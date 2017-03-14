Новости Украины и Новороссии 14 марта 2017

На Украине вступил в силу порядок перемещения товаров в «АТО»

Киев объявил о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе.

Порядок был утвержден постановлением Кабинета Министров № 99 от 1 марта, опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовий кур’єр» 4 марта и по украинскому законодательству вступил силу через 10 дней со дня его опубликования, то есть сегодня, 14 марта.

Итак, по новому порядку Киев санкционирует перевозки «в составе гуманитарного конвоя продуктов питания и лекарственных препаратов, товаров и продукции металлургической, горнообогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры».

Также порядок перемещения товаров предполагает создание гуманитарных площадок, на которых будут формироваться грузы для отправки гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию, а также гуманитарно-логистических центров, где будет осуществляться мелкая и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, обувью или бытовой химией.

Кроме того, «по решению руководителя антитеррористической операции в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения», — гласит постановление Кабинета министров.

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Блокада Сбербанка в Киеве: украинские националисты не пускают сотрудников на работу

В Киеве радикалы из «Национального корпуса» заявили, что не намерены пропускать работников Сбербанка на рабочие места, пишет РенТВ.

Ранее сообщалось, что националисты заблокировали головной офис «дочки» Сбербанка в центре Киева, замуровав вход в здание. Также они принесли мешки с песком, которыми перекрыли въезд во двор, и «разукрасили» здание банка антироссийскими лозунгами. Радикалы заявили, что будут «давить на власть», чтобы она «отобрала лицензию» у Сбербанка.

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«Ветераны АТО» по всей Украине устроили погром из-за ареста активистов блокады Донбасса

В понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в бывшей Донецкой области. В ответ на это во многих городах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить блокадчиков.

Киев

Несколько сотен человек собрались вечером на столичном Майдане. Они возмущались действиями украинских силовиков, требовали от властей освободить задержанных активистов и прекратить торговлю с ЛДНР. После митинга на Майдане протестующие пошли под администрацию президента и продолжили акцию там. Впрочем, длилась она недолго.

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Винница

В Виннице возле здания СБУ митингующие зажгли шины, требуя уволить семерых жителей Винницкой области, задержанных на редуте блокировщиков в Кривом Торце. Активисты пообещали, что если до утра блокировщиков не освободят, то они проведут акцию протеста под зданием Винницкой ОГА и заблокируют фабрику «Рошен» в городе.

Черновцы

В Черновцах волонтеры и активисты собрались для того, чтобы выразить протест по поводу разгона блокады Донбасса и скоординировать дальнейшие совместные действия. Основное требование – созыв внеочередной сессии областного совета, чтобы местная власть поддержала позицию активистов по недопущению торговли с ЛДНР, а также решила вопросы по обеспечению энергетической независимости.

Ровно

Под Ровенской ОГА активисты тоже зажгли шины в знак протеста против разгона блокировщиков в Кривом Торце. Они также зашли в здание ОГА и выдвинули следующие требования: немедленно созвать внеочередную сессию облсовета, отпустить задержанных блокадчиков, принять закон о запрете торговли с ЛДНР и привлечь к ответственности тех, кто отдал приказ на штурм редута блокадчиков.

Рівненська ОДА.Ніч 14березня.Громада вимагає негайного скликання позачергової сесії Облради.Основні вимоги: відпустит… Опубликовано Roman Tolchanov Tolchanov 13 марта 2017 г.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске активисты под зданием ОГА подожгли шины, которые через несколько минут приехали тушить несколько пожарных машин. Тут тоже требуют освободить задержанных блокировщиков.

Львов

Во Львове активисты встретились с председателем ОГА Олегом Синюткой при участии руководителя областной полиции и начальника управления СБУ в области. Они требуют до 10 утра вторника, 14 марта, отпустить задержанных участников блокады, срочно допустить к ним медиков и обнародовать списки задержанных. В случае подтверждения некорректного обращения с задержанными, активисты требуют возбудить уголовные дела против виновных в этом силовиков. Председатель Львовской ОГА пообещал в ближайшее время связаться с президентом Петром Порошенко и донести до него требования львовских активистов.

