Астральные паразиты, как защититься?
13:32. 14 марта 2017 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В прошедшем эфире мы рассмотрели классификацию астральных паразитов. На конкретных примерах покажем способы их воздействия. И подробно дали разъяснения, как от них защищаться, сохраняя свой энергопотенциал.
16 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Астральные паразиты. Как защититься?». Автор–сказитель Александр Жарков
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Источник: www.kramola.info