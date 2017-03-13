Одна из самых удивительных легенд. Какие секреты таит в себе Гремячая башня

В Пскове есть полуразвалившаяся Гремячая башня, горделиво возвышающаяся на берегу реки Псковы. Про башню сложено три самые известные легенды...

Одна из самых удивительных – легенда о Гремячей башне. Будто именно в этой башне Псковской крепости спрятан клад – такой богатый, что башня, мол, буквально "гремит" от сокрытого в её стенах золота-серебра. Вот только клад этот заговорённый, и извлечь его непросто. А кто попытается, да не сумеет – навеки в башне останется.

Что это – просто мистическая легенда? Или за ней стоят какие-то подлинные исторические события? Какие секреты таит в себе Гремячая башня?