Американцы похвастались заменой российским ракетным двигателям РД-180

В Сеть были выложены фотографии собранного американского ракетного двигателя BE-4, который рассматривается в качестве замены российскому РД-180.

Американский предприниматель Джеффри Престон Безос (Jeffrey Preston Bezos) < ![CDATA[ ]]> разместил< ![CDATA[]]> в Twitter фотографии новейшего ракетного двигателя BE-4, которым планируют заменить жидкостные ракетные двигатели РД-180 российского производства. Джеффри Безос заявил, что сборка первого образца BE-4 завершена.

А вот место испытаний нового изделия обозначено не было. Эксперты полагают, что тесты могут быть произведены на полигоне в западной части Техаса. Именно там проходит испытания система < ![CDATA[ ]]> New Shepard< ![CDATA[]]>.

BE-4 / ©Jeffrey Preston Bezos

Ракетный двигатель BE-4 разработан компанией Blue Origin, созданной Джеффри Безосом в 2000 году. Изделие будет устанавливаться на ракету-носитель Vulcan большой грузоподъемности, которая в перспективе сменит ракету Atlas V, производимую United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).

Осенью 2014-го в United Launch Alliance заявили, что начали партнерство с компанией Blue Origin с целью разработки двигателя, который заменит на первой ступени ускорителя российский РД-180. Причиной такого решения стало, кроме всего прочего, ухудшение политических отношений между США и РФ. Первый запуск ракеты с BE-4 должен произойти в 2019 году.

Двигатель BE-4 также позволит United Launch Alliance более уверенно конкурировать с корпорацией SpaceX Илона Маска. Последняя, как известно, использует для первой и второй ступеней ракеты-носителя Falcon 9 двигатель Merlin собственной разработки.

РД-180 сложно назвать современным изделием, ведь базой для него послужил советский РД-170, который начали разрабатывать еще в 70-е. Между тем российский двигатель имеет важное конкурентное преимущество – относительно невысокую стоимость. Цена одного РД-180 по состоянию на 2010 год составляла 9 млн долларов США.

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