Главная » Невероятное в мире

«Глазами клоуна» — расследование о Навальном (ВИДЕО)

02:30. 14 марта 2017 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:
«Глазами Клоуна» — расследование о Навальном (ВИДЕО) | Русская весна

Известный российский журналист Андрей Караулов выпустил фильм-расследование «Глазами Клоуна», посвященный скандальному оппозиционеру Алексею Навальному. 

На протяжении фильма эксперты раскрывают некоторые подробности методов пропаганды, используемых Навальным. 

В частности, поднята тема взлома электронной почты российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Во взломанную почту можно добавить все, что угодно. Если вы профессионал, вы можете добавить, и вы можете убрать», — утверждает один из экспертов.

«Самое ужасное, и мы будем сегодня об этом говорить, нас, каждого из нас, считают идиотами», — подчеркивает Караулов.

Читайте также: «Страшный человек» — Медведев забанил Навального

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Миллиарды Чубайсу за управление Роснано
...вышла исчерпывающая, объёмная статья-расследование о том, что происходит с... является близким товарищем Алексея Навального и Никиты Белых. Очень ...по данной госзакупке радует глаз: тут есть и ... шла о средствах частной компании – нанимай хоть клоунов вместо...
Бэкграунд, выпуск-268 за 4 августа 2012
...ходом идет судебное расследование в отношении ... типа Удальцова и Навального, первый из которых...помянутого выше законопроекта о декларировании иностранного спонсорства...дичающего буквально на глазах. И заразить всех...доморощенных скоморохов и клоунов. Не портите ...
По новостям и событиям: "Да будет свет!"
... Напомним, разыгрывалось 11-ое чемпионство шахматного мира. Естественно...Путин, примерив корону на клоуна, явно указал на “наследников... расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и...и наименее бросающихся в глаза объектов (кодовых групп). ...

Один комментарий»

  • 71 30
    Фёдор 14 марта 2017 в 11:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Всех на лечение))))))Лапату в руки многим надо дать и пустить картошку сажать)))А то скоро как Америка станут, шизоидные, параноидальные,а главное визде залесть повоевать!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>