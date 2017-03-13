Как быстро стать миллиардером. Инструкция от Анатолия Чубайса

Казалось бы, Анатолий Чубайс вечен, как некое темное прошлое, которое стараются забыть, но оно всегда выплывает где-то поблизости. Вечен и непобедим. О нем опубликованы многие журналистские расследования, в том числе и мною, где подробно рассказано о тех или иных «подвигах» Анатолия Борисовича на ниве дикой приватизации и волшебно исчезающих миллиардов. Многие его соратники и друзья, не успевшие вовремя убыть за границу, плавно переместились в следственные изоляторы и колонии. Только вот сам Анатолий Чубайс здоров и на свободе; как всегда, по-ленински с прищуром улыбается и разводит руками – Да, что это вы! Я же чист, как небо, а все, что было, так это по незнанию, мол, обучались мы тогда, в 90-е. Где деньги, спрашиваете? Нету их у меня, этих денег. Беден, как церковная мышь, живу в долг.

И правда, все эти десятилетия никто не мог уверенно сказать о том, что обретающийся, в основном, на государственных должностях со строгим окладом, Анатолий Борисович Чубайс – миллиардер. Но сейчас настал тот самый момент, когда можно с уверенностью сказать о том, что бывший главный приватизатор Всея Руси, а ныне скромный труженик и совладелец управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс является миллиардером. И его пути к заветным миллиардам принципиально отличаются от путей Билла Гейтса, Сергея Брина или Уоррена Баффетта. Здесь совсем иные истории.

Как получить большие деньги. Легализация на ровном месте.

Итак, в январе 2010 года тогдашний глава ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс, как частное лицо, покупает за 30 миллионов рублей (запомните эту цифру) земельный участок в 250 гектаров (кадастровый номер 69:24:0000010:374), расположенный в Осташковском районе Тверской области, возле деревни Павлиха. Ничем не примечательный участок, предназначенный для жилищного строительства, в, мягко говоря, непрестижном районе, без каких-либо благ цивилизации. Но, как оказалось, Чубайса совершенно не интересовали какие-то блага и престиж, так как строить никто там ничего и не собирался, а участок был приобретен для совершенно иных, далеко идущих целей.

В том же 2010 году Анатолий Борисович разделяет купленную землю на три участка примерно по 85 гектаров каждый и в 2011-2012 годах продает их по… 136 миллионов каждый, на общую сумму около 408 миллионов рублей. Факт продажи двух участков отражен в имеющихся у меня декларациях о доходах Чубайса за данный период и в информационном письме, подписанном лично Анатолием Чубайсом. То есть, за год Чубайс официально получил прибыль примерно в 1300 процентов, заработав не перепродаже земли около 378 миллионов рублей. Такая прибыль не снилась даже наркобаронам. Понятно, что земля в Тверской области никогда не стоила даже малой части подобных денег. Вот лишь некоторые предложения на покупку земли в соседних районах Тверской области:

31 гектар за три миллиона рублей 10 га. за 1 350 000 рублей



Получается, что купить вышеназванные 250 гектаров Тверской земли у Чубайса за 13 миллионов долларов (по курсу на дату продажи) мог только идиот. Или же человек, заинтересованный в легализации огромных денег для тогдашнего главы ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса.

Как оказалось, покупатель земли у Чубайса вовсе не был идиотом. За баснословные деньги, превышающие реальную стоимость земли в десятки раз, её купила у Анатолия Борисовича некая компания ООО «Бизнес Инвест», аффилированная к бизнесмену Борису Минцу. Борис Минц — миллардер, председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group, с которым нынешний глава УК «Роснано» знаком аж с 1991 года. Именно тогда Минц занимал должность начальника Управления Госимущества РФ, которое возглавлял никто иной, как Анатолий Чубайс. То есть, продавца и покупателя земли по завышенной в десятки раз цене связывает давнишняя дружба и, как выяснилось, совместный большой бизнес.

