«Глазами клоуна» — расследование о Навальном (ВИДЕО)
Известный российский журналист Андрей Караулов выпустил фильм-расследование «Глазами Клоуна», посвященный скандальному оппозиционеру Алексею Навальному.
На протяжении фильма эксперты раскрывают некоторые подробности методов пропаганды, используемых Навальным.
В частности, поднята тема взлома электронной почты российского премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Во взломанную почту можно добавить все, что угодно. Если вы профессионал, вы можете добавить, и вы можете убрать», — утверждает один из экспертов.
«Самое ужасное, и мы будем сегодня об этом говорить, нас, каждого из нас, считают идиотами», — подчеркивает Караулов.
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Источник: rusvesna.su
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Всех на лечение))))))Лапату в руки многим надо дать и пустить картошку сажать)))А то скоро как Америка станут, шизоидные, параноидальные,а главное визде залесть повоевать!