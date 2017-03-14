Главная » Невероятное в мире

Необъяснимые артефакты Южной Америки. Андрей Жуков

12:04. 14 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Что из наследия цивилизации инков дошло до наших дней?

Кандидат исторических наук, известный археолог, автор книги “Загадки Южной Америки” Андрей Жуков рассказывает о различных исторических фактах, которые не укладываются в устоявшуюся за последние сто лет парадигму развития человечества.

============================================================================

Рекомендуем:

Запрещённые коллекции, или загадки древней Америки, Жуков А.В.

Парадоксы империи инков

Древнее Перу: исключения из правил

============================================================================

День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
... некоторых древних бронзовых изделиях, необъяснимое в рамках академического подхода к... древних металлических артефактов из района плато Альтиплано в Южной Америке указывают на... организацией. И вдруг буквально необъяснимым образом на свет появились ключи...
Вторая часть Сказки о потерянном времени, фальсификации истории, или кем и для чего создан «ФИЛЬТР ЗНАНИЙ»
..., Турция, Кавказ, Китай, Сахалин, Южная Америка) Первые тоннели под Европой были...Согласно радиоуглеродному анализу, возраст этих артефактов около 25 миллионов лет. Возраст... пород. Самыми удивительными и необъяснимы из них являются обнаруженные спиральки...
Атомная война в далеком прошлом
... шара археологи находят странные артефакты, которые заставляют задуматься о... Так, буквально недавно в Южной Америке обнаружено громадное подземное сооружение, очень...последней войне, тем более подтверждающиеся необъяснимыми (пока) археологическими находками? ...
Следы прошлых цивилизаций и колонистов
...же районе зафиксирован ещё один необъяснимый феномен. С высоты полёта пассажирского...Антарктида без льдов и часть южной Америки. Эти карты тоже не воспринимаются... содержание славянских источников. Источник Поиск артефактов - запретная археология Источник: www...
Символика масонов в аэропорту Денвера
...сооружения буквально пронизывает мрачный и необъяснимый символизм, бросающийся в глаза ... Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки: из него сделан пол главного...человек. Этот монумент перекликается с артефактами аэропорта Денвера, согласно которых ...
Загадочные артефакты древности, кто были их авторы?
...закупоренный бетонной пробкой. Внутри загадочного артефакта находился металлический стержень. Последующие опыты...в одном из частных музеев Америки, в Южном Миссури, хотя со смертью...подвергали различным анализам. Одной из необъяснимых вещей является то, что ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>