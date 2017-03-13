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Трус не играет в хоккей. Юлия Витязева

10:47. 13 марта 2017 Просмотров - 116 3 коммент. Опубликовал:

Начались страсти (или срач?) по Евровидению.

Юлия Самойлова

Пишут, мол, не надо никого отправлять в Киев вовсе. А тем более, девочку на инвалидной коляске. Которая хоть и прекрасно поёт, но шансов никаких не имеет.

Да, Прилепин на танке в центре Киева, безусловно, смотрелся бы невероятно эффектно. Но не в этот раз и не на этом «празднике».

Рановато пока. Сегодня у нас несколько иные приоритеты.

На мой взгляд, нужно перестать беспокоиться о том, что о нас скажут и подумают. Тем более, прекращать париться на предмет понравимся мы кому-либо или нет.

Не секрет, что конкурс давно политизирован. И девочка наша — это не просто исполнитель. Она — как и каждый из нас — сегодня солдат информационной войны, давно и плотно ведущейся против России.

Её задача — не победить. А показать, что нас ничем и никогда не испугать и не загнать в добровольную изоляцию.

Проще всего послать всех на… На что, собственно, и был расчёт. Всем хотелось демарша и бойкота со стороны России.

Но настоящий боец, он всегда найдёт в себе силы выйти и посмотреть в лицо всем своим недоброжелателям. Даже если их — многотысячный стадион.

Так что вместо того, чтобы давать советы и критиковать, просто пожелайте девочке мужества и успеха.

А они пусть смотрят.

Пусть видят, какие мы красивые и талантливые.

Тем более, что нам всегда есть что показать, чем удивить и вызвать восхищение.

Не смотря ни на что!

И, да! Юлия Самойлова, которая представит Россию на Евровидении, поддержала марафон #ХВАТИТУБИВАТЬ.

Так что все, друзья мои, не так просто, как может показаться на первый взгляд…

P.S. Помните, как американцы бойкотировали Олимпиаду-80 в Москве?! Ну так кому они своим бойкотом навредили в первую очередь, как не своим спортсменам, также как и наши пострадали в 1984, не полетев в Лос-Аджелес?!

P.P.S. А девочка Юля — не просто певица.

Внезапно выяснилось (спасибо кастрюлям), что у неё абсолютно чёткая и правильная гражданская позиция в отношении всего происходящего в/на Украине.

Так что едет она в Киев не просто песенку спеть.

И на пресс-конференции на каверзные вопросы, которые наверняка заготовят и украинские, и западные журналисты, петлять и жевать сопли не станет.

Кстати, за плечами у Юли — выступления в Крыму.

Теперь кастрюли ломают голову, как бы оформить ей запрет на въезд в/на и при этом перед Европой не опозориться.

Всем вздыхающим на предмет жалости к Юле, которую «отдали на растерзание» кастрюлям: девочка отлично знает, на что идёт. И это её преимущество. Именно она сможет отстоять интересы своей страны гораздо лучше, чем иные «ветераны» российского шоу-бизнеса, перманентно катающиеся с концертами в/на Украину.

Силы духа и принципиальности у неё, мне кажется, — на троих Биланов хватит.

Так что «не спешите нас хоронить».

Не 41-й. Прорвёмся!

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, евровидение на украине, евровидение-2017, Россия, статьи, юлия витязева
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3 коммент.»

  • 9761 5718
    Волемир 13 марта 2017 в 11:11 Ссылка Пометить
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    В ролике она поет по английски.
    Это тоже четкая и правильная гражданская позиция??
    На Евровидении она будет петь тоже по английски?

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  • 206 44
    Инсургент 13 марта 2017 в 11:31 Ссылка Пометить
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    Европа посылает на евровидение бородатых женщин, а мы инвалидов

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  • 13359 8999
    слободан 13 марта 2017 в 11:31 Ссылка Пометить
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    А где же = Бойкот?! ! !
    Что? Опять размякли булки? – -за то что вукропии запретили все русское и российское -РосиОнские “культурщики” все равно везут певицу,развлекать нелюдь вукропии
    парадокс -Такие “парадоксы” может вытворять ТОЛЬКО ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ НАРОДЕЦ(в росиОнии) (не будем указывать на него пальцами)

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