815 годов , т.е. одновременно с Отечественной войной 1812-1815 годов (войной объединённой Европы против Российской империи). Схоже и то, что бриты сожгли в Вашингтоне Капитолий и Белый дом, а в России горела Москва. Явно это была акция, показывающая, куда могут дотянуться руки глобальных заправил, против которых “нельзя” поднимать нос ни Штатам, ни России.

В Америке федералисты поддерживали российские успехи (“федералисты” – это партия, состоявшая в основном из националистов, фискальных агентов, банкиров и торговцев крупнейших городов страны, которые по религиозным предпочтениям были приверженцы конгрегационалистской и епископальной церквей ; партия была против войны с Англией. Их оппонентами были, так называемые, “республиканцы Джефферсона”, пользовавшиеся поддержкой среди фермеров Юга; по религиозным предпочтениям это были в основном пресвитериане и баптисты ). В сложившейся ситуации победа России над Наполеоном вызвала широкий резонанс в американском обществе. В знак глубокой симпатии американцев к сражающейся России воюющие американцы давали своим поселениям названия двух русских столиц. На карте США в настоящее время имеются 17 населенных пунктов с названием Москва и 35 городов с названием Петербург (источник – istsovet-brgu.ru ).

С одной стороны, Российская империя в войне с наполеоновской Европой отстаивала интересы Британии, с другой стороны – Америка была союзницей Франции, однако терять отношения с Российской империей никак не намеревалась.[7]

США продолжали противостоять посягательствам Англии на свою независимость и спровоцировали бритов воевать на два фронта. До войны со Штатами цели вернуть себе колонии в северной Америке всё ещё казались реальными для британской короны. Ну а после: очередная заморская война, на которую мало обращали внимания в метрополии, более занятой преследованием Наполеона, вынудила англичан окончательно смириться с потерей североамериканских колоний и сосредоточиться на колониях в Индии.

В свете известий о провале десанта под Новым Орлеаном, мирный договор воспринимался в США как победа над одной из самых могущественных империй, что привело к росту патриотических настроений и решению по мере сил блокировать вмешательство европейцев в дела Нового света (см. доктрина М онро ).

В целом этот период мировой истории был проявлением многоуровневой разводки и потому требует более детального изучения. Англо-американская война – мало изученная тема лишь потому, что всё российское образование в целом – европейского характера, а свои поражения не принято вспоминать, да и после Второй мировой войны это стало “неполиткорректно”.

***

В текущей глобальной политике Штатам пришло время:

· либо повзрослеть и перестать помогать глобальному троцкизму, т.е. встать на путь преодоления двойных стандартов,

· либо погибнуть вместе с ним на очередном витке эволюционного развития.

Для государств этот виток развития выглядит примерно так: Государства обретают свою независимость от глобальной политики на уровне четвёртого-экономического и третьего-идеологического приоритетов, иерархия библейцев отступает по мере развития цифровых технологий и технологий управления.[8] И судя по всему, выбор сделан в сторону жизни американского государства; мало того, Штаты возглавили это движение за суверенитет от финансового интернационала, в пользу финансового “национала”. Получиться это могло только потому, что в Москве сидит адекватная власть, а стоящие за ней силы позиционируют себя вне ватикано-РПЦшного вектора развития Евразии и интернационалов всех видов.

Все эти процессы идут в рамках разворачивающегося шестого техноуклада, сулящего цифровой коммунизм, при котором тайные и явные структуры прошлого отмирают (подробнее о техноукладах: https://youtu.be/B46Gli3-mgY). Мировое лидерство прочат Русской цивилизации по причине специфичности уклада и русских культурных кодов. При этом, чтобы вписаться в будущее, мало сбежать в Россию, требуется преображение. Информационная среда Руси традиционно возбуждает в безсознательном такие глубокие пласты (которые удалось успешно приглушить в других культурах), что выбора особо и не остаётся. И мало того, спрятаться за слепое возбуждение масс, как во времена Советского Союза, также на получится: зомби и животные в образе людей в недалеком будущем не найдут себе применения.

Многое становится понятно, если взглянуть на США с позиции религиозных идеалов. В политике нас приучили видеть Американский путь как путь мирового паразита, с ролью которого сами Штаты хорошо справлялись, и по случаю выхода из надобности в мировой политике сего паразита решено было списать.

Однако, на наш взгляд, США сильно недооценены, ибо отцы-пилигримы (читайте статью: По новостям и событиям: О чём вещает “Пилигрим”?) и отцы-основатели понимали, чем закончится ход мировой буржуазной революции по иудо-ватиканской версии,[9] поэтому изначально заложили такой нравственный фундамент, вернувшись к которому, существует возможность взросления государственности. Если бы не этот нравственно-религиозный фундамент, живущий бок о бок с проходимцами со всего мира на протяжении 400 лет, США можно было бы уже списывать. Но вдруг откуда ни возьмись появился на столе “козырь” – Трамп. Ирония ещё и в том, что Трампа полоскают в западной прессе как “шестёрку” Путина , а что будет, когда на стол повалятся козыри покрупнее?

«Желают знать, что будет…» (из к./ф.”Ах, водевиль, водевиль…”)

***

Историография приучала нас к мысли, что война за независимость в Америке имеет перед собой только экономическую целесообразность, однако экономика всегда встроена в концепцию – некую мировоззренческую картину мира. Сама по себе экономическая сфера безыдейна, она движется по прописанным свыше алгоритмам. В обществе под властью финансового интернационала все алгоритмы исходят из прибыли. Посему, какую идею буржую не предложи, главное – чтобы она была прибыльная, и он горы свернёт за неё. Та же история и с Америкой: показали буржуинам возможность больших прибылей в независимости Штатов, они поддержали независимость от британской короны.

Тех, кто стоит за буржуями, стоит искать в конфессиональной среде, причём можно увидеть даже некие закономерности. Например, бандиты, банкиры и другие любители жить на нетрудовые доходы в своём большинстве – это выходцы из католицизма и иудаизма (религиозная родина психотроцкизма). Поэтому, если мы видим фильмы про мафию, то это в основном итальянцы, пуэрториканцы и т.д.[10] – мигранты из южной и центральной Америки, где католицизм всегда преобладает над другими религиями.[11] Честные труженики, которые верят в “Американскую мечту” – это как правило выходцы из протестантского движения (Север).

В России – схожая закономерность (за последние 400 лет): там, где традиционно РПЦ (=католицизм, неудивительно их недавнее сближение)[12] психологически продвигалась успешно, там большая часть население мыслит в рамках халявы и нетрудовых доходов. В основном это запад России от Петербурга до Чёрного моря, в том числе всё “Междуморье”.[13]

Там, где влияние РПЦ было невелико (от Волги до Камчатки), там в традициях – честный труд до седьмого пота. По труду и судили о человеке.

По данным « Всемирной книги фактов ЦРУ » на 2007 год : 51,3 % населения США — протестанты , 23,9 % — католики , 12,1 % не принадлежат к какой-либо конфессии, 1,7 % — мормоны , 1,6 % — члены другой христианской конфессии , 1,7 % — иудеи , 0,7 % — буддисты , 0,6 % — мусульмане , 2,5 % — другие верования, 4 % — атеисты .

В странах, представителей которых, не особо разбираясь, называют в США «мексиканцами», главное влияние имеет католическая церковь. Стоит вспомнить, на границе с кем в Штатах сейчас планируют возводить забор.

Для полноты картины см.:

«Влияние протестантских церквей в США»

Зарождающееся ядро американского протестантизма в исторической Европе

В Европе существовал ряд религиозных течений, которые сегодня относят к протестантизму. Это, к примеру, вальденсы, гуситы, катары. Однако, из любой энциклопедии, в том числе Википедии , можно узнать, что: «Протестантизм возник в Европе в 1-й половине XVI века как отрицание и оппозиция средневековым институтам Римско-католической церкви в ходе Реформации», а Реформацию отсчитывают от 31 октября 1517 года, когда М. Лютер прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «95 тезисов». Следовательно, вышеперечисленные религиозные течения имели место хронологически задолго перед Реформацией, и скрыть это не получается у официальной историографии. Например, движение гуситов, согласно Википедии , в 1419-м году только приняло революционные формы (с чего это вдруг?). Об их содержательном единстве с протестантизмом также говорить не приходится, как, впрочем, не приходится говорить и о содержательном единстве внутри самого протестантизма.

Вероятно, тенденции, несомые предреформаторскими течениями, шли в разлад с целями библейского проекта. Поэтому в соответствии со старой формулой «не можешь вписать – возглавь» понадобилась “Реформация”, в результате которой несогласных с римской (латинской) церковью усмирили тем, что в протестантизме многое из ритуальщины просто убрали, но суть доктрины осталась прежней.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) – “Лютеранизм” (письмо от 1 марта 1844 г.):

«…в Церковь Римскую вкрались многие заблуждения. Хорошо бы сделал Лютер, если б он, отвергнув заблуждения латинян, заменил эти заблуждения истинным учением Святой Христовой Церкви; но он заменил их своими заблуждениями; некоторым заблуждениям Рима, весьма важным, вполне последовал, а некоторые усилил…»

Потом уже отголоски предрефоматорских течений проявлялись в некоторых чертах ответвлений протестантизма (коих, надо признать, существует множество), например, в движении квакеров. Хронологически становление квакеров совпадает с событиями в России, получившими название «церковный раскол», и непосредственно приведшими к становлению внецерковного беспоповства. Россия пала под давлением Рима, к власти пришли Романовы, было введено крепостное право и была переформатирована религия. Если наши староверы ринулись на восток во время реформ Никона, то в Европе была одна дорога – на американский континет, что позволяло избавится от алгоритмов внедрения в Европе нового культурного кода, суть которого – размытие традиционных христианских ценностей того времени и становление новых – либерально-буржуазных, при агрессивном навязывании Ветхого завета в качестве священного писания.

Из истории квакеров и Пенсильвании

Квакеры (англ. Quakers, буквально «трепещущие»), официальное самоназвание Религиозного общества Друзей (англ. Religious Society of Friends) — изначально протестантское христианское движение. Датой возникновения обычно считают 1652 год. Наибольшие по численности группы квакеров сосредоточены в Северной Америке ( Вики ).

Квакеры подвергали острой критике устои наиболее влиятельных религиозных систем, сложившихся к тому времени в Англии : католической, англиканской и пуританской в лице пресвитериан. За антиклерикальные взгляды, отказ приносить присягу, давать клятвы и платить церковную десятину они претерпевали суровые преследования. Некоторые подверглись смертной казни за свои убеждения.

Первыми европейскими поселенцами на территории современной Пенсильвании были шведы и голландцы . В 1681 английский король Карл II передал молодому английскому квакеру Уильяму Пенну большую территорию к западу от реки Делавэр. В 1682 Пенн основал колонию-убежище для протестантов «Общества Друзей» и других гонимых за веру. В честь отца Пенна, адмирала королевского флота, колония была названа Пенсильванией. Пенсильвания — по-латыни Penn Sylvania — Лесистая земля Пенна.

Тогда же Уильям Пенн, исповедовавший идею братской любви между единоверцами, основал город, которому придумал название Филадельфия , что на древнегреческом означает “Город братской любви”.