Одесса

В Одессе активисты Автомайдана вручили СБУ требования о немедленном освобождении задержанных блокировщиков, оказания им медицинской помощи, немедленного проведения расследования в отношении незаконных действий по разгону, прекращения незаконных действий полиции и СБУ, остановить произвол силовых органов по разгону и зачистке редутов блокадчиков. Если требования активистов не будут выполнены до 10 утра 14 марта, они обещают прибегнуть к «другим методам мирного протеста».

Лідер "Автомайдану Одеса" — Євген Резвушкін, спільно з громадською організацією "ДМУ" вручили СБУ вимоги про негайне зві… Опубликовано Автомайдан Одесса 13 марта 2017 г.

Харьков

Харьковские «волонтеры» не жгли шины и не захватывали ОГА. Зато они приняли обращение к президенту Украины Петра Порошенко, Верховной Рады и Кабмину с осуждением разгона блокировщиков. Они требуют освободить всех задержанных, провести расследование действий силовиков во время разгона и привлечь к ответственности виновных в этом, устранить препятствия в доступе медиков, волонтеров и журналистов в зону «АТО», а также законодательно урегулировать ситуацию, которая возникла в связи с оккупацией части территории Украины.

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Настоящий голодомор: голодная одесситка отбирала хлеб у голубей (ФОТО)

Шёл четвертый год победившей революции достоинства, жизнь украинцев начала меняться. В Одессе, к примеру, малоимущие изголодались до той степени, что подбирают и едят брошенный птицам хлеб. Об этом сообщила на своей странице в Facebook ставшая свидетельницей произошедшего одесситка Лада Лаферова. «Кто-то кинул хлеб, чтобы голубей покормить, и к этой стайке птиц тут же подскочила женщина. Сначала тихонько присела рядом с голубями, потом, оглядываясь по сторонам, отогнала голубей, стала прямо с земли хватать куски хлеба и жадно запихивать их себе в рот. Через пару минут мимо проходила мама с ребёнком и, увидев это дело, достала какие-то продукты из пакета и отдала их голодной женщине», — написала Лада Лаферова 13 марта, добавив, что была просто шокирована увиденным.

Фотографии: Facebook Лады Лаферовой Позже изголодавшейся женщине вынесли бутерброды и печенье. «Я такого ещё никогда не видела. Я не раз видела стариков на базарах, которые просят на хлебушек, но что бы вот так! Прямо с земли! Это же до какой ситуации довели страну, что люди реально голодают? Так сильно голодают, что собирают птичьи крошки. Что они там про голодомор всё время говорят? Так вот он — голодомор! Прямо здесь и сейчас!» — добавила Лада.

Фотографии: Facebook Лады Лаферовой

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Украинская полиция отпустила более 20 участников блокады в Донбассе

Национальная полиция Донецкой области после проверки отпустила более 20 участников блокады Донбасса, задержанных в понедельник на станции Кривой Торец.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проверка задержанных продолжается. Среди задержанных пятеро оказались ранее судимыми, 10 сообщили об участии в проведении силовой операции в Донбассе, но пока не предоставили подтверждающие документы, передает ТАСС.

При этом один из задержанных, житель Житомирской области, ранее судимый за убийство, сообщил, что участники торговой блокады были свезены в Донецкую область «централизованно». Их обеспечили деньгами и обещали около 400 гривен (около 15 долларов) за каждый день из трех недель дежурства на редуте.

В понедельник украинские спецслужбы разгромили редут участников блокады Донбасса и заявили о задержании 43 человек. В Раде уже потребовали отпустить задержанных. Также в Сети появилось видео операции.

