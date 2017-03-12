Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 марта 2017

«Русская Весна» впервые представляет видеоролик, посвященный защитникам России, обороняющим рубежи нашей страны на дальних подступах — на территории Сирийской Арабской Республики.

На кадрах, снятых российскими военными, проходящими службу в рядах российской войсковой группировки в Сирии, показана героическая работа практически всех родов войск Минобороны РФ.

Перед нами предстают бойцы Вооруженных сил России, выполняющие важнейшие задачи по наведению порядка в братской Сирии, охваченной пожаром войны, разожженной ее врагами.

На видео — офицеры Центра по примирению враждующих сторон и военные врачи, оказывающие большую гуманитарную помощь местному населению, бойцы военной полиции, а также пилоты ВКС РФ, которые спасают жизни солдат правительственных войск и ополченцев, поддерживая сухопутные операции против международного терроризма.

В конце пожилой сириец благодарит Россию и ее народ за огромную помощь:

«Спасибо Вам, что вы пришли к нашей деревне. Да здравствует сирийско-российское братство!

Российский народ — это великий народ. Ваша храбрость против терроризма — мы очень благодарны вам за эту роль, очень спасибо!»

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