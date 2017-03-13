Другая история Земли. Часть 1б.
12:58. 13 марта 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Первая фаза. Огромный объект диаметром около 500 км вначале пролетает плотные слои атмосферы. При этом поверхность объекта раскаляется до очень высоких температур, образуя вокруг объекта облако плазмы. За счёт большого размера объекта и движения на очень большой скорости, в атмосфере должна образоваться очень мощная ударная волна, но скорость её движения будет соизмерима со скоростью звука, в то время как сам объект должен двигаться намного быстрее. За время прохождения атмосферы объект практически не потеряет скорость, так как за счёт гигантских размеров отношение поперечного сечения объекта к его массе будет очень маленьким, поэтому аэродинамического торможения фактически не будет.
Вторая фаза. Объект достигает поверхности океана и пролетает через многокилометровую толщу воды. Сейчас глубина океана в районе массива Таму достигает 6 км. А вот какая была глубина океана в этом месте в момент катастрофы, это вопрос открытый, поскольку после катастрофы она должна была увеличиться. Но даже если допустить, что и тогда она составляла 6 км, то по сравнению с диаметром объекта в 500 км, это чуть больше 1.2%. То есть, наличие океана объект практически не заметил. Добавим к этому, что поверхность объекта при пролёте через атмосферу раскалилась и объект объят облаком плазмы. Соответственно, при контакте с океаном огромные массы воды моментально превращаются в пар, в результате чего мы получаем мощнейший паровой взрыв и гидро-паровой удар. Куда у нас может пойти образовавшийся пар? Сверху напирает падающий объект с огромной массой, снизу дно океана. Следовательно, ударив в дно, огромное количество пара устремится во все стороны от центра падения. А поскольку объект в конечном итоге достигает дна, пробивает земную кору и уходит внутрь, то это означает, что огромное количество воды в области диаметром 500 км и толщиной с глубину океана в этом месте, а это несколько километров, будет вытолкнуто наружу во все стороны от места падения. Таким образом, у нас возникает суперцунами с высотой волны в несколько километров. Но до берега это цунами будет идти ещё какое-то время, а наш объект двигается со космической скоростью. Какая была скорость на входе, я предсказать сейчас не берусь. Для этого необходимо строить сложные математические модели. Но на выходе из тела Земли объект имел скорость меньше первой космической, поскольку, как я покажу ниже, сам объект в конечном итоге взорвался и все его вещество осталось тут, на Земле.
Третья фаза. Объект достигает дна океана и пробивает кору Земли. За счёт огромной массы и скорости, земная кора не может оказать какое-либо серьёзное сопротивление и в данном случае просто проламывается как скорлупа у яйца. При этом обломки Земной коры вдавливаются двигающимся объектом внутрь расплавленной магмы, либо вообще расплавляются или даже испаряются, превращаясь в плазму от удара. Дальше объект продолжает двигаться внутри слоя расплавленной магмы практически сохраняя свою траекторию.
Само собой, что и с самим объектом происходят серьёзные изменения. Он разогревается, составляющие его минералы начинаются плавиться. Но тут необходимо учитывать тот факт, что теплопроводность вещества конечна и для большинства минералов сравнительно низкая, заметно ниже, чем у металлов. Поэтому поверхность объекта может уже раскалиться до сверхвысоких температур, при которых вещество начинает не только плавиться, но и превращаться в плазму, в то время как внутри объекта вещество всё ещё будет холодным. При этом сам по себе процесс возгонки минералов на поверхности до состояния плазмы будет расходовать огромное количество энергии, выступая своеобразной системой охлаждения. Тем не менее, если исходить из предположения, что размеры образований почти соответствуют размерам объекта, то за время прохождения через тело Земли объект потерял около 30% своего первоначального размера и около 35% своей массы.
Что ещё происходит во время движения объекта через расплавленную магму? В данном случае магма будет вести себя точно также, как и любая жидкость. То есть, в ней возникнет ударная волна, поскольку она должна каким-то образом освободить пространство для пролёта объекта. Видимо из-за огромной скорости и массы какая-то часть магмы также должна превратиться в плазму, то есть, фактически моментально перейти в газообразное состояние. Другими словами, массивный объект, который будет пробивать тело Земли на такой высокой скорости, как бы прожигает себе путь, превращая вещество на своём пути в плазму и частично сгорая сам. Но в любом случае у нас должна в магме образоваться сначала мощная ударная волна, а затем течение магмы, которое будет двигаться вдоль траектории движения объекта. В конечном итоге именно эта ударная волна и течение магмы выдавливают часть земной коры наружу, за очень короткий срок формируя самую большую и высокую горную систему на Земле, которую мы сегодня знаем как Гималаи.
