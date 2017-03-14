Гуси чужого застолья

Я понимаю, что можно потерять копейку – выронить из рук или рубль за подкладку у человека провалится… Или даже монетка в 10 рублей – случается, теряют люди. Идёшь по улице – опа! Монетка! Значит – кто-то потерял… Но когда они теряют – или находят – триллионы рублей, которые то ли есть, то ли нет, то ли будут, то ли не будут, то ли рассчитывать на них, то ли не рассчитывать?

Корабль плывёт по воле волн в океане мирового рынка, неизвестно куда, в неизвестно каком состоянии, без управления из капитанской рубки. Сколько течей в трюме – офицеры не знают… Я не знаю, как такое может быть в XXI веке…

Фигурально выражаясь: вахтенные офицеры на корабле не только потеряли управление кораблём, но даже уже ничего не знают и о состоянии корабля.

Одна из многих частей работы правительственных чиновников – связи с общественностью. Положено, чтобы чиновники с той или иной периодичностью выступали для прессы, рассказывали о своих достижениях – или проблемах, с которыми столкнулись. Давным-давно эта функция чиновников, рудимент «перестроечной» гласности – показывает печальную картину.

Как такое вообще может быть? По заявлению министра экономического развития Максима Орешкина, сделанному в середине февраля, хозяйственные итоги 2016 года оказались лучше, чем им же ожидалось: падение ВВП составило «всего» 0,2 процента.

Он-то ждал больше, смирился уже, отплакал своё – а тут вдруг нате: потерянная пастухом отара на 100 голов вернулась вдруг в родную кошару. И волки не съели, и в горах не заблудилась… Ну математика же наука точная! Ну как они так считали, если речь идёт о миллиардах рублей, что их нет – а они оказывается, есть, а потому посчитали, что они есть, но выяснилось, что их нет…

Теперь в минэкономразвития, с таким трудом избавившемся от верного палладина Егора Гайдара Улюкаева – «ожидают», что 2017-й станет годом начала экономического роста. Они ожидают… Не хочется играть корнем слова, одновременно разжигая национальную рознь, тем более уже не смешно. Они делать должны и гарантии давать – а они ожидают…

Капитан ожидает, что теперь-то корабль пойдёт в порт! Твою мать, где у капитана компас, где у капитана штурвал, что делает команда у капитана?!

Что за «ожидания» эпохи парусного флота, уповающего на попутные ветра в XXI железном веке точности?! Да ведь, в конце концов, и парусные корабли научились пять веков назад ходить галсами против ветра! А эти до сих пор, как на древнеегипетской шебеке, ждут попутных ветров…

О росте экономики никто сказать ничего не может. Понятно, почему Сталин не мог о нём ничего сказать в 1941 году, там фронт двигался… Теперь-то какой Гудериан им мешает быть точными? Сегодня Минэкономразвития РФ прогнозирует рост на уровне двух процентов.

А другие эксперты и аналитики придерживаются более скромных оценок — около 1,5 процента. В любом случае получается, что наилучший из их вариантов лишь восстановит потери, которая наша экономика понесла за два года кризиса.

То есть состояние, которое наши либералы и «реформаторы» в своё время обозвали «застойным». Академик Российской академии наук Виктор Ивантер напоминает, что если всё пойдёт по такому сценарию, то наш ВВП в 2019 году лишь на 1,2 процента превысит уровень 2014-го, а общий уровень жизни россиян так вообще будет оставаться более низким, чем до кризиса.

Получается, практически потеряна целая очередная «пятилетка» – пишет доктор экономических наук О.Черковец.

В последний месяц зимы стали известны цифры поставок нашего газа в Европу. В минувшем году они составили свыше 179 миллиардов кубометров, что на целых 20 миллиардов больше, чем годом ранее. Доля нашей страны на европейском рынке газа составляет примерно 34 процента, а аналогичная доля на рынке нефти — даже чуть выше. Сырьевой придаток – даже не аграрный…

По данным, приводимым директором Международного независимого института аграрной политики Еленой Скрынник, по некоторым сельскохозяйственным культурам (в том числе сахарная свёкла, картофель) зависимость от импортных семян продолжает оставаться на уровне 80 процентов.

