Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 марта 2017
- 12:20 Спецназ Ирака отбил у террористов треть западного Мосула.
- 11:06 Российские саперы к западу от Манбиджа.
- 06:30 Армия России в Сирии — яркий ролик о героическом труде наших военных (ВИДЕО).
- 05:30 Блицкриг «Тигров» и ВКС РФ: освобождено свыше 150 посёлков на востоке Алеппо, убиты сотни боевиков ИГИЛ (ВИДЕО).
Спецназ Ирака отбил у террористов треть западного Мосула
Вооружённые силы Ирака отбили у террористической группировки «Исламское государство»* свыше трети западной части Мосула.
Об этом пишет RT со ссылкой на AFP.
«Более трети правого берега (западного Мосула) находится под контролем наших подразделений», — заявил генерал-майор Маан Аль-Саади.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Российские саперы к западу от Манбиджа
Российские саперы разминировали дорогу между сирийцами и курдами западнее Манбиджа.
Российский центр примирения враждующих сторон выступает посредником в переговорах между сирийской и курдской сторонами. 10 марта 2017 года российская военная полиция выехала на линию разграничения. Саперный взвод военной полиции приступил к разминированию дороги по которой должно открыться сообщение между двумя территориями.
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Армия России в Сирии — яркий ролик о героическом труде наших военных (ВИДЕО)
«Русская Весна» впервые представляет видеоролик, посвященный защитникам России, обороняющим рубежи нашей страны на дальних подступах — на территории Сирийской Арабской Республики.
На кадрах, снятых российскими военными, проходящими службу в рядах российской войсковой группировки в Сирии, показана героическая работа практически всех родов войск Минобороны РФ.
Перед нами предстают бойцы Вооруженных сил России, выполняющие важнейшие задачи по наведению порядка в братской Сирии, охваченной пожаром войны, разожженной ее врагами.
На видео — офицеры Центра по примирению враждующих сторон и военные врачи, оказывающие большую гуманитарную помощь местному населению, бойцы военной полиции, а также пилоты ВКС РФ, которые спасают жизни солдат правительственных войск и ополченцев, поддерживая сухопутные операции против международного терроризма.
В конце пожилой сириец благодарит Россию и ее народ за огромную помощь:
«Спасибо Вам, что вы пришли к нашей деревне. Да здравствует сирийско-российское братство!
Российский народ — это великий народ. Ваша храбрость против терроризма — мы очень благодарны вам за эту роль, очень спасибо!»
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ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Блицкриг «Тигров» и ВКС РФ: освобождено свыше 150 посёлков на востоке Алеппо, убиты сотни боевиков ИГИЛ (ВИДЕО)
Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России продолжает освобождать новые территории на востоке провинции Алеппо, вернув под контроль многие десятки населенных пунктов менее чем за две недели и более 150 поселков — за 55 дней.
В результате недавней спецоперации бойцам штурмовой дивизии Tiger Force удалось выбить боевиков из их штаб-квартиры на востоке Алеппо — из города Эль-Хафсе. Таким образом армейцы положили конец трехлетнему контролю террористической группировки над важнейшими объектами водоснабжения провинции.
В дополнение к освобождению основного водного источника провинции Алеппо — озера Асада «Тигры» также отбили у ИГИЛ* более 150 населенных пунктов с начала своего наступления 13 января.
Во время этой операции были убиты и ранены несколько сотен террористов, уничтожены десятки единиц военной техники.
После недавнего продвижения к военному аэропорту Джирах Сирийские войска готовятся впервые войти на равнины Маскана после их отступления из этой части провинции Алеппо в 2013 году.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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