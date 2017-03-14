Необъяснимые артефакты Южной Америки. Андрей Жуков
12:04. 14 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Что из наследия цивилизации инков дошло до наших дней?
Кандидат исторических наук, известный археолог, автор книги “Загадки Южной Америки” Андрей Жуков рассказывает о различных исторических фактах, которые не укладываются в устоявшуюся за последние сто лет парадигму развития человечества.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai