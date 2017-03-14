Маршал Жуков против бандитов Одессы. Фильм Ликвидация-правда или миф
16:36. 14 марта 2017 Просмотров - 7 Один комментарий Опубликовал: Neils
1946 год. В стране разруха и нищета, люди начинают умирать от голода. Резко растет преступность. Вооруженные банды грабят не только магазины и склады. Они забирают у людей последнее - одежду, продуктовые карточки, хлеб, обрекая целые семьи на нищету и даже смерть. Обескровленной войной милиции не хватает сил. Именно в тот страшный 1946 год в Одессу направлен маршал Жуков. Тут же проносится молва: в этом городе наиболее сложная криминальная обстановка, раз Сталин отправил туда самого Георгия Константиновича.
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Нет документов, подтверждающих эту версию, как нет документов ее опровергающих.
Так что каждый может думать как хочет.