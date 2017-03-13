Борьба с историческим нигилизмом
10:28. 13 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Китае запретят оскорбление героев революции.
Народный политический консультативный совет Китая дополнил находящийся в разработке гражданский кодекс статьей о недопустимости оскорбления памяти героев революции и искажения истории партийных подвигов.
“Оскорбление имени, образа, репутации или чести героев и мучеников идет во вред общественным интересам и должно наказываться в рамках гражданского кодекса”, – говорится в новой норме, которая должна вступить в силу к 2020 году.
Закон призван помочь китайским властям бороться с “историческими фальсификациями”. В прошлом году компартия КНР несколько раз делала заявления об “информационных атаках” через интернет с целью подорвать доверие к правительству.
“Сегодня некоторые используют искаженные факты и клевету со злым умыслом опорочить честь и репутацию героев и мучеников, [...] это очень плохо отражается на обществе”, – прокомментировал новую норму представитель комитета Коммунистической партии по законодательству.
Жертвенные подвиги коммунистических революционеров, зачастую мифологизированные, – одна из основ легитимности китайского правительства.
Статьи о прошлых провалах компартии – голоде 1958-1962 годов или ужасах “культурной революции” 1960-1970 годов – нынешние власти считают нападками на наследие Мао Цзэдуна и резко порицают. Историков, которые не придерживаются официальной линии, в Китае называют “историческими нигилистами”.”Исторический нигилизм” в Китае может трактоваться и шире – как любая критика марксизма и социализма или истории китайской компартии.
В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин говорил о необходимости партийного видения истории, приведя распавшийся СССР как пример того, что происходит со страной, забывшей революционных героев. Новая норма вошла в документ под названием “Основные положения гражданского права”, в котором заложены ключевые принципы будущего гражданского кодекса КНР. Подготовка этого нормативно-правового акта началась еще в марте 2015 года. Сам гражданский кодекс, как ожидается, будет принят к 2020 году, в нем будут закреплены основные права и свободы китайцев.
http://www.bbc.com/russian/news-3925241
PS. Китай уже не раз демонстрировал в публичной сфере, что печальная судьба СССР служит для Китая ценным опытом, который учитывается при планировании вопросов идеологического и государственного строительства, После последней ротации политического руководства КНР этот тренд стал достаточно очевиден и китайские лидеры одними только заявлениями не ограничиваются. Защита исторического наследия Мао,при всех оговорках насчет репрессий и культурной революции, постепенно возвращается в мейнстрим китайской государственной идеологии, так как очевиден простой факт – избавившись от Мао, КПК сразу теряет часть своей исторически-обусловленной легитимности, как теряла ее КПСС проводя десталинизацию. В этом плане, китайцы явно не хотят наступить на наши грабли, поэтому кампания против исторического нигилизма скорее всего выйдет за пределы обычнгй риторики, так как в конечном итоге это вопрос государственной безопасности.При этом не стоит путать эту политику с возрождением культа личности Мао. Известная история с демонтажом огромной позолоченной статуи Мао наглядно показала, что КПК достаточно прагматично и избирательно подходит к его наследию стремясь не свалится в безудержное восхваление человека, чья деятельность имела как безусловные достоинства, так и различные недостатки, а так же серьзные ошибки, которые были признаны КПК. Но так как хорошего было больше, чем плохого, то на поругание историческим нигилистам Мао тотдавать не собираются.
Источник: colonelcassad.livejournal.com