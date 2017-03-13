Как правительство хочет заработать на работающих пенсионерах
Люди, отдавшие свое здоровье и силы обществу, вправе рассчитывать на пенсию. Достойную и достаточную. Однако в постсовесткий период пенсионное обеспечение перестало быть суммой, которой хватит на достойную жизнь. «Неэффективная» якобы советская власть делала то, что не могут сделать «эффективные менеджеры»: платить людям пенсию, на которую можно прожить.
Однако партия «Единая Россия», которое возглавляет премьер Д.А. Медведев согласилось проиндексировать пенсии на величину прошлогодней официальной инфляции. Но ведь пенсия маленькая, а значит, пенсионер идет работать и после выхода на пенсию. И тут правительство «Единой России» решает заработать на тех, кто трудится уже имея право на заслуженный отдых, и отказывает в индексации пенсий работающим пенсионерам.
Как это выглядит в цифрах, поясняет член Пермского отделения ПВО Алексей Александрович Киселев.
Источник: nstarikov.ru
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У Европы заканчивается терпение относительно Украины!..
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Мечтаю чтобы нефть $10 стоила,тогда будем жить по другому,меньше Землю за@@рать и использовать технологии Теслы!!!
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Мальчик забыл НДС 18% – его платят ВСЕ кто посещает магазины!!!А ещё акцизы на бензин,сигареты,пойло,авторезину и др.А ещё таможня.Дорожный налог,налог на землю,недвижимость!!!
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Все что вы перечислили,Владимир, весь этот СБОР прямиком идет на содержание мирового правительства!!!