В результате этой первоначальной сделки (последующая будет еще круче), Анатолий Чубайс получил от своего подельника товарища и партнера гражданина Минца прибыль не много ни мало в 378 миллионов рублей легальных, чистых денег, который благополучно внес в декларацию о доходах. Мол, просто купил землицы, а потом по случаю её перепродал, но уже в тринадцать раз дороже. Подтверждает эти чудеса легализации налоговая декларация Анатолия Борисовича за 2012 год:

Подтверждает факт "гигантского дохода" подписанное лично Чубайсом «Информационное письмо» с разъяснениями столь странных доходов, датированное мартом 2013 года:

А это один из так выгодно "проданных" Чубайсом участков в Тверской области:Но и на этом история волшебного обогащения чиновника Чубайса не заканчивается и легким движением руки миллионы превращаются в миллиарды. И чтобы проследить за явлением миллиардов давайте вернемся в чуть более раннее время.

В 2007 году Анатолий Чубайс, будучи главой РАО «ЕЭС России», совместно с тем самым Борисом Минцом, который и «купил» впоследствии у Анатолия Борисовича тверские земли в 13 раз дороже их стоимости, создают закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Перспективные компании». Чубайс имел в «Инвестиционных компаниях» 54,8 процента, а Минц – 45,2 процента. ЗПИФ сразу передаётся в управление ООО «УК «Открытие», а чуть позже – в управление ООО УК «Север Эссет Менеджмент», подконтрольное… конечно же, Борису Минцу. И у них даже директор общий – некая гражданка О.Н. Дудалина.

И кстати, Анатолий Чубайс, будучи «бедным чиновником», при учреждении ЗПИФ «Перспективные компании» даже не внес необходимый учредительный пай в размере 505 миллионов 504 тысячи рублей, числясь в декларации «должником». А далее начинают происходить настоящие чудеса в три шага.

В августе 2015 году стоимость чистых активов ЗПИФ «Перспективные компании» вдруг возрастает до 3 957 589 283 рублей (трех миллиардов девятисот пятидесяти семи миллионов рублей!!!). И происходит это за счет «увеличения расчётной стоимости паев фонда», в том числе и в связи с (внимание!!!) "внесением в него трех земельных участков общей площадью 2 506 601 кв. метров". Да, да, тех самых, что в Тверской области в Осташковском районе возле деревни Павлиха, которые Чубайс «продал» Минцу в 13 раз дороже их стоимости. Теперь эта грешная земля стоит уже миллиарды рублей.

Второй шаг Чубайса.

Анатолий Чубайс в декабре 2015 года официально занимает у бизнесмена и финансиста Рубена Варданяна более семи миллионов долларов и вносит их в ЗПИФ «Перспективные компании», погашая собственную задолженность в размере 505 миллионов 504 тысячи рублей. Помните, он при регистрации фонда не вносил свой пай, оставаясь долгое время должником? Теперь пришлось это сделать так как наступал третий шаг.

Третий шаг Чубайса.

После того, как Анатолий Борисович теперь и официально стал полноценным совладельцем ЗПИФ «Перспективные компании», погасив свою задолженность, настал момент получать ему легальное и большое бабло. В конце 2015 года ЗПИФ «Перспективные компании» благополучно прекращает свою деятельность (через несколько месяцев после срочного внесения Чубайсом своей доли), а Анатолий Чубайс получает стоимость причитающихся ему паев (помните, 54,8 процента?) от искусственно раздутого почти до четырех миллиардов рублей ЗПИФа. В итоге, глава УК «Роснано» становится счастливым обладателем легальных и чистых денег в сумме более одного миллиарда восьмисот миллионов рублей или 30 миллионов долларов США.

Да, кстати. Чуть не забыл. Из вышеозначенных 30 миллионов долларов Чубайс тут же вернул долг Рубену Варданяну (7 000 000 $), а остальную сумму (около 23 миллионов долларов) зачем-то… дал в долг тому самому господину Борису Минцу. Казалось бы, зачем? По доброте душевной? Увы, нет. Именно об этих деньгах, переданных гражданину Минцу якобы в долг, и пойдет речь в следующей части моего расследования.

Как здорово, когда у тебя есть такие подельники бизнес-партнеры и друзья, которые помогают превратить никому не нужные куски земли в Тверской области, купленные Чубайсом по цене средней московской квартиры, сначала в 400 миллионов рублей легальных (!!!) денег, а потом и в 30 миллионов долларов США. Абсолютно чистеньких и готовых к употреблению на благо семьи Анатолия Чубайса. Да уж, хорошо иметь участок земли в деревне Павлиха Тверской области, что в Осташковском районе. Это вам не копеечная Рублевка какая-нибудь.