Так как объект летит на большой скорости, то он, как я уже писал выше, фактически прожигает внутри тела Земли канал диаметром около 500 км в начале и 350 км в конце. При этом весь процесс происходит очень быстро. Длина пути через тело Земли от точки входа до точки выхода составляет 6108 км. Если предположить, что начальная скорость объекта была такой же, как у челябинского болида в 2013 году, то есть около 20 км/с и конечной в районе 4-5 км/с, то объект пройдёт это расстояние примерно за 15-20 минут (точную цифру посчитать сложно, поскольку мы не знаем как происходит торможение объекта при подобном процессе, я лично полагаю, что вряд ли это будет равноускоренное движение). Таким образом образование гигантского канала внутри Земли произойдёт практически мгновенно. Но этот канал не может просто так остаться пустым. Он должен начать снова заполняться магмой, следовательно должен образоваться мощный поток магмы во внутренних слоях, который начнёт заполнять образовавшуюся полость. Все эти процессы внутри магмы приведут к серьёзным изменениям на поверхности, о которых мы чуть позже поговорим подробнее. Тем более, что эта волна, как и две предыдущие, которые распространяются в атмосфере и в океане, также будет двигаться с гораздо меньшей скоростью, чем сам объект. Если сравнивать скорости распространения, то самой быстрой будет ударная волна в атмосфере, потом в океане, а самой медленной ударная волна в расплавленной магме.
Четвёртая фаза. Объект, пройдя через расплавленные слои магмы в толще Земли, достигает поверхности в точке выхода наружу. В этом месте фрагмент поверхности просто прожигается, а из недр Земли вырывается гигантский плазменный шар диаметром около 350 км, который в начале улетает обратно в космос. Но из-за низкой скорости он уже не может улететь за пределы гравитационного поля Земли. Пролетев по баллистической траектории около 4 600 км, объект снова возвращается к Земле и взрывается в районе Красного моря.
Процесс в точке выхода также будет похож на гигантский взрыв, в момент которого из тела земли вылетает небольшое «солнце». Поверхность вылетевшего объекта будет раскалена до тысяч градусов и объято облаком плазмы, в которую превратилась и часть магмы, через которую пролетал объект, и часть вещества самого объекта.
В месте выхода объекта мы какое-то время будем иметь отверстие, из которого на высокой скорости будет вырываться плазма, то есть вещество в газообразном состоянии, из которого состояли магма и тело пролетевшего объекта. В начальный момент времени, сразу после прохождения объекта, весь пробитый телом канал будет заполнен высокотемпературной плазмой под сильным давлением, которое будет какое-то время удерживать канал от заполнения расплавленной магмой. Закрываться этот канал начнёт с точки входа объекта, поэтому выходить плазма из канала будет в месте выхода объекта. Этому также будет способствовать тот импульс, который получит всё вещество, которое будет контактировать с быстро движущимся объектом не зависимо от того, в каком агрегатном состоянии это вещество окажется после контакта.
В начальный момент времени скорость выхода плазмы будет соизмерима со скоростью движения самого объекта, а возможно, что даже будет превосходить его, постепенно уменьшаясь по мере того, как давление в образовавшемся канале будет падать. В результате достаточно большое количество вещества в состоянии плазмы будет выброшено в околоземное пространство. При этом плазма будет очень быстро охлаждаться и кристаллизоваться, но из-за того, что после выхода из канала её плотность должна существенно понизиться, она будет образовывать не монолитный камень, а мелкие кристаллики, то есть песок или мелкие частицы, из которых состоит та же глина. Со временем все эти частицы должны будут возвратиться обратно на Землю.
Теперь давайте посмотрим, что мы видим на поверхности Земли по той траектории, где пролетал объект в процессе выхода из тела Земли. Логично предположить, что в этом месте должны быть весьма заметные следы.
Вот так выглядит поверхность Земли вдоль траектории полёта объекта из космоса (траектория обозначена жёлтой линией).
