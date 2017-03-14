«Глазами клоуна» — расследование о Навальном (ВИДЕО)

Известный российский журналист Андрей Караулов выпустил фильм-расследование «Глазами Клоуна», посвященный скандальному оппозиционеру Алексею Навальному.

На протяжении фильма эксперты раскрывают некоторые подробности методов пропаганды, используемых Навальным.

В частности, поднята тема взлома электронной почты российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Во взломанную почту можно добавить все, что угодно. Если вы профессионал, вы можете добавить, и вы можете убрать», — утверждает один из экспертов.

«Самое ужасное, и мы будем сегодня об этом говорить, нас, каждого из нас, считают идиотами», — подчеркивает Караулов.

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