Как правильно потратить большие деньги.

Выше я рассказал об одном из многих способов Анатолия Борисовича Чубайса превращать ничто в легальные и чистые десятки миллионов долларов. Но, а теперь имеет смысл обратить внимание на то, как и куда эти деньги вкладываются.

Итак, начну с самого начала этой удивительной истории. В июне 2012 года акционерное общество «СФО КОНЦЕПТ АГ», зарегистрированное в Швейцарии по адресу: кантон ЦУГ, Баар, Обернойхофштрассе 5, 6341 покупает в районе деревни Переделки (рядом со знаменитым Пастернаковским Полем) два земельных участка общей площадью 1,56 га за 246,4 млн. рублей. Поскольку рублевая цена участков по соглашению была уплачена в долларах США по курсу ЦБ на тот момент, а это 32,1 руб. за 1 доллар США, то долларовая цена составила 7,667 млн. долларов США, или почти 5 тыс. долларов за сотку.

С застройкой все оказалось в лучшем виде. Согласно имеющимся отчетам, ударными темпами, менее, чем за два года, были выполнены работы на общую сумму около 30 млн. долларов США. А дальше – больше. Сейчас уже общие затраты швейцарской фирмы АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» на «объект», включая земельный участок, строительство, коммуникации и пр. составили около 50 млн. долларов.

Помимо основного жилого хозяйского дома площадью 2 656 кв. м, в супер-комплекс входят: гостевой дом площадью 585 кв. м, дом охраны – 736 кв. м и гараж – 374 кв. м. Площадь земельного участка составляет, как уже было сказано, 15 563 кв. м или почти 1,6 га. Стоимость всего «объекта» оценивается примерно в 55 млн. долларов США.

Вот такое поместье в Переделках 1,6 га:

И тут выясняется три весьма пикантных момента. Во-первых, деньги в сумме 21 миллион 900 тысяч долларов, вложенные в строительство роскошного дворца в Переделках, швейцарская компания «СФО КОНЦЕПТ АГ», оказывается, взяла в долг у кипрского офшора «01 TRUST SERVICES LIMITED» «на пополнение оборотных средств». Займ был сделан двумя контрактами: 03 апреля 2012 года (договор займа № LA-01-SFO-03042012) на сумму 15 500 000 долларов США и 01 октября 2012 года (договор займа № 01-SFO-011012) на сумму 6 400 000 долларов США. И самое интересное – это условия договоров займа. Деньги отдавались на десять лет, до 2022 года, под 2,5 процента годовых, проценты тоже можно было погашать в 2022 году и (внимание!) без какого-либо обеспечения займа. Просто так.

Во-вторых, не трудно догадаться, что на тот момент владельцем швейцарской компании «СФО КОНЦЕПТ АГ», получившей столь сладкие займы из офшора, был никто иной, как Анатолий Борисович Чубайс. Вот выписка из реестра акционеров:

А в-третьих, конечным бенефициаром кипрского офшора «01 TRUST SERVICES LIMITED», «давшего в долг» компании Чубайса почти 22 миллиона долларов, является (внимание!!!) гражданин Борис Минц. Да, тот самый Минц, которому, как вы помните, через три года после описываемых событий, в 2015 году наш герой Анатолий Борисович «дал в долг» все свои баснословные доходы от закрытия ЗПИФ «Перспективные компании». Получается, по моему мнению, что господин Чубайс, получив 23 миллиона долларов «дохода», по сути, от многократной продажи одной и той же тверской земли, просто-напросто таким хитрым образом закрыл свой долг Борису Минцу.

