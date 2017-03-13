Трус не играет в хоккей. Юлия Витязева

Начались страсти (или срач?) по Евровидению.

Пишут, мол, не надо никого отправлять в Киев вовсе. А тем более, девочку на инвалидной коляске. Которая хоть и прекрасно поёт, но шансов никаких не имеет.

Да, Прилепин на танке в центре Киева, безусловно, смотрелся бы невероятно эффектно. Но не в этот раз и не на этом «празднике».

Рановато пока. Сегодня у нас несколько иные приоритеты.

На мой взгляд, нужно перестать беспокоиться о том, что о нас скажут и подумают. Тем более, прекращать париться на предмет понравимся мы кому-либо или нет.

Не секрет, что конкурс давно политизирован. И девочка наша — это не просто исполнитель. Она — как и каждый из нас — сегодня солдат информационной войны, давно и плотно ведущейся против России.

Её задача — не победить. А показать, что нас ничем и никогда не испугать и не загнать в добровольную изоляцию.

Проще всего послать всех на… На что, собственно, и был расчёт. Всем хотелось демарша и бойкота со стороны России.

Но настоящий боец, он всегда найдёт в себе силы выйти и посмотреть в лицо всем своим недоброжелателям. Даже если их — многотысячный стадион.

Так что вместо того, чтобы давать советы и критиковать, просто пожелайте девочке мужества и успеха.

А они пусть смотрят.

Пусть видят, какие мы красивые и талантливые.

Тем более, что нам всегда есть что показать, чем удивить и вызвать восхищение.

Не смотря ни на что!

И, да! Юлия Самойлова, которая представит Россию на Евровидении, поддержала марафон #ХВАТИТУБИВАТЬ.

Так что все, друзья мои, не так просто, как может показаться на первый взгляд…

P.S. Помните, как американцы бойкотировали Олимпиаду-80 в Москве?! Ну так кому они своим бойкотом навредили в первую очередь, как не своим спортсменам, также как и наши пострадали в 1984, не полетев в Лос-Аджелес?!

P.P.S. А девочка Юля — не просто певица.

Внезапно выяснилось (спасибо кастрюлям), что у неё абсолютно чёткая и правильная гражданская позиция в отношении всего происходящего в/на Украине.

Так что едет она в Киев не просто песенку спеть.

И на пресс-конференции на каверзные вопросы, которые наверняка заготовят и украинские, и западные журналисты, петлять и жевать сопли не станет.

Кстати, за плечами у Юли — выступления в Крыму.

Теперь кастрюли ломают голову, как бы оформить ей запрет на въезд в/на и при этом перед Европой не опозориться.

Всем вздыхающим на предмет жалости к Юле, которую «отдали на растерзание» кастрюлям: девочка отлично знает, на что идёт. И это её преимущество. Именно она сможет отстоять интересы своей страны гораздо лучше, чем иные «ветераны» российского шоу-бизнеса, перманентно катающиеся с концертами в/на Украину.

Силы духа и принципиальности у неё, мне кажется, — на троих Биланов хватит.

Так что «не спешите нас хоронить».

Не 41-й. Прорвёмся!

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: news-front.info