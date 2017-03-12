Сводки от ополчения Новороссии 12 марта 2017
- 10:18 Убийцы Анащенко получили данные о его местонахождении от украинских мобильных операторов.
- 10:10 Провокация в Авдеевке.
- 09:49 ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов ДНР — есть пострадавшие.
- 09:06 ВСУ 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 00:33 По следам украинских ДРГ.
- Вчера 22:59 Поселок Луганское неделю находится под обстрелами украинских боевиков.
- Вчера 22:35 Украинские каратели обстреляли автомобиль, вывозивший персонал с ДФС.
- Вчера 20:50 Военнослужащий ВС ДНР «Шмель»: я здесь, потому, что не могу смотреть как каратели ВСУ убивают людей.
Убийцы Анащенко получили данные о его местонахождении от украинских мобильных операторов
Члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в ходе подготовки убийства начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко отслеживали его перемещение с помощью украинских операторов мобильной связи. Об этом в ходе допроса в МГБ ЛНР рассказал военнослужащий восьмого полка Сил специального назначения ВСУ майор Сергей Иванчук.
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Иванчук входил в состав сети ДРГ, обезвреженных сотрудниками правоохранительных органов ЛНР. Диверсанты уже сознались в причастности к убийству командира батальона ДНР «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви» и полковника Анащенко. Задержанные члены ДРГ также признались в совершении террористических актов на территории ЛНР, ДНР и России.
«Нас координировали по системе WhatsApp — скидывали, где и на какой вышке, кому звонил, какие переговоры. Это все нам отправляли, чтобы мы могли контролировать и знали, где он находится, куда ездит, где находится машина», — рассказал Иванчук.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Провокация в Авдеевке
Провокация в Авдеевке.
В Сеть попало видео сегодняшнего обстрела многоэтажного дома в Авдеевке.
«Авдеевка ул. Воробьева 15 полчаса назад.Танк ВСУ расстреливает жилую многоэтажку.Местные жители сообщают, что там так же находятся журналисты ТСН ,которые приехали снимать видео о том, как будто армия ДНР ведет обстрел жилых районов Авдеевки .К вечеру будет материал от украинских журналистов с обвинениями армии ДНР. Жители Авдеевки знают, откуда был произведен обстрел и что ВСУ проводит очередную кровавую свою провокацию», — говорится в пояснении к видео.
Местные жители Авдеевки пишут, что судя по видео, удар производится или из «виноградников», или из «старой части промки». Также отмечается, что выстрел производится с близкого расстояния.
Начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов прокомментировал видео.
«Украинская сторона славится своими фейками. Особенно тупейшими. По информации на ресурсе от куда взято видео, действие происходит в наше время и предположительно в Авдеевке. По “чистой случайности” рядом с многоэтажным домом по которому ведётся огонь, оказались журналисты, в безопасном месте. Они явно не боятся попасть под артобстрел ибо знают, что огонь ведется непосредственно по этому дому и им ничего не угрожает. По характеру попаданий и видимых взрывов явно видно, что огонь ведётся не по навесной траектории, а по прямой. Кроме того, на запеси чётко слышен звук залпа, при этом у оператора вздрагивает камера. Всё это свидетельствует о том, что дистанция до дома и до журналистов небольшая и скорее всего по дому работает танк. Осмелюсь предположить, что танк, как и журналисты, принадлежат украинской стороне.
https://www.novorosinform.org/news/6744
PS. Стоит напомнить, что в самой Авдеевке неоднократно фиксировались расположенные между многоэтажками позиции ВСУ, так и различная бронетехника, включая танки. С учетом того, что ВСН с окраин самой Авдеевки оттеснили еще в 2015 году (попытка взять Авдеевку зимой 2015 закончилась неудачно), то вполне понятно, что здесь имеет место банальная провокация на камеру, хотя маловероятно, что она будет иметь хоть сколь-нибудь серьезные последствия.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов ДНР — есть пострадавшие
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли четыре населенных пункта ДНР, есть пострадавшие среди мирного населения.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства ДНР.
«С половины второго ночи до утра противник обстреливал Докучаевск и его окраины, также были зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Еленовка, Славное и Ясиноватая. Также был обстрел Южно-Донбасского водовода, в результате чего контузию получил рабочий», — рассказал представитель ведомства.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВСУ 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы Стаханова, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиновка, Калиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Николаевка.
Огонь велся из 152-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
По следам украинских ДРГ
В ЛНР обнародовали информацию об одном из организаторов убийства Моторолы.
Один из задержанных в ЛНР украинских диверсантов в ходе допроса назвал имя предполагаемого исполнителя убийства командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы). Ранее оба задержанных в ходе допроса признались в убийстве главы милиции ЛНР
Один из задержанных в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) украинских диверсантов в ходе допроса назвал имя того, кто признавался, что убийство командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) — «его рук дело». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на видеозапись допроса, предоставленную агентству Министерством госбезопасности ЛНР.
«Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком, в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — заявил задержанный Иван Деев. Он добавил, что Балов рассказывал о прохождении предварительно специальной подготовки по подрыву лифтов.
Моторола был убит в Донецке 16 октября прошлого года. Он погиб при взрыве бомбы, сработавшей в лифте жилого дома. Вместе с Моторолой погиб его охранник.
Второй задержанный Сергей Иванчук признался, что их начальство поставило задачу по уничтожению комбата ДНР Игоря Безлера. «Мне известно, что солдат из нашей части, позывной «Одесса», 3 месяца в начале 2016 года находился в Крыму с задачей уничтожения Безлера. «Одесса» — это правая рука майора Балова», – сказал Иванчук.
Накануне власти ЛНР заявил о причастности бойцов 8-го полка спезназа к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Как заявило министерство государственной безопасности ЛНР, убийство Гиви организовала контрразведка Службы безопасности Украины, а непосредственными исполнителями были специалисты 8-го полка спецназа, который дислоцируется в городе Хмельницком на западе Украины.
В минувшую пятницу власти ЛНР сообщили о задержании украинских военных, которых считают причастными к убийству начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко, которое произошло 4 февраля 2017 года. Тогда был взорван его автомобиль, мощность взрыва составила 4–5 кг в тротиловом эквиваленте.
Командование Сил специальных операций украинской армии признало, что задержанные в ЛНР разведчики действительно являются военнослужащими ВСУ, которые «выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на территории Луганской области».
http://www.rbc.ru/politics/11/03/2017/5
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Поселок Луганское неделю находится под обстрелами украинских боевиков
Видео предоставлено Министерством обороны ДНР специально для агентства News Front.
Последнюю неделю, один из южных пригородов Донецка- поселок Луганское, каждую ночь находится под артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. Снаряды калибром 152-мм падают во дворах жилых домов, взрываются шрапнелью в воздухе. Пока что, по счастливой случайности обходится без жертв среди гражданского населения.
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Украинские каратели обстреляли автомобиль, вывозивший персонал с ДФС
Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по автомобилям, которые вывозили персонал с Донецкой фильтровальной станции, передаёт ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР. Сообщает LIFE.
— Персонал со станции ДФС эвакуировали. Во время эвакуации по автомобилям военнослужащие Вооружённых сил Украины открыли огонь из стрелкового оружия, по счастливой случайности никто не пострадал, — сообщили в ведомстве республики.
Ранее сообщалось, что станция обесточена в результате миномётного обстрела ВСУ.
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Военнослужащий ВС ДНР «Шмель»: я здесь, потому, что не могу смотреть как каратели ВСУ убивают людей
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
Ополченец рассказывает о своей службе в ДНР, о ярких событиях в жизни, которые произошли за эти годы.
«Наш разведчик предупредил нас, что в районе выполнения нашего задания стоят каратели ВСУ. Но приказ есть приказ. Мы заминировали указанную территорию, благодаря чему, была уничтожена большая колонна техники ВСУ», — сказал ополченец.
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