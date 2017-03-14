Новости Украины и Новороссии 14 марта 2017
- 09:50 На Украине вступил в силу порядок перемещения товаров в «АТО».
- 09:39 Блокада Сбербанка в Киеве: украинские националисты не пускают сотрудников на работу.
- 08:27 «Ветераны АТО» по всей Украине устроили погром из-за ареста активистов блокады Донбасса.
- 08:26 Настоящий голодомор: голодная одесситка отбирала хлеб у голубей (ФОТО).
- 08:24 Украинская полиция отпустила более 20 участников блокады в Донбассе.
- 07:29 Украинские радикалы захватили здание администрации в Луцке.
- 06:11 Центральный офис Сбербанка на Украине приостановил работу.
- 06:00 Старая песня Киева: почему власти Украины могут не пустить Юлию Самойлову на Евровидение.
- 01:32 Отлизывая Луценко.
- Вчера 23:49 Константин Долгов: Зачем русскому писателю Захару Прилепину свой батальон в ДНР?.
- Вчера 23:47 «Ветераны АТО» вышли на майдан под винницким СБУ — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (+ФОТО).
- Вчера 22:36 Днем раньше, днем позже….
На Украине вступил в силу порядок перемещения товаров в «АТО»
Киев объявил о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе.
Порядок был утвержден постановлением Кабинета Министров № 99 от 1 марта, опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовий кур’єр» 4 марта и по украинскому законодательству вступил силу через 10 дней со дня его опубликования, то есть сегодня, 14 марта.
Итак, по новому порядку Киев санкционирует перевозки «в составе гуманитарного конвоя продуктов питания и лекарственных препаратов, товаров и продукции металлургической, горнообогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры».
Также порядок перемещения товаров предполагает создание гуманитарных площадок, на которых будут формироваться грузы для отправки гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию, а также гуманитарно-логистических центров, где будет осуществляться мелкая и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, обувью или бытовой химией.
Кроме того, «по решению руководителя антитеррористической операции в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения», — гласит постановление Кабинета министров.
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Блокада Сбербанка в Киеве: украинские националисты не пускают сотрудников на работу
В Киеве радикалы из «Национального корпуса» заявили, что не намерены пропускать работников Сбербанка на рабочие места, пишет РенТВ.
Ранее сообщалось, что националисты заблокировали головной офис «дочки» Сбербанка в центре Киева, замуровав вход в здание. Также они принесли мешки с песком, которыми перекрыли въезд во двор, и «разукрасили» здание банка антироссийскими лозунгами. Радикалы заявили, что будут «давить на власть», чтобы она «отобрала лицензию» у Сбербанка.
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«Ветераны АТО» по всей Украине устроили погром из-за ареста активистов блокады Донбасса
В понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в бывшей Донецкой области. В ответ на это во многих городах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить блокадчиков.
Киев
Несколько сотен человек собрались вечером на столичном Майдане. Они возмущались действиями украинских силовиков, требовали от властей освободить задержанных активистов и прекратить торговлю с ЛДНР. После митинга на Майдане протестующие пошли под администрацию президента и продолжили акцию там. Впрочем, длилась она недолго.
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Винница
В Виннице возле здания СБУ митингующие зажгли шины, требуя уволить семерых жителей Винницкой области, задержанных на редуте блокировщиков в Кривом Торце. Активисты пообещали, что если до утра блокировщиков не освободят, то они проведут акцию протеста под зданием Винницкой ОГА и заблокируют фабрику «Рошен» в городе.
Черновцы
В Черновцах волонтеры и активисты собрались для того, чтобы выразить протест по поводу разгона блокады Донбасса и скоординировать дальнейшие совместные действия. Основное требование – созыв внеочередной сессии областного совета, чтобы местная власть поддержала позицию активистов по недопущению торговли с ЛДНР, а также решила вопросы по обеспечению энергетической независимости.
Ровно
Под Ровенской ОГА активисты тоже зажгли шины в знак протеста против разгона блокировщиков в Кривом Торце. Они также зашли в здание ОГА и выдвинули следующие требования: немедленно созвать внеочередную сессию облсовета, отпустить задержанных блокадчиков, принять закон о запрете торговли с ЛДНР и привлечь к ответственности тех, кто отдал приказ на штурм редута блокадчиков.
Зараз під Рівненською ОДА.
Опубликовано Roman Tolchanov Tolchanov 13 марта 2017 г.
Рівненська ОДА.Ніч 14березня.Громада вимагає негайного скликання позачергової сесії Облради.Основні вимоги: відпустит…
Опубликовано Roman Tolchanov Tolchanov 13 марта 2017 г.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске активисты под зданием ОГА подожгли шины, которые через несколько минут приехали тушить несколько пожарных машин. Тут тоже требуют освободить задержанных блокировщиков.
Львов
Во Львове активисты встретились с председателем ОГА Олегом Синюткой при участии руководителя областной полиции и начальника управления СБУ в области. Они требуют до 10 утра вторника, 14 марта, отпустить задержанных участников блокады, срочно допустить к ним медиков и обнародовать списки задержанных. В случае подтверждения некорректного обращения с задержанными, активисты требуют возбудить уголовные дела против виновных в этом силовиков. Председатель Львовской ОГА пообещал в ближайшее время связаться с президентом Петром Порошенко и донести до него требования львовских активистов.
Одесса
В Одессе активисты Автомайдана вручили СБУ требования о немедленном освобождении задержанных блокировщиков, оказания им медицинской помощи, немедленного проведения расследования в отношении незаконных действий по разгону, прекращения незаконных действий полиции и СБУ, остановить произвол силовых органов по разгону и зачистке редутов блокадчиков. Если требования активистов не будут выполнены до 10 утра 14 марта, они обещают прибегнуть к «другим методам мирного протеста».
Лідер "Автомайдану Одеса" — Євген Резвушкін, спільно з громадською організацією "ДМУ" вручили СБУ вимоги про негайне зві…
Опубликовано Автомайдан Одесса 13 марта 2017 г.
Харьков
Харьковские «волонтеры» не жгли шины и не захватывали ОГА. Зато они приняли обращение к президенту Украины Петра Порошенко, Верховной Рады и Кабмину с осуждением разгона блокировщиков. Они требуют освободить всех задержанных, провести расследование действий силовиков во время разгона и привлечь к ответственности виновных в этом, устранить препятствия в доступе медиков, волонтеров и журналистов в зону «АТО», а также законодательно урегулировать ситуацию, которая возникла в связи с оккупацией части территории Украины.
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Настоящий голодомор: голодная одесситка отбирала хлеб у голубей (ФОТО)
Шёл четвертый год победившей революции достоинства, жизнь украинцев начала меняться.
В Одессе, к примеру, малоимущие изголодались до той степени, что подбирают и едят брошенный птицам хлеб. Об этом сообщила на своей странице в Facebook ставшая свидетельницей произошедшего одесситка Лада Лаферова.
«Кто-то кинул хлеб, чтобы голубей покормить, и к этой стайке птиц тут же подскочила женщина. Сначала тихонько присела рядом с голубями, потом, оглядываясь по сторонам, отогнала голубей, стала прямо с земли хватать куски хлеба и жадно запихивать их себе в рот.
Через пару минут мимо проходила мама с ребёнком и, увидев это дело, достала какие-то продукты из пакета и отдала их голодной женщине», — написала Лада Лаферова 13 марта, добавив, что была просто шокирована увиденным.
Фотографии: Facebook Лады Лаферовой
Позже изголодавшейся женщине вынесли бутерброды и печенье.
«Я такого ещё никогда не видела. Я не раз видела стариков на базарах, которые просят на хлебушек, но что бы вот так! Прямо с земли! Это же до какой ситуации довели страну, что люди реально голодают? Так сильно голодают, что собирают птичьи крошки.
Что они там про голодомор всё время говорят? Так вот он — голодомор! Прямо здесь и сейчас!» — добавила Лада.
Фотографии: Facebook Лады Лаферовой
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Украинская полиция отпустила более 20 участников блокады в Донбассе
Национальная полиция Донецкой области после проверки отпустила более 20 участников блокады Донбасса, задержанных в понедельник на станции Кривой Торец.