Полвека эксперимент протекал успешно, однако затем в результате стычек с индейцами погибло много колонистов ирландского и немецкого происхождения. Квакеры (в отличие от пуритан в Новой Англии ) отказались противопоставить индейцам силу, так как не могли поступиться своими нравственными принципами — неприятием войн и насилия, религиозной терпимостью — и вынуждены были уйти с политической сцены колонии.[14]

В 1751 г. в Пенсильвании был открыт первый на территории британских колоний госпиталь, а также основан первый университет — Университет Пенсильвании . В 1790 году Пенсильвания первой среди североамериканских штатов приняла закон об освобождении рабов.

Пенсильвания активно участвовала в войне за независимость . В 1776 году была принята Конституция Содружества Пенсильвания (официальное название штата). Тогда же в Филадельфии была провозглашена Декларация независимости , и Пенсильвания, наряду с двенадцатью другими бывшими североамериканскими колониями Британии, образовала Соединённые Штаты Америки .

В Гражданской войне Пенсильвания находилась на стороне «северян» ( Вики ).

В США и сейчас Филадельфию неофициально называют “Квакертаун” – ‘город квакеров’. Но все же большая часть американцев именуют город кратко и с любовью – Phila ( и сточник ). Одним из известных жителей города был Бенджамин Франклин.

По традиции инаугурации президентов США, после инаугурационной речи президентский кортеж торжественно движется от Капитолия к Белому дому по Пенсиль вания-авенью .[15]

Символизм данной традиции очевиден – после принятия присяги президент обязан идти дорогой основателей (квакеров).

Вероучение квакеров

Не смотря на то, что у каждого из протестантских движений – своя библия со своей цензурой (т.е. библия не едина содержанием для всех), практически все протестантские движения, католики и РПЦ признают библию в составе 66 книг Ветхого и Нового Завета Священным Писанием , обладающим исключительным авторитетом в повседневной и религиозной жизни.

Но вероучение квакеров являет попытку выйти из-под давления библейского писания. “Если мы в своем духовном руководстве полагаемся полностью на Библию, мы, как назвала это Маргарет Фелл [16] “воры”. Таким образом, квакеры верят в продолжающееся откровение; если Дух говорил через других в прошлом, почему тот процесс должен был завершиться? Опыт Друзей состоит в том, что этот процесс продолжается, и Дух продолжает вдохновлять нас в словах и делах.”[17]

Исторически в основе теологии квакеров лежит доктрина о внутреннем непосредственном откровении Святого Духа, авторитет которого выше « Священного Писания », поскольку, согласно Р. Баркли, Писание является «декларацией источника, а не самим источником». Человек способен воспринимать откровение благодаря тому, что в каждом есть « Внутренний Свет » — часть божественной природы, заложенная в человеке и не являющаяся частью человеческой природы. Концепция «Внутреннего Света» стала центральной в вероучении квакеров. Понятие «Света» является синонимом следующих понятий: «Семя» (Seed), «Искра» (Spark), «Благодать» (Grace), «Дух Христа» (Spirit of Christ), «то, что от Бога в каждом» (that of God in everyone), «Внутренний Христос» (Christ Within). Современный квакерский американский теолог Уилмер Купер пишет, что «Друзья никогда не были точными насчёт значения […] и часто использовали схожие термины взаимозаменяемо».

Несмотря на существенные внешние различия и отсутствие определённого симв ола веры , все квакеры разделяют определенные убеждения, в основе которых лежит вера в существование в каждом человеке некой сущности (для её обозначения используются различные термины: Свет, Дух Божий, внутренний Христос и др.), в подчинении воле которой состоит истинная жизнь и через которую возможно непосредственное общение с Богом.

По представлениям квакеров, взаимоотношения человека со Светом невозможно точно передать словами, поэтому квакеры основное значение придают личному религиозному опыту и тому образу жизни, которого требует Свет.

Совокупность представлений о такой жизни формулируется квакерами в виде четырёх основных принципов или «свидетельств»:

· Равенство всех людей перед Богом: все люди независимо от каких-либо внешних различий, пола , расы , национальности , религиозной принадлежности , социального статуса и т. д. равны перед Богом. Отсюда следует категорическое неприятие квакерами любых форм угнетения и дискриминации одних людей другими, проявившееся в равноправии между мужчинами и женщинами, борьбе против рабовладения, игнорировании привилегий.

Нашими словами: Искоренение “эксплуатации человека человеком”. Почему нас убеждают, что впервые Октябрьская революция заявила об этом? Кому и зачем это нужно? Понятно, что отмена в СССР эксплуатации человека человеком произошла революционным способом, но был в США и эволюционный способ продвижения этого принципа.

· Честность : квакеры считают необходимым всегда говорить правду, также отвергают любую клятву или присягу .

Следовательно, на библии не клянутся. Изначально церемония принесения присяги президентами Америки была несколько иной: они не произносили присягу, положив руку на библию: “После принесения предусмотренного Конституцией текста присяги Джордж Вашингтон положил руку на Библию и сказал: «Да поможет мне Бог». С тех пор почти все президенты клялись на Библии и заканчивали клятву обращением к Богу, хотя законами это не требуется” – Вики .

«Ещё слы­шали вы, что ска­за­но древним: не пре­ступай клятвы, но исполняй пред Го­с­по­дом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, по­тому что оно пре­стол Божий; ни землёю, по­тому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, по­тому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, по­тому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» – Евангелие от Матфея (5:33-37 ).

· Простота: стремление довольствоваться только необходимыми для жизни благами, избегать роскоши и излишеств.

Аскеза. «Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ведь Он не любит расточительных» ( сура А`раф, 7/31) . Иначе говоря: удовлетворение только демографически обусловленных потребностей общества.

· Мир: неприятие насилия, в частности пацифи зм и отказ от военной службы .

Реальную историю проявления американского пацифизма в годы Второй мировой войны, можно посмотреть в фильме “ По соображени ям совести ”.

Схожие движения в Российской империи: “Толсто вство” и “Духоборы” . Также – Махатма Ганди и его философия ненасилия ( сатьяграха ).

Дабы не перегружать текст исторической фактологией, об истории взаимоотношений квакеров и России каждый почитать сам, например, здесь: http://ljwand erer.livejournal.com/ . В целом речь идёт о некоем “американском большевизме”.

***

На наш взгляд, если вероучение квакеров прижилось среди общинников, то рано или поздно из их общин должна была выйти качественно иная, новая культура. Даже если эта культура в жизни большинства её сторонников не закрепилась в качестве нормы (т.е. прогресс не случился), а закрепилась на уровне “оглашение – это одно, практика жизни – это другое”, ядро должно было сформироваться. Это ядро является ядром всего протестантизма, в своих многочисленных ответвлениях во многом позабывших заветы отцов.

Судить по лютеранству и англиканству о протестантизме, это тоже самое как судить об этике Русской цивилизации по процессам, происходящим в Киеве, Минске и Прибалтике. Англичанка гадит – все англосаксы отмываются, Украина нагадит – отмывается весь Русский мир. Эти “элиты” и территории, как и территория Европы, где традиционно прижилось англиканство и лютеранство, а с ним ростовщичество, представляет собой лишь место, где произошёл религиозный раскол, где произошло подавление первоначальных христианских традиций и культуры иудо-ватиканской иерархией.

Для полноты картины см.: «Самая коррумпированная страна в мире – Британия» – https://www.youtube.com/watch?v=8sPrT_9XggQ&feature=youtu.be&t=14m57s

Именно те, кому “иудо-христианство” – библейский проект – были нравственно неприемлемы, оказали сопротивление в средних веках и приняликультурные формы протестантизма, которые не стали абсолютным выходом из сложившейся в то время ситуации, однако не позволили потерять веру и традиции.[18]

Естественно управление на основе принципов, лежащих в оглашении вероучения квакеров – это не управление через герметизм знаний или ссудный процент или другие виды подавления сознания ради власти. Это управление на основе предвидения, которое рождается на основе получаемого Свыше Различения, осмысления полученного и использования знаний в управлении на благо всего человечества. Проще говоря – управление, реализованное праведником. Все остальные управленцы, претендующие на глобальное управление, но не имеющие искренних намерений жить в ладу с остальным миром, лишаются такого доступа к планам Творца, какой предоставляется праведнику. При нынешней корпоративной этике (как бы её не ругали, она, как и всё остальное в обществе – лишь справедливое отражение хотелок толпы) выигрывает тот, кто быстрее реагирует на внешнее изменение среды.

Разве это не справедливо, что всё “добро”, которое накопило человечество, таким непринуждённым способом передаётся в управление праведникам?

Википедия называет число сторонников “квакеров” около 360 000. Но, как известно, главное не количество, а те идеи, которые, если всплывут на поверхность в обществе, готовы будут поднять большинство на перемены и позволят большинству обрести надежду.

...Но чувство есть у нас святое,

НАДЕЖДА, бог грядущих дней,-

Она в душе, где все земное,

Живет наперекор страстей…

(“ Когда б в покорности незнанья… ” – М.Ю. Лермонтов)

То же самое можно сказать и о большевиках в России: ядро большевизма может быть и невелико, но если идеи большевизма пробьются в сознание россиян, то это может вызвать небывалую поддержку. Главное – в нужное время и в нужном месте.

В целом такое понимание протестантизма несколько перечеркивает его общее понимание в российской истории, в которой принято всех собак либеральной-буржуазной экономики вешать на протестантизм. Как раз-таки всё наоборот: либерально-буржуазная система – плод иудо-ватиканского центра, финансового и “пролетарского” интернационала, сидящего на поводке у банкстеров.

***

Малоизвестный факт из истории:

самый старый банк в мире – это “Monte dei Paschi di Siena”, Италия (1472 г.).

Данный Банк был основан 27 февраля 1472 года Генеральным советом Сиенской республики для выдачи микро-кредитов по небольшим процентным ставкам, тем жителям, кто не имел достаточного уровня дохода. Monte dei Paschi di Siena — это самый старый банк в мире, который работает и по сей день. На сегодня имеет более 2000 отделов и 4.5 млн клиентов. В штаб-квартире банка, Палаццо Салимбени, хранится собрание разного рода произведений искусства и уникальные документы исторического характера, принадлежащие банку. Коллекция недоступна для каждого человека.

Самый первый в мире банк – банк св. Георгия (итал. Banco di San Giorgio) – просуществовал до 1805 г. Как пишет сама Вики , был “учреждён объединением менял в Генуе в 1407 году“. Полномочия банка в отличии от дня сегодняшнего никто не скрывал: “Во главе финансового учреждения стояло четыре консула, состоявших в дружественных либо родственных отношениях с ведущими семействами генуэзской аристократии. По этой причине банк финансировал многие генуэзские колонии”. После падения Константинополя именно банк осуществлял непосредственное управление генуэзскими владениями в Корсике и Северном Причерноморье, в западноевропейских источниках называемых Газарией ( Gazaria ). Филиал банка в период 1415-1475 года действовал в Кафе – Генуэзская крепость, Феодосия – Крым, где конкуренция в стиле нанайских мальчиков между Венецией и Генуей, время от времени перерастающая в военные столкнове ния , распространяла влияние одного и того же хозяина.

Для полноты картины см.:

«Мировая история коррупции берёт своё начало из Древнего Рима» – https://www.youtube.com/watch?v=1OS5ibLnIrg

“Мистика” квакеров

Если набрать в российском сегменте интернета “квакер”, то об этом движении обнаружится информация двух видов. На втором плане будет то, что описано выше. А вот первое, что попадётся на глаза, это информация, никак на первый взгляд не касающаяся вышеописанного движения, и всё-таки довольно занимательная, если рассмотреть её через призму “ ассоциа тивно-образно-логической системы кодирования информации ”.

«Квакеры»

В документальном фильме канала РЕН-тв рассказывается история о том, как морской флот США, России и Британии пытается изучить неопознанные объекты, сопровождающие морские суда в океане. Эти объекты советские моряки прозвали “квакерами” из-за характерного излучающего звука под водой.

Представление о том, как непостижимо управление процессами на первом приоритете для людей, замкнутых на шестой приоритет ОСУ, даёт ассоциативный образ, намекая, о ком и о чём идёт речь.

В период Холодной войны между США и СССР “квакеры” контактировали со всеми сторонами, причём субъекты были недоступны для захвата их военными силами. Речь идёт о концептуальной власти(?).

Мы не раз упоминали фильм “ Война миров Z ”, где зрителя впервые сталкивают с агрессивными зомби ни где-нибудь , а в городе Филадельфия , штат Пенсильвания. Агрессия для библейского мира ожидается “почему-то“ из Филадельфии (“Квакертаун”). Дата премьеры в мире – 2 июня 2013, в РФ – 27 июня 2013. В июне 2013-го после оглашения Путиным развода (хронологию по Путину см. ниже), проявляется Эдвард Сноуден и к концу месяца прибывает после скитаний в Москву.

«11 июня 2013 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности России рассмотреть обращение Сноудена о предоставлении политического убежища, в случае если таковое поступит. Позднее данную позицию российских властей подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров» – Вики .

Судя по всему, Сноуден – это связной для структур с анти-иудо-ватикано-РПЦшными планами, который, видимо, имел информацию о невидимой глобальной власти, в том числе и стоящей за вывеской иудо-ватикано-РПЦшного консенсуса.

Если же взять наиболее гласные источники “запретной” (прежде всего с точки зрения Запада) информации, то выясняется, что: корни Эдварда Сноудена уходят в Пенсильванию (его отец родом из Пенсильвании, служил в береговой охране США, переезжал из Пенсильвании, но вернулся и женился на пенсильванке), родители Джулиана Ассанжа познакомились во время демонстрации против войны во Вьетнаме. Конечно, “обжегшись на молоке, дуют на воду”, и отношение к этим персонажам – осторожное. Но кроме ассоциативной связи квакеров-хакеров есть и вполне явная, но на первый взгляд ничем не обоснованная, истерика Запада последних месяцев по поводу “русских хакеров”. Тем не менее, стремление Запада выразить, что какое-то управление (структурное и безструктуное), играющее на интересы цивилизации Россия,[19] было оживлено, натыкается на ограничения, данные техногенным характером цивилизации Запада, поэтому в лексике всё сводится к “хакерству” на уровне компьютеров.

Три известных квакера из 20-го века

До проявления “Закона Времени” (до середины 20-го века) информация о том, в какой семье человек воспитывался, имела большое значение, ибо давление информационной среды было не настолько велико, и человек редко менял свои нравственные ориентиры. На текущий момент рассуждать о потенциале человека можно, только опираясь на принцип “Практика – критерий истины”, а где и в какой семье он родился – это только часть информации, на которую стоит обращать внимание.

Из истории можно выделить несколько персонажей политики США, которых часто обходят стороной.

Герберт Кларк Гувер (по вероисповеданию – квакер) – 31-й Президент США ( 4 марта 1929 года — 4 марта 1933 года ). Запомнился своими организационными способностями во время Первой мировой войны; снабжением белой армии во время гражданской войны в России (Большевизм, — сказал Гувер на Парижской мирной конференции , — это хуже, чем война (ниже отметим, откуда взялось такое отношение со стороны патриотов США)); борьбой с голодом 1921—1922 гг. в Советской России (13 июля 1921 года М. Горький с ведома руководства страны обратился с воззванием «Ко всем честным людям» с просьбой помочь продовольствием и медикаментами. Герберт Гувер, возглавляющий Американскую администрацию помощи , оставил политику в стороне, чтобы энергично взяться за работу в России).

На время его президентства выпали самые тяжёлые годы Великой депрессии. Традиционно Гувера принято обвинять как президента, не сумевшего предложить эффективной стратегии по преодолению сложившихся проблем – наподобие Нового курса его преемника Рузвельта. Многие историки, однако, считают, что Гуверу просто не повезло: на пике кризиса никакие меры не помогали, и самый деятельный президент наткнулся бы на границы своих полномочий, а реформы Рузвельта были осуществлены и стали эффективными, когда высшая точка депрессии была уже позади, причём Рузвельт продолжил и значительно усилил ряд мер, предпринятых ещё администрацией Гувера.



Джон Эдгар Гувер (вероисповедание – пресвитерианство(?)) – основатель ФБР ( Директор ФБР 22 марта 1935 — 2 мая 1972 ). Уникальный в своём роде системный управленец. В 1917 году Гувер, работая в библиотеке Конгресса США (новаторскиреорганизовал и улучшил работу библиотеки), окончил вечерний юридический факультет университета Джорджа Вашингтона. Поступил на работу в министерство юстиции США . Занимался выслеживанием лиц, уклоняющихся от призыва . Вскоре возглавил отдел регистрации граждан враждебных государств.

В 1919 году он был назначен начальником отдела общей разведки Министерства юстиции США . После того, как министерство юстиции возглавил Александр Палмер (квакер), стал его помощником и участвовал в организации массовых арестов и высылок радикалов из США, получивших название рейдов Палмера . Гувер в короткое время создал картотеку подозрительных лиц на 150 000 человек, а к 1921 году она достигла 450 000 записей. Палмером и Гувером были организованы крупнейшие массовые аресты в истории США: к январю 1920 года было арестовано не меньше 10 000 человек. В 1921 Гувер стал заместителем директора Бюро расследований. В 1924 году президент Калвин Кулидж назначил Гувера директором бюро расследований ( 10 мая 1924 — 22 марта 1935 ).

***

« Красная уг роза » (англ. Red Scare) — в терминологии тех лет и в официальной историографии – это угроза революции и наступления мирового коммунизма в других странах.

Но по своей сути “красная угроза” – это в своём проявлении в США – троцкизм и анархизм чистой воды под вывеской марксизма, поэтому когда Америка столкнулась с интернационалом, дующим из Европы, она стала его всячески подавлять. Тем же занимался и Сталин вместе с большевиками. Спросим себя: А кто всегда главный, одержимо седлающий любое новое движение и претворяющий его в жизнь по принципу ”цель оправдывает средства”? – Психотроцкисты, причём на переднем плане всегда – евреи-космополиты. Поэтому не удивительно видеть в американцах одержимых янки, ведь, по сути, на переднем плане мы видим одержимых евреев, называющих себя американцами. Очень удобная технология стравливания: евреев не видно, видно только то, что они показывают. Посему наиболее громко кричащие и наиболее жестокие националисты всех государств – это евреи-психотроцкисты, а уже после – прихвостни, в основном в шаге от синдрома дауна, для удобства управления. В их генокоде лежит алгоритмика: “любой кипишь надо возглавить, ибо это вынесет при удачном стечении обстоятельств на “вершину” пирамиды”: “Чем ниже человек душою, тем выше задирает нос, он носом тянется туда, куда душою не дорос.”

Источник зарождения марксизма, как известно – это континентальная Европа: Г егель – плод лютеранства,[20] испытавший влияние Гегеля Маркс – внук раввина.[21]

***

Д.Э. Гувер был посвящён в масоны 9 ноября 1920 года в «Федеральной ложе» № 1 ( Вашингтон , Округ Колумбия ) и поднят в степень мастера-масона всего за два месяца до своего двадцать шестого дня рождения. Он получил множество медалей и наград за своё полувековое пребывание в масонстве. В 1955 году был возведён в 33 степень Древнего и принятого шотландского устава ( Верховный Совет Южной Юрисдикции США ) и стал именоваться Державным верховным генеральным инспектором .

Он ревностно относился к политическим лидерам, имея на руках множество тайн, сформировал своё негативное отношение к таким фигурам как: Джон Кеннеди, Мартин Лютер Кинг ( как раструбили СМИ , Трамп убрал из Белого дома бюст Мартина Лютера Кинга, установленный Обамой) и других, которых превозносила богема, и которые с точки зрения пуританина являлись паразитами общества. Джон Гувер известен и как инициатор преследования Алана Фрида, радиоведущего из Кливленда, который впервые использовал термин “рок-н-ролл”. Фриду в конце 50-х годов прошлого века было вменено в вину взяточничество – он якобы брал мзду с диск-жокеев для продвижения некоторых песен. Гувер воспринимал эту музыку как бунтарскую, подрывную, которая негативно воздействует на молодое поколение.[22] Припоминается фильм “ Город Зеро ”, где на передний план вышла история противостояния “государственников” ( Владимир Меньшов ) и “демократов-космополитов” ( Олег Басилашвили ) на фоне любви и нелюбви к рок-н-роллу. В Америке, оказывается – те же процессы, в то же время.

На веку Д.Э Гувера сменилось 8 президентов США. Он никогда не был женат.[23]



Ричард Милхауз Ни?ксон – 37-й Президент США (20 января 1969 года — 9 августа 1974 года).

Родился в семье квакеров, его воспитание было сформировано консервативными влияниями того времени.

Запомнился:

· проигрышем на президентских выборах Джону Кеннеди,

· во время его правления имела место операция, известная как “вы садка американских астронавтов на Луне ”,

· был осуществлён ряд реф орм , приведших к фактической остановке работы Бреттон-Вудской системы ,

· зажглась звезда глобальной политики: внешней политикой США в этот период руководил Генри Киссиндж ер . Совпадение?

· При Никсоне США наладили отношения с К НР (после сенсационного личного визита президента в Китай в феврале 1972 г. ), и началась политика разрядки в отношениях с СССР ,

· в мае 1972 год а Никсон (первым из президентов после Ф. Рузв ельта в 1945 году ) с супругой посетил Советский Союз. Во время этого визита он подписал с Брежневым догов ор ОСВ-1 ,

· были выведены войска из Вьетнама.

История борьбы прессы против Никсона во время президентской гонки, напоминает борьбу с Дональдом Трампом: полное неприятие Никсона прессой, которая носила на руках Кеннеди (был из богатой семьи, Никсон – из бедной).[24]

То, что удалось Трампу, не удалось Никсону, не было тогда альтернативной информации в свободном доступе в интернете. Опять же Никсон – республиканец, а Кеннеди – это демократическая партия. Складывается ощущение, что вся пресса – стабильно под демократами.

В целом мы можем увидеть управление в трёх случаях (даже в четырёх – Александр Палмер) на уровне “кризисного менеджмента” высокого уровня. Также впечатляющий уровень патриотизма не вызывает сомнения. Судя по тому, что доступно в интернете, Дональд Трамп насобирал состав правительства из нравственно-этически схожих лидеров.

Президент фонда «Новая Америка» Стив Колл, несколько раз бравший интервью у Тиллерсона (назначенного госсекретаря США), выделил пять его главных черт как человека корпоративной культуры: предельная ответственность за порученный участок работы; жёсткость в сочетании с умением в интересах дела поладить с любым человеком; потрясающая способность к самообучению, впитыванию новых знаний и навыков; отсутствие догматизма; преданность командной работе (источник).

В информационной среде появилось новое утверждение: В Белый дом пришли Евангелисты. Пуритане были евангелистами – ветхозаветного “приложения” не было,[25] в 1646 году Генеральный суд Массачусетса принял “Закон о распространении Евангелия среди индейцев”.

***

Многие теперь сравнивают перестроечный СССР с текущей Америкой, но отличие процессов в том, что там “за Окияном” в критический момент к власти пришли “американские государственники”, а у нас они тогда власть потеряли. Процесс этот зависит только от самосознания и любви к своей Родине, у нас её было тогда меньше.

Патриотизм в Америке – это следование не на словах, а на деле, за идеей построения передового общества в понимании отцов-основателей, за которым пойдёт весь остальной мир. После Второй мировой войны передовые (либеральные) идеалы сумели подменить на идеи деградации (как и в СССР), и поэтому то, что скрывается сегодня под “либерализмом”, справедливо воспринимается не как всё передовое на пути к благоденствию, а как передовая идея на пути в пропасть. Судя по последним событиям, вектор движения в бездну распознан элитой США, и решено откатить состояние общества в момент своего наилучшего духовного состояния.

На наш взгляд, как для Русской цивилизации, так и для США – метрополии Запада, и для всего мира – наилучшим дружественным временем является победа над европейским фашизмом. Встреча на Эльбе.

Эпизод из фильма: “ Встреча на Эльбе ”(1949):

“Мы любим Америку, мы любим эту страну смелых и честных людей”:

Фильм периода Сталинизма говорит о таких отношениях между СССР и США, о любви к Америке. Такие отношения не снились нам даже в 90-х, да и кто бы нам дал? Такие отношения требуется выгрызать в общей борьбе с мировым троцкизмом, на пути к Царствию Божьему на Земле.

“Помните Джеймс, дружба народов России и Америки – это самый важный вопрос, который стоит сейчас перед человечеством!”

Не правда ли, сегодня актуально как никогда?

***

В целом складывается впечатление, что после убийств Рузвельта и Сталина, США и Россию ведут по сценарию уничтожения, причём хронологически одинаково. Сначала стравили, после повели политику выхолащивания из народов двух держав моральных ценностей, а за ними и материальных ресурсов. В этом контексте выглядит странным демарш Де Голля против золотого обеспечения валюты, который привёл только к отвязке от золотого обеспечения доллара и посадил весь мир на ничем не обеспеченную бумагу. В чём был смысл поведения Де Голля для глобальной экономики? В начале 70-х годов окончательно произошло перераспределение золотых запасов в пользу Европы, а в международном обороте участвовало всё больше наличных и безналичных долларов США. Появились значительные проблемы с международной ликвидностью, так как добыча золота была невелика по сравнению с ростом объёмов международной торговли. Доверие к доллару, как резервн ой валюте , дополнительно падало из-за гигантского дефицита платёжного баланса США. Образовались новые финансовые центры ( Западная Европ а , Япония ), и их национальные валюты начали постепенно также использовать в качестве резервных. Это привело к утрате США своего абсолютного доминирующего положения в финансовом мире ( источник ). На кого работал Де Голль? Явно не на СССР, а на того, на кого работал и послесталинский СССР, если надо было надавить на США; и США, если надо было надавить на СССР.

МВФ и ВБ (первоначально МБРР – Международный банк реконструкции и развития) были учреждены в июле 1944 г. проходившей под эгидой ООН в городе Бреттон-Вудс международной финансовой конференцией 44 стран-союзников по антифашистской коалиции во Второй мировой войне.

СССР был не только представлен на этой конференции официальной делегацией во главе с заместителем наркома по внешней торговле М.С. Степановым, но и подписал все учредительные финансово-экономическое документы (включая уставы МВФ и МБРР), войдя, таким образом, теоретически с 1944 г. в Бреттон-Вудскую финансовую систему, основанную на американском долларе как международной валютной платежной единице.

Уже в 1943 г. в Тегеране, а в 1944 г. в Бреттон-Вудсе президент США Ф. Д. Рузвельт сначала посулил, а затем и пообещал Сталину огромный по тем временам беспроцентный займ в 6 млрд «золотых» долларов (!) в качестве своеобразного продолжения военно-экономической помощи по ленд-лизу на восстановление хозяйства СССР, разрушенного войной.

А когда в Москве в апреле 1944 г. от одного из советских разведчиков «кембриджской пятерки» Дональда Маклина (он работал под «крышей» первого секретаря посольства Великобритании в Вашингтоне) получили секретное сообщение, что США готовы довести эту помощь до 10 млрд долл., Молотов по указанию Сталина отправил в советское посольство в США шифрограмму: готовы участвовать в Бреттон-Вудской конференции! Для современников поясним порядок цифр: на Крымской (Ялтинской) конференции, прошедшей почти год спустя после донесения Маклина, в феврале 1945 г., все репарации с Германии определялись в 20 млрд долл., из них половина (10 млрд) – СССР, 8 млрд – Англии и США вместе и 2 млрд – всем остальным. Но Бреттон-Вудский «дар Рузвельта» в эту советскую «квоту Ялты» не входил, т.е. в 1944-1945 гг. Сталин мог рассчитывать на огромную сумму в 20 млрд долл.

И тем не менее это столь успешно начатое в 1944 г. финансовое партнерство Рузвельта – Сталина так и не состоялось: в декабре (от Рузвельта избавились в апреле – наше пояснение) 1945 г. СССР окончательно отказался ратифицировать ранее подписанные им Бреттон-Вудские соглашения по МВФ и МБРР, а с 1947 г. активно выступил против «плана Маршалла» – восстановления экономики и финансов Европы ( ист очник ).

Процесс пошёл не по плану Сталина-Рузвельта, а по плану иудо-ватиканского центра.

***

С тех пор глобальный посредник всячески нас стравливал, предварительно запустив идеологическую обработку сознания на поиск врагов, что само по себе анти-созидательно. И даже сегодня во многих головах штампы Холодной войны работают на разъединение и дискредитацию партнёров, желающих созидать в русле общего вектора глобального исторического процесса. Проблем между двумя державами – множество, выход только один: выработка единого видения дальнейшего развития мира, иначе снова всё увязнет в компромиссах и междоусобице. Первое озвучивание концепции “элитам” всего мира было сделано на чемпионате мира (2015) по водным видам спорта в Казани, который впервые проводился в России (По новостям и событиям: О чём вещает “Пилигрим”?).Конечно, изложенная в “Пилигриме” концепция – знахарская, но для начала, чтобы ввести суперсистему в менее напряженное состояние, её достаточно.

В текущем моменте появилась надежда привести суперсистему Земля к уменьшению напряжённости, сняв противоречия между США и Россией. Ибо неадекватная политика (с началом Холодной войны) представителей мейнстрима неотроцкизма с обеих сторон стала объективно отторгаться – “не в коня корм”. Первой в перестройку, как и всегда, двинулась Россия, сегодня время пришло и для США. Причём дальнейшая политика пойдёт не в стиле Брежневских и постБрежневских лобзаний, а неподражаемо (как и вся политика Путина и большевиков).

***

О том, как народ России двинулся вперёд в эпоху Водолея, повествует фильм “Праздник Нептуна” (1986 г.) . В нём видно и происхождение “элит”, которые заправляли процессом перестройки (фамилия директора – Хохлов) и своей деятельностью разбудили русских, которые перешагнули через себя и вошли в новые обстоятельства – эпоху Водолея. Образ самогО Нептуна скорее отсылает к карле-Черномору. Число богатырей, выходящих из моря, на празднике стало не 33 (как в оригинале), а 22. При этом главной движущей силой вступления в новую эпоху стал народ.

***

То, что не может огласить Путин, будет оглашать Трамп и наоборот. Уникальность момента ещё и в том, что ранее Путина считали “антиофициозником”, теперь Трамп показывает запредельную “антиофициозность”, т.е. оглашения становятся более правдоподобными. Оглашение – это ещё и заявка на ноосферное управление, зачем по сути и был придуман официоз – дабы исключить конкурентов в эгрегориально-матричном управлении. Цифровая “революция” подвела глобальное знахарство к тому, что эгрегориально-матричное управление перестало быть достоянием только знахарства, иначе говоря, второй хронологический приоритет управления доступен для всех людей. Бытует мнение, что цифровые технологии ведут человечество в деградацию. Это так и не так. Вопрос: почему человечество двинулось по этому пути? На наш взгляд, это попытка выйти из-под диктата глобального знахарства, противопоставив природным технологиям подавления личности – техносферные. Пока эти две корпорации борются за первенство рабовладельца, простому человеку открываются уникальные возможности для освоения некогда закрытой информации. Чтобы войти в управление на втором приоритете, следует осваивать методологию познания на основе Различения. А вот здесь пока хвастаться большинству людей нечем. Однако Путин (точно) и Трамп (надеемся) владеют методологией познания, весь вопрос: смогут ли они её применить наилучшим образом, и не испортят ли потомки начатое, как уже было после Сталина и Рузвельта.

Таким тандемом они двинут глобализацию в сторону выстраивания нового миропорядка на основе уже доступных, а также будущих технологий контроля и учёта (“Социализм – это учёт и контроль,” – Ленин), что потянет за собой процесс избавления от психотроцкистов всех мастей.

Примечательно, что иудо-ватиканский проект (библейский проект) в целом порождает психотроцкизм в традициях народов, и, по сути, избавиться от мафий и паразитов всех мастей – значит избавиться от периферии библейского проекта порабощения человечества от имени Бога. Далее останется только узкой группе последователей пройти мировоззренческое преображение, иначе – конец. К этому преображению (или к концу) их ведёт русское знахарство, ибо оно предлагает в “Пилигриме” гармоничное будущее, в отличии иудо-ватиканского центра, который предлагает: “не мне, так и никому”. В нынешней логике социального поведения иудо-ватиканскому центру мало что светит, поэтому они опустились до уровня терроризма, с одной стороны – действие, с другой стороны – информационная поддержка, т.к. привычное управление не работает. В России русское знахарство вырастило государственность под руководством Путина, в Америке долгое время с начала 80-х держало в рукаве Трампа. Трамп пробудит в американцах протестантское самосознание и неприятие европейского вектора.

Осознают ли Путин и Трамп, что им матрично-алгоритмически прописано движение против глобального паразита, или же не понимают – вопрос открытый, однако по факту они всячески заряжают на позитивный настрой: Путин: прекрасное будущее неизбежно. И то, что матрично они идут именно по одному сценарию – очевидная вещь (по теме также: По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости).

(На коллаже сообщение: Трамп из той же “Лиги Справедливости”, что и Путин.)

Конечно, матрица матрицей, а волевой человек имеет возможность свободного выбора, как противостоять матрице, так и улучшить сценарий. Поживём – увидим, практика – критерий истины.