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Система очень давно живёт вне понимания собственных, внутреннних интересов, в попытках услужить другим в реализации их интересов. Система перестала понимать, что наиболее частой наградой за покладистость и исполнительность становится усугубление рабства. Система хочет, чтобы ею управляли из международных финансовых центров, веруя, что эти центры и её, системы, интересы не забудут и не обойдут… Между тем периферийность – это приговор.

Служебные функции обрекают второстепенный элемент на адское положение. Мы «кормим» принтер краской, когда нам нужно печатать. А когда не печатаем – то и краски не заливаем. Мы исходим из того, что нужно НАМ. Что при этом чувствует принтер, каковы его внутренние потребности – нам неизвестно и неинтересно. Место России на периферии глобального рынка товарообменов и финансовых потоков – такое же место принтера. Печатай, что дали, когда дали, а если не дали – сдохни.

Сохранение ТВОЕЙ жизни и судьбы – не является целью системы. Целью системы является твоё максимальное соответствие ЧУЖИМ интересам. Цель – не твоё счастье, а твоя функциональность. И – чужое счастье. Которое приобретается игнорированием твоих внутренних потребностей… Так что же делать? Замыкатся? Стать большой Северной Кореей?

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Да, существует фактор отставания малосерийных производств, губящий, в частности, замкнутую маленькую КНДР. Суть его в том, что мелкосерийное производство, даже при идеальной его организации, не может добиться снижения себестоимости продукта до уровня крупносерийного производства, пусть даже и бездарно организованного.

Суть его в том, что мелкосерийное производство, даже при идеальной его организации, не может добиться снижения себестоимости продукта до уровня крупносерийного производства, пусть даже и бездарно организованного. Не может, в частности маленькая ферма добиться, чтобы себестоимость мешка зерна у неё была ниже, чем в крупном агрохолдинге. Крупносерийность – когда делаешь товары с охватом целого мира – это особая техника, особые отчисления НИОКР, особое администрирование, которые в совокупности доводят себестоимость единицы блага к величине, близкой к нолю.

Не может производитель 10 единиц соревноваться с производителем 1 000 000 единиц. Именно поэтому, кстати, крупные фабрики вытеснили мелкотоварное ремесленное производство. Именно поэтому в советское время я писал в ЦК КПСС письмо за письмом о недопустимости разделения советского автопрома на «Волги», «Жигули», «Москвичи», «Запорожцы» и т.п. В конкуренции с мировыми марками нам нужен был единый общесоветский, может быть, и обще-СЭВ автоконцерн, выпускающий одну – но качественную автомарку.

Но советские руководители хотели много автомарок по аналогии с Западом, не понимая, что западные автоконцерны работают на весь западный мир… Им неинтересно было мнение какого-то Авагяна… Крупносерийность – это козырь, которым центр капитализма бьёт его периферию.

Мол, пойми, мелкие серии невыгодны, лучше ты мне свой заказ отдай, я тебе сколько надо – сделаю, и дешевле получится… Потому что у меня, центра, все ресурсы планеты под рукой, а у тебя, периферия, только твои ресурсы, да и то вопрос – насколько ты вправе ими распорядится… Но закон превосходства крупносерийности над мелкосерийностью не отменяет закона отмирания периферии, если она живёт не своими интересами, а интересами центра. Оттуда, из центра приходят блага.

Туда, в центр, уходят деньги. А вместе с ними – туда уходит и принятие решений. И всё талантливое, сильное, полноценное – родившись на периферии – уходит туда, в центр. А на периферии остаётся только ущербное и колченогое…

По мере того, как наливается кровью центр вампирической системы – хиреет и ветшает его периферия. Приняв закон превосходства крупносерийности, она вместе с этим (действительно, верным) законом – получает собственную беспомощность, ведомость и зависимость.

Потом и беззащитность. И – конечной точкой капитулянтства – геноцид, «белый» или самый обыденный, кровавый…

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Нужно искать «золотую середину» между законом превосходства крупносерийности в глобальных производительных цепочках разделения труда – и внутренними интересами этноса. Отменить закона естества нельзя – но преодолеть его можно. И если его не преодолеть – тогда всю жизнь придётся ползать на брюхе, как тем, кто не научился летать в рабстве…