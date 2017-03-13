Сироты Дюплесси (впечатлительным не читать)

Источник: http://masterok.livejournal.com/ Была у нас уже как то тема про Запрещенные эксперименты над людьми в США , но вот наткнулся на ещё некоторую новую для меня информацию. Как вы думаете, в какой стране и в какое время возможно такое – закон, по которому законнорожденными детьми признаются только те, кто рожден в венчанном браке. Что происходит с остальными?

Незаконнорожденный по этому закону – тот, кто родился в обычной семье, но родители не венчаны в католической церкви. Протестанты это, православные, атеисты – не важно. Их ребенок изымается из семьи и отправляется в сиротский приют.

Государство платит организации, содержащей приюты, некую сумму – которая удваивается, если ребенок признается душевнобольным. Коррупционная схема понятна? Сиротские приюты поголовно становятся приютами для душевнобольных. Дети в этих приютах эксплуатируются во всех отношениях – трудовых, сексуальных, экспериментальных. До сих пор не ясно – сколько прошло через эту систему детских концлагерей. Называются числа от 20 до 50 тысяч.

Так где и когда это было?

Нет, это не нацистская Германия. И не Испания эпохи инквизиции. Не Зимбабве и не Кампучия. Это одна из самых мирных и благополучных стран мира – Канада. Время действия – 1944-1959 год. Главный герой – Морис Ле Нобле Дюплесси.

В 1944 году, когда Дюплесси пришел к власти в Квебеке, он начал строить квази-государство под лозунгом: «Небеса – голубые, ад – красный!» Была запрещена компартия, ограничены права профсоюзов, закрыты левые СМИ. Зато этот лидер много говорил о национальной гордости франкоканадцев и долге добрых католиков.

Вот что пишет блогер lady_tiana по материалов, подготовленных Евгением Лакинским:

Дюплесси проводил политику так называемого традиционного национализма. От граждан требовались стопроцентное подчинение требованиям католической церкви, преданность традиционным ценностям, отказ от какой-либо борьбы за свои права.

Выражая интересы наиболее консервативной части общества, Дюплесси противился любым социальным и культурным реформам. Он пытался законсервировать веками существовавший порядок вещей: франкоканадцы должны были оставаться малограмотными, а значит, бедными, гордиться своей национальной принадлежностью и подвигами предков, быть добрыми католиками (при Дюплесси это означало безоговорочно выполнять любое повеление священника, каким бы оно ни было) и не любить «чужаков». Управлять провинцией по-прежнему должна была старая франкоканадская элита и высшее духовенство. Коммунистов Дюплесси преследовал активно и самозабвенно, что, впрочем, было тогда очень модно в Северной Америке.

За кулисами все было не так весело. Массовых расстрелов Дюплесси, конечно, не устраивал, но кое-какие «мероприятия» все же проводил. Если вам, доведется когда-либо держать в руках квебекскую анкету запроса на получение велфера, обратите внимание на пункт: «Являетесь ли Вы сиротой Дюплесси ? «. Нет, не подозревайте «отца квебекского народа» в излишней многодетности. Здесь все «интереснее». Как известно, добрый католик может иметь детей только во браке. Если женщина рожает ребенка не будучи замужем — это грех. Во многих странах, где влияние католической церкви было наиболее значимо, незаконнорожденных детей изымали у матерей и насильственно помещали в монастырские приюты. Такая практика, в частности, сушествовала во Франции ещё в сороковые годы прошлого столетия. Но Квебек пошел дальше… Детей изымали и из недостаточно обеспеченных семей, и у безработных родителей. В дальнейшем эти дети оказывались де-факто выбракованными из общества по целому ряду причин.

Во-первых, монастыри рассматривали сирот как бесплатную рабочую силу, и с раннего возраста принуждали детей к труду наравне со взрослыми в ущерб обучению. При этом побои были самым обычным делом, а дети были начисто лишены любых контактов с внешним миром. Во-вторых, дети юридически лишались права наследования после смерти биологических родителей. Результатом подобного «воспитания» становились абсолютно десоциализированные граждане, неспособные к самостоятельному существованию, и к тому же глубоко стигматизированные статусом «детей греха». Но и это ещё было не все. Многим детям в какой-то момент попросту подменили документы, представив абсолютно здоровых малышей психически больными, и передали госпиталям для отработки программы психиатрических экспериментов. Точнее, не передали. Продали. Дело в том, что финансирование подобного рода медицинских программ в ту пору находилось на высоте, а приютам денег вечно не хватало. Вот и обменяли незаконнорожденных малышей на твердую валюту. А в некоторых случаях и вовсе поменяли статус заведения с монастырского приюта на психиатрическую клинику.

Именно эти дети и получили со временем общее имя сирот Дюплесси. По разным сведениям их количество варьировалось от 20 до 50 тысяч человек, рожденных между 1949 и 1959 годами и превращенных в буквальном смысле слова в лабораторных животных. К началу девяностых годов в живых из них оставалось не больше 3 тысяч человек. На детях испытывали различные сильнодействующие психотропные препараты, надолго фиксировали в смирительных рубашках, подвергали воздействию токов разной частоты, прикрепляя клеммы к соскам, в то время как ребенок был распят и зафиксирован на обитом металлическими листами столе. А ещё многих из них лоботомировали.