В начале мы видим выжженные горы Иранского нагорья, а затем выжженную пустыню Аравийского полуострова. При этом если поближе посмотреть на структуру гор Иранского нагорья, то возникает впечатление, что эти скалы плавились и стекали вниз. Если учесть, что над этим местом объект проходил на достаточно низкой высоте, а его поверхность была разогрета до нескольких тысяч градусов, то скорее всего так и было.
Территория Аравийского полуострова и восточного берега Красного моря в Египте тоже обожжены. При этом от людей, которые бывали в этих местах, я не однократно слышал о том, что в этих местах обожжённые и даже оплавленные скалы и камни встречаются весьма часто.
Дальше уже обожжённых пространств нет, так как объект взорвался и вещество, из которого он состоял, образовало в основном огромное облако песка. Хотя часть фрагментов, возможно, могла получить во время взрыва импульс достаточной силы, чтобы преодолеть силу гравитации Земли и на какое-то перейти на околоземную орбиту или даже вообще перейти на орбиту вокруг Солнца, вообще выйдя из гравитационного поля Земли.
Примерно так должна выглядеть схема процесса, если смотреть на него сбоку.
Теперь посмотрим на ещё одно изображение и исправим те ошибки, которые у меня были в статье «Как возникла пустыня Сахара. Рабочая гипотеза».
Данную схему я специально сделал в программе Google Earth, чтобы избежать обвинений в том, что у меня не учтены искажения из-за сферической поверхности Земли. Траектория полёта объекта после выхода его из тела Земли показана красной стрелкой. При этом я специально включил координатную сетку, чтобы было видно, что полоса песка на Севере Африки идёт точно вдоль линии «Тропика Рака». То есть, её происхождение однозначно связано с вращением Земли вокруг своей оси.
Кстати, обратите внимание на тот факт, что ширина полосы, которая засыпана песком, почти одинаковая по всей длине, в то время как расстояние от той территории, которая занята пустыней, до берега океана меняется очень сильно. Это означает, что образование гигантской пустыни на данной территории никак не связано просто с климатом и недостатком влаги, а имеет какие-то другие причины.
Я предполагаю, что весь этот песок образовался как раз вследствие данной катастрофы в момент взрыва объекта и как раз является тем веществом, из которого данный объект состоял. При этом мелкие вкрапления других пород, которые мы можем наблюдать в виде капель расплавленного вещества вдоль траектории полёта, вполне могут быть земного происхождения. То есть, это фрагменты земной коры, которые были выбиты и подхвачены объектом в момент выхода из тела Земли. Подобные следы имеются во множестве и на Аравийском полуострове, и в Африке. Некоторые из изображений подобных объектов я уже приводил в упомянутой выше статье про возникновение Сахары.
Схема с номерами можно найти в первой части, либо в оригинальной статье.
Образование в точке 1. Впечатление, что кто-то накидал сверху комки грязи, хотя на самом деле это горные породы, которые официальная наука называется древними вулканами.
Ещё одно образование в точке 2. Картина аналогичная. Капли расплавленной массы упали сверху и застыли.
Целая группа образований в точке 4.
А вот так выглядит в увеличенном виде центральное пятно в точке 4. Диаметры "кружков" от 200 метров до 1 км.
Ещё одно аналогичное пятно с множеством «капель» в точке 5.
Интересно, что точки 4 и 5 находятся практически точно вдоль траектории, по которой летел объект, а точки с 1 по 3 влево от неё. Объясняется это достаточно просто. Фрагменты, которые образовали точки 4 и 5, в момент взрыва были выброшены вдоль траектории движения объекта, а вот фрагменты вещества, которые мы наблюдаем в точках с 1 по 3 были выброшены вверх и в стороны, то есть, летели по баллистической траектории и упали на поверхность Земли позже, когда Земля за счёт суточного вращения повернулась.
Суточным вращением также объясняется и полоса песка, которая идёт точно вдоль линии Тропика Рака. Частицы песка падают на поверхность Земли на сразу, а постепенно, при этом атмосфера оказывает на них сильное тормозящее воздействие, поэтому выпадение песка из образовавшегося песчаного облака происходит достаточно медленно, где-то в течении 6-7 часов. За это время Земля успевает повернутся и выпадающий песок образует полосу вдоль линии, которая проходит под точкой взрыва. При этом течение атмосферы оказывает незначительное влияние на этот процесс, так как взрыв произошёл за пределами плотных слоёв атмосферы Земли.
