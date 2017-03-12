В Сирии «засветилось» загадочное российское оружие

новости от "либерастского" ресурса

В Сирии проходят боевые испытания новой модификации автомата Калашникова калибра 5,45 мм — АК-74М3. Оружие «засветилось» в видеоролике, снятом операторами Центра специальных назначений ФСБ России во время взятия Пальмиры. АК-74М3 вооружены бойцы российских Сил специальных операций. Автомат появился в кадре на несколько секунд, но это вызвало бурные обсуждения новинки в кругу военных экспертов.

На автомате установлена универсальная планка Пикатинни, подходящая под крепление современных дневных прицелов, а также коллиматорного прицела «Кречет» и моникуляра ночного видения «Лунь».

Также новая модификация имеет усиленный пламегаситель и новый приклад. Для визуального контроля расхода патронов магазин сделан прозрачным. Известно, что автомат снабжается лазерным целеуказателем и подствольным гранатометом ГП-34.

Также есть сведения о том, что ведется разработка канала передачи данных от прицела автомата на монокуляр шлема с помощью протокола Bluetooth.



АК-74М3 создавался специально для боевого защитного комплекта «Пермячка-М». Сейчас он проходит опытную эксплуатацию в войсках, как элемент новейшей российской боевой экипировки «солдата будущего» — «Ратник».

Комплект «Ратник», уже внедряющийся в войска специального назначения, тем не менее, пока еще окончательно не утвержден по части стрелкового оружия. В связи с чем АК-74М3 в Сирии не только бьет боевиков террористических организаций, но и отстаивает интересы концерна «Калашников» в сражении за заказ Минобороны на крупносерийный выпуск оружия для «Ратника».

Соперник у «Калашникова» более чем достойный — ковровский Завод им. В.А.Дегтярёва, производящий прекрасное стрелковое оружие. Он тоже намеревается побороться за право включения своего автомата А-545 в экипировку «солдата будущего». Оба «противоборствующих» автомата претендуют на право замены находящегося на вооружении с 1991 года АК-74М.

Однако в этом вопросе все не так просто даже у «Калашникова». В 2012 году было объявлено, что в тендере участвует автомат АК-12, который является глубокой модернизацией образцов концерна, использующих патрон 5,45×39 мм. У него несколько повысилась кучность стрельбы за счет уменьшения отдачи. Также улучшилась эргономика и управление оружием — автомат стал одинаково удобен и для правшей, и для левшей.



Разумеется, введена отвечающая современным требованиям к стрелковому оружию планка Пикатинни, позволяющая использовать любые прицелы, позволяющие повысить точность стрельбы. Использован регулируемый телескопический приклад, позволяющий проводить индивидуальные под конкретного бойца регулировки.

Ковровцы ответили на это автоматом А-545, который стал модернизацией созданного в 1990 году автомата АЕК-971. Он заметно отличается от ижевского оружия за счет использования схемы, существенно повышающей кучность стрельбы. Это схема со сбалансированной автоматикой, в которой используется дополнительный газовый поршень, связанный с противомассой. Этот поршень движется синхронно с основным поршнем, перемещающим затворную раму, но навстречу ему. В результате компенсируются импульсы, возникающие при движении затворной группы и при ее ударах в заднем и переднем положении. Поэтому автомат при стрельбе испытывает значительно меньше колебаний, чем при классической ударной схеме Калашникова.

За счет использования такой схемы кучность стрельбы очередями из АЕК-971 из неустойчивых положений превосходит аналогичную у АК-74М в 1,5 раза. В связи с чем ковровцы, уверенные в превосходстве своего оружия даже над новыми разработками ижевцев, модернизировали предыдущую модель по минимуму. В А-545 появились переламывающаяся ствольная коробка, переключатель режима огня с обеих сторон автомата и новый приклад телескопической конструкции.

Однако при всех несомненных достоинствах у А-545 есть и два недостатка. Во-первых, за счет усложнения автоматики он весит на 300 граммов больше, чем АК-12. Во-вторых, дороже. То есть уступает по параметру «цена/качество». А это весьма щекотливый вопрос для изделия, которое претендует на крупносерийное производство.



