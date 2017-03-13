Кризис не заметило большинство силовиков и чиновников

Мнение о стабилизации ситуации разделяют 40,9%, улучшения заметили только 3,7%. Работники силовых структур и сферы государственного и муниципального управления чувствуют себя значительно увереннее занятых в других сферах деятельности, следует из данных ноябрьского опроса, опубликованных в ежемесячном мониторинге РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ.

Более половины (53%) опрошенных отмечают ухудшения в экономике, незначительные или существенные. Мнение о стабилизации ситуации разделяют 40,9%, а улучшения заметили только 3,7%. Больше половины чиновников (57%) и силовиков (58%) считают, что ситуация в экономике осталась без изменений. При этом именно респонденты этих двух групп демонстрируют наибольший оптимизм (7,1% и 6,5% соответственно), говоря об улучшении экономической ситуации.

Реальные доходы населения снижаются три года подряд и все больше зависят от социальных выплат. В 2016 г. 19% доходов среднестатистический россиянин получил от государства – это исторический рекорд, следует из данных Росстата.

Если о незначительном или заметном ухудшении экономической ситуации сообщает 53% опрошенных, то о том, что эти изменения затронули их лично, – 78%, отмечается в мониторинге: среди занятых в промышленности в полтора раза больше тех, кто считает, что кризис будет продолжаться еще в течение двух лет или дольше, чем среди занятых в госуправлении и в силовых структурах. В то же время рабочие оценивают перспективы с наибольшим пессимизмом. Численность тех, кто не почувствовал влияние кризиса, как и год назад, всего 8%.

О снижении зарплаты социологам рассказали представители всех отраслей, однако в большей степени это затронуло работников ЖКХ, транспорта и связи (31,7%), а в наименьшей – сотрудников силовых структур и чиновников, среди которых более 70% не опасаются дальнейшего сокращения оплаты труда.

Количество силовиков и чиновников за период 2006–2015 гг. увеличилась с 4,94 млн до 5,33 млн человек, тогда как численность занятых в обрабатывающих производствах снизилась с 12,44 млн до 10,34 млн человек, говорится в мониторинге.

Зарплаты силовиков и чиновников полностью зависят от бюджета. Государство в кризис не сокращало расходы на оплату труда этих категорий. Вместе с тем, если в среднем в доходах россиян доля госвыплат почти достигла 20%, то доходы 40% населения зависят от них на 50–60%, подсчитывал Всемирный банк.

Среди пенсионеров 28% считают, что за последнее время ситуация заметно ухудшилась против 22% работающих, следует из мониторинга. Среди занятых наихудшим образом оценивают ситуацию рабочие – каждый четвертый считает, что ситуация заметно ухудшилась, в то время как среди специалистов различного уровня такое мнение разделяет каждый пятый.

В 2008–2014 гг. на каждые девять созданных в экономике рабочих мест приходилось 10 ликвидированных; по отраслям чистый прирост рабочих мест показали только торговля, финансовые услуги и сектор госуправления (включая оборону). Влияние факторов, вынуждающих сокращать или реструктурировать государственные расходы, нарастает, а возможности получения более высоких доходов в частном секторе сокращаются, констатируют эксперты Всемирного банка. При этом россияне отводят государству ключевую роль в защите населения от экономических проблем и обеспечения дальнейшего роста доходов, но теперь государству вряд ли удастся эти ожидания оправдывать, заключают они.

Сейчас ситуация даже хуже, чем в 90-е, оценивает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: тогда за счет роста частного предпринимательства или сектора НКО население могло выживать, а теперь государство определяет, где и сколько рабочих мест создается, и возможностей у людей значительно меньше.

Видео: Всеволод Ию из Приморского края, глава Чкаловского сельского поселения с речью на экономическом форуме.