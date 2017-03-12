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Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 марта 2017

14:12. 12 марта 2017 Просмотров - 300 Нет комментариев Опубликовал:

Спецназ Ирака отбил у террористов треть западного Мосула

Спецназ Ирака отбил у террористов треть западного Мосула

Вооружённые силы Ирака отбили у террористической группировки «Исламское государство»* свыше трети западной части Мосула.

Об этом пишет RT со ссылкой на AFP.

«Более трети правого берега (западного Мосула) находится под контролем наших подразделений», — заявил генерал-майор Маан Аль-Саади.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Российские саперы к западу от Манбиджа



Российские саперы разминировали дорогу между сирийцами и курдами западнее Манбиджа.

Российский центр примирения враждующих сторон выступает посредником в переговорах между сирийской и курдской сторонами. 10 марта 2017 года российская военная полиция выехала на линию разграничения. Саперный взвод военной полиции приступил к разминированию дороги по которой должно открыться сообщение между двумя территориями.



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Армия России в Сирии — яркий ролик о героическом труде наших военных (ВИДЕО)

Армия России в Сирии — яркий ролик о героическом труде наших военных (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» впервые представляет видеоролик, посвященный защитникам России, обороняющим рубежи нашей страны на дальних подступах — на территории Сирийской Арабской Республики. 

На кадрах, снятых российскими военными, проходящими службу в рядах российской войсковой группировки в Сирии, показана героическая работа практически всех родов войск Минобороны РФ. 

Перед нами предстают бойцы Вооруженных сил России, выполняющие важнейшие задачи по наведению порядка в братской Сирии, охваченной пожаром войны, разожженной ее врагами.

На видео — офицеры Центра по примирению враждующих сторон и военные врачи, оказывающие большую гуманитарную помощь местному населению, бойцы военной полиции, а также пилоты ВКС РФ, которые спасают жизни солдат правительственных войск и ополченцев, поддерживая сухопутные операции против международного терроризма.

В конце пожилой сириец благодарит Россию и ее народ за огромную помощь:    

«Спасибо Вам, что вы пришли к нашей деревне. Да здравствует сирийско-российское братство! 

Российский народ — это великий народ. Ваша храбрость против терроризма — мы очень благодарны вам за эту роль, очень спасибо!»

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ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Блицкриг «Тигров» и ВКС РФ: освобождено свыше 150 посёлков на востоке Алеппо, убиты сотни боевиков ИГИЛ (ВИДЕО)

Блицкриг «Тигров» и ВКС РФ: освобождено свыше 150 посёлков на востоке Алеппо, убиты сотни боевиков ИГИЛ (ВИДЕО) | Русская весна

Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России продолжает освобождать новые территории на востоке провинции Алеппо, вернув под контроль многие десятки населенных пунктов менее чем за две недели и более 150 поселков — за 55 дней.

В результате недавней спецоперации бойцам штурмовой дивизии Tiger Force удалось выбить боевиков из их штаб-квартиры на востоке Алеппо — из города Эль-Хафсе. Таким образом армейцы положили конец трехлетнему контролю террористической группировки над важнейшими объектами водоснабжения провинции.

В дополнение к освобождению основного водного источника провинции Алеппо — озера Асада «Тигры» также отбили у ИГИЛ* более 150 населенных пунктов с начала своего наступления 13 января.

Во время этой операции были убиты и ранены несколько сотен террористов, уничтожены десятки единиц военной техники. 

После недавнего продвижения к военному аэропорту Джирах Сирийские войска готовятся впервые войти на равнины Маскана после их отступления из этой части провинции Алеппо в 2013 году.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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