Именно эти два автомата и начали оружейники в 2013 году «битву за место под солнцем», то есть за финансирование производства средствами из оборонного бюджета.

Оба автомата удовлетворяют сформулированным к ним Минобороны тактико-техническим требованиям. Но при этом и заметно отличаются друг от друга. Кучность стрельбы одиночными выстрелами у них практически одинаковая. Но при стрельбе очередями заметный перевес на стороне А-545. У обоих эргономика улучшена по отношению к АК-74М. И использованы современные прицелы.

При этом нет полной ясности по части надежности новинки «Калашникова». В АК-12 использовано значительное количество оригинальных деталей, которые ижевским заводом прежде не производились. И автомат к моменту принятия в 2015 году решения о выборе модели для замены АК-74М не проходил полного цикла испытаний. В то время как по отношению к А-545 таких вопросов изначально не возникало, потому что он является легкой модернизацией АЕК-971, который был принят на вооружение в 1990 году и успел полностью продемонстрировать свои возможности во время Чеченской войны.

При этом на стороне ижевцев был значительный стратегический перевес — «Калашников» входит в могущественную госкорпорацию «Ростех», которая поддерживает их в бюрократических баталиях. За ковровцев же порадеть наверху некому.

В результате в феврале 2015 года замминистра обороны Юрий Борисов объявил о том, что предпочтение отдано автомату АК-12. В связи с низкой стоимостью, легкостью обучения личного состава пользования им и бОльшими, чем у Завода им. Дегтярева, производственными мощностями.



Но через 3 месяца решение переиграли. Было объявлено, что на войсковые испытания отправятся оба автомата. 30 АК-12, действительно, отправились в 2016 году. Однако ковровцы все еще не готовы поставить армии даже такое количество новинок.

Объясняется это слабостью производственных мощностей завода. Есть сведения относительно того, что Завод им. Дегтярева намеревается воспользоваться ресурсами Тульского оружейного завода для выпуска перспективного оружия. Ну, а перенос технологии — дело нескорое. Но, видимо, и при таком раскладе серийность производства А-545 будет не слишком высокой.

Однако это обстоятельство не сможет стать препятствием для принятия на вооружение ковровского изделия. Ряд официальных лиц высказывали предположение о том, что А-545 сможет быть востребован в Росгвардии, личный состав которой не столь велик. К тому же в новой силовой структуре служат гвардейцы, имеющие высокий уровень индивидуальной подготовки, которым будет несложно перейти с привычного «калаша» на новый автомат.

Возвращаясь к сюжету появления в Сирии АК-74М3, можно предположить, что Минобороны решило сэкономить, отказавшись от АК-12 и предпочтя более дешевую модификацию. Но вот такой шаг и стал бы напрасной тратой денег. Потому что в боевом отношении АК-74М3 не сильно отличается от состарившегося АК-74М. Разница в основном в использовании планки Пикатинни и в прозрачном магазине. Эргономика и органы управления огнем остались точно такими же. Да и огневые характеристики не изменились.

Но существуют сведения о том, что военные все-таки не отказались от ижевской новинки. Просто те 30 автоматов, которые «Калашников» выдал на войсковые испытания, нуждаются в серьезной доработке. А АК-74М3 — это запасной вариант на тот случай, если доработка затянется. Время еще есть — принятие окончательного решения по выбору оружия намечено на конец этого года. И это не первый перенос сроков «последнего ответа». Может последовать и еще один.



В заключение приведем некоторые характеристики АК-12 и АЕК-971, который незначительно отличается от А-545:

Масса без магазина, кг: 3,2 — 3,53

Длина с разложенным прикладом, мм: 940 — 960

Длина со сложенным прикладом, мм: 730 — 720

Длина ствола, мм: 415 — 420

Скорострельность, выстр./мин: 650 — 900

Начальная скорость пули, м/с: 900 — 880

Прицельная дальность, м: 600 — 500

Максимальная дальность, м: н/д — 1000

Источник: nnm.me