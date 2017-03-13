Как выглядит русское каратэ и почему бойцы из России сильнейшие в мире
17:34. 13 марта 2017 Просмотров - 195 3 коммент. Опубликовал: Neils
Люди которым не нужно оружие, они сами – оружие. Мастера советского каратэ прошли долгий путь от фанатичных тренировок в 70-х, через запреты и гонения, к заслуженному признанию. Каратэ в России давно стало национальным единоборством, но лишь сейчас открываются неизвестные страницы его истории. За что на самом деле сажали каратистов в СССР, как тренировались те, кто их сажал, как сегодня выглядит русское каратэ и почему бойцы из России – сильнейшие в мире?
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У Европы заканчивается терпение относительно Украины!..
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Сильнейшее в мире русское карате -это из области Неуловимого Джо в наше время. Статья с видео опоздала лет на 30.. ))
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Так куётся характер… Спортсменом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан!