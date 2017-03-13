Зачем знать Законы Мироздания?

Меня часто спрашивают о каком развитии вообще идет речь на курсах в моей школе. Это самый распространенный вопрос. Кто-то думает, что это тренинги личностного роста, кто-то говорит о духовном развитии, кто-то говорит: «Вы же плавать любите, мы читали у вас на стене».

Друзья мои, я глубоко убежден, что не существует духовного, материального или физического развития отдельно друг от друга – это всё развитие. Платон утверждал, что личность должна развиваться гармонично, поэтому он обучал своих учеников и гимнастике, и философии, и искусству… То есть вообще развитию со всех сторон. Не только философия и не только литература.



Я в своей жизни стараюсь довольно активно заниматься и спортом, и в горы ходить, где происходит мощное преодоление себя, но также изучаю и философию, психологию, Буддизм, Христианство… Всё это мне интересно. Есть еще и моя профессия – бизнес-консультант. Изменение социума, изменение компании, достижение эффективности. Еще я активно занимаюсь коучингом – это вопрос сопровождения ТОП-менеджеров и их рост, потому что растут они – растет и компания. Кроме того я активно занимаюсь Буддизмом и езжу в Тибет каждый год. И в итоге я понял, что не существует развития чего-то отдельно. Если ты растешь, то весь целиком. И если ты какую-то одну свою часть не развиваешь, то и другие тоже начинают тормозиться. В итоге материальное и духовное в человеке должны очень гармонично сочетаться.

Когда вы поднимаетесь по лестнице, вы ставите ногу, переносите на нее вес тела для того, чтобы освободить вторую ногу для следующего шага. И если у вас будет только одна нога, то вам будет очень трудно перемещаться по лестнице – это будет очень медленно. То же самое происходит и в развитии. Когда люди упираются только в материальное развитие (перенесли вес тела), то дальше нужно делать следующий шаг – духовное развитие. А когда перенесли вес тела на духовное, в него уперлись – то всё, граница. И преодолеть ее можно только снова перейдя в материальное. И эти переходы из материального в духовное лучше совершать по несколько раз в день.

Если развить только одну свою сторону, то эту границу, в которую ты упрешься, можно преодолеть только развитием противоположной стороны. Ведь даже из физиологии известно, что самый лучший отдых – это смена деятельности. Потрудился физически – иди потрудись интеллектуально или духовно. Когда мозг закипает, сердце взрывается – иди потрудись физически. Это будет гармонично, это будет правильно. То же самое и в развитии.

Следующий вопрос – «Что мы в себе развиваем?»

Если посмотреть на всё, как на формы – наше тело, материальная, эмоциональная, психологическая, интеллектуальная, духовная часть… Они по сути всего лишь формы. И что же мы растим в итоге? Куда мы продвигаемся, развивая эти различные части себя? По-видимому, это самый главный вопрос: «Что же мы развиваем, и кто мы такие?»

В древности Дельфийский Оракул задавал человеку самый главный вопрос: «Человек, познай самого себя». Тогда ты сможешь познать весь мир, потому что в тебе отражено всё.

Кто ты, человек, из чего ты состоишь, откуда был дан изначальный импульс и к чему ты идешь? Ведь если не понять это движение, не увидеть этот вектор – к чему всё это вообще движется и зачем, с какой целью, то и собственную цель не выстроить и будешь, как ежик в тумане ходить, не понимая, откуда ты идешь, куда, зачем, почему. Только осознанное движение к конкретно намеченной цели, которая гармонична, а не просто выдумана, только это движение можно назвать мощным и справедливым, и приводящим к каким-то благим результатам.

Я хотел бы, чтобы в итоге прохождения наших ознакомительных бесплатных курсов вы смогли бы понять себя в контексте окружающего мира. Понять, какие законы управляют этим развитием. Что лучше делать, а что лучше не делать, исходя из понимания этих законов. Как их не нарушать, как им следовать. И эти законы не касаются только материальной или духовной части человека, они касаются вообще всего мироздания. В физике, в химии, в биологии, в природоведении, в материаловедении, в социологии, в психологии – везде одни и те же законы. Это удивительно наблюдать и, применяя, видеть, насколько четко это работает. Учитывая при принятии решений эти законы, вы будете меньше ошибаться. Не делая серьезных ошибок, ваша жизнь изменится. Это и есть результат, которого я ожидаю.

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/310981.html

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