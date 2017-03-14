Это вам не про Димона расследование. Чистка в МВД

Пока не мироточил бюст царя Николая II, а Джигурда получал паспорт гражданина ДНР, пока всё внимание было привлечено к новым выпускам шоу с Шурыгиной и “бессердечной” Литвиновой, в стране проходили тихие и даже будничные задержания очередных высокопоставленных генералов МВД. В первую очередь, речь о заместителе главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ генерал-лейтенанте Викторе Варчуке, отвечавшего за финансовую составляющую в ВВ МВД РФ.Его вместе с подчинённым полковником Александром Костиным, также занимавшим высокий пост в рядах МВД, задержали за получения взятки в размере 10 миллионов рублей от третьего высокопоставленного офицера, но на этот раз – офицера Спецсвязи. За эту сумму Варчук должен был увеличить финансирование Управление Спецсвязи на 250 миллионов рублей. Однако после получения денег, кинул своих подельников, которые после обмана взяточников с раскаянием и просьбой наказать Варчука обратились в ФСБ.Как сообщает Life.ru, Варчук и его семья в своё время входила в пятерку богатейших семей силовиков России. В распоряжении семьи генерала МВД были и есть элитные квартиры, дачи, машины, роскошный отдых в других странах, личный львёнок был в своё время у дочери, а у самого генерала даже куртка из кожи страуса. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не из человечьей.По версии следователей, Варчук с доходом более 4 миллионов рублей в год не мог себе позволить всей этой роскоши. Даже при помощи предпренимательницы жены, доход которой, согласно декларациям, был около 8 миллионов.Сегодня стало известно, что головы по делу Варчука полетели дальше. Теперь под следствие попал ещё один, но бывший заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ, экс-начальник управления расквартирования и строительства ВВ МВД РФ генерал-лейтенант Владимир Панов. Он тоже подозревается во взяточничестве в особо крупном размере, но при строительстве объектов для нужд 127-ого моторизованного полка ВВ МВД в Адлере. По данным следствия генерал «заработал» на том, что закрыл глаза на смету, которая по ходу строительства возросла до неприличных размеров. А также купюры закрыли взор Панова на нарушения при строительстве.Стоит ли говорить, что некоторые подчинённые опальных генералов аналогично попали под следствие. Таким образом, всего лишь за один прошедший год под арестом оказались с десяток высших офицеров и руководителей МВД, СК, ФСБ и даже один министр!Знаете, когда в последний раз была такая чистка?В 1939 году. Должна она была продолжится и в 1953, но смерть Сталина всё изменила. Да-да, это те самые «сталинские репрессии», от упоминания которых у любого либерально мыслящего человека кровь в жилах стынет.Но заметьте прелюбопытный факт. Репрессии, о которых они толком ничего не знают – это ужас, за который нам всем надо вечно каяться! А массовые аресты сегодня – это как бы само собой полагающееся, о чём даже говорить дурной тон.То ли дело кроссовки Медведева! Да…После такого подхода к восприятию реальности и процессов в нашем государстве надо ли говорить, кому и что выгодно?Пока одни вычищают свои ряды, другие радуются на ФБ «смелому фильму Навального» (нагло спиз….взятого с сайта «Собеседник»).Мораль сей басни такова – судя по погонам задержанных, нас ждёт вторая волна «репрессий» в отношении не чистых на руку нижестоящих силовиков. Масштаб этот представить пока невозможно, но понятно, что это не два-три человека, и даже не два-три десятка.Вслед за ними полетят головы тех бизнесменов, что были прикормлены и прикармливали задержанных. Тут уж полёт фантазии не остановить.И как знать, может именно тогда и всплывут имена тех, кто спонсирует безработных оппозиционеров, которые годами не понятно на чьи деньги жили и верстали свои псевдо-расследования.

Источник: nashaplaneta.su