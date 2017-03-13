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Американцы похвастались заменой российским ракетным двигателям РД-180

10:31. 13 марта 2017 Просмотров - 157 4 коммент. Опубликовал:

В Сеть были выложены фотографии собранного американского ракетного двигателя BE-4, который рассматривается в качестве замены российскому РД-180.

Американский предприниматель Джеффри Престон Безос (Jeffrey Preston Bezos) < ![CDATA[]]>разместил< ![CDATA[]]> в Twitter фотографии новейшего ракетного двигателя BE-4, которым планируют заменить жидкостные ракетные двигатели РД-180 российского производства. Джеффри Безос заявил, что сборка первого образца BE-4 завершена.

А вот место испытаний нового изделия обозначено не было. Эксперты полагают, что тесты могут быть произведены на полигоне в западной части Техаса. Именно там проходит испытания система < ![CDATA[]]>New Shepard< ![CDATA[]]>.

BE-4 / ©Jeffrey Preston Bezos

Ракетный двигатель BE-4 разработан компанией Blue Origin, созданной Джеффри Безосом в 2000 году. Изделие будет устанавливаться на ракету-носитель Vulcan большой грузоподъемности, которая в перспективе сменит ракету Atlas V, производимую United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).

Осенью 2014-го в United Launch Alliance заявили, что начали партнерство с компанией Blue Origin с целью разработки двигателя, который заменит на первой ступени ускорителя российский РД-180. Причиной такого решения стало, кроме всего прочего, ухудшение политических отношений между США и РФ. Первый запуск ракеты с BE-4 должен произойти в 2019 году.

Двигатель BE-4 также позволит United Launch Alliance более уверенно конкурировать с корпорацией SpaceX Илона Маска. Последняя, как известно, использует для первой и второй ступеней ракеты-носителя Falcon 9 двигатель Merlin собственной разработки. 

РД-180 сложно назвать современным изделием, ведь базой для него послужил советский РД-170, который начали разрабатывать еще в 70-е. Между тем российский двигатель имеет важное конкурентное преимущество – относительно невысокую стоимость. Цена одного РД-180 по состоянию на 2010 год составляла 9 млн долларов США. 

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Источник: www.kramola.info

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4 коммент.»

  • 108 35
    Михаил 13 марта 2017 в 10:41 Ссылка Пометить
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    По внешнему виду можно сказать, что движок полетит ещё на старте. На земле, на металолом.

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  • 13684 4834
    Люся 13 марта 2017 в 10:54 Ссылка Пометить
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    Читала,что америкосы не в состоянии создать “стол” для испытания двигателя,потому и покупают их у России.Заврались же так,что нет им веры ни в чём!

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  • 0 0
    Сенешаль 13 марта 2017 в 11:31 Ссылка Пометить
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    Америка страна фантазий и неосуществимых проектов. Они могут только врать.

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  • 3212 2764
    Олег Козлов 13 марта 2017 в 11:33 Ссылка Пометить
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    как только сумеют что то у нас стырить, что то у других, сляпают свой якобы “летающий” движок, и сразу от нашего откажутся. А как иначе? Бандитско-воровская нация только так всегда и делает.

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