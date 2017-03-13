Политический детектив – Бешеные псы Трампа: команда фас!

Политический детектив - расследование загадочных событий и теневых процессов, влияющих на мировой порядок. Кто заинтересован в войнах на Ближнем Востоке? Кто спонсирует запрещенное в России «Исламское государство»? Что стоит за антироссийской риторикой западных политиков? Как выборы президента Америки влияют на жизнь других стран? Тайны мировой закулисы. Борьба за звание мировой державы. «Дружба против», союзничество и интриги в сегодняшней геополитике. Хотите знать правду, которая скрывается за происходящим в мире?