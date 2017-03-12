Великая Китайская стена. Сравнение фотографий
17:15. 12 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
При упоминании о Великой Китайской стене (ВКС) в голове всплывают вот такие современные фотографии, которые появляются в любом поисковике по этому запросу:
Стена проходит по вершинам хребтов, которые покрыты зарослями деревьев и кустарников
Но стоит упомянуть, что этих стен – превеликое множество, которые строились, достраивались якобы разными династиями императоров:
В пустынных западных районах Китая ВКС представляет из себя жалкое зрелище. Многие читатели про эти факты уже знают.
Подробнее
Но меня больше всего заинтересовали ретро-фотографии ВКС 1917-32гг.:
Обратите внимание – на склонах гор нет ни деревьев, ни кустарников, даже травы нет.
Сейчас совсем другой вид.
Здесь растут редкие деревца.
Что случилось с этой местностью? Климат был более сухой? Или эта территория как и Сибирь подверглась воздействию катаклизма, после которого природа долго восстанавливалась…
Источник фотографий
Гравюра 1890г. Отсутствие леса в горах. Сейчас все склоны в зарослях. Неужели горы такие молодые или так недалеко в прошлом был катаклизм?
Тоже гравюра конца 19в. Нет зарослей в горах.
ВКС. 1890г.
И сейчас
Здесь наиболее гористая местность, где проходит ВКС. Но деревья и растительность присутствуют.
Лучшим аналогичным примером на эту тему будет серия постов “Зарастающая Россия“. Это восьмая часть. Листайте назад, чтобы убедиться в аналогичных сравнениях, что за сто лет территории заросли деревьями и травой. А что было 150-200 лет назад – страшно представить…
Стена проходит по вершинам хребтов, которые покрыты зарослями деревьев и кустарников
Но стоит упомянуть, что этих стен – превеликое множество, которые строились, достраивались якобы разными династиями императоров:
В пустынных западных районах Китая ВКС представляет из себя жалкое зрелище. Многие читатели про эти факты уже знают.
Подробнее
Но меня больше всего заинтересовали ретро-фотографии ВКС 1917-32гг.:
Обратите внимание – на склонах гор нет ни деревьев, ни кустарников, даже травы нет.
Сейчас совсем другой вид.
Здесь растут редкие деревца.
Что случилось с этой местностью? Климат был более сухой? Или эта территория как и Сибирь подверглась воздействию катаклизма, после которого природа долго восстанавливалась…
Источник фотографий
Гравюра 1890г. Отсутствие леса в горах. Сейчас все склоны в зарослях. Неужели горы такие молодые или так недалеко в прошлом был катаклизм?
Тоже гравюра конца 19в. Нет зарослей в горах.
ВКС. 1890г.
И сейчас
Здесь наиболее гористая местность, где проходит ВКС. Но деревья и растительность присутствуют.
Лучшим аналогичным примером на эту тему будет серия постов “Зарастающая Россия“. Это восьмая часть. Листайте назад, чтобы убедиться в аналогичных сравнениях, что за сто лет территории заросли деревьями и травой. А что было 150-200 лет назад – страшно представить…
Источник: sibved.livejournal.com