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Замалчивание темы происхождения европейских языков

10:26. 12 марта 2017 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, славяне, язык
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Один комментарий»

  • 10029 -83
    Русофил 12 марта 2017 в 11:41 Ссылка Пометить
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    Очередной “европейский язык” лепят на наших глазах-ХОХЛОМОВА.
    Но не только европейские.
    Арабы читают “наоборот” с лева на право и много,слишком много арабских слов это древнеславянские прочитанные НАОБОРОТ

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