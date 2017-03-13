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В Крыму военные развернули сверхмощный комплекс РЭБ “Мурманск”

11:06. 13 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В Крыму военные развернули сверхмощный комплекс РЭБ "Мурманск"

В Крыму российские военные развернули новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН", который состоит на вооружение центра РЭБ Черноморского флота. Соответствующие фотографии появились в военном блоге BMPD.

Комплекс, стоящий на вооружении центра РЭБ Черноморского флота, может «оглушить» и «ослепить» средства разведки и датчики «интеллектуального» оружия противника на расстоянии до 5000 километров, в то время как большинство других систем РЭБ эффективны на расстоянии до 300 километров.

В Крыму военные развернули сверхмощный комплекс РЭБ "Мурманск"

Размещен комплекс «Мурманск-БН» на семи грузовиках. Его антенны монтируются на четырех телескопических опорах высотой до 32 метров. После этого он способен на расстоянии в несколько тысяч километров не только лишить связи и навигации корабль вероятного противника, но и вывести из строя всю электронику его бортового вооружения.

Освоение «Мурманска-БН» специалистами 475-го центра РЭБ Черноморского флота и боевое дежурство комплекса в Крыму началось как раз в тот момент, когда активность флота и разведывательной авиации стран НАТО в Черном море достигла максимальных показателей со времен холодной войны.

Эксперты поясняют, что активность и мероприятия по радиотехнической разведке силами авиации и ВМС НАТО, связанные с наращиванием группировки Вооруженных Сил РФ в Крыму, – это не опасное присутствие военной техники зарубежных государств у границ, а напротив, отличная возможность для специалистов РЭБ Вооруженных Сил РФ пополнить и обновить банк данных о работе зарубежной военной техники и обучить личный состав работе с современной техникой.

Кстати

Недавно корабли Каспийской флотилии "Дагестан", "Татарстан", "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск" и "Махачкала" провели совместное учение с боевыми расчетами загоризонтной РЛС "Подсолнух". Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, во время учений отрабатывались вопросы взаимодействия РЛС с кораблями при обнаружении надводных и воздушных целей.

Источник: nnm.me

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