А почему, спросите вы, так сложно проворачивалась ситуация – Чубайс в 2012 году занимает на льготных условиях 22 миллиона долларов у Бориса Минца на строительство дворца в Подмосковье, а потом, в 2015 году, разыграв с тем же Минцем авантюру с тверской землей, отдает ему якобы тоже в долг всю свою прибыль, эквивалентную 23 миллионам долларов? Ответ, по моему мнению, прост, как правда. Во-первых, Анатолий Чубайс решил все же «не светить» свои десятки миллионов долларов и еще дополнительно легализовать некую большую сумму, например, с помощью последующего прощения Минцем ему долга. А во-вторых, Чубайс с Минцем, опять-таки, по моему мнению, решили попробовать повесить возврат 22 миллионов на некоего, прошу прощения, козла отпущения.

Дело в том, что 8 мая 2013 года Президент подписал Федеральный закон о запрете чиновникам иметь счета и активы за рубежом. Что тогда сделали российские чиновники? Правильно, избавились от этих активов, но при этом в большинстве случаев, сохранив их. Способы были разные – жены, дети, родители, братья и так далее. А. Чубайс отреагировал немедленно. Сразу после вступления закона в силу, в том же мае 2013 года, он продал свои акции другому лицу, некоему малоизвестному гражданину Илье Сучкову. Последний, купив швейцарскую компанию SFO Concept AG, естественно, приобрел вместе с ней и долги, которые своими решениями наделал А. Чубайс, но также и объект недвижимости в виде жилого комплекса в деревне Переделки. Кому-то такая сделка может показаться странной. Но это только на первый взгляд.

С одной стороны, Анатолий Чубайс оперативно и четко исполнил закон. И не фиктивно, как некоторые российские чиновники и депутаты, переведя свои зарубежные активы на членов семьи, и разведясь с ними. Он реально продал активы стороннему лицу. А с другой, — И. Сучков приобрел компанию хотя и с долгами, но и с недвижимостью, потенциальная рыночная стоимость которой превышает сумму долга. Да и срок погашения займов наступает лишь в 2022 году, то есть через пять лет.

И вот тут-то и началось веселье. Глава «Роснано», превратившись из чиновника в бизнесмена (он создал коммерческую структуру — управляющую компанию «Роснано», которая теперь «управляет» госкомпанией «Роснано», и получив в ней почти один процент, государству принадлежат остальные 99, стал уже не чиновником, а предпринимателем), решил вернуть назад себе роскошное поместье в Переделках. Причем, вернуть весьма необычным способом.

Анатолий Борисович потребовал от нового владельца швейцарской «SFO Concept AG» Ильи Сучкова, по его словам, продать ему, Чубайсу, поместье в Переделках, в которое было вложено почти 50 миллионов долларов, за… двенадцать с половиной миллионов долларов, а саму компанию «SFO Concept AG» (с многомиллионной задолженностью господину Минцу) оставить себе на память и выплачивать долги. Разумеется, Сучков, также не будучи идиотом, наотрез отказался от такого «предложения» и, по его словам, получил полный комплект угроз от главы «Роснано» — от международных судов до возбуждения уголовного дела и других не менее серьезных проблем.

В настоящее время идет активная переписка и арбитражные суды, в которых структуры Анатолия Чубайса пытаются отобрать у швейцарской компании «SFO Concept AG» переделкинскую недвижимость и оставить ей лишь долги офшорным компаниям Минца. И кстати, еще один факт, подтверждающий мою версию «кидалова» от Чубайса-Минца, — в начале июня прошлого года кипрская компания «01 TRUST SERVICES LIMITED» подает в Арбитражный суд Московской области исковое заявление о взыскании задолженности в размере 22,9 млн. долларов США со швейцарской компании АО «СФО КОНЦЕПТ АГ». Тех самых денег, которые якобы даны в долг до 2022 года под 2,5 процента годовых. Смешно? Не совсем. Истец, кипрская компания, просит не просто взыскать со швейцарской компании долг, а «принять обеспечительные меры» в виде «наложения ареста» на имущество АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» в районе деревни Переделки.

И еще удивительный факт, который возможно несколько изменит будущий статус Анатолия Борисовича Чубайса. 21 октября 2016 года старшим следователем СУ МУ МВД России «Одинцовское» Егоровой Ж.А. было возбуждено уголовное дело «в отношении неустановленного лица».