Правительство Канады выделяло сумму 1,25 доллара в сутки на одного сироту. Если он признавался психически нездоровым – 2,75 доллара. Дюплесси даже не требовал проведения обследований. Одна бумага, пара подписей и легким движением руки сиротский приют превращался в психиатрическую лечебницу. А психиатрия тех лет – это мрак и ужас. Очень мягкое описание того, что там было – это «Полет над гнездом кукушки» Кена Кизи.

Сколько раз там показывали электрошок? Один? А теперь представьте, что ребенку, например, с десяти до восемнадцати лет еженедельно это делают. Просто потому что он родился не в той семье.

На сиротах очень удобно было проводить испытания психотропных препаратов. Никто ведь жаловаться не будет. А вот ещё одно – связывание на несколько суток в смирительной рубашке. Самым «буйным» – лоботомия. Она в те времена делалась так: сначала обезболивание электрошоком. Затем ножом для колки льда (я не шучу, это уже только к концу пятидесятых специальные инструменты изобрели) пробивалась кость глазной впадины, рассекались волокна лобных долей головного мозга. Напомню, что вся болезнь этих детей – лишь то, что они не из католических семей.

Результат лоботомии весьма непредсказуем – эпилептические припадки, потеря контроля над мускулатурой, недержания, ну и летальный исход, конечно же.

Для справки: лоботомия как метод была открыта в 1936 году, в Португалии. С 1936 по 1949 год Эдгар Мониш проводил опыты по лоботомии. Научным исследованием это нельзя назвать – это была бессистемная наработка практики. Операции не анализировались ни по диагнозам, ни по последствиям. Тем не менее в 1949 году Монеш получает Нобелевскую премию по медицине. С 1949 года лоботомия победоносно зашагала по… Хотел сказать, по всей планете; но нет – исключительно по странам западного мира. Только в США лоботомии подверглись около 50 тысяч американцев.

Причем показаниями для нее были не только психозы, но и неврозы, и даже депрессивные состояния. Пропагандист лоботомии в США Уолтер Джексон Фримен ездил на «Лоботомобиле» и сделал самостоятельно 3500 операций, не имея хирургических навыков. Свободный человек, свободная страна… Не то что тоталитарный СССР, в котором было проведено всего 176 таких операций, после чего лоботомия была запрещена. И не потому, что буржуазная – а потому что лженаука. Из 176 лишь 8 случаев дали положительную динамику.

Но вернемся в Квебек. Помимо психиатрии в тех приютах практиковался и принудительный детский труд. Лишенные родительского попечения и признанные психически нездоровыми дети использовались, наравне со взрослыми, на общественных работах. Сироты Дюплесси лишались элементарных юридических прав. Я не про голосование и прочие эфемерные свободы. Эти дети не могли наследовать имущество биологических родителей.

И сексуальная эксплуатация. И мальчиков, и девочек – без разницы.

По достижению 18 лет тех, кто выжил в этих концлагерях, просто вышвыривали на улицу. Абсолютно не адаптированных к нормальной жизни. Они не умели даже ездить на автобусе, не говорю о более сложных вещах – например устроиться на работу.

Еще цитата из поста блогера lady_tiana : Мой добрый знакомый, выживший после всех этих пыток, рассказывал, как каждый вечер дети сжимались в своих кроватях, с ужасом прислушиваясь к шагам в коридоре и гадая, кого из них уведут на растление. Он сам во взрослом возрасте пережил 32 операции по восстановлению ректума, настолько у него все было разрушено с пяти до девяти лет…

По свидетельству психологов, освидетельствовавших выживших детей, заметная часть из них отставала по развитию от сверстников, но это было в первую очерель следствием крайней педагогической запущенности и ранней депривации. Количество детей, погибщих в ходе экспериментов, точному подсчету не поддается. Сравнительно недавно в Монреале было обнаружено крупное захоронение детских останков, расположенное неподалеку от одного из подобных пыточных заведений.

В 1959 году Дюплесси умирает. Его партия Национальный союз проигрывает выборы либералам. Когда те приходят к власти в Квебеке – приходят в ужас. И… И тишина. Дело не раскрывается, не доходит до общества. Улики уничтожаются, приюты распускаются. Робкие ростки информации появляются лишь в 1989 году.

Вся история получила огласку в 1989 году, когда журналистка «Радио-Канады» Жаннет Бертран пригласила нескольких выживших сирот принять участие в её программе. С тех самых пор уцелевшие сироты, объединившись в комитет взаимопомощи, добиваются справедливости. Первое время провинциальное правительство Квебека отказывалось в принципе признавать сам факт существования подобных экспериментов. Однако со временем провинциальное и федеральное правительства принесли свои извинения сиротам и даже выплатили части из них материальную компенсацию, хотя обставили это таким количеством условий, что получить деньги смогли далеко не все. Со стороны Католической церкви извинений до сих пор так и не последовало.

Жертвы концлагерей объединились в организацию «Сироты Дюплесси». Правда восторжествовала? Как бы не так! Правительство Квебека признало со скрипом правоту оставшихся в живых 3 тысяч человек. Даже компенсации назначило. Но выплаты были обставлены таким образом, что прорваться через стену бюрократический процедур было практически невозможно.

Про велфер недаром было упоминание . Ответите «да» на вопрос: «были ли вы сиротой Дюплесси?» – вам откажут во въезде в Канаду навсегда.

Ватикан свою вину за канадских католиков-изуверов не признает до сих пор.

Это Канада. Это сразу после того, как была побеждена нацистская Германия. Западные страны, гордо себя назвавшие себя «странами первого мира» – это обычный рабовладельческий, кастовый строй, в котором есть элита, есть варвары и есть илоты.