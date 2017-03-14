Кому светит гражданство России по «праву почвы»

В России может быть введен новый принцип получения гражданства, основанный на «праве почвы». Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, на днях в Госдуме был зарегистрирован законопроект, инициированный первым зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным и Натальей Поклонской. Документ предполагает внесение поправок в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Законодатели предлагают отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».

Кроме того, предполагается отменить требование о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства, из-за которого «процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников».

«В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», — рассказал Бальбек.

«Право почвы» — юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.

Подобные идеи об упрощении переезда в Россию русских и русскоязычных возникали уже не раз. Но до сих пор серьёзного воплощения они не находили. Получится ли на этот раз?

— Россия сейчас становится всё более притягательным местом для тех выходцев из республик СССР, кто хотел бы сделать здесь карьеру или просто улучшить условия жизни, — говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Кстати, те, кто не имеют высшего образования или высококвалифицированных специальностей, особенно не стремятся остаться в России. Они приезжают сюда подзаработать, как правило, оставляя семьи дома. А вот многие люди, имеющие хорошую профессию, не против переехать в Россию, поскольку в республиках для них работы всё меньше. Практически на всём постсоветском пространстве, исключая Россию, Белоруссию и Казахстан, усиливаются процессы деиндустриализации. Эти люди как раз могли бы принести нам пользу, учитывая постепенное возрождение промышленности в России. К тому же сейчас появляется больше предприятий, работающих в сфере высоких технологий.

Но у специалистов из бывших советских республик возникают серьёзные проблемы при переезде в Россию. Поскольку без гражданства на квалифицированную работу их не берут. Вот именно таким русским и русскокультурным надо давать зелёный свет. Это и является одной из задач законопроекта.

— Конечно, можно облегчить въезд в Россию бывшим соотечественникам, но возникает множество вопросов, насколько это целесообразно, — считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Например, если мы отменяем требование о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства, фактически мы вводим двойное гражданство, что не очень-то хорошо. Тут может возникнуть масса новых проблем, в том числе в сфере имущественного права.

Но главное даже не это. Представьте себе, человек родился где-нибудь в кишлаке в моей любимой Центральной Азии. Что-то мне подсказывает, что русский язык он знает не очень хорошо. Хотя новый закон как раз будет давать ему право на преимущественное получение российского гражданства.

«СП»: — Однако предполагается, что закон будет распространяться как раз на носителей русского языка вне зависимости от этнической принадлежности.

— А кто будет оценивать степень владения русским языком? Идея красивая, но коррупционная ёмкость при оценке того, кто умеет говорить по-русски, а кто нет, почти безгранична. Я помню, как фонтанировала идеями на эту тему ныне покойная ФМС. Тогда чиновники пытались создавать некие комиссии по проверке мигрантов, открывали центры, где проводилось их обучение простейшим правилам поведения в России, основам языка. При этом у нас из собственно российских регионов люди поступали с высшими балами ЕГЭ в университеты, а потом выяснялось, что они не могут связать на русском языке двух слов.

Механизм оценки носителя языка, по сути, очень простой, но сложно контролируемый. Идея «почвы» возникла ещё во времена раздела между Бельгией и Францией. Тогда любой француз, живший в Бельгии, мог легко переехать во Францию. Но тогда речь шла об одном народе, искусственно разделённом. А советский народ, понятие всё же весьма условное. Поскольку в СССР проживали разные народы, на время объединённые идеологически. Но даже если исходить из того, что существовала «великая общность советский народ», с того времени прошло четверть века. Сменилось целое поколение. Конечно, можно исходить из того, что там, как пел Высоцкий, «бывший наш народ». Но если мы посмотрим на молодёжь в Центральной Азии, она крайне мало знает русский язык. Хотя как раз в последнее время учить стали больше.

Вообще говоря, на мой взгляд, необходимо в первую очередь активизировать получение гражданства этническими русскими. Но, понимаю, что такой закон неизбежно вызовет обвинения его авторов в национализме. К тому же многие русские за пределами России работают на востребованных должностях, считаются хорошими специалистами. И тут нас ещё могут обвинить в том, что мы собираемся оставить республики в Центральной Азии без технической интеллигенции. Примерно так мне сказал один из таджикских чиновников, когда продвигалась эта идея несколько лет назад. Поэтому повторяю — идея правильная, но может привести к неожиданным результатам. Поэтому в данном случае поспешать лучше медленно.

«СП»: — Почему именно сейчас снова вспомнили об этой идее?

— Я думаю, тут несколько факторов. Один из них — демографический. Конечно, у нас сейчас, согласно статистике, нет убыли населения. Но старение понемногу происходит, кроме того, уже через год-другой смертность снова может превысить рождаемость. Кроме того, мы сейчас и так по факту имеем ситуацию, когда многие русские и выходцы из республик СССР живут и работают в России. Возможно, авторы законопроекта преследуют цель просто легализовать тех из них, кто уже не один год испытывает сложности с получением гражданства. В частности, это относится к фактическим беженцам из Украины.

«СП»: — Облегчая отъезд из Украины тем, кто поддерживает Россию, не делаем ли мы ошибки, если смотреть на дальнюю перспективу? Ведь тогда через какое-то время сложно будет говорить о пророссийском населении Юго-Востока?

— Ясно, что любая страна пытается сохранить в других странах лояльные к себе группы населения. Но на Украине это сейчас крайне проблематично. Это во Франции можно защищать интересы выходцев из Африки, не опасаясь, что на тебя заведут уголовное дело или не взорвут тебя в собственной машине. Поэтому, возможно, мы даём знак тем, кто живёт на Украине и симпатизирует России, что у них всегда есть возможность уехать, если жизнь станет совсем уж невыносимой. Но массового оттока, я думаю, всё равно не будет. В Россию поедут десятки тысяч, может быть, сотни тысяч человек, но не миллионы.

Алексей Верхоянцев, “СП”

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Источник: voicesevas.ru