В тексте постановления однозначно сказано следующее, подтверждающее приведенные выше факты,: «…неустановленное лицо, действуя от имени компании SFO Concept AG (Швейцарская Конфедерация – ред.), имея умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, под предлогом инвестирования денежных средств в строящийся жилой комплекс…, заключило от имени SFO Concept AG с кипрской офшорной компанией 01 TRUST SERVICES LIMITED, конечным бенефициаром которого является гражданин Д.Б. Минц (!!!. Авт.), следующие договора…» Далее следователь Егорова перечисляет договора займа, всего на общую сумму 21,9 миллионов долларов США и сообщает, что некое «неустановленное лицо» «далее во исполнение своего преступного замысла» «заключило договор купли-продажи между SFO Concept AG и самим владельцем Ильей Сучковым» якобы с целью регистрации объектов на имя Сучкова. И теперь возникает вопрос. Простите, а почему «неустановленное лицо»? Договоры займов с офшорами Бориса Минца заключал никто иной, как… Анатолий Борисович Чубайс в пору своего владения швейцарской компанией SFO «Concept AG». Вот даже протокол собрания компании, подтверждающий займы, подписанный лично Анатолием Борисовичем:Получается, Чубайс и есть то самое «неустановленное лицо», в отношении которого старшим следователем СУ МУ МВД России «Одинцовское» Егоровой Ж.А. и было возбуждено уголовное дело? Вроде бы все сходится? И, конечно, впечатляют многомиллионные суммы, которые так легко и на таких невероятно льготных условиях, без какого-либо обеспечения, получала в 2012 году от миллиардера Бориса Минца личная швейцарская компания Чубайса.

Похождения оффшорных друзей Чубайса в Брянском суде

Итак, многомиллионные (в долларах, разумеется) «дружеские взаимозаймы» Анатолия Чубайса и его партнера по бизнесу Бориса Минца превратили участок в подмосковных Переделках в роскошный дворец, представленный на фотографиях выше. Но даже тогда, когда Анатолия Борисович официально перестал владеть швейцарской компанией «СФО КОНЦЕПТ АГ», очередная кипрская оффшорка (большой привет господину Минцу) решила помочь с окончанием строительства имения в Переделках, дабы в последствии, судя по происходящему, просто отжать дворец с помощью определенных действий в пользу Чубайса, либо самого Минца, который вдруг тоже заинтересовался в роскошных переделкинских землях.

1 июня 2015 года между швейцарской компанией «СФО КОНЦЕПТ АГ» (той самой, которая раньше принадлежала Чубайсу) и кипрской компанией «KRIZNA HOLDINGS LTD» (запомним эту фирму, также, вероятно, аффилированную к Борису Минцу) заключается договор займа, по которому швейцарская фирма получает «срочную кредитную линию» в размере 7,5 млн. долларов США со сроком погашения 30 ноября того же 2015 года.

В конце октября 2015 года, то есть за месяц до срока погашения займа заимодавец («СRIZNA HOLDINGS LTD») заключает договор уступки этого долга с процентами (договор цессии) с другой офшорной компанией «DENIAN LTD», зарегистрированной на Британских Виргинских островах (название этой фирмы тоже следует запомнить), а последняя 30 ноября, в последний день погашения займа, заключает с АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» соглашение об аннулировании долга в 7,5 млн. долларов (!) Набежавшие проценты в сумме 84 375 долларов вообще не в счет.

В сентябре того же 2015 года история повторяется. Но только теперь заимодавцем выступает другая кипрская компания — «RAFINHA HOLDING LIMITED», которая предоставляет АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» еще один заем в 3 млн. долларов США на точно таких же условиях. И точно так же эта кипрская компания заключает договор уступки долга с той же компанией «DENIAN LTD», а та 30 ноября, опять же в последний день погашения займа, заключает с АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» соглашение об аннулировании долга.

Вот что такое настоящая благотворительность! Долг в сумме 10,5 млн. долларов США, а с набежавшими процентами – более 10,6 миллионов был просто аннулирован! (соответствующие документы у меня имеются). Такую благотворительность простому россиянину трудно понять, правда, если не знать, что перечисленные выше кипрские компании и компания с Британских Виргинских островов так или иначе связаны с уже известным персонажем, близким другом Чубайса Борисом Минцем.

