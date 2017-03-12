Удар по ядерной отрасли. Атака на российский атом

Сегодня уже понятно, что именно оборонно-промышленный комплекс станет движущей силой новой индустриализации России. И в этом особую роль должен сыграть атомный комплекс. Несколько десятилетий назад во многом благодаря ему удалось совершить научно-технологическую революцию в нашей стране. Именно атомная отрасль стала «катализатором» создания отечественной ракетной и вычислительной техники. А в наши дни это один из редких секторов промышленности, который ни в чём не уступает, а порой и превосходит западных конкурентов. Удар по ядерной отрасли – это и удар по российскому оружию сдерживания. Ведь порой между технологиями, которые применяются в мирном и военном атоме, практически нет границы. Поэтому не удивительно, что против российской ядерной энергетики развязана самая настоящая промышленная война. Война без правил. Однако, несмотря на огромную, часто недобросовестную конкуренцию, «Росатом» в последние годы не проиграл ни одного международного тендера. Обеспечивая тем самым развитие науки и самой передовой промышленности. Которая уже сегодня становится одним из определяющих факторов новой российской индустриализации.