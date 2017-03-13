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Как выглядит русское каратэ и почему бойцы из России сильнейшие в мире

17:34. 13 марта 2017 Просмотров - 195 3 коммент. Опубликовал:

Люди которым не нужно оружие, они сами – оружие. Мастера советского каратэ прошли долгий путь от фанатичных тренировок в 70-х, через запреты и гонения, к заслуженному признанию. Каратэ в России давно стало национальным единоборством, но лишь сейчас открываются неизвестные страницы его истории. За что на самом деле сажали каратистов в СССР, как тренировались те, кто их сажал, как сегодня выглядит русское каратэ и почему бойцы из России – сильнейшие в мире?

Метки: бойцы, каратэ, сильнейшие в мире, спорт
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