Продолжение следует…
Первая фаза. Огромный объект диаметром около 500 км вначале пролетает плотные слои атмосферы. При этом поверхность объекта раскаляется до очень высоких температур, образуя вокруг объекта облако плазмы. За счёт большого размера объекта и движения на очень большой скорости, в атмосфере должна образоваться очень мощная ударная волна, но скорость её движения будет соизмерима со скоростью звука, в то время как сам объект должен двигаться намного быстрее. За время прохождения атмосферы объект практически не потеряет скорость, так как за счёт гигантских размеров отношение поперечного сечения объекта к его массе будет очень маленьким, поэтому аэродинамического торможения фактически не будет.
Вторая фаза. Объект достигает поверхности океана и пролетает через многокилометровую толщу воды. Сейчас глубина океана в районе массива Таму достигает 6 км. А вот какая была глубина океана в этом месте в момент катастрофы, это вопрос открытый, поскольку после катастрофы она должна была увеличиться. Но даже если допустить, что и тогда она составляла 6 км, то по сравнению с диаметром объекта в 500 км, это чуть больше 1.2%. То есть, наличие океана объект практически не заметил. Добавим к этому, что поверхность объекта при пролёте через атмосферу раскалилась и объект объят облаком плазмы. Соответственно, при контакте с океаном огромные массы воды моментально превращаются в пар, в результате чего мы получаем мощнейший паровой взрыв и гидро-паровой удар. Куда у нас может пойти образовавшийся пар? Сверху напирает падающий объект с огромной массой, снизу дно океана. Следовательно, ударив в дно, огромное количество пара устремится во все стороны от центра падения. А поскольку объект в конечном итоге достигает дна, пробивает земную кору и уходит внутрь, то это означает, что огромное количество воды в области диаметром 500 км и толщиной с глубину океана в этом месте, а это несколько километров, будет вытолкнуто наружу во все стороны от места падения. Таким образом, у нас возникает суперцунами с высотой волны в несколько километров. Но до берега это цунами будет идти ещё какое-то время, а наш объект двигается со космической скоростью. Какая была скорость на входе, я предсказать сейчас не берусь. Для этого необходимо строить сложные математические модели. Но на выходе из тела Земли объект имел скорость меньше первой космической, поскольку, как я покажу ниже, сам объект в конечном итоге взорвался и все его вещество осталось тут, на Земле.
Третья фаза. Объект достигает дна океана и пробивает кору Земли. За счёт огромной массы и скорости, земная кора не может оказать какое-либо серьёзное сопротивление и в данном случае просто проламывается как скорлупа у яйца. При этом обломки Земной коры вдавливаются двигающимся объектом внутрь расплавленной магмы, либо вообще расплавляются или даже испаряются, превращаясь в плазму от удара. Дальше объект продолжает двигаться внутри слоя расплавленной магмы практически сохраняя свою траекторию.
Само собой, что и с самим объектом происходят серьёзные изменения. Он разогревается, составляющие его минералы начинаются плавиться. Но тут необходимо учитывать тот факт, что теплопроводность вещества конечна и для большинства минералов сравнительно низкая, заметно ниже, чем у металлов. Поэтому поверхность объекта может уже раскалиться до сверхвысоких температур, при которых вещество начинает не только плавиться, но и превращаться в плазму, в то время как внутри объекта вещество всё ещё будет холодным. При этом сам по себе процесс возгонки минералов на поверхности до состояния плазмы будет расходовать огромное количество энергии, выступая своеобразной системой охлаждения. Тем не менее, если исходить из предположения, что размеры образований почти соответствуют размерам объекта, то за время прохождения через тело Земли объект потерял около 30% своего первоначального размера и около 35% своей массы.
Что ещё происходит во время движения объекта через расплавленную магму? В данном случае магма будет вести себя точно также, как и любая жидкость. То есть, в ней возникнет ударная волна, поскольку она должна каким-то образом освободить пространство для пролёта объекта. Видимо из-за огромной скорости и массы какая-то часть магмы также должна превратиться в плазму, то есть, фактически моментально перейти в газообразное состояние. Другими словами, массивный объект, который будет пробивать тело Земли на такой высокой скорости, как бы прожигает себе путь, превращая вещество на своём пути в плазму и частично сгорая сам. Но в любом случае у нас должна в магме образоваться сначала мощная ударная волна, а затем течение магмы, которое будет двигаться вдоль траектории движения объекта. В конечном итоге именно эта ударная волна и течение магмы выдавливают часть земной коры наружу, за очень короткий срок формируя самую большую и высокую горную систему на Земле, которую мы сегодня знаем как Гималаи.