***

Открытие корней сегодняшних тенденций в США важно из-за их роли на мировой арене. Однако такие же процессы проявляются и в других странах. Например, уже упомянутые гуситы – это чешское движение, и по прошествии более 600 лет Чехия по-прежнему опирается на эти старые алгоритмы: многие центральные объекты названы в честь деятелей эпохи гуситов, День памяти Яна Гуса является государственным праздником, чехи считаются самой атеистической страной в Европе (в ЕС главную скрипку играет католическая церковь), что является отголоском неприятия латинского религиозного вектора или в нашей терминологии – преодолением идеалистического атеизма. Исторически тема гуситов всплывала у чехов, когда, к примеру:

· нужно было пробудить энтузиазм, дабы дать отпор войскам Наполеона (чехи находились в составе Австро-Венгрии);

· приближался распада Австро-Венгерской империи, и понадобился корень, который отличал чехов от немцев и при этом внёс иные точки зрения в официоз, который был преимущественно католическим;

· во время становления Чехословакии нужна была альтернатива католичеству, дабы ослабить его влияние, что нашло отголоски в лозунгах “подальше от Рима/нет папизму” (в разных переводах на русский “Pryc od Rima”),

· после Второй мировой войны к власти в Чехии пришли коммунисты, которые во многом старались опираться на тематику гуситов, называя их предшественниками коммунизма (стоит отметить, что лидер чешских коммунистов Готвал ьд умер от проблем со здоровьем спустя несколько дней после официальной смерти Сталина).

То есть в целом в подобных движениях можно найти зёрна того, на что опирается взаимодействие с сегодняшними представителями народов, в духовном наследии которых осталась информация из этих течений.

Хронология по Путину

· 06.06.2013. Развод с иудо-ватикано-РПЦшным идеологическим обкомом библейского проекта.[26] Переключение алгоритмики толпы с апокалипсиса библейцев на более объемлющие матричные сценарии Пушкина.

· 11 июня 2013 года, вторник – Посещение телеканала Ru ssia Today ( 11.06.1776 — Континентальный Конгресс создал комитет для написания Декларации о независимости). Также в преддверии праздника 12 июня – Дня России .

Путин, говоря о разводе, упомянул, что венчания не было. Такой намёк для РПЦ на отсутствие договора, закрепленного “богом”. В той беседе Путин вы сказался о культурологических разногласиях между США и Россией, о путях их преодоления, ссылаясь на “исследователей Пушкина”[27].

Знаете, у нас большие различия между нами. Но это ведь нормально, когда люди с такими большими различиями полны решимости искать пути, которые помогают понимать друг друга. И мне представляется, что у нас нет другого выбора. И более того, ведь не случайно, что в критические периоды современной новейшей истории Россия и США объединялись: и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну.

Как бы ни противостояли друг другу, а когда гром грянул, произошло объединение. Что?то всё?таки объединяет. Какие?то фундаментальные интересы объединяют. Нам нужно на это обращать внимание прежде всего. Знать наши различия, но при этом всё?таки обращать внимание на тот позитив, который поможет нам сотрудничать.

Любое государство стремится к соблюдению своих национальных интересов, и в этом смысле Соединённые Штаты не исключение. Уникальность ситуации заключается в том, и это всем понятно, что после развала Советского Союза США остались на какое?то время единоличным лидером.

Но это для них определённая засада, которая заключается в том, что Штаты начали чувствовать себя империей. А империя порождает не только определённые элементы во внешней, но и во внутренней политике. Империя не может себе позволить проявление слабости, а любое стремление договориться на паритетных началах часто внутри страны воспринимается как слабость.

(..)

Чтобы иметь возможность поступать иначе, нужно либо иметь какой?то неограниченный кредит доверия от избирателей, населения, либо должно нечто такое произойти внутри страны, должно измениться сознание того, что договариваться и искать компромиссы – это гораздо выгоднее, чем навязывать свою точку зрения всем и всюду.

Это время какое?то должно пройти, чтобы такое понимание возобладало внутри собственной страны, в данном случае в Штатах. Причём, конечно же, прежде всего в правящей элите в широком смысле этого слова. Я не считаю, что это невозможно. Я считаю, что в целом мы к этому должны подойти, и очень на это рассчитываю.

(Текст приводим по публикации: http://kremlin.ru/eve nts/president/news/18319 )

Стоит обратить внимание на такие слова Путина: “В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея. В основе российского – коллективистская.” Ни та, ни другая идея самосознания не принесла в мир всеобщего благоденствия. Причины просты: носители в большинстве своём бесчеловечны. Человечная психика творчески индивидуальна и проявляется в коллективном многообразии всех Человеков. Нечеловечная психика заставляет работать творческую индивидуальность для накопления материальных благ, а значит игнорирует ноосферное управление и обкрадывает остальное общество и последующие поколения. “Живи-поживай – добра наживай” воспринимается как наживание материального “добра”. А коллективистское бесчеловечное самосознание стирает личность и даёт в конце концов толпу безыдейных лодырей. В человечной психике, в богоначальном мировоззрении триединства ответ на вопрос “Как двигаться в будущее?”, будет следующим: Сообща. “Знаете, у нас большие различия между нами. Но это ведь нормально, когда люди с такими большими различиями полны решимости искать пути, которые помогают понимать друг друга. И мне представляется, что у нас нет другого выбора.”

24 июня (в этот день в 1717 — в день Святого Иоанна – представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англии — объединение всех имевшихся лож.) 2013 года - Указ «О Набиуллиной Э.С.»: Освободить Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну от должности помощника Президента Российской Федерации с 24 июня 2013 г. в связи с назначением на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации ( kremlin.ru ).

В то время, помнится, все ожидали назначения на этот пост Глазьева (родился в Запорожье , Украинская ССР ) или других людей с подобным мышлением. Однако Набиуллина (родилась в Уф е, Башкирская АССР ), выпускница Йельского Университета , показалась Путину более адекватной к будущему курсу. С точки зрения первого подхода: США – враг, Ватикан+РПЦ – нам друг, вроде как Глазьев – идеальная фигура, а вот с точки зрения второго (реализованного) подхода: США – нам не враг, Глазьев – явно фигура иудо-ватиканского миропонимания и движитель идей марксизма-троцкизма, против которого боролись по обе стороны океана в первой половине 20 века.[28]

***

В целом июнь 2013-го выглядит как глобальная спецоперация матричного уровня: Путин, Сноуден, Голливуд. Отклик на эти события из Китая пришёл в виде мультфильма « Вперёд, товарищи! », который появился 19-го июня 2013 . Озвученную ранее мысль о том, что алгоритмика толпы переключается с апокалипсиса библейцев на более объемлющие матричные сценарии Пушкина, подтверждает и то, что во главе Китая стоит человек по имени Си Цзиньпин: А.С. Пушкина в Китае называют Пу Си Цзинь .[29]

Похожую спецоперацию мы наблюдали в марте 2016 года с Пальмирой, описанную в статье “По новостям и событиям: На Заре Справедливости”. Также в июне[30] вышел на экраны фильм Зака Снайдера “ Человек из стали ” (дата премьеры в мире – 10 июня 2013, в РФ – 20 июня 2013), который является прологом к фильму “ На Заре Справедливости ”, а также рассказывает об истории Супермена.

В истории СССР-России существует свой “человек из стали” – Сталин.

Возможно, таким способом нас уведомляют об общем векторе будущего и прошлого, который говорит не только о связях одной ветви глобальной концептуальной власти с теми, кто среди людей несёт эти идеалы, но и о связи между идеями справедливости, плавающими в головах благонамеренных людей Америки и России.

(некоторые примеры того, как воспринимается образ Сталина)

То, что Сталина могут поддерживать в США, звучит, конечно, непривычно и неправдоподобно, однако вполне возможно “кто-то” там хорошо понимает внутри-социальную динамику и видит в ней процессы “без имени”, весьма схожие с русской тоской по такой фигуре как Сталин (по профессиональному справедливому управлению).[31] Ведь все лояльные к нынешней России космополиты-евреи, типа Соловьёва, Сатановского, Познера, на дух не переносят Иосифа Виссарионовича. Из этого можно сделать вывод, что такие же еврейские фигуры в масс-медиа Штатов транслируют то же отношение из-за страха перед тем, чтобы “не дай Бог, американцы стали интересоваться этой фигурой”. Но на наш взгляд, дело – в более объемлющем понимании. Если “Русская цивилизация” – это “третий Рим”, то американцы нам – конкуренты, а если Русская цивилизация – это Большевизм, то (некоторым это страшно даже предположить) Америка-США – часть Русской цивилизации. Это единственный разумный ответ на вопрос: “Почему главный враг — это Россия?” , и почему в американской прессе истерия в стиле: “Русские идут!”

Возможно поэтому залпы салюта, на торжественном мероприятии перед инаугурацией Дональда Трампа, которые должны были сложиться в слово USA, сложились в напоминающая USR. Пользователи предположили, что это может означать United States of Russia (Соединенные Штаты России)

Ноосфера – ЗА! В православное Рождество участники хора Шиллеровского института исполнили гимн России в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154. Недавно вышедшие фильмы “ Прибытие ” и “ Притяжение ” в целом прописывают алгоритмику сближения двух систем: России и Штатов (если смотреть более объемлюще, то на сцену должно выйти русское знахарство, под него и готовят коллективное безсознательное такими фильмами и оповещают напрямую фильмом “Чудо-женщина”). Но это не конвергенция (от лат. convergo — «сближаю») — процесс сближения. Конвергенция давно уже “случилась”, обернитесь по сторонам. Мы живём в западной экономике и потребляем в пищу и материальные западные ценности, и духовные. Скорее это дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение). Далее по логике должно следовать объединение, в едином стремлении построения справедливого мироустройства. Процесс дивергенции позволяет размежеваться как следует с тем, что в будущем неприемлемо. Но это объединение будет происходить, только опираясь на независимость на всех шести приоритетах обобщённых средств управления. Иначе дивергенция достигнет нового противостояния в обществе недочеловеков, и за ней снова придёт конвергенция. И так снова и снова пока…

Вернёмся к фильму “Человек из стали”. Сюжет: Кларк Кент/Кал-Эл — молодой человек, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк знает: обладать сверхспособностями — значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению.

Фильм начинается с истории падения Криптона (вполне адекватная история падения Атлантиды). По сути, после падения предыдущей цивилизации остаются две концептуальные ветви атлантов. Первая – это Кларк Кен, родители которого вложили ему в руки мечту-надежду на построение нового мира с людьми, который не повторит ошибки предыдущего и подарит людям свободу выбора. Другими словами в прошлом мире (как и в Европе для отцов-основателей Америки) всё было как в «Божественной комедии» Данте Алигьери : Оставь надежду, всяк сюда входящий ( итал. Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate) — заключительная фраза текста над вратами ада.

Тень отца “Человека из Стали” говорит Кларку: “Люди отличаются от нас, это правда. В конечном итоге они не совершат те же ошибки, что и мы. Если ты поведешь их за собой. Если ты дашь им надежду. В основе этой надежды, лежит вера в потенциал каждого человека, то что его задача творить добро. Донеси это до них”.

***

Приветствия товарищу Сталину к 60-летию со дня рождения

“В день Вашего шестидесятилетия весь советский народ желает Вам бодрости и здоровья, ведь все лучшее в жизни советского народа, его радости и победы, его осуществленные мечты и надежды — все это связано с Вашим именем.

Ваше имя, товарищ Сталин, — знамя борьбы трудящихся всего мира. С именем Сталина творят и совершают подвиги стахановцы промышленности и социалистических полей. Ваше имя — живое олицетворение побед советского народа в науке, культуре, искусстве. Сталин — олицетворение братского содружества народов нашей необозримой родины. С именем Сталина идут в бой и сокрушают врагов беззаветные патриоты социалистического отечества — доблестные воины Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Имя Сталина — символ грядущей победы коммунизма.

Да здравствует великая партия большевиков!”

