Как правительство хочет заработать на работающих пенсионерах

Люди, отдавшие свое здоровье и силы обществу, вправе рассчитывать на пенсию. Достойную и достаточную. Однако в постсовесткий период пенсионное обеспечение перестало быть суммой, которой хватит на достойную жизнь. «Неэффективная» якобы советская власть делала то, что не могут сделать «эффективные менеджеры»: платить людям пенсию, на которую можно прожить.



Однако партия «Единая Россия», которое возглавляет премьер Д.А. Медведев согласилось проиндексировать пенсии на величину прошлогодней официальной инфляции. Но ведь пенсия маленькая, а значит, пенсионер идет работать и после выхода на пенсию. И тут правительство «Единой России» решает заработать на тех, кто трудится уже имея право на заслуженный отдых, и отказывает в индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как это выглядит в цифрах, поясняет член Пермского отделения ПВО Алексей Александрович Киселев.

Видео ВКонтакте

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru