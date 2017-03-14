Другая история Земли. Часть 1в.

Теперь давайте вернёмся в Тихий океан, где в момент входа объекта образовалось гигантское цунами. Причём в данном случае это будет не просто мощная волна, как это бывает сейчас при землетрясениях, поскольку в данном случае в движение должна придти вся масса воды от поверхности до дна, толщиной в несколько километров, поскольку в момент прохождения объекта он должен был себе освободить от воды пространство диаметром около 500 км. При этом часть воды, как я уже писал ранее, должна была практически моментально превратиться в пар, в результате чего давление в месте прохождения объекта должно было резко вырасти и придать дополнительный импульс воде во все стороны от центра места падения.Чтобы более понятно, я приведу наглядный пример. Если мы возьмём глубокую тарелку и нальём в неё воды до краёв, то обычное цунами от землетрясения будет равносильно резкому но не очень сильному удару по краю тарелки в бок. В этом случае образуется волна и часть воды выплеснется из тарелки с противоположной стороны от удара. А в нашем случае необходимо резко поставить в ту же наполненную до краёв тарелку круглый стакан, в результате чего волна пойдёт во все стороны от стакана и выплеснется со всех сторон. При этом количество воды, которое окажется на столе, будет намного больше, чем в первом случае.Примерно тоже самое происходит и после падения объекта в Тихий океан, после которого во все стороны от места падения начинает расходиться гигантская волна высотой в несколько километров. При этом в месте прохождения волны давление на земную кору будет возрастать пропорционально тому, насколько общая высота волны окажется выше, чем обычная глубина океана в этом месте. То есть, если у вас глубина была 4 км и высота волны составляет 4 км над прежним уровнем моря, то увеличение давления над обычным будет всего в 2 раза, при этом за счёт старой толщины воды в 4 км это давление распределится на большую площадь. А вот там, где прежняя глубина была незначительной, например 200 метров, давление возрастёт в 20 раз, при этом воздействие на дно будет в более узкой полосе, чем на глубоководных участках. Поэтому именно там, где дно океана начнёт подниматься и переходить в материковый шельф, должны образоваться разломы и продавливания океанического дна вниз.Но кроме движения воды на поверхности, у нас после пролёта объекта и пробоя тела Земли возникает ещё и движение магмы внутри Земли вслед за пролетевшим объектом. И это движение магмы создаст эффект «подсоса», за счёт которого тихоокеанская плита должна ещё больше сместиться вниз.На приведённых ниже рисунках схематично показано, что, по моему мнению, должно происходить.За счёт давления при ударе, а затем эффекта «подсоса» от движения магмы, Тихоокеанская плита должна сместиться вниз и частично потерять свою кривизну. При этом по краям плиты должны были образоваться внешние разломы, которые должны быть хорошо видны сверху, а в середине плиты, ближе к центру прогиба, должны образоваться внутренние разломы, которые сверху как разломы будут не видны, но чуть позже я покажу, что они на самом деле существуют.На нижней схеме я попытался показать так называемую «субдукцию», то есть место, где океаническая плита «подныривает» под материковую плиту якобы за счёт движения плит, вызываемое течением магмы во внутренних слоях. В популярной литературе обычно это изображается так.Но у этих «зон субдукции» наблюдается одна интересная странность. Наблюдаются они в больших количествах почему-то только по периметру Тихого океана. А ни в Индийском океане, ни в Атлантическом мы почему-то ничего подобного не наблюдаем, хотя срединный океанический разлом и хребет в Атлантическом океане, аналогичный тихоокеанскому срединному разлому и хребту, у нас имеется. Но при этом Атлантический океан не окружён разломами вдоль берега, которые совмещаются с глубоководными желобами, якобы являющиеся следствием этой самой «субдукции». Почему у тихоокеанского побережья обоих Америк субдукция наблюдается, а у атлантического нет?Да потому, что эти образования имеют совсем другое происхождение. При ударе и последующем уменьшении кривизны тихоокеанской плиты за счёт эффекта «подсоса» от течения магмы вдоль траектории движения объекта, края плиты начинает распирать в стороны и возникает напряжение. И когда гигантская волна высотой в несколько километров доходит до мелководья у побережья, то за счёт резкого возрастания давления от огромной массы воды, край плиты вдавливается вниз и проскакивает под материковую плиту, где и остаётся на некоторое время. Со временем, за счёт того, что внутреннее течение магмы постепенно вернётся к своему исходному состоянию, вещество внутри Земли начнёт перераспределяться обратно к равновесному состоянию и тихоокеанская плита начнёт постепенно восстанавливать свою кривизну. При этом она будет вытягивать свои края обратно из под материковых плит, что будет сопровождаться постоянными землетрясениями различной силы.