В ведомстве отметили, что в настоящее время проверка задержанных продолжается. Среди задержанных пятеро оказались ранее судимыми, 10 сообщили об участии в проведении силовой операции в Донбассе, но пока не предоставили подтверждающие документы, передает ТАСС.
При этом один из задержанных, житель Житомирской области, ранее судимый за убийство, сообщил, что участники торговой блокады были свезены в Донецкую область «централизованно». Их обеспечили деньгами и обещали около 400 гривен (около 15 долларов) за каждый день из трех недель дежурства на редуте.
В понедельник украинские спецслужбы разгромили редут участников блокады Донбасса и заявили о задержании 43 человек. В Раде уже потребовали отпустить задержанных. Также в Сети появилось видео операции.
В понедельник украинские силовики разгромили редут участников блокады Донбасса в пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка. Служба безопасности Украины заявила о задержании 43 человек. Вместе с тем, в Раде потребовали отпустить задержанных.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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Украинские радикалы захватили здание администрации в Луцке
На Украине в Луцке активисты блокады Донбасса захватили овальный кабинет Волынской ОГА из-за разгона блокады на Донбассе.
В облгадминистрацию ворвались пару десятков «АТОшников».
«Требуют освободить блокадников и уволить Аброськина (глава полиции бывшей Донецкой области – ред.). Идут переговоры с губернатором. Завтра хотят блокировать волынскую полицию. Говорят, что кто-то уже тащит шины с бочками», — сообщает наш корреспондент.
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Центральный офис Сбербанка на Украине приостановил работу
Головной офис Сбербанка в Киеве на улице Владимирской временно остановил работу в целях безопасности после очередной акции радикалов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Работа отделения, расположенного на улице Владимирская (Киев), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы», – передает слова представителя Сбербанка ТАСС.
По его словам, другие отделения банка работают в штатном режиме.
Отметим, что Национальная полиция Киева, представители которой стали свидетелями возведения бетонной стены на входе в Сбербанк, не зафиксировала нарушений общественного порядка во время акции радикалов.
«Полиция находится на месте и обеспечивает общественный порядок. Нарушений на данный момент не зафиксировано», – сказал представитель пресс-службы киевской полиции.
Клиенты Сбербанка, ставшие очевидцами акции, заявили, что руководство кредитной организации неоднократно обращались к полицейским, просили обеспечить безопасность работы компании, но никакой реакции так и не последовало.
Адвоката объединения «Авер Лекс» Виталий Сердюк заявил, что правоохранительные органы безосновательно бездействуют в этой ситуации, так как радикалы проводят «неправомерные действия», подпадающие под статью УК Украины о воспрепятствовании законной хозяйственной деятельности.
«В связи с тем, что государство не реагирует, а потакает (радикалам), у Сбербанка России появляется возможность требовать компенсации понесенного ежедневно ущерба», – сказал Сердюк.
Напомним, националисты в ходе очередной акции замуровали вход в Сбербанк бетонными блоками. Также в понедельник были заблокированы десятки банкоматов российских банков, в отверстия которых залили монтажную пену.
Радикалы добиваются ухода российских банков с Украины, однако это нанесет огромный урон экономике страны.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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Старая песня Киева: почему власти Украины могут не пустить Юлию Самойлову на Евровидение
Участница Евровидения от России Юлия Самойлова может быть не допущена к конкурсу в Киеве.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выбор этой певицы провокацией, а служба безопасности проверяет информацию о якобы нелегальном въезде Самойловой в Крым в 2015 году.
Причём закон позволяет СБУ принять решение о недопуске российской артистки в последний момент.
Шансы, что певице откажут, высоки, соглашается источник RT в Администрации президента страны.
О том, как отнеслись на Украине к российской представительнице на конкурсе, — в материале киевского корреспондента RT.
Певица Юлия Самойлова представит Россию на Евровидении-2017, которое пройдёт в Киеве с 9 по 13 мая.
«Она самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищён тем, каких успехов Юля добивается на этом пути», — выразил своё мнение глава российской делегации на Евровидении-2017 Юрий Аксюта.
Приезд в Киев имеющей инвалидность российской певицы вызвал больше обсуждений на Украине, чем в России. Юлия Самойлова — признанная российская певица, которая получила широкую известность в 2013 году после участия в проекте «Фактор А» на канале «Россия 1». Она заняла второе место, и ей была вручена премия Аллы Пугачёвой «Золотая звезда Аллы».
В 2014 году исполнительница принимала участие в торжественной церемонии открытия Зимних паралимпийских игр в Сочи.
Участие в Евровидении — давняя мечта Юлии Самойловой.
Политический нюанс
В выдвижении Юлии Самойловой замешана политика, считают украинские политологи.
«Россия бросила в бой, как она считает, беспроигрышного кандидата — певицу с ограниченными возможностями Юлию Самойлову. Сама певица, к слову, выступила хорошо, и к ней вопросов в принципе нет», — написал на своей странице в социальной сети Facebook политолог Тарас Березовец.
Беспроигрышность Самойловой, с точки зрения сторонников этой версии, заключается в том, что украинские националисты не смогут показать своё неуважение к девушке-инвалиду. Не секрет, что любого российского претендента на победу в конкурсе, а также его болельщиков ожидает в Киеве холодный приём.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступление Юлии Самойловой в Киеве — провокация.
«Россия уже много лет занимается провокациями», — заявил Климкин в Мариуполе. Эти слова опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я бы вовсе не стал употреблять слово „провокация“. Это выбор российского телеканала, ничего провокационного мы здесь не видим», — заявил Дмитрий Песков.
Самойлова с песней Flame Is Burning («Пламя горит») должна выступить во втором полуфинале, который запланирован на 11 мая. Финальное шоу и определение победителя состоится 13 мая.
Как ранее сообщал RT, «Евровидение» пройдёт на территории Международного выставочного центра в левобережной части украинской столицы. Киевская администрация проводит капитальный ремонт близлежащей станции метро «Левобережная», латает дороги и собирается пустить бесплатный речной трамвайчик.
Чиновники хотят произвести хорошее впечатление на гостей конкурса в надежде увеличить туристический поток в столицу. Однако вряд ли действия властей в отношении российской конкурсантки будут способствовать реализации этого плана.
Проверит СБУ
Мечта Юлии Самойловой выступить на Евровидении может оказаться недостижимой. Сразу же после объявления имени представителя России служба безопасности Украины приступила к проверке информации: не выступал ли российский кандидат в Крыму.
По нормам украинского законодательства легально въезжать на территорию полуострова можно исключительно через Херсонскую область. Для тех, кто нарушает эту норму, вводится запрет на посещение Украины.
Юлия Самойлова выступала в Крыму в 2015 году, поэтому также может попасть в чёрный список.
«Представители Европейского вещательного союза заверили нас, что вносить коррективы в уже существующий чёрный список российских артистов не нужно (иными словами, вещательный союз не будет требовать от Украины отменить чёрный список российских артистов. — прим. ред).
Поэтому решение о запрете на въезд Самойловой представляется вполне реальным», — рассказал RT источник в администрации президента Украины.
Причём такое решение может быть вынесено в последний момент. Служба безопасности Украины наделена правом проверять информацию о российском кандидате не меньше месяца, то есть, по сути, она может принять решение о недопуске в последний момент. До старта Евровидения осталось меньше двух месяцев.
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Кристина Урсу, Киев
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Отлизывая Луценко
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Константин Долгов: Зачем русскому писателю Захару Прилепину свой батальон в ДНР?
Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front
Зачем русскому писателю Захару Прилепину свой батальон в ДНР? Ответ на этот и другие вопросы можно узнать в беседе Константина Долгова с Захаром Прилепиным.
«Я замкомандир батальона специального назначения. В России зарабатываю деньги, а сюда (в ДНР — ред.) приезжаю их тратить. Я в июне начал этим (гумпомощью — ред) заниматься. В августе я собрал уже первый груз, который сам решал развозить», — сказал Захар Прилепин.
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«Ветераны АТО» вышли на майдан под винницким СБУ — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (+ФОТО)
«Ветераны АТО» присоединились к всеукраинской акции поддержки блокады Донбасса и жгут костры и покрышки прямо перед зданием СБУ.
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Днем раньше, днем позже…
От нормальных людей 496, 497
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