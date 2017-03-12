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Великая Китайская стена. Сравнение фотографий

17:15. 12 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
При упоминании о Великой Китайской стене (ВКС) в голове всплывают вот такие современные фотографии, которые появляются в любом поисковике по этому запросу:





Стена проходит по вершинам хребтов, которые покрыты зарослями деревьев и кустарников



Но стоит упомянуть, что этих стен – превеликое множество, которые строились, достраивались якобы разными династиями императоров:


В пустынных западных районах Китая ВКС представляет из себя жалкое зрелище. Многие читатели про эти факты уже знают.






Подробнее

Но меня больше всего заинтересовали ретро-фотографии ВКС 1917-32гг.:






Обратите внимание – на склонах гор нет ни деревьев, ни кустарников, даже травы нет.




Сейчас совсем другой вид.




Здесь растут редкие деревца.

Что случилось с этой местностью? Климат был более сухой? Или эта территория как и Сибирь подверглась воздействию катаклизма, после которого природа долго восстанавливалась…







Источник фотографий




Гравюра 1890г. Отсутствие леса в горах. Сейчас все склоны в зарослях. Неужели горы такие молодые или так недалеко в прошлом был катаклизм?


Тоже гравюра конца 19в. Нет зарослей в горах.


ВКС. 1890г.


И сейчас


Здесь наиболее гористая местность, где проходит ВКС. Но деревья и растительность присутствуют.







Лучшим аналогичным примером на эту тему будет серия постов “Зарастающая Россия“. Это восьмая часть. Листайте назад, чтобы убедиться в аналогичных сравнениях, что за сто лет территории заросли деревьями и травой. А что было 150-200 лет назад – страшно представить…


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, земля, история, катаклизмы, катастрофы, потоп, фото
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