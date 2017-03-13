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Как правительство хочет заработать на работающих пенсионерах

14:51. 13 марта 2017 Просмотров - 201 4 коммент. Опубликовал:

Люди, отдавшие свое здоровье и силы обществу, вправе рассчитывать на пенсию. Достойную и достаточную. Однако в постсовесткий период пенсионное обеспечение перестало быть суммой, которой хватит на достойную жизнь. «Неэффективная» якобы советская власть делала то, что не могут сделать «эффективные менеджеры»: платить людям пенсию, на которую можно прожить.

Однако партия «Единая Россия», которое возглавляет премьер Д.А. Медведев согласилось проиндексировать пенсии на величину прошлогодней официальной инфляции. Но ведь пенсия маленькая, а значит, пенсионер идет работать и после выхода на пенсию. И тут правительство «Единой России» решает заработать на тех, кто трудится уже имея право на заслуженный отдых, и отказывает в индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как это выглядит в цифрах, поясняет член Пермского отделения ПВО  Алексей Александрович  Киселев.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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