Криминальный мир миньонов

Популярный анимационный продукт «Миньоны» повествует о маленьких желтых существах, которых до этого зрители видели в серии мультфильмов «Гадкий я». Миньоны, согласно фильму, существует дольше, чем человек, и всегда служат какому-нибудь злодею. Однако всех своих хозяев миньоны по чистой случайности угробили. Без хозяина миньону жизни нет, поэтому весь фильм жёлтые существа ищут хозяина, временно найдя его в суперзлодейке Скарлетт, которая хочет завладеть короной королевы Англии Елизаветы, в чем ей миньоны помогают. В конце фильма они встречают того самого Грю, который ранее мы видели в мультфильме «Гадкий я».

Мультфильм промаркирован 6+, хотя многие дети младше 6 лет с удовольствием смотрят мультфильмы про миньонов. Попробуем разобраться, можно ли положить этот фильм в копилку родителя и педагога, или стоит убрать его подальше от детей.

Миньоны, хоть и позиционируются как «приспешники» злодеев, вовсе не злые, по крайней мере, ничего такого они сознательно не совершают. Наоборот, очень даже милые. Маленькие, большеглазые, с искренними улыбками, простодушные, говорящие на тарабарском языке. Маленькие дети любят именно этот образ, который соответствует их природе. Почему же тогда они позиционируются как зло? Диктор за кадром сообщает, что миньоны всегда имели одну цель. Цель «их рода» – «служение злу», «самой мерзкой личности из имеющихся». Однако всех своих хозяев они доводят до смерти.

В самом начале фильма показано несколько смертей их хозяев. Динозавр погибает в огненной лаве, первобытный человек заканчивает свою жизнь в зубах разъярённого медведя, сотню египтян и Фараона погребла под собой упавшая не без помощи миньонов пирамида, бессмертный Дракула умирает от желания миньонов поздравить его с днем рождения, даже в гибели Наполеона виноваты жёлтые существа. Конечно, все эти смерти представлены юмористически. Таким образом, миньоны стали поневоле серийными убийцами своих хозяев. Поэтому весь фильм они занимаются поисками нового.

Логическое противоречие никак не снимается в голове взрослого человека: добрые миньоны ищут злого хозяина, чтобы беспрекословно и искренне служить ему. Почему? Зачем? Маленький ребенок с этим разбираться не будет, и в силу особенностей развития принимает образ миньона целиком: миньон – хороший, значит, он все делает хорошо, дружит с хорошими и т.д.

Однако если отбросить очарование миньонов и посмотреть на мир, нарисованный в мультфильме, то мы увидим, что весь этот мир криминален. Криминальны все: миньоны со своей навязчивой идеей служить самому злобному злодею и готовые на всё ради этого; героиня Скарлетт; семья воров (отец, мать, двое детей школьного и дошкольного возраста), грабящая банк, причем дети получают от этого явное удовольствие и даже обладают определенной профессиональной квалификацией, восторженно наблюдая, как их родители умело отстреливаются от преследующих их стражей порядка. Главная злодейка Скарлетт восторженно восклицает: «Разве это не классно быть злодеем?». На конференции злодеев, естественно, кроме таковых, никого нет. И вообще в фильме нет ни одного положительного героя. Получается, пропаганда криминального образа жизни?

Альтернативы нет… Ребенок дошкольного возраста не обладает критическим мышлением, он маленький, слабый, он хочет быть с большинством, и если это большинство представляет собой злой, криминальный мир, то с кем ребенку ассоциировать себя? При этом миньоны – действительно, очень милые. Милые проводники детского хрупкого сознания в криминальный мир. И наоборот, криминального мира – в детское сознание.

Несколько слов о лексике. Поскольку миньоны говорят не на человеческом языке, привычные слова можно услышать только из уст злодеев. Лексика соответствует образу: «идиот», «мерзкая личность», «прохвост», «как пролезть в криминальное сообщество», «маньяки», «дура», «преступники», «отпад», «криминальная империя», «приспешники», «гоп-стоп – наша фишка», «круто», «пучеглазые тупые рожи», «придурок» и др. Ребенку есть чему поучиться?

Также в фильме дважды появляется узнаваемый образ «женщины с бородой» Кончиты Вурст, восторженной фанатки Скарлетт. Стражники Тауэра, брутальные мужи, исполняют стриптиз, размахивая длинными волосами. Не рано ли ребенку видеть такое?

Не будем глубоко вникать в историческую и политическую составляющую мультфильма (хотя, думаю, там есть над чем подумать). Основные события фильма происходят в Англии в 1968 году. В мультфильме появляется королева Елизавета II, шагают по пешеходному переходу битлы, периодически встречаются хиппи… После Елизаветы королем Англии становится миньон, который с легкостью переписывает Законы Англии, чтобы отдать корону Скарлетт. Анимационное глумление над Англией продолжается сценами, где «бывшая» королева пьет в баре с простым людом и ведёт себя развязненько; а позже, снова обретя корону, встает на колени пред миньонами. Интересно, как оценивают этот фильм англичане?

Не обойдена и тема России. Миньоны воюют на стороне Наполеона против России и по случайности убивают французского императора из пушки. Уж не благодаря ли миньонам Россия победила в Отечественной войне 1812-года?

Рискну предположить, что эти моменты нужны для того, чтобы удержать у экранов взрослого зрителя. Так называемое, американское семейное кино. Пока малыши следят за скитаниями миньонов, взрослые хохочут над английской королевой. Угодили всем. Однако в этой эклектике теряется главное: взрослые посмеялись и забыли, а что остается в голове у ребенка?

Анна Бурухина

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Источник: feedproxy.google.com