Но когда наступил тот неприятный для бывшего владельца швейцарской «СФО КОНЦЕПТ АГ» Анатолия Борисовича Чубайса момент, в который новый владелец компании Илья Сучков отказался продавать Чубайсу дворец, обошедшийся в 50 миллионов долларов, за 12,5 миллионов и оставлять своей компании гигантские долги, произошло чудо.

Оффшорная компания «СRIZNA HOLDINGS LTD» в кипрском суде вдруг потребовала у такой же компании «DENIAN LTD» вернуть прощенный ранее долг в сумме 7,5 миллионов долларов. При этом, разумеется, «забыв» предъявить суду соглашение об аннулировании долга. Соответственно, суд Никосии (Кипр) принял решение в пользу истца. И понятно, что две «дружественные» (и снова привет гражданину Минцу) офшорки решили вопрос о возобновлении долга между собой и теперь швейцарская компания «СФО КОНЦЕПТ АГ» снова оказалась должна многие миллионы «СRIZNA HOLDINGS LTD».

И тут в дело вступил… Арбитражный суд Брянской области, наложивший арест на том самый дворец в Переделках. Почему именно Брянской области? Ведь судебные разбирательства идут между виргинским, кипрским офшорами и швейцарской компанией? Смею предположить, потому, что, с брянским арбитражем легче договориться, чем, скажем, с Лондонским Международным третейским судом, в чью юрисдикцию входят рассмотрение подобных исков. А юридической причиной было, по некоторым сведениям, то, что между вышеназванными офшорами были подписаны документы о «решении юридических вопросов» чисто конкретно в Арбитражном суде Брянской области. И никак не иначе. Представляете себе гигантскую популярность Брянского арбитражного суда среди крупных иностранных офшоров с многомиллионными оборотами?

И еще не менее увлекательный момент. Арбитражный суд Брянской области досрочно (!!!), до получения решения Кипрского суда, признает компанию «СRIZNA HOLDINGS LTD» истцом (с правами кредитора) и накладывает по ее требованию арест на имущество стоимостью в 50 миллионов долларов – на тот самый супер-дворец в Переделках (смотри его историю и фотографии выше). Получается, что пока граждане Чубайс и Минц не «решат» вопрос со швейцарской компанией Ильи Сучкова в свою пользу, роскошная недвижимость будет арестована. Браво, брянскому арбитражу, легко включающему в свою юрисдикцию швейцарские, английские и кипрские компании и выносящему решение досрочно. Главное, чтобы Анатолию Борисовичу было хорошо.

Сейчас решение брянского арбитража обжалуется, а швейцарская компания «СФО КОНЦЕПТ АГ» обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере.

Но, честно говоря, оперативная реакция на заявление и дальнейшее обжалование незаконного решения брянского суда у меня вызывают большие сомнения, в связи с хронической непотопляемостью Анатолия Чубайса. Посмотрите на его «игры» с тверской землей и на откровенную, на мой взгляд, легализацию миллиардов рублей, сделанных по сути из пустоты. Ведь эта авантюра, как я уже упоминал в первой части своего расследования, сначала прокручивалась совместно с гражданином Минцем еще в 2010 году и постепенно превратилась из 30 миллионов рублей, уплаченных Чубайсом за 250 гектаров тверской земли, в 1 миллиард 800 миллионов рублей, полученных тем же Чубайсом в виде легального, чистого дохода. Разница в шестьдесят раз! И, как видите, Анатолий Борисович по-прежнему в полном порядке и на свободе, «успешно» руководит нанотехнологиями.

Конечно, может быть, правоохранительные и контролирующие органы просто не успевали отслеживать столь стремительные действия Анатолия Чубайса по собственному скоростному обогащению? Ну, недосуг как-то… То Тверь, то Брянск, то Швейцария, то Кипр, то Переделки… Но я сегодня предоставляю им, уважаемым правоохранительным и контролирующим органам, возможность ознакомиться со всеми приведенными выше фактами, документами и сделать свои выводы. И еще. В качестве дополнения к вышесказанному, я передаю всю имеющуюся у меня документацию по коммерческим «подвигам» Анатолия Чубайса непосредственно в прокуратуру. Я вас, Анатолий Борисович, не сильно расстроил? Нанотехнологии, надеюсь, не пострадают?

Источник: nnm.me