Так как объект летит на большой скорости, то он, как я уже писал выше, фактически прожигает внутри тела Земли канал диаметром около 500 км в начале и 350 км в конце. При этом весь процесс происходит очень быстро. Длина пути через тело Земли от точки входа до точки выхода составляет 6108 км. Если предположить, что начальная скорость объекта была такой же, как у челябинского болида в 2013 году, то есть около 20 км/с и конечной в районе 4-5 км/с, то объект пройдёт это расстояние примерно за 15-20 минут (точную цифру посчитать сложно, поскольку мы не знаем как происходит торможение объекта при подобном процессе, я лично полагаю, что вряд ли это будет равноускоренное движение). Таким образом образование гигантского канала внутри Земли произойдёт практически мгновенно. Но этот канал не может просто так остаться пустым. Он должен начать снова заполняться магмой, следовательно должен образоваться мощный поток магмы во внутренних слоях, который начнёт заполнять образовавшуюся полость. Все эти процессы внутри магмы приведут к серьёзным изменениям на поверхности, о которых мы чуть позже поговорим подробнее. Тем более, что эта волна, как и две предыдущие, которые распространяются в атмосфере и в океане, также будет двигаться с гораздо меньшей скоростью, чем сам объект. Если сравнивать скорости распространения, то самой быстрой будет ударная волна в атмосфере, потом в океане, а самой медленной ударная волна в расплавленной магме.
Четвёртая фаза. Объект, пройдя через расплавленные слои магмы в толще Земли, достигает поверхности в точке выхода наружу. В этом месте фрагмент поверхности просто прожигается, а из недр Земли вырывается гигантский плазменный шар диаметром около 350 км, который в начале улетает обратно в космос. Но из-за низкой скорости он уже не может улететь за пределы гравитационного поля Земли. Пролетев по баллистической траектории около 4 600 км, объект снова возвращается к Земле и взрывается в районе Красного моря.
Процесс в точке выхода также будет похож на гигантский взрыв, в момент которого из тела земли вылетает небольшое «солнце». Поверхность вылетевшего объекта будет раскалена до тысяч градусов и объято облаком плазмы, в которую превратилась и часть магмы, через которую пролетал объект, и часть вещества самого объекта.
В месте выхода объекта мы какое-то время будем иметь отверстие, из которого на высокой скорости будет вырываться плазма, то есть вещество в газообразном состоянии, из которого состояли магма и тело пролетевшего объекта. В начальный момент времени, сразу после прохождения объекта, весь пробитый телом канал будет заполнен высокотемпературной плазмой под сильным давлением, которое будет какое-то время удерживать канал от заполнения расплавленной магмой. Закрываться этот канал начнёт с точки входа объекта, поэтому выходить плазма из канала будет в месте выхода объекта. Этому также будет способствовать тот импульс, который получит всё вещество, которое будет контактировать с быстро движущимся объектом не зависимо от того, в каком агрегатном состоянии это вещество окажется после контакта.
В начальный момент времени скорость выхода плазмы будет соизмерима со скоростью движения самого объекта, а возможно, что даже будет превосходить его, постепенно уменьшаясь по мере того, как давление в образовавшемся канале будет падать. В результате достаточно большое количество вещества в состоянии плазмы будет выброшено в околоземное пространство. При этом плазма будет очень быстро охлаждаться и кристаллизоваться, но из-за того, что после выхода из канала её плотность должна существенно понизиться, она будет образовывать не монолитный камень, а мелкие кристаллики, то есть песок или мелкие частицы, из которых состоит та же глина. Со временем все эти частицы должны будут возвратиться обратно на Землю.
Теперь давайте посмотрим, что мы видим на поверхности Земли по той траектории, где пролетал объект в процессе выхода из тела Земли. Логично предположить, что в этом месте должны быть весьма заметные следы.
Вот так выглядит поверхность Земли вдоль траектории полёта объекта из космоса (траектория обозначена жёлтой линией).