“С вашим именем связаны надежды и упования угнетенных и эксплуатируемых всего земного шара. Ибо нет в мире человека, который был бы так любим и близок всем трудящимся, как наш Сталин.” ( источ ник ).

***

В мире криптонцев все были лишены своей свободы выбора: каждому родившемуся предопределяли судьбу и миссию. “Каждому сверчку – свой шесток.” Это вполне отражает концепцию тибетских лам, которые являются, по некоторым источникам, хранителями знаний Атлантиды. Это вторая выжившая линия Атлантиды (представлена генералом Зодом), которая желала тупо перезагрузить процесс и создать Атлантиду 2.0.

Также в фильме показывается, почему выжили две ветви атлантов, в последующем ставшие возможно двумя крыльями глобального предиктора. Отец Эл и генерал Зод были противниками путей развития Атлантиды (Криптона). Посему Свыше было предоставлена возможность выжить обоим. Однако пути расходятся, т.к. и Супермен, и его отец всегда обращали внимание на средства достижения своих целей, в отличии от Зода, у которого рабочим был принцип “цель оправдывает средства”. И так как цель у Кларка Кента (Супермена) – налаживание жизни с людьми вне рамок толпо-”элитаризма”, а не уничтожение людей, то он и выходит победителем из противостояния с иерархией Зода.

Вот такая ноосферная история противостояния двух крыльев глобального управления на Земле после катастрофы 12000 лет назад.

Заметим и такой факт. В фильме отец Супермена летал на драконе. Невероятно, но также 14 июня (в США — День американского флага) 2013 года в сети появляется фильм об Иване Антоновиче Ефремове “ Оседлавший дракона” . Фильм матрично-хронологически является неким сообщением, и само сообщение – мировоззренческого характера: на чьи идеалы требуется опираться Сталинистам-большевикам всего мира.

***

· 4 июля 2013 года, 22:00 ( kremlin.ru ):

Владимир Путин поздравил президента Соединённых Штатов Америки Барака Обаму и всех американцев с национальным праздником – Днём независимости. В поздравительной телеграмме В.Путин отметил, что на России и США лежит особая ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, урегулирование региональных кризисов, противодействие угрозе терроризма и другим вызовам современного мира. Глава Российского государства выразил уверенность в том, что России и США, несмотря на то что позиции сторон не во всём совпадают, удастся найти развязки по многим принципиальным вопросам, если российско-американский диалог будет основываться на взаимном уважении и реальном учёте интересов друг друга.

· 27 июля 2013 года: Празднование 1025-летия крещения Руси ( kremlin.ru )

Владимир Путин присутствовал на праздничном молебне на Владимирской горке в Киеве, посвящённом 1025-летию крещения Руси. На праздничном молебне присутствовали Президент Украины Виктор Янукович , Президент Молдавии Николай Тимофти и Президент Сербии Томислав Николич . Молебен прошёл в канун праздника.

Позже Владимир Путин принял участие в конференции «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины».

Ключевая на текущий момент цитата, произнесённая на конференции: «…Уроженцы Киева и Львова начиная с XVIII века сделались хозяевами положения на научном, литературном, церковном поприще России. До специального указа российской императрицы действовал указ, а точнее – я сегодня в Киево-Печерской лавре об этом вспоминал – «Духовный регламент» Петра I от 1721 года. При каждом архиерейском доме стали создаваться духовные школы, вносившие свою огромную лепту в воспитание русского народа. Так вот руководителями всех этих школ в соответствии с этим уложением Петра I были исключительно выходцы с Украины. Таким образом отдавалась дань уважения тому общему духовному истоку, которому было положено начало именно здесь. Множество малороссиян пребывало на дипломатической, высшей государственной службе в России, за рубежом и в центральных органах. [Кому принадлежала власть на территории Русского мира? - наше добавление] (..)

Повторяю ещё раз: мы будем уважать любой выбор наших украинских партнёров, друзей и братьев. Вопрос только в том, как мы договоримся о совместной работе на абсолютно равноправных, честных, понятных и прозрачных условиях».

Если кого-то доводы не удовлетворяют, то они могут посмотреть на “нестареющий” список участников “голубого огонька”, предоставленный ниже, и проверить, откуда родом и где живут сии исполнители, а также ответить на вопрос: “Кто их воспитал и чью культуру они несут в массы?”.

(источник – https://pp.userapi.com/c637819/v637819043/39c7d/aqggpwP4GOM.jpg )

Не удивительно, что многие нынешние “певцы” //cont.ws/@bivuk/537426″>ездят давать концерты на Украину на фоне всего происходящего; они – враги народа, никаких ценностей кроме бабла у них нет. А ведь они несут идеологию, воспитывают подрастающее поколение.

· 22 ноября 2013 года — 22 фев раля 2014 года «Революция хохлодостоинства» ( укр. Революція гідності).

22 ноября 2013 года – Владимир Путин принял участ ие в церемонии открытия 37-го чемпионата мира по самбо. Очень приятно, что вид спорта, который зародился в нашей стране, развивается активно, бурно. В этом году исполняется 75 лет зарождению самбо, и так совпало, что на этих коврах сегодня выступают представители 75 стран.

75 лет назад в ноябре 1938 года Л.П. Берия был назначен наркомом внутренних дел СССР ( back-i n-ussr.com ). День основания самбо принято праздновать 16 ноября, однако церемония открытия совпала с “церемонией на Украине”. И не случайно. САМБО — Система противодействия противнику без применения оружия. Все агрессивные мировые “элиты”, причастные к организации на Украине переворота с целью втянуть США и Россию в горячий конфликт, получили ответ в стиле САМБО. Чьей идеологической вотчиной является Украина, тот и принимает в погроме непосредственное участие – стоит вспомнить Февральскую буржуазную революцию 1917 года и поддержку её РПЦ. Для того, чтобы столкнуть США и Россию, вполне могут спалить и Европу.

21 марта 2014 года Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым.

САМБО в первую очередь — это философия открытости ко всему лучшему и передовому во всех национальных видах единоборств. САМБО — постоянно увеличивается, обновляется, подпитывается. Это не архив, не компилятивный сборник бросков и захватов, это живая материя. Как это похоже на всё русское: характер, русский язык.[32]

Дальнейшую хронологию предлагаем каждому отследить(-живать) самостоятельно. Мы лишь опишем коротко, в русле какой алгоритмики хронология складывается.

2013 год примечателен и тем, что 7 ноября вышел фильм – отражение ноосферного сценария избавления от троцкизма в его либерастном обличии в Русской цивилизации – “ Геогр аф глобус пропил ” (анализ по фильму: Географ ГП), а после 22-го ноября началась активная фаза майдаунизма и так далее по хронологии. Попытаемся рассмотреть эти события через матрично-алгоритмический – историко-хронологический приоритет, возможно мы увидим ту грань процесса, которая до сих пор нами не затрагивалась.

***

Если присмотреться к Путину, то он всегда искренне ведёт себя с иерархией РПЦ, мало того, во многих вопросах наглухо опирается на неё. При этом он совершенно искренне не понимал, зачем подорвали Украину. На наш взгляд, он не воспринимает противостояние на идеологическом фронте (матрицы), ему достаточно быть подключенному к более объемлющим человечество ноосферным сценариям. Для него мировоззренчески все братья и сёстры, а склоки и междоусобица – дело не государственное, посему “если кто заваривает кашу, то им же её и расхлёбывать”. Главное в этом деле “Не мешать и не ржать”! На текущем моменте вся эта алгоритмиканевмешательства между субъектами управления и их обратными связями даёт положительный политический эффект. В этом и великолепие сюжета, что Путин искренне не понимает противостояния библейскому знахарству со стороны ведического знахарства и староверия. Идеологическая власть в Русском мире, как отмечено ранее в выступлении Путина на конференции «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины», принадлежала иудо-ватиканскому клану, подмявшему под себя РПЦ. Кто-то берёт и подрывает рассадник идеологических диверсантов для Русского мира, вследствие чего Русский мир просыпается и зрит, что вместо братьев – сброд майданутых и их свидомые рабы. Ранее, во сне, эта публика казалась некой “элитой”, и власть её была закреплена историко-хронологически и геополитически на “днепрожыдовские” корни. Совершенно логичным видится и слив РПЦ Ватикану – идёт перегруппировка противника.

См. материал “ РПЦ сливается Ватикану на основе личных встреч ”.

Иудо-ватикано-РПЦшной стратегии матрично противостоят передовые (в смысле человечности) элиты в Штатах и России. Одно из проявлений такого матричного противостояния можно увидеть в фильме “ Охота за Красным октябрём ”. В фильме командир подлодки убивает особиста по фамилии Путин, мешающего дальнейшим планам дезертирства. В этом фильме была заложена негативная матрица в сторону В.В.Путина. Она не сработала ещё и потому, что Путин не участвует в политике-игре “капиталисты против марксистов”: ни на стороне капиталистов, ни на стороне марксистов-троцкистов. Он – на стороне третьей силы, которая в разводки финансового и единоутробного “пролетарского” интернационала не вляпывается. Из этого следует, что негативная матрица может открыться, если только он в эту разводку угодит – встанет на сторону троцкистов-марксистов, от чего сам Путин отказался (см. Путин о Ленине ).

По сценарию фильма лодку принимает агент ЦРУ Джек Раян, которого играет Алек Болдуин[33] - тот самый, что так ненавидит Трампа и всячески пытается унизить его в своих пародиях . Такого рода скоморохи являются с давних пор пятой колонной и её информационной поддержкой.

***

Один из таких беларуских[34] скоморохов сам (то ли по дурости, то ли от одержимости) рассказывает об источнике своего возбуж дения .

Ведущий: Добрый день Георгий! Скажи, пожалуйста, как ты дошёл до такой жизни, что одел скоморошьи одежды и путешествуешь по всем краям?

Скоморох Георгий: Ну всё очень просто. Однажды прискакал серый волк и сказал: Ты не Георгий – ты Иван Царевич, садись на коня, садись на серого волка и скачи. Ну вот я сел и поскакал. Наступила на Земле эпоха волка, эпоха волшебства…. Ну и т.д. Не удивительно встретить из Беларуси скомороха-клоуна, когда самый главный скоморох в этой стране – президент .

***

“ Охота за красны м октябрём ” показывает некий ноосферный сценарий, по которому проект “Красный октябрь”, названный, как повествуется в фильме, в честь революции 1917 года – проект “перманентной революции” – эмигрирует в Америку вместе с троцкистской “элиткой” СССР. Существуют те, кто этому проекту противостоит или могут противостоять. Вот эти “те” – это Путин и Трамп.

За последние 400 лет самым агрессивным мировым регионом была Европа с Англией и Францией во главе, втягивая при случае в свои авантюры США или Россию (например, война во Вьетнаме). Однако на протяжении 400 лет видна тенденция на уничтожение европейского вектора глобальной политики, и в этом очень постарались Штаты и Россия.

По сути, учитывая мировоззренческие устои отцов-основателей (см. сравнение с беспоповством), глубинная связь между США и Россией – это единая вера предков. По некоторым источникам, её называют “ арианством ”.

(Карта Таро из британского журнала «Экономист» ( konkir.ru ), на которой Трамп восседает в виде русского царя)

Если к этому ещё добавить, что США и Россию долгое время втягивают в Сирийскую войну, где одни кланы создали ДАИШ, чтобы досадить другим кланам и спровоцировать конфликт на сирийской земле между США и Россией (как на Украине), и в которой виден накат на алавитов,[35] ведь не только народ подвергся удару, но и на правящие круги (Башар Асад – алавит), однако Ватикан долгое время отмалчивался по сирийским христианам . На наш взгляд Ватикан – один из инициаторов войны в Сирии.

А также если посмотреть на глобальные события под призмой Виндзоры против Рюриковичей (Иоанн Грозный носил арианский крест), при том, что более 20 президентов США – потомки Рюриковичей (в том числе и Трамп ), то алгоритмика начинает понемногу вырисовываться.

Матрица Пушкина

Вырисовывается алгоритмика многолетних взаимоотношений между США и Россией в таком известном произведении Александра Сергеевича Пушкина как “ Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди ».

Царь Салтан – хозяин Евразии.

Три сестрицы – Европа, три среза европейского общества: ткачиха, повариха и жена царя. Ткачиху с поварихой заботят дела бытового характера, всё остальное их устраивает. Третья – зрит в корень и мечтает о новом качестве наследия, видимо для неё очевидны нравственные проблемы общества. Этот персонаж достоин стать женой царя и родить богатыря – т.е. народ, а не толпу потребителей.

Сватья баба Бабариха (бабка Гвидона, мать троих девиц) – иудо-ватиканская церковь (“У католической церкви нет сестер, ибо она является матерью” – источ ник ).

Для раскрытия образа Гвидона нужно вспомнить следующее: пуритане надеялись построить в Новой Англии «Град на холме» – идеальное общество. С тех пор американцы считают историю своей страны величайшим экспериментом, достойным примером для других стран (infousa.ru).

“Мать и сын теперь на воле;

Видят холм в широком поле,

Море синее кругом,

Дуб зеленый над холмом.”

Само имя Гвидон в иностранных языках соответствует формам лат. Guido; фламанд. Gewijde; франц. Guidon, Guy – парень (англ.). Из известных Гвидонов существовал Гвидон-« бедняк из Андерлехта » (ныне район Брюсселя, Бельгия). Согласно анонимному житию, написанному вскоре после обретения мощей Гвидона, он родился в Брабанте в крестьянской семье, с юности отличался благочестием и нищелюбием. Решив посвятить жизнь Богу, покинул родные места и поселился в Лакене (ныне в черте Брюсселя), где исполнял служение алтарника в приходской церкви, вел подвижническую жизнь, занимался земледелием.

***

Клип Леди Гаги – G.U.Y. (по-французски звучит как “гви/гуи”) весьма интересен образным наполнением: Видео начинается с инструментальной версии песни “ARTPOP” в пустыне (Ранчо Херста), в которой показана сцена с дерущимися бизнесменами, держащими лук и стрелы в руках. Гага представлена в образе феникса, лежащего на земле со стрелой в спине.[36] Леди Гага покинута людьми, которым доверяла, они наплевали на неё. Бизнесмены были слишком заняты, для них деньги были важнее человека.

Несмотря на предательство и серьёзную травму, она выжила и смогла добраться до царства Богов. Когда Гага подошла к Замку, она упала на землю, двое охранников подняли её и отвели в замок. В следующей сцене звучит песня Venus, люди в замке опускают Гагу в бассейн Нептуна и покрывают её платком с цветами, и она возвращается в реальность. Она переродилась в Венеру, окрепла. В сцене G.U.Y. Гага воскресила Иисуса, Майкла Джексона, Ганди, которые также, как и она пострадали и умерли от рук людей. Она собрала их кровь, создала гибрид G.U.Y. и собрала войско, чтобы отомстить тем, кто чуть не убил её. Так они отправились в царство этого Зла и одержали победу, ведь теперь они – G.U.Y.

По сути мы видим дальнейшую концепцию преображения Америки (Леди Гага в данном случае – как символ Америки):

«Lady Gaga – G.U.Y. – An ARTPOP Film»

***

Образ Супермена, упоминаемый ранее в этой статье, а также описанный в статье По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости, можно смело ассоциировать с Гвидоном. Причём есть общая алгоритмика между тем, как в фильме “Человек из стали” отправили в космос маленького Супермена, и тем, как отправили в бочке по морю гулять Гвидона с матерью.

В том, что Гвидон живёт за океаном, у Пушкина упомянуто:

«Добрый путь вам, господа,

По морю по Окияну

К славному царю Салтану;

От меня ему поклон»

Царевна Лебедь – Русское знахарство. “Чудо-женщина” – также весьма подходит по описанию (образ раскрывался в По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости). Персонаж присутствует в дальнейших премьерах фильмов “ Чудо-Женщина ” и “ Лига Справедливости ”. В трейлере “Чудо-женщины” – схожий контекст встречи между Дианой и парнем, выброшенным на берег.

Намёк на то, кто скрывается за образом Царевны, даёт сам поэт:

“Днем свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.”

Судя по тому, как она помогает Гвидону, за связь между Россией и Америкой отвечает она. Не удивительно, если США – часть Русской цивилизации, то весь вопрос: как разобраться с идеологическими бреднями и с их психотроцкисткой периферией интернационала по обе стороны Окияна. Доступа в сознание Салтана нет, можно только через сигналы-знаки подавать информацию о деструктивной политики ткачихи, поварихи и Бабарихи, что реально отражает форму политики между Путинской Россией и США. Например, через комиксы.

Келлиэнн Конуэй – советник, правая рука Трампа – в костюме супервумэн возле него:

Некоторые сравнили очередной снимок Келлиэнн с девочкой из мультфильма « I, pe t goat II ». Разбирая этот мультфильм ранее , мы сравнивали персонаж девочки с Русской цивилизацией – образ чистоты и девственности.

(Вверху – советница Трампа снова привлекла внимание соцсетей, внизу – кадр из мультфильма «I, petgoatII»)

Черномор и 33 богатыря – характеристику Черномору Пушкин давал и в поэме “Руслан и Людмила” – надгосударственный центр управления (Глобальный Предиктор). 33 богатыря – масонство (числовая мера – степени посвящения). Царевна Лебедь называет их своими братьями, однако иерархически она – выше:

Дядька князю говорит:

«Лебедь нас к тебе послала

И наказом наказала

Славный город твой хранить

И дозором обходить.

Мы отныне ежеденно

Вместе будем непременно

У высоких стен твоих

Выходить из вод морских,

Так увидимся мы вскоре,

А теперь пора нам в море;

Тяжек воздух[37] нам земли».

Они служат ей и Гвидону, охраняя Град на холме (Капитолий (United States Capitol) — местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне ).

Чёрный коршун – воплощение богини-покровительницы Верхнего Египта, а также ипостась богини Мут в Карнаке; входил в качестве обязательного компонента в гербы всех фараонов. Коршуны охранялись в Древнем Риме. Коршун был одним из атрибутов Марса. По легенде, когда Ромул и Рем решили основать новый город, к ним явились двенадцать коршунов (по другим данным — грифов) как предвестники двенадцати плодотворных веков. Египтяне первоначально представляли себе небо как распластанные крылья огромного коршуна богини Нехбет (Федосеенко, 1998). Известный художник-анималист В.А. Ватагин писал: «Если вспомнить, какое из животных наиболее характерно для символического искусства Египта, то можно указать на изображение сокола — священного символа бога Гора. Выразительные контуры головы с крючковатым клювом, с огромным обведенным глазом гармонически венчают человеческое тело Гора ( coet hics.ru ).

Чёрный коршун питается главным образом падалью, т.е. тем, что уже мертво. Лебедь, противостоящая коршуну – эдакое отражение состояния русского знахарства в глобальной политике.

***

Основные алгоритмы в сказке, отражающие реальную политику до сего дня:

Бабариха с ткачихой и поварихой ведут общую игру неблагородного посредника, всячески гадят. В настоящее время эти искажения, пыль в глаза и переключение вектора целей во многом делаются через работу СМИ.[38]

Это и ответ на возможный вопрос читателя: Почему информационная среда в русском интернете переполнена антиамериканизмом, либо другой подобной информацией? На наш взгляд, разрешено говорить об Америке всё что угодно, только не то, что для России в этой стране есть дружественные мировоззренчески родственные элиты. Европа (ткачиха с поварихой с сватьей бабой Бабарихой) давно владеет идеологией в России, причём двумя её ветвями, якобы противостоящими друг другу: марксизмом – материалистическим атеизмом, и идеалистическим атеизмом – все корни растут оттуда. Концепция Общественной Безопасности в этом смысле – оптимальная для понимания и в Америке, и в России концепция управления обществом, которая выражает идеалы и отцов-основателей Америки, и отца народов товарища Сталина, т.е. мирового большевизма в целом, ибо свои корни большевизм несёт из доромановской эпохи. Не удивимся, если в Штатах скоро появится “своя концепция общественной безопасности”. Конец нашим милым посредникам Пушкин изложил такой:

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой,

Разбежались по углам;

Их нашли насилу там.

Тут во всем они признались,

Повинились, разрыдались;

Царь для радости такой

Отпустил всех трех домой.

Но надо помнить, что Пушкин – У НАС “наше всё”. На Западе его алгоритмы могут не принять, там “раскалённые чугунные сапоги” на ноги оденут и заставят танцевать-веселиться на празднике Гвидона и Салтана, от чего быстрая смерть – желаемая мечта последних минут жизни (конец сказки братьев Гримм “Белоснежка и семь гномов”)[39].

В образе ткачихи возможно также представить Англию,[40] а под поварихой – Францию.[41]

“Марья Гавриловна была воспитана на французских романах” - (“Метель” А.С.Пушкин).

К тому же:

…Но это кто в толпе избранной

Стоит безмолвный и туманный?

Для всех он кажется чужим.

Мелькают лица перед ним,

Как ряд докучных привидений.

Что, сплин иль страждущая спесь

В его лице? Зачем он здесь?

Кто он таков? Ужель Евгений?

Ужели он?.. Так, точно он.

- Давно ли к нам он занесен?

VIII.

Всё тот же он, иль усмирился?

Иль корчит так же чудака?

Скажите, чем он возвратился?

Что нам представит он пока?

Чем ныне явится? Мельмотом,

Космополитом, патриотом,

Гарольдом, квакером, ханжой,

Иль маской щегольнет иной,

Иль просто будет добрый малой,

Как вы да я, как целый свет?

По крайне мере мой совет:

Отстать от моды обветшалой.

Довольно он морочил свет…

- Знаком он вам? – И да и нет.

(А. С. Пушкин. “Евгений Онегин”, глава восьмая)

Про 33 богатырей (масонство) и Черномора сказала именно ткачиха (Англия): 1 717 год — в день Святого Иоанна представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англии — объединение всех имевшихся лож. Мас онство оформилось как организованное движение.

Князь у синя моря ходит,

С синя моря глаз не сводит

В американском кино принято ходить – размышлять вдоль “моря-океана”.

Белка в хрустальном доме - это финансово-экономическая система США. Вряд ли Пушкин предсказывал именно США, но реализовать самую сильную и устойчивую систему (даже Швейцария перестала быть офшором под давлением правительства США) смогли именно они:

Белка песенки поет,

Да орешки всё грызет,

А орешки не простые,

Всё скорлупки золотые,

Ядра — чистый изумруд;

Слуги белку стерегут,

Служат ей прислугой разной —

И приставлен дьяк приказный

Строгий счет орехам весть;

Отдает ей войско честь;

Из скорлупок льют монету,

Да пускают в ход по свету;

Девки сыплют изумруд

В кладовые, да под спуд;

Все в том острове богаты,

Изоб нет, везде палаты.

«Хрустальный» значит прозрачный, т.е. открытое регулирование, распределение средств.[42]

Дом хрустальный на горе для нее.

Сам, как пес бы, так и рос в цепи.

Родники мои серебряные,

Золотые мои россыпи!

«Дом хрустальный» (1967) [43] – песня Владимира Высоцкого, написанная для героя фильма “ Хозяин та йги ” – проходимца Рябого. Посему взгляд на “Американскую мечту” вполне адекватный для восхищения проходимца, сей взгляд весьма схож с либерастными вожделениями и слюнопусканиями в адрес США. Всё, что видит проходимец в стране, это желание разбогатеть или прикоснуться к “белочке”.

Не случайно и сложившаяся пара: Высоцкий и француженка Марина Влади (Марина ВЛАДИмира).

Кроме желания переключить внимание Салтана, повариха (Франция) брякнула о белке в хрустальном доме во многом из зависти. После неё, из зависти проболтались и ткачиха с Бабарихой. Если мы посмотрим на те “элиты” стран (в том числе и России), которые можно охарактеризовать как «государственники», то их можно сдвинуть в сторону развития двумя путями: через зависть-ненависть к соседу, у которого получается лучше, либо через внешнюю агрессию. Именно так пытался построить “новую” (“Наполеоновскую 2.0”) Францию католик Де Голль и ничего кроме зависти в отношении США, по сути, не имел, посему дальше старой европейской алгоритмики “Хочешь быть выше всех, надо принизить окружающих” дело не пошло. Это мотивировало его демарш с долларами, естественно под указку манипуляторов. В целом же успешное государственное управление на половину зависит от его народа. Будь во главе государства “элита” хоть с семью пядями во лбу, толпа трусов вместо народа ухайдокает любое начинание “элит”, и наоборот. Если сравнить участие Штатов во Второй мировой войне, когда люди, жившие за океаном(!), идейно поддержавшие борьбу против фашизма, погибали на полях Европы, с “участием” трусливых французов, сдавших свою родину с потрохами Гитлеру, то можно ответить на вопрос: Почему одним – “белка в хрустальном доме”, а другим – только завистливый скрежет зубов от “хотела, да не шмогла”. Одним масонство служит, вторых – нагибает.

Конечно, образ града Гвидона, описываемый Пушкиным, это некая мечта, рай, царство справедливости. И, конечно, США до этого рая также далеко, как и России. Но то, что Соединённые Штаты попробовали построить нечто, что подарило народам Евразии надежду на возможную лучшую жизнь – не является оспоримым фактом. И то, что Сталинский СССР – это аналогичное движение в сторону царства-мечты, пусть и с большим опозданием, также непреложный факт. Если мы увидим и осознаем, что есть между нашими народами общего, тогда станет очевидна общая политика наших государств в прошлом, а также прояснится общая посредническая подставная роль Европы, выносившая в себе двуликого демона: интернационал финансовый и “пролетарский”.

Существует в сказке и противоречие нашему предположению о месте нахождения града Гвидона. Это остров – град стоял на острове. Реально Америка – не остров. Но здесь есть некое “мистическое” совпадение. В фильме “Человек из стали” присутствует эпизод с маленьким Кларком (Суперменом) в школе. На уроке его спросила учительница: “Когда присоединился Канзас?” (29 января 1861 года, через пять дней образовались Конфедераты, и было положено начало гражданской войне США). Кларк расстроился и убежал из класса в подсобное помещение. Когда пришла в школу мать, она успокоила его словами:

- Представь, что я остров посреди океана, видишь его?

– Вижу.

– Тогда плыви к нему.

И маленький будущий Супермен успокоился.

***

Для прояснения мировоззренческой картины можно в завершении упомянуть три фильма, которые накрепко ужились в памяти большинства россиян. Речь прежде всего идёт об американском фильме-притче “ Де нь Сурка ” (1993) и советском “ Зеркало для героя ” (1987). Почему один и тот же сюжет был представлен в США и СССР? Основная сюжетная линия, которая их объединяет, это попадание главного(-ных) героя(-ев) в “уникальные” обстоятельства – повторение одного прожитого дня, образ “заевшей пластинки”. Этот образ весьма актуален, если видеть в нём процесс достижения в обществе некоего социального благополучия, когда основные потребности удовлетворены, и на первый план выходит вопрос о миссии человека на Земле. О чём человек мечтает? О деградационных процессах либо использует данное ему свободное время для развития своего и общественного потенциала? И не случайно в фильме представлены герои, которым около (+/-) сорока лет. Это тот возраст, когда такие вопросы у большинства людей возникают – “кризис среднего возраста”.

Краткое содержание фильма “ Зеркало для героя ” (1987 год):

“Двое случайных знакомых, Сергей Пшеничный и Андрей Немчинов, волею загадочных обстоятельств переносятся почти на 40 лет назад. Этот день — 8 мая 1949 года — начинает повторяться для них с неумолимым постоянством. Каждому из героев судьба дает свой шанс: Андрей может предотвратить гибель людей в обветшавшей шахте, Сергей — по-новому взглянуть на своих родителей и понять их.”

В фильме представлены две проблемы, которые стояли перед СССР тогда и которые стоят не менее актуально сегодня. Сергей Пшеничный – представитель “элиты” гуманитариев, Андрей Немчинов – представитель “элиты” технарей. Перед ними обоими стоит задача вывести цивилизацию из застоя. Для этого гуманитариям предложено открыть глаза на Сталинскую эпоху и перестать быть врагами своего народа и предателями идеалов своих отцов. Инженерам-технарям – разобраться с управлением в государственной системе и избавить управление от психотроцкистов. Также упоминается несколько раз фильм “Встреча на Эльбе”, видимо, как намёк, что озвученные проблемы решить можно только сообща с союзниками.

Краткое содержание фильма “ День Сурка ” (1993 год):

Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и остановилось.

Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата — 2 февраля, из которой он никак не может выбраться. Неунывающий ведущий пытается извлечь выгоду из своего комичного положения: впереди у него уйма времени и безмятежное предсказуемое будущее.

Отныне с ним не случится ничего плохого… и ничего хорошего. У Фила осталась одна заветная мечта, простая и незамысловатая — 3 февраля…

В Американской версии проблема государственного строительства не обсуждается, т.к. по умолчанию всё в ажуре. В то время действительно во многом так и было. Предлагается взглянуть каждому со стороны на себя и преобразиться до Человека. Фил Коннорс – типичный зажравшийся брюзга, которому осточертела жизнь в его понимании, в ней не происходит ничего нового. Волей случая Фил (Phila – Philadelphia) задерживается в городе Панксатони, штат Пенсильвания (метель не позволила ему уехать) и попадает в инферно, переживая один и тот же день. В фильме он пробует множество способов уйти от ответственности за свою жизнь, но в конце концов находит в себе волю стать тем, о чём всегда мечтал. И как показала практика, автоматически к нему пришло то, чего он так не мог добиться ранее – Жизнь.

Американцы не прислушались к увещеваниям и не приняли к размышлению сюжет фильма “День Сурка”, посему дотянули до предсмертной агонии. Решать проблему Америки, где мировое лежбище троцкизма подмяло под себя всю экономику, придётся кардинально и болезненно, но, как говорится, вся надежда – на хирургическое вмешательство.

И третий фильм – “ Эта замечател ьная жизнь ” (1946 год) – стоит посмотреть не только потому, что он позитивен и близок сердцу любому здоровому человеку. Но и потому, что там мы можем увидеть те две Америки: одна кровожадная, беспощадная, ростовщическая, другая – трудовая, пуританская. Отличие этой Америки от СССР в том, что в США боролись против интернационала ростовщического, а в СССР – против интернационала троцкистского. Этот фильм смотрят каждый год в США перед Рождеством, также как и мы смотрим «С лёгким паром». Мировоззренческая яма между этими двумя фильмами – колоссальна.

***

В целом получаем такую картину.

Русским с американцами делить нечего, об этом всё чаще напоминают американскому зрителю.

См., например, «Самый опасный момент в российско-американских отношениях»

https://www.youtube.com/embed/HlKzFBHp-mc

При этом американских сегмент ноосферы также с готовностью отвечает на эти напоминания.

См., например, «Аллен Даллес — Рутин Тутин Путин»

https://www.youtube.com/watch?v=-P1ScLjrGzo

Некоторые популярные комментарии под этим видео на youtube:

Путин идёт в матрице разрушения иудо-ватиканского центра управления глобализацией и их лавочно-ростовщической периферии, к этому стремятся и американцы, оттого и визг стоит в США – рычаги управления уплывают из рук библейских глобализаторов, а следовательно, рушатся и планы на будущее.

В этом ключе также являются знаковыми: казнь 49 пидарасов в Орландо (массовое убийство в “гей-клубе”) 12 июня 2016 года, в день России; и последующий 14 июля 2016 годатеррористический акт в Ницце, где 31-летний Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии . 86 человекпогибли и 308 получили ранения.[44]

Получается, сначала – самим пидарасам, после – на родине пидарасинга. То, что концепцией глобализации правили пидарасы – не секрет (см. фильм “ Блиста ющий Мир ”), и то, что Ватиканом правят они же, всему миру рассказали американцы в оскароносном фильме “ В центре внимания ”: “Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители церкви…” В сюжете описывается, по сути, мафиозная система Ватикана[45]и складывается впечатление, что католические приходы – это самое опасное для детей место на планете. С РПЦ в России – дела не лучше, цели приходов – сломать психику ребёнка. Заметим, что снова Бостон, как и 200 лет назад – центр антиколониального сопротивления (см. Бостонское чаепитие ).

Путин же на марксистов-троцкистов ставить не будет. Особого толку менять одних пидарасов на других – нет, тем более что марксисты-троцкисты агрессивны в отношении и российской власти, и власти в США.

Но кто бы не стоял в президентах в США и России, прослеживается конкретное общее направление развития будущего. Предстоит перестройка глобального управления с учётом состояния глобализации. Предстоит коалиционное добивание фашизма в лице ДАИШ и его кураторов.

Все антиприродные процессы и культура человечества будет отформатирована. Поэтому рассадники античеловечности (в знахарском понимании) будут зачищены. Человечество должно вернуться к нравственным природным истокам, русское знахарство этому всячески способствует. Дать “бой” на принципах вежливой политики всем деструктивным глобальным структурам – это та “битва”, которая и предстоит Путину, Трампу, наследникам дела большевизма Сталина. На подготовке к предстоящей битве и заканчивается фильм “На заре Справедливости”. Ждём матричного ноября, 100-летия Великой октябрьской революции. Премьера “Лиги Справедливости” намечена на 16 ноября ( Международный день толерантн ости ) 2017 года:

«Лига Справедливости – Трейлер на русском»

«Чудо-Женщина – второй трейлер»

А пока Путин матрично продолжает выдавать ключи ко многим процессам. И на поставленный в начале статьи вопрос о его разводе и о будущем после развода, Путин также сказал всё сам, на первый взгляд в шутку притянув на свой счёт фразу “Женился, развёлся, счастлив“.

«КВН – Путин отжигает на юбилее КВН»

https://youtu.be/2C32jWXQnQk?t=1h51m7s

Именно в такой последовательности…

Скачать PDF

Источник: zakonvremeni.ru