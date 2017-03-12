Жизнь не по СОЛНЦУ, или как человек ДОБРОВОЛЬНО сокращает свою жизнь…

ПРЕДИСЛОВИЕ

Работая над видеофильмом "Видеорегистратор нашей жизни или Почему всё тайное становится явным" (фотоверсия) об эпифизе решил часть материала вывести отдельной статьёй, в которой показывается, каким образом ночной способ жизни человечества "помогает" деградации оного...- В.Л.

ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. Гипоталамус. Гипофиз. Эпифиз_25.04.2015

(смотреть о работе эпифиза с 30.04 по 39.04)

Стенограмма отрывка из фильма.

Эпифиз заведует циклами сна и бодрствования.

С наступлением темноты в эпифизе начинается выработка гормона сна – мелатонина.

Владимир Ковальзон, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.И.Северцова РАН (Санкт-Петербург):

- Мелатонин выделяется ночью и осуществляет восстановление нашего организма после нахождения под ярким светом, ибо яркий свет для клеток является разрушительным фактором.

В современном мире мелатонину приходится бороться не только с вредным действием естесственного солнечного света, но и с избыточным искуссственным освещением, в котором обитают жители больших городов.

Владимир Анисимов, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

- С изобретением электричества началась эра, которая закончилась световым загрязнением. Если сейчас ночью лететь на самолёте, то вся Европа залита огнями, США, в России цепочка европейских городов тоже светятся огнями, особенно Москва, Санкт-Петербург..

Жизнь при круглосуточном свете, ночная работа и частая смена часовых поясов приводят к тому, что эпифиз не может отличить ночь ото дня и вовремя выработать мелатонин.

А поскольку именно этот гормон главный актиоксидант нашего организма, то и защита от болезней и вирусов существенно снижается.

Владимир Анисимов, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

- Это всё ускоряет старение, нарушает цикл у женщин, увеличивает риск рака молочной железы у женщин и рака предстательной железы у мужчин.

Правильность такой теории профессор Анисимов с коллегами доказали на практике: заставили группу лабораторных крыс-альбиносов прожить жизнь при постоянном свете.

Владимир Анисимов, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

- Результаты оказались фантастически важными: не только подтвердилось, что постоянное освещение ускоряет старение, вызывает метаболический синдром, разные заболевания, инфекционные и неинфекционные, но и увеличивается частота опухолей.

Мы решили провести эксперимент и выяснить, насколько работа по ночам и ярком освещении влияет на выработку мелатонина, того самого гормона сна, который защищает организм от опасных болезней.

Наш доброволец, 26-летний Никита Рудаков, в течение двух дней будет кардинально менять свой режим дня и бодрствования.

Итак, в первую ночь Никита ложится спать не поздно, в 11 часов вечера.

Но долго поспать ему не уластся: в два часа ночи, а это самый пик выработки мелатонина, сотрудник лабаратории будит Никиту, чтобы взять слюну на анализ.

Ольга Князькова, врач-лаборант:

- Максимальная цифра была получена в три часа ночи, когда наш испытуемый спал, она составила 28,7 пикограмм на миллилитр вещества, это говорит о том, что мелатонин вырабатывается ночью.

Теперь мы всречаемся с Никитой в 11 часов утра на пробежке. Задача – вновь взять слюну на анализ, чтобы выявить, какое количество мелатонина содержится у нашего героя в светлое время суток.

Ольга Князькова, врач-лаборант:

- На следующий день, в 11 часов утра, был произведён очередной забор биологической жидкости – слюны, цифра составила 2.9 пикограмм на миллилитр вещества, это в 10 раз меньше той цифры, что была получена в три часа ночи.

И снова два часа ночи. В этот раз наш доброволец, поборов желание уснуть, сел за ночную работу. В его комнате включены всевозможные осветительные приборы. А работает наш герой естественно за компьютером, у которого есть и собственная подсветка.

Сотрудник лабаратории в третий раз берёт слюну на мелатонин.

Ольга Князькова, врач-лаборант:

- Цифра составила 0,5 пикограмм на миллилитр вещества, это очень низкий показатель. Подводя итоги, можем сказать, что максимальная выработка мелатонина происходит ночью, и, когда нарушен цикл сна и бодрствования, общий уровень мелатонина снижается.

Пробуждению Родовой памяти препятствуют:

Сбой естественных биоритмов.

Причина: в период с 00:00 до 2:00, при условии наличия полной темноты в комнате, эпифиз (шишковидная железа) вырабатывает максимальное количество мелатонина.

Мелатонин является мощнейшим антистрессовым и антиоксидантным веществом, который принимает участие в биохимических реакциях в организме. В результате ночного бодрствования, сознательного или вынужденного, неизбежно начинают страдать функции ума и разума, что со временем приведет к нарушениям в работе нервной системы, снижению концентрации внимания, развитию хронической усталости, ослаблению силы воли, появлению безпричинной раздражительности и другим проблемам.

Решение проблемы: вне зависимости от обстоятельств, ложиться спать не позднее 22:00.

С 22:00 до 2:00 ночи необходимо обязательно спать.

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Сон по Солнцу

Посолонь – движение по солнцу, способствующее увеличению жизненной силы и ускорению эволюции…

Человек соприкасается с движением Солнца и с Силой Времени каждую секунду своей жизни.

Являясь микрокосмосом и будучи прочно связанным тонкими энергиями с макрокосмосом, т.е. с ритмами Вселенной, каждую секунду наш организм осуществляет вполне определенные процессы, зависящие от фазы движения Солнца.

Вся эта система работает с огромной точностью.

Мы в этой деятельности Солнца и Времени ничего не можем изменить, потому режим дня человека строго регламентирован.

Итак, начнём с самого начала.

12 часов ночи – эта точка, в котором Солнце находится в своём самом нижнем положении (надир).

В это время наш организм должен находиться в состоянии максимального отдыха.

Если учитывать рекомендованный Ведами факт, что человек с 18 до 45 лет должен спать в среднем 6 часов, то самое лучшее время для сна – это три часа до и три часа после полуночи.

Таким образом, человек должен спать с 21:00 до 3:00 часов ночи.

Возможны и такие варианты: с 22:00 до 4:00 утра, и с 20:00 вечера до 2:00 ночи.

Как бы у Вас ни сложились обстоятельства, по крайней мере с 22:00 до 2:00 ночи надо обязательно спать.

Сон в эти часы не заменить никаким отдыхом в другое время.

Конечно, существует много трудностей на пути того, кто хочет жить в соответствии с ритмами Вселенной, так как современная цивилизация подталкивает человека к саморазрушению.

Однако, если Вы всё же сможете себя приучить следовать этому режиму сна, результат превзойдёт все Ваши ожидания.

Как ни странно, следуя этому расписанию, Вы наоборот будете хорошо высыпаться и, кроме того, в течение дня сможете сделать в два раза больше дел.

Это связано с тем, что в раннее утреннее время ум работает намного быстрее и сосредоточеннее, чем днём.

Неудивительно, что Япония, где рабочий день начинается в 5 утра, значительно опережает большинство стран именно благодаря многим интеллектуальным технологиям.

Эту страну, как видно, не зря называют страной восходящего солнца, так как там люди ещё послушны его движению.

Кстати, именно японские учёные сделали немаловажное открытие: в организме бодрствующего человека непосредственно перед восходом солнца происходит быстрая настройка, своего рода, пробуждение всех жизненно важных органов, вплоть до изменения химического состава крови, чего не происходит со спящим человеком.

Получается, как в поговорке: поднялся, но не проснулся.

Организм продолжает спать. Разумеется, менять свой режим надо постепенно, и каждый день ложиться спать раньше на 5-10 минут. За пару месяцев Вы перестроитесь.

Последствия нарушения режима

Самые глубокие процессы в нашем организме «отдыхают» раньше, более поверхностные – позже.

Разум и ум отдыхают активнее всего с 21:00 до 23:00.

Поэтому, если Вы не заснули хотя бы в 22:00, то у Вас будут страдать функции ума и разума.

Если пренебрегать этой информацией, ложась спать после 23:00, то умственные способности человека и его разумность будут постепенно снижаться.

Снижение силы ума и интеллекта происходит не сразу. Поэтому многим трудно заметить в себе эти проблемы, хотя их признаки отследить можно.

На первых порах – это снижение концентрации внимания или чрезмерная напряжённость ума.

На снижение силы разума указывают усиление вредных привычек, уменьшение силы воли и увеличение потребностей в сексе, еде, сне и конфликтах, беспричинная раздражительность.

Продолжительный поздний отход ко сну обычно приводит к хронической психической усталости и чрезмерной психической напряженности, которую часто пытаются снять курением или употреблением кофе в больших количествах.

Так же часто в подобных случаях нарушается сосудистая регуляция и, как результат, повышается артериальное давление. Землистый цвет лица, усталый тусклый взгляд, психическая заторможенность, головные боли – все это признаки усталости в уме и разуме при позднем отходе ко сну.

Если же человек не спит с 23:00 до 1:00 ночи, то у него будет страдать активность праны, т.е. жизненной силы в организме.

Следствие этого – через некоторое время появятся нарушения мышечной и нервной системы.

Поэтому, если человек хотя бы несколько дней не отдыхает в это время, то практически сразу он почувствует слабость, пессимизм, вялость, снижение аппетита, тяжесть в теле, физическую и психическую разбитость.

Если не отдыхать с часу ночи до трех, то будет уменьшаться эмоциональная сила. Появятся чрезмерная раздражительность, агрессивность, антагонизм.

Конечно, каждый человек имеет свою индивидуальную потребность во сне. Она сильно зависит от возраста, соблюдения режима дня, конституции и рода его деятельности.

Если деятельность человека проходит в суете и сильном нервном напряжении, то ему показано спать семь и даже восемь часов.

Однако во всех случаях ложиться спать позже 22:00 часов вредно и для психического, и для физического здоровья.

Депрессия – следствие хронической усталости ума и разума.

Чем более спокойный и возвышенный образ жизни ведёт человек, тем меньше времени ему нужно для сна. В состоянии, когда снижена сила разума, человек не может понять, что делать хорошо, а что – плохо.

Ему трудно разобрать – как поступать в жизненных ситуациях. Особенно это опасно в периоды, когда приходится определить, кого выбрать в мужья или в жёны, или решать, какую трудовую деятельность для себя выбрать.

Вывод

Человек должен сам сделать свой выбор, – в каком ритме ему жить – в гармонии с Мирозданием или идти на поводу у неестественного темпа жизни современной цивилизации с «одноглазыми учителями» – телевизорами, до 2 – 4х часов ночи внушающими нам, как нужно «на самом деле» жить.

Вечернее время лучше посвятить приятному общению со своими близкими, почитать вместе книги, проявляя заботу друг о друге.

Завтра начинается сегодня, с того, как и во сколько Вы ляжете спать.

Перед сном пожелайте всем людям счастья и заведите свой будильник на 10 минут раньше, чтобы сделать ещё один шаг ближе к естественным ритмам жизни.

О.Г. Торсунов «Законы счастливой жизни»

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