Как выглядит русское каратэ и почему бойцы из России сильнейшие в мире

Люди которым не нужно оружие, они сами – оружие. Мастера советского каратэ прошли долгий путь от фанатичных тренировок в 70-х, через запреты и гонения, к заслуженному признанию. Каратэ в России давно стало национальным единоборством, но лишь сейчас открываются неизвестные страницы его истории. За что на самом деле сажали каратистов в СССР, как тренировались те, кто их сажал, как сегодня выглядит русское каратэ и почему бойцы из России – сильнейшие в мире?