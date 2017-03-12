Замалчивание темы происхождения европейских языков

...купола Наполеонвилль и его происхождении точной информации нет; ...нет. Дезинформация и замалчивание сути происходящего под земной.... Но эту детективную тему мы рассмотрим немного позже..., Barclays и другими европейскими финансовыми мастодонтами) владеют Четырьмя...