В понедельник украинские силовики разгромили редут участников блокады Донбасса в пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка. Служба безопасности Украины заявила о задержании 43 человек. Вместе с тем, в Раде потребовали отпустить задержанных.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Украинские радикалы захватили здание администрации в Луцке

На Украине в Луцке активисты блокады Донбасса захватили овальный кабинет Волынской ОГА из-за разгона блокады на Донбассе.

В облгадминистрацию ворвались пару десятков «АТОшников».

«Требуют освободить блокадников и уволить Аброськина (глава полиции бывшей Донецкой области – ред.). Идут переговоры с губернатором. Завтра хотят блокировать волынскую полицию. Говорят, что кто-то уже тащит шины с бочками», — сообщает наш корреспондент.

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Центральный офис Сбербанка на Украине приостановил работу

Головной офис Сбербанка в Киеве на улице Владимирской временно остановил работу в целях безопасности после очередной акции радикалов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Работа отделения, расположенного на улице Владимирская (Киев), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы», – передает слова представителя Сбербанка ТАСС.

По его словам, другие отделения банка работают в штатном режиме.

Отметим, что Национальная полиция Киева, представители которой стали свидетелями возведения бетонной стены на входе в Сбербанк, не зафиксировала нарушений общественного порядка во время акции радикалов.

«Полиция находится на месте и обеспечивает общественный порядок. Нарушений на данный момент не зафиксировано», – сказал представитель пресс-службы киевской полиции.

Клиенты Сбербанка, ставшие очевидцами акции, заявили, что руководство кредитной организации неоднократно обращались к полицейским, просили обеспечить безопасность работы компании, но никакой реакции так и не последовало.

Адвоката объединения «Авер Лекс» Виталий Сердюк заявил, что правоохранительные органы безосновательно бездействуют в этой ситуации, так как радикалы проводят «неправомерные действия», подпадающие под статью УК Украины о воспрепятствовании законной хозяйственной деятельности.

«В связи с тем, что государство не реагирует, а потакает (радикалам), у Сбербанка России появляется возможность требовать компенсации понесенного ежедневно ущерба», – сказал Сердюк.

Напомним, националисты в ходе очередной акции замуровали вход в Сбербанк бетонными блоками. Также в понедельник были заблокированы десятки банкоматов российских банков, в отверстия которых залили монтажную пену.

Радикалы добиваются ухода российских банков с Украины, однако это нанесет огромный урон экономике страны.

Сергей Гурьянов

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Старая песня Киева: почему власти Украины могут не пустить Юлию Самойлову на Евровидение

