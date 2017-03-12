Сводки от ополчения Новороссии 12 марта 2017

Члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в ходе подготовки убийства начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко отслеживали его перемещение с помощью украинских операторов мобильной связи. Об этом в ходе допроса в МГБ ЛНР рассказал военнослужащий восьмого полка Сил специального назначения ВСУ майор Сергей Иванчук.

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Иванчук входил в состав сети ДРГ, обезвреженных сотрудниками правоохранительных органов ЛНР. Диверсанты уже сознались в причастности к убийству командира батальона ДНР «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви» и полковника Анащенко. Задержанные члены ДРГ также признались в совершении террористических актов на территории ЛНР, ДНР и России.