Также на нижней схеме показано, как за счёт движения магмы внутри Земли вдоль траектории движения объекта образуется поток, который, с одной стороны, приводит к понижению уровня и изменению кривизны тихоокеанской плиты, а с другой стороны, в районе выходного отверстия, выдавливает земную кору вверх, образуя горную систему Гималаев. Кстати, если посмотреть на то, как выглядит это горная система, то структура её тоже весьма интересна. Вот так это выглядит на снимке со спутника, точка со стрелкой, это Эверест, самая высокая вершина на Земле.А вот так это же место выглядит на карте рельефа.Обратите внимание, что самый высокий хребет Гималаев идёт по самому южному краю горной системы. При этом дальше на юг идёт очень резкий переход к обширной плоской и низкой равнине. Такое впечатление, как будто каменное цунами накатывало на равнину и в какой-то момент вдруг застыло. А вот дальше на север от самого высокого хребта огромная площадь серого цвета, где не только горные хребты, но и обширные плато. Средняя высота этой территории около 4000 метров над уровнем моря.Также меня лично, когда я смотрю на все эти снимки и изображения, не покидает чувство, что всё это текло и двигалось совсем недавно.Теперь давайте посмотрим, как у нас выглядят берега Тихого океана. При ближайшем рассмотрении оказывается, что они выглядят совсем не так, как берега всех остальных океанов.Практически по всему краю Тихого океана мы видим сеть разломов, идущих вдоль берегов материков. И вдоль этих же линий расположены зоны сейсмической активности, а также множество вулканов, которые образуют так называемое «Тихоокеанское вулканическое кольцо» или, как его ещё называют, «Тихоокеанское огненное кольцо».Чем интересно Тихоокеанское огненное кольцо? Прежде всего тем, что из всех землетрясений, когда-либо происходивших в мире, свыше 90 % случалось именно тут. Причем порядка 80 % относятся к самым сильным в истории. Именно так и должно быть, если тихоокеанская плита была деформирована во время катастрофы, после чего постепенно восстанавливает свою первоначальную форму.Также в этой зоне расположено 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле. Всего же здесь насчитывается 452 вулкана, что составляет более 75% активных и потухших вулканов мира.Но на самом деле данная схема является неполной, поскольку, во-первых, тут отмечены только действующие сейчас вулканы, а во вторых, показаны только те разломы, которые мы можем наблюдать снаружи. А ведь если предложенная гипотеза происходивших процессов верна, то у нас ещё должны быть и внутренние разломы, которые я также обещал вам показать. Чтобы их найти, необходимо изучить вопрос происхождения островов в Тихом океане, и тогда оказывается, что очень многие из них являются островами именно вулканического происхождения. При этом у многих из групп островов в Тихом океане наблюдается одна интересная особенность. Они вытянуты в линию, иногда практически идеальную, иногда с небольшими отклонениями.Например, вот так выглядят Гавайские острова на спутниковом снимке.Обратите внимание на то, что очень чётко просматривается не только линия, вдоль которой идут сами Гавайские острова. Слева вверх, почти точно на Север уходит ровная цепочка подземных гор точно такого же вулканического происхождения, как и сами Гавайские острова, которые немного не смогли дорасти до поверхности океана и также превратиться в острова.И таких цепочек на дне Тихого океана очень много. Вот ещё один фрагмент южнее, на котором также хорошо вины именно цепочки островов, выстраивающиеся в линию.Почему эти острова, точнее старые вулканы, которые сейчас уже не активны, оказались выстроены в линию? Потому, что они идут вдоль разломов, которые расположены не снаружи Земной коры, а с внутренней её стороны, то есть тех, которые образовались во время описываемой катастрофы.Чтобы общая картина была более наглядной, я решил сделать собственную схему, на которую нанести как внешние разломы, которые были показаны на карте-схеме выше, так и внутренние. Оранжевым цветом на карте показаны разломы, которые совпадают с глубоководными желобами. Жёлтым просто разломы, которые с глубоководными желобами не совпадают. Отдельно я выделил самый глубокий Марианский желоб, где красной точкой обозначено нахождение так называемой «Бездны Челленджера, самого глубоко места на Земле, которое известно нам на сегодняшний день, глубина которого составляет около 10 994 метров.Линиями зелёного цвета я показал цепочки островов, которые, как я предполагаю, указывают своим положением внутренние разломы в Земной коре. Зелёные области показывают те части дна, на которых подводные горы или острова вулканического происхождения занимают некоторую область, а не выстроены в хорошо видимую линию.На получившейся схеме хорошо видно, что большая часть этих линий не разбросана случайным образом, а образует определённую структуру. При этом основные линии идут почти вдоль одной линии по средней части тихоокеанской плиты и имеют общую ориентацию на массив Таму. На схеме в правой части создаётся впечатление, что линии образуют дугу, но на самом деле это искажения при проецировании эллиптической поверхности Земли на плоскость. Если же посмотреть изображение из программы Google Earth, то там хорошо видно, что острова идёт вдоль почти прямой линии.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com