Участница Евровидения от России Юлия Самойлова может быть не допущена к конкурсу в Киеве. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выбор этой певицы провокацией, а служба безопасности проверяет информацию о якобы нелегальном въезде Самойловой в Крым в 2015 году. Причём закон позволяет СБУ принять решение о недопуске российской артистки в последний момент. Шансы, что певице откажут, высоки, соглашается источник RT в Администрации президента страны. О том, как отнеслись на Украине к российской представительнице на конкурсе, — в материале киевского корреспондента RT. Певица Юлия Самойлова представит Россию на Евровидении-2017, которое пройдёт в Киеве с 9 по 13 мая. «Она самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищён тем, каких успехов Юля добивается на этом пути», — выразил своё мнение глава российской делегации на Евровидении-2017 Юрий Аксюта. Приезд в Киев имеющей инвалидность российской певицы вызвал больше обсуждений на Украине, чем в России. Юлия Самойлова — признанная российская певица, которая получила широкую известность в 2013 году после участия в проекте «Фактор А» на канале «Россия 1». Она заняла второе место, и ей была вручена премия Аллы Пугачёвой «Золотая звезда Аллы». В 2014 году исполнительница принимала участие в торжественной церемонии открытия Зимних паралимпийских игр в Сочи. Участие в Евровидении — давняя мечта Юлии Самойловой. Политический нюанс В выдвижении Юлии Самойловой замешана политика, считают украинские политологи. «Россия бросила в бой, как она считает, беспроигрышного кандидата — певицу с ограниченными возможностями Юлию Самойлову. Сама певица, к слову, выступила хорошо, и к ней вопросов в принципе нет», — написал на своей странице в социальной сети Facebook политолог Тарас Березовец. Беспроигрышность Самойловой, с точки зрения сторонников этой версии, заключается в том, что украинские националисты не смогут показать своё неуважение к девушке-инвалиду. Не секрет, что любого российского претендента на победу в конкурсе, а также его болельщиков ожидает в Киеве холодный приём. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступление Юлии Самойловой в Киеве — провокация. «Россия уже много лет занимается провокациями», — заявил Климкин в Мариуполе. Эти слова опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я бы вовсе не стал употреблять слово „провокация“. Это выбор российского телеканала, ничего провокационного мы здесь не видим», — заявил Дмитрий Песков. Самойлова с песней Flame Is Burning («Пламя горит») должна выступить во втором полуфинале, который запланирован на 11 мая. Финальное шоу и определение победителя состоится 13 мая. Как ранее сообщал RT, «Евровидение» пройдёт на территории Международного выставочного центра в левобережной части украинской столицы. Киевская администрация проводит капитальный ремонт близлежащей станции метро «Левобережная», латает дороги и собирается пустить бесплатный речной трамвайчик. Чиновники хотят произвести хорошее впечатление на гостей конкурса в надежде увеличить туристический поток в столицу. Однако вряд ли действия властей в отношении российской конкурсантки будут способствовать реализации этого плана. Проверит СБУ Мечта Юлии Самойловой выступить на Евровидении может оказаться недостижимой. Сразу же после объявления имени представителя России служба безопасности Украины приступила к проверке информации: не выступал ли российский кандидат в Крыму. По нормам украинского законодательства легально въезжать на территорию полуострова можно исключительно через Херсонскую область. Для тех, кто нарушает эту норму, вводится запрет на посещение Украины. Юлия Самойлова выступала в Крыму в 2015 году, поэтому также может попасть в чёрный список. «Представители Европейского вещательного союза заверили нас, что вносить коррективы в уже существующий чёрный список российских артистов не нужно (иными словами, вещательный союз не будет требовать от Украины отменить чёрный список российских артистов. — прим. ред). Поэтому решение о запрете на въезд Самойловой представляется вполне реальным», — рассказал RT источник в администрации президента Украины. Причём такое решение может быть вынесено в последний момент. Служба безопасности Украины наделена правом проверять информацию о российском кандидате не меньше месяца, то есть, по сути, она может принять решение о недопуске в последний момент. До старта Евровидения осталось меньше двух месяцев. Читайте также: Украина: кризис закончился, кризис будет Кристина Урсу, Киев

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Отлизывая Луценко

Краткое описание: лиз. лиз. лиз. лиз. лиз. лиз.лиз. лиз. лиз.лиз. лиз. лиз.лиз. лиз. лиз.лиз. лиз. лиз.лиз. лиз. лиз. лиз…..

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Константин Долгов: Зачем русскому писателю Захару Прилепину свой батальон в ДНР?

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Зачем русскому писателю Захару Прилепину свой батальон в ДНР? Ответ на этот и другие вопросы можно узнать в беседе Константина Долгова с Захаром Прилепиным.

«Я замкомандир батальона специального назначения. В России зарабатываю деньги, а сюда (в ДНР — ред.) приезжаю их тратить. Я в июне начал этим (гумпомощью — ред) заниматься. В августе я собрал уже первый груз, который сам решал развозить», — сказал Захар Прилепин.

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«Ветераны АТО» вышли на майдан под винницким СБУ — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (+ФОТО)

«Ветераны АТО» присоединились к всеукраинской акции поддержки блокады Донбасса и жгут костры и покрышки прямо перед зданием СБУ. Читайте также: СРОЧНО: Семенченко готовит штурм отделения полиции, где содержатся радикалы

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Днем раньше, днем позже…

От нормальных людей 496, 497

Исключительно (!) по желанию: Яндекс: 410011924394697, PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

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