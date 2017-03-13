На Евровидение от России едет инвалид Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе “Евровидение-2017″, который пройдет в этом году на Украине, сообщили в эфире Первого канала в воскресенье. Первый канал показал песню “Flame Is Burning” на английском языке, с которой поедет Самойлова на конкурс. Автором музыки и слов композиции стал Леонид Гуткин. Он писал песни для участниц конкурса — Полины Гагариной и Дины Гариповой.

Девушка родилась в 1989 году в республике Коми. Она неоднократно побеждала и становилась лауреатом всевозможных музыкальных конкурсов, стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой “Фактор А” в 2013 году. В 2014 году Самойлова принимала участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.

Юлия Самойлова получила известность, впервые появившись на российском телевидении в третьем сезоне вокального шоу “Фактор А” — в 2013 году девушка поразила судей пронзительной песней и тем, что спела на шоу в инвалидном кресле.

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Юлия с детства и имеет I группу инвалидности по наследственному заболеванию. В 13 лет ей был поставлен диагноз “спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана”.

Сама певица рассказывает, что стала инвалидом после сделанной в детстве прививки от полиомиелита. На “Факторе А” Самойлова заняла второе место, а впоследствии стала участницей церемонии открытия Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году.