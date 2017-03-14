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На попытки американцев завладеть космосом, русские находили ответ

16:32. 14 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Стартует новая российская ракета тяжелого класса Ангара-А5. Пуск проходит в штатном режиме, это наш лучший ответ на санкции, заявляет вице-премьер Дмитрий Рогозин. В Америке настоящий шок, четверть века США планомерно убивали космическую отрасль России и санкции были контрольным выстрелом, после которого у России не должно было остаться шансов подняться в космос. Но вот у русских новая ракета и они опять в лидерах. На запуск Ангары американцы реагируют очень нервно. Издание Фокус, ссылаясь на позицию Белого дома, заявляет, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По их убеждению, Ангара-А5 именно такое оружие. Подобные ракетоносители начнут выводить на орбиту аппараты с системами предупреждения о ракетном нападении, а также оборудование для разведки, навигации и связи. Название 3 фильма США против России Космический фронт.

Метки: мировое господство, роскосмос, Россия, США
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