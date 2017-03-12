Замалчивание темы происхождения европейских языков
10:26. 12 марта 2017 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Очередной “европейский язык” лепят на наших глазах-ХОХЛОМОВА.
Но не только европейские.
Арабы читают “наоборот” с лева на право и много,слишком много арабских слов это древнеславянские прочитанные НАОБОРОТ