В начале мы видим выжженные горы Иранского нагорья, а затем выжженную пустыню Аравийского полуострова. При этом если поближе посмотреть на структуру гор Иранского нагорья, то возникает впечатление, что эти скалы плавились и стекали вниз. Если учесть, что над этим местом объект проходил на достаточно низкой высоте, а его поверхность была разогрета до нескольких тысяч градусов, то скорее всего так и было.
Территория Аравийского полуострова и восточного берега Красного моря в Египте тоже обожжены. При этом от людей, которые бывали в этих местах, я не однократно слышал о том, что в этих местах обожжённые и даже оплавленные скалы и камни встречаются весьма часто.
Дальше уже обожжённых пространств нет, так как объект взорвался и вещество, из которого он состоял, образовало в основном огромное облако песка. Хотя часть фрагментов, возможно, могла получить во время взрыва импульс достаточной силы, чтобы преодолеть силу гравитации Земли и на какое-то перейти на околоземную орбиту или даже вообще перейти на орбиту вокруг Солнца, вообще выйдя из гравитационного поля Земли.
Примерно так должна выглядеть схема процесса, если смотреть на него сбоку.
Теперь посмотрим на ещё одно изображение и исправим те ошибки, которые у меня были в статье «Как возникла пустыня Сахара. Рабочая гипотеза».
Данную схему я специально сделал в программе Google Earth, чтобы избежать обвинений в том, что у меня не учтены искажения из-за сферической поверхности Земли. Траектория полёта объекта после выхода его из тела Земли показана красной стрелкой. При этом я специально включил координатную сетку, чтобы было видно, что полоса песка на Севере Африки идёт точно вдоль линии «Тропика Рака». То есть, её происхождение однозначно связано с вращением Земли вокруг своей оси.
Кстати, обратите внимание на тот факт, что ширина полосы, которая засыпана песком, почти одинаковая по всей длине, в то время как расстояние от той территории, которая занята пустыней, до берега океана меняется очень сильно. Это означает, что образование гигантской пустыни на данной территории никак не связано просто с климатом и недостатком влаги, а имеет какие-то другие причины.
Я предполагаю, что весь этот песок образовался как раз вследствие данной катастрофы в момент взрыва объекта и как раз является тем веществом, из которого данный объект состоял. При этом мелкие вкрапления других пород, которые мы можем наблюдать в виде капель расплавленного вещества вдоль траектории полёта, вполне могут быть земного происхождения. То есть, это фрагменты земной коры, которые были выбиты и подхвачены объектом в момент выхода из тела Земли. Подобные следы имеются во множестве и на Аравийском полуострове, и в Африке. Некоторые из изображений подобных объектов я уже приводил в упомянутой выше статье про возникновение Сахары.
Схема с номерами можно найти в первой части, либо в оригинальной статье.
Образование в точке 1. Впечатление, что кто-то накидал сверху комки грязи, хотя на самом деле это горные породы, которые официальная наука называется древними вулканами.
Ещё одно образование в точке 2. Картина аналогичная. Капли расплавленной массы упали сверху и застыли.
Целая группа образований в точке 4.
А вот так выглядит в увеличенном виде центральное пятно в точке 4. Диаметры "кружков" от 200 метров до 1 км.
Ещё одно аналогичное пятно с множеством «капель» в точке 5.
Интересно, что точки 4 и 5 находятся практически точно вдоль траектории, по которой летел объект, а точки с 1 по 3 влево от неё. Объясняется это достаточно просто. Фрагменты, которые образовали точки 4 и 5, в момент взрыва были выброшены вдоль траектории движения объекта, а вот фрагменты вещества, которые мы наблюдаем в точках с 1 по 3 были выброшены вверх и в стороны, то есть, летели по баллистической траектории и упали на поверхность Земли позже, когда Земля за счёт суточного вращения повернулась.
Суточным вращением также объясняется и полоса песка, которая идёт точно вдоль линии Тропика Рака. Частицы песка падают на поверхность Земли на сразу, а постепенно, при этом атмосфера оказывает на них сильное тормозящее воздействие, поэтому выпадение песка из образовавшегося песчаного облака происходит достаточно медленно, где-то в течении 6-7 часов. За это время Земля успевает повернутся и выпадающий песок образует полосу вдоль линии, которая проходит под точкой взрыва. При этом течение атмосферы оказывает незначительное влияние на этот процесс, так как взрыв произошёл за пределами плотных слоёв атмосферы Земли.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com