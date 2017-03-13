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Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 марта 2017

10:38. 13 марта 2017 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Террористы ИГИЛ запустили фейк о «разрушенных статуях»

Террористы ИГИЛ запустили фейк о «разрушенных статуях»

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) сфабриковали кадры, на которых они якобы уничтожают ценные статуи. Об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье на сайте американской телекомпании CNN.

Ее журналисты побывали в одном из музеев в Мосуле, который в настоящее время пытаются освободить силы международной коалиции во главе с США. Как отмечается в репортаже, здание сильно повреждено, многие хранившиеся в нем древние памятники культуры ранее были разбиты боевиками. Процесс уничтожения статуй и других предметов искусства террористы тогда засняли на пленку. Запись была опубликована в интернете.

Как сообщили CNN представители иракских властей, специалисты изучили видеокадры, о которых идет речь, и пришли к выводу, что некоторые из изваяний, которые демонстративно разбивали молотками боевики, в действительности были фальшивками, изготовленными из гипса. Указанные экспонаты экстремисты, предположительно, вывезли за пределы Ирака и продали.

Кроме того, как отмечается в репортаже, не стали уничтожать боевики и меньшие по размеру, но все равно чрезвычайно ценные предметы искусства, хранившиеся на складе в музее. Их также, по всей видимости, продали.

Кампания по освобождению второго по величине города Ирака началась 17 октября прошлого года, за это время под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул и вытеснить экстремистов из ряда западных кварталов. Боевики ИГ были выбиты из восточной части города в конце января. 19 февраля по команде премьер-министра Хейдара аль-Абади было начато наступление на западную часть города.

В уличных боях с террористами задействован армейский спецназ, федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования. Наземным частям оказывают поддержку ВВС Ирака и международной контртеррористической коалиции во главе с США.

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В Астане начали собираться участники межсирийских переговоров

В Астане начали собираться участники межсирийских переговоров

Делегации участников очередного раунда переговоров по Сирии в понедельник начинают прибывать в Астану.

Об этом сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, пишет РИА Новости.

«Буквально сегодня начинают прибывать делегации для участия в очередном раунде Астанинского процесса, направленного на урегулирование ситуации в Сирии», — сказал Абдрахманов в ходе правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана.

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Россия за сутки раздала в Сирии около 3,2 тонн гуманитарки

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций, помощь получили более 3 тыс. жителей. Об этом сообщается в бюллетене центра.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. За сутки гуманитарную помощь получили 3,1 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,2 т», — говорится в сообщении.

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В Сирии за прошлый год убито 652 ребенка — отчет ООН

В Сирии за прошлый год убито 652 ребенка — отчет ООН

В Сирии в 2016 году погибло 652 ребенка. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 13 марта отчете ООН, передает агентство Associated Press.

В Сирии не прекращаются атаки на школы, госпитали, детские площадки, парки и дома. Жестокость проявляют террористы и поддерживаемая США «оппозиция».

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